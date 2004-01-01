Мобильная рентгенографическая система MobileDiagnost wDR обеспечивает качественный рабочий процесс, высокое качество изображения и полностью раскрывает потенциал цифровой рентгенографии Philips премиум-класса. Все это — в простом и компактном передвижном рентгеновском аппарате.
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Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Высокая мобильность
Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Высокая мобильность
Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Беспрепятственный рабочий процесс
Беспрепятственный рабочий процесс
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Беспрепятственный рабочий процесс
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Беспрепятственный рабочий процесс
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Lunit INSIGHT CXR¹
Lunit INSIGHT CXR¹
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Lunit INSIGHT CXR¹
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Lunit INSIGHT CXR¹
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Высокое качество изображения
Высокое качество изображения
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Высокое качество изображения
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Высокое качество изображения
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Компактный и легкий детектор
Компактный и легкий детектор
Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Компактный и легкий детектор
Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Компактный и легкий детектор
Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.
Безопасность системы и данных
Безопасность системы и данных
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Безопасность системы и данных
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Безопасность системы и данных
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Высокая мобильность
Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Высокая мобильность
Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Беспрепятственный рабочий процесс
Беспрепятственный рабочий процесс
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Беспрепятственный рабочий процесс
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Беспрепятственный рабочий процесс
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Lunit INSIGHT CXR¹
Lunit INSIGHT CXR¹
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Lunit INSIGHT CXR¹
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Lunit INSIGHT CXR¹
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Высокое качество изображения
Высокое качество изображения
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Высокое качество изображения
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Высокое качество изображения
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Компактный и легкий детектор
Компактный и легкий детектор
Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Компактный и легкий детектор
Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Компактный и легкий детектор
Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.
Безопасность системы и данных
Безопасность системы и данных
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Безопасность системы и данных
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Безопасность системы и данных
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Tехнические характеристики
Передвижной модуль с выдвижной колонной
Передвижной модуль с выдвижной колонной
Тип
Моб. рентген с телескоп. штативом для трубки, выдвижной стойкой и переносным беспроводным детектором
Размеры (Д x Ш x В)
200 x 80 см
Длина базы колес
611 мм (24,1 дюйма)
Моторизация
0–5 км/ч
Расстояние до фокусной точки от пола
выдвижная стойка: 53–202 см
Расстояние до фокусной точки от колонны
макс.: 1242 мм
мин.: 702 мм
Вращение стойки трубки
±317°
Аккумуляторы
Отдельные аккумуляторы для управления приводом и генератором
Мощность для зарядки
одна фаза 230/220/210/110/100 В перем. тока ± 10 %; 50/60 Гц
Переносные беспроводные детекторы SkyPlate
Переносные беспроводные детекторы SkyPlate
Тип
Цифровой, йодид цезия (Csl)
корпус
Углеродное волокно
размеры детектора
малый: прибл. 24 x 30 см
большой: прибл. 35 x 43 см
активная поверхность
малый: прибл. 22,2 x 28,4 см
большой: прибл. 34,48 x 42,12 см
размеры матрицы изображения
малый: 1500 x 1920 пикселов
большой: 2330 x 2846 пикселов
пикселы детектора
малый: 2,9 мегапиксела
большой: 6,6 мегапиксела
разрешение изображения
до 3,38 пар. линий/мм
размер пиксела
148 мкм
масса (включая аккумулятор)
малый: 1,6 кг
большой: 2,8 кг
максимальная масса тела пациента
100 кг на диске 4 см для проверок весовой нагрузки
300 кг для распределенной нагрузки.
Пользовательский интерфейс Eleva
Пользовательский интерфейс Eleva
Монитор
17-дюймовый сенсорный монитор
Элемент управления генератором, встроенный в графический пользовательский интерфейс
более 600 предварительно программируемых настроек (анатомически запрограммированные радиографии)
Хранение изображений
до 4000 изображений
Переносной беспроводной детектор SkyPlate E
Переносной беспроводной детектор SkyPlate E
Тип
Цифровой, йодид цезия (Csl)
размеры детектора
большой: прибл. 35 x 43 см
размеры матрицы изображения
большой: 2156 x 2662 пикселов
разрешение изображения
до 3,125 пар. линий/мм
масса (включая аккумулятор)
большой: 3,1 кг
корпус
Углеродное волокно
активная поверхность
большой: 34,5 x 42,5 см
пикселы детектора
большой: 5,7 мегапиксела
размер пиксела
160 мкм
максимальная масса тела пациента
100 кг на диске 4 см для проверок весовой нагрузки
300 кг для распределенной нагрузки.
Генератор и трубка (M90 High Performance)
Генератор и трубка (M90 High Performance)
Мощность: высокочастотного типа
40 кВт
Напряжение трубки с шагом 1 кВ
40–150 кВ
Диапазон силы тока, мА
10–500 мА
Диапазон мАс
0,1–500 мАс
Время экспозиции
Со Skyplate: 0,001–1,25 с; с пустой кассетой: 0,001–4 с
Теплоемкость анода
220 кДж (300 тыс. тепл. ед.)
Фокусное пятно (малое/большое)
0,7/1,3
Генератор и трубка (wDR Performance)
Генератор и трубка (wDR Performance)
Мощность: высокочастотного типа
20 кВт
Диапазон силы тока, мА
10–320 мА
Время экспозиции
Со Skyplate: 0,001–1,25 с; с пустой кассетой: 0,001–4 с
Фокусное пятно (малое/большое)
0,3/1,0
Напряжение трубки с шагом 1 кВ
40–125 кВ
Диапазон мАс
0,1–500 мАс
Теплоемкость анода
100 кДж (140 тыс. тепл. ед.)
Передвижной модуль с выдвижной колонной
Передвижной модуль с выдвижной колонной
Тип
Моб. рентген с телескоп. штативом для трубки, выдвижной стойкой и переносным беспроводным детектором
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/263 Аппарат рентгеновский диагностический MobileDiagnost wDR с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.