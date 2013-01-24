Респираторная поддержка в стационаре

Мы понимаем потребности пациентов и медицинского персонала - мы смотрим дальше очевидных вещей, чтобы найти путь к инновациям, которые будут действительно важны. Мы работаем вместе с вами, чтобы облегчить доступ к важной информации о пациенте и предоставить инструментарий, для своевременного оказания помощи, обеспечить успешный перевод пациента с ИВЛ на самостоятельное дыхание и снизить риск инфекций при искусственной вентиляции.

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