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Респираторная поддержка в стационаре

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Респираторная поддержка в стационаре

 

Мы понимаем потребности пациентов и медицинского персонала - мы смотрим дальше очевидных вещей, чтобы найти путь к инновациям, которые будут действительно важны. Мы работаем вместе с вами, чтобы облегчить доступ к важной информации о пациенте и предоставить инструментарий, для своевременного оказания помощи, обеспечить успешный перевод пациента с ИВЛ на самостоятельное дыхание и снизить риск инфекций при искусственной вентиляции.

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю