Высокая мобильность

Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.