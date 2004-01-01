Ключевые слова для поиска

MobileDiagnost wDR

Передвижной рентгеновский аппарат

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Мобильная рентгенографическая система MobileDiagnost wDR обеспечивает качественный рабочий процесс, высокое качество изображения и полностью раскрывает потенциал цифровой рентгенографии Philips премиум-класса. Все это — в простом и компактном передвижном рентгеновском аппарате.

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Особенности
Высокая мобильность
Высокая мобильность

Высокая мобильность

Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.

Высокая мобильность

Высокая мобильность
Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.

Высокая мобильность

Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Click here for more information
Высокая мобильность
Высокая мобильность

Высокая мобильность

Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Беспрепятственный рабочий процесс
Беспрепятственный рабочий процесс

Беспрепятственный рабочий процесс

MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.

Беспрепятственный рабочий процесс

Беспрепятственный рабочий процесс
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.

Беспрепятственный рабочий процесс

MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Click here for more information
Беспрепятственный рабочий процесс
Беспрепятственный рабочий процесс

Беспрепятственный рабочий процесс

MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Lunit INSIGHT CXR¹
Lunit INSIGHT CXR¹

Lunit INSIGHT CXR¹

Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.

Lunit INSIGHT CXR¹

Lunit INSIGHT CXR¹
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.

Lunit INSIGHT CXR¹

Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Click here for more information
Lunit INSIGHT CXR¹
Lunit INSIGHT CXR¹

Lunit INSIGHT CXR¹

Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Высокое качество изображения
Высокое качество изображения

Высокое качество изображения

Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.

Высокое качество изображения

Высокое качество изображения
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.

Высокое качество изображения

Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Click here for more information
Высокое качество изображения
Высокое качество изображения

Высокое качество изображения

Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Компактный и легкий детектор
Компактный и легкий детектор

Компактный и легкий детектор

Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.

Компактный и легкий детектор

Компактный и легкий детектор
Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.

Компактный и легкий детектор

Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Click here for more information
Компактный и легкий детектор
Компактный и легкий детектор

Компактный и легкий детектор

Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Новый детектор SkyPlate E
Новый детектор SkyPlate E

Новый детектор SkyPlate E

Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.

Новый детектор SkyPlate E

Новый детектор SkyPlate E
Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.

Новый детектор SkyPlate E

Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.
Click here for more information
Новый детектор SkyPlate E
Новый детектор SkyPlate E

Новый детектор SkyPlate E

Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.
Безопасность системы и данных
Безопасность системы и данных

Безопасность системы и данных

Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.

Безопасность системы и данных

Безопасность системы и данных
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.

Безопасность системы и данных

Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Click here for more information
Безопасность системы и данных
Безопасность системы и данных

Безопасность системы и данных

Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
  • Высокая мобильность
  • Беспрепятственный рабочий процесс
  • Lunit INSIGHT CXR¹
  • Высокое качество изображения
Посмотреть все особенности
Высокая мобильность
Высокая мобильность

Высокая мобильность

Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.

Высокая мобильность

Высокая мобильность
Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.

Высокая мобильность

Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Click here for more information
Высокая мобильность
Высокая мобильность

Высокая мобильность

Надежная передвижная система оснащена выдвижной стойкой, которая смещается вниз и в стороны, обеспечивая удобство при использовании аппарата и его перемещении. Данная конструкция способствует удобному и эффективному рабочему процессу за счет улучшения маневренности при доступе к сложно доступным местам в операционной, отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и общей терапии.
Беспрепятственный рабочий процесс
Беспрепятственный рабочий процесс

Беспрепятственный рабочий процесс

MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.

Беспрепятственный рабочий процесс

Беспрепятственный рабочий процесс
MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.

Беспрепятственный рабочий процесс

MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Click here for more information
Беспрепятственный рабочий процесс
Беспрепятственный рабочий процесс

Беспрепятственный рабочий процесс

MobileDiagnost wDR обеспечивает удобный и эффективный рабочий процесс за счет легкого позиционирования блока рентгеновской трубки, бескабельной конструкции, переносных беспроводных детекторов SkyPlate, быстрой доступности цифровых изображений премиум-класса, технологии SkyFlow Plus и интуитивно понятному интерфейсу рабочей станции лаборанта, встроенной в аппарат. Все это ускоряет вашу работу в течение дня.
Lunit INSIGHT CXR¹
Lunit INSIGHT CXR¹

Lunit INSIGHT CXR¹

Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.

Lunit INSIGHT CXR¹

Lunit INSIGHT CXR¹
Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.

Lunit INSIGHT CXR¹

Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Click here for more information
Lunit INSIGHT CXR¹
Lunit INSIGHT CXR¹

Lunit INSIGHT CXR¹

Расширенное обнаружение и усовершенствованный рабочий процесс благодаря системе Lunit INSIGHT CXR¹, которая представляет собой решение для поддержки принятия клинических решений, функционирующее на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Данное решение обеспечивает более эффективную диагностику, снижение количества невыявленных патологий² и оптимизацию рабочих процессов. Применение искусственного интеллекта и технологии машинного обучения позволяет ускорить оценку реакции на лечение.
Высокое качество изображения
Высокое качество изображения

Высокое качество изображения

Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.

Высокое качество изображения

Высокое качество изображения
Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.

Высокое качество изображения

Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Click here for more information
Высокое качество изображения
Высокое качество изображения

Высокое качество изображения

Получайте высококонтрастные изображения (без отсеивающего растра) с помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow Plus. Технология постобработки изображений UNIQUE 2 и генератор мощностью 20 или 40 кВт способствуют получению качественных изображений для самых разных типов пациентов и обеспечивают точность диагностики.
Компактный и легкий детектор
Компактный и легкий детектор

Компактный и легкий детектор

Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.

Компактный и легкий детектор

Компактный и легкий детектор
Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.

Компактный и легкий детектор

Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Click here for more information
Компактный и легкий детектор
Компактный и легкий детектор

Компактный и легкий детектор

Компактные переносные беспроводные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений при минимальной дозе. Они доступны в малом (1,6 кг) и большом (2,8 кг) размерах.
Новый детектор SkyPlate E
Новый детектор SkyPlate E

Новый детектор SkyPlate E

Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.

Новый детектор SkyPlate E

Новый детектор SkyPlate E
Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.

Новый детектор SkyPlate E

Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.
Click here for more information
Новый детектор SkyPlate E
Новый детектор SkyPlate E

Новый детектор SkyPlate E

Детектор SkyPlate E — это продукт с отличным соотношением цены и производительности, который удовлетворяет большинство ваших потребностей в области визуализации.
Безопасность системы и данных
Безопасность системы и данных

Безопасность системы и данных

Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.

Безопасность системы и данных

Безопасность системы и данных
Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.

Безопасность системы и данных

Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.
Click here for more information
Безопасность системы и данных
Безопасность системы и данных

Безопасность системы и данных

Аутентифицированный доступ для включения системы с использованием клавиатуры и шифрование данных жесткого диска на основе битлокера Windows 10 предоставляют безопасный доступ к данным системы и, соответственно, данным пациента, обеспечивая защищенность системы от угроз несанкционированного доступа.

Tехнические характеристики

Передвижной модуль с выдвижной колонной
Передвижной модуль с выдвижной колонной
Тип
  • Моб. рентген с телескоп. штативом для трубки, выдвижной стойкой и переносным беспроводным детектором
Размеры (Д x Ш x В)
  • 200 x 80 см
Длина базы колес
  • 611 мм (24,1 дюйма)
Моторизация
  • 0–5 км/ч
Расстояние до фокусной точки от пола
  • выдвижная стойка: 53–202 см
Расстояние до фокусной точки от колонны
  • макс.: 1242 мм мин.: 702 мм
Вращение стойки трубки
  • ±317°
Аккумуляторы
  • Отдельные аккумуляторы для управления приводом и генератором
Мощность для зарядки
  • одна фаза 230/220/210/110/100 В перем. тока ± 10 %; 50/60 Гц
Переносные беспроводные детекторы SkyPlate
Переносные беспроводные детекторы SkyPlate
Тип
  • Цифровой, йодид цезия (Csl)
корпус
  • Углеродное волокно
размеры детектора
  • малый: прибл. 24 x 30 см большой: прибл. 35 x 43 см
активная поверхность
  • малый: прибл. 22,2 x 28,4 см большой: прибл. 34,48 x 42,12 см
размеры матрицы изображения
  • малый: 1500 x 1920 пикселов большой: 2330 x 2846 пикселов
пикселы детектора
  • малый: 2,9 мегапиксела большой: 6,6 мегапиксела
разрешение изображения
  • до 3,38 пар. линий/мм
размер пиксела
  • 148 мкм
масса (включая аккумулятор)
  • малый: 1,6 кг большой: 2,8 кг
максимальная масса тела пациента
  • 100 кг на диске 4 см для проверок весовой нагрузки 300 кг для распределенной нагрузки.
Пользовательский интерфейс Eleva
Пользовательский интерфейс Eleva
Монитор
  • 17-дюймовый сенсорный монитор
Элемент управления генератором, встроенный в графический пользовательский интерфейс
  • более 600 предварительно программируемых настроек (анатомически запрограммированные радиографии)
Хранение изображений
  • до 4000 изображений
Переносной беспроводной детектор SkyPlate E
Переносной беспроводной детектор SkyPlate E
Тип
  • Цифровой, йодид цезия (Csl)
размеры детектора
  • большой: прибл. 35 x 43 см
размеры матрицы изображения
  • большой: 2156 x 2662 пикселов
разрешение изображения
  • до 3,125 пар. линий/мм
масса (включая аккумулятор)
  • большой: 3,1 кг
корпус
  • Углеродное волокно
активная поверхность
  • большой: 34,5 x 42,5 см
пикселы детектора
  • большой: 5,7 мегапиксела
размер пиксела
  • 160 мкм
максимальная масса тела пациента
  • 100 кг на диске 4 см для проверок весовой нагрузки 300 кг для распределенной нагрузки.
Генератор и трубка (M90 High Performance)
Генератор и трубка (M90 High Performance)
Мощность: высокочастотного типа
  • 40 кВт
Напряжение трубки с шагом 1 кВ
  • 40–150 кВ
Диапазон силы тока, мА
  • 10–500 мА
Диапазон мАс
  • 0,1–500 мАс
Время экспозиции
  • Со Skyplate: 0,001–1,25 с; с пустой кассетой: 0,001–4 с
Теплоемкость анода
  • 220 кДж (300 тыс. тепл. ед.)
Фокусное пятно (малое/большое)
  • 0,7/1,3
Генератор и трубка (wDR Performance)
Генератор и трубка (wDR Performance)
Мощность: высокочастотного типа
  • 20 кВт
Диапазон силы тока, мА
  • 10–320 мА
Время экспозиции
  • Со Skyplate: 0,001–1,25 с; с пустой кассетой: 0,001–4 с
Фокусное пятно (малое/большое)
  • 0,3/1,0
Напряжение трубки с шагом 1 кВ
  • 40–125 кВ
Диапазон мАс
  • 0,1–500 мАс
Теплоемкость анода
  • 100 кДж (140 тыс. тепл. ед.)
Передвижной модуль с выдвижной колонной
Передвижной модуль с выдвижной колонной
Тип
  • Моб. рентген с телескоп. штативом для трубки, выдвижной стойкой и переносным беспроводным детектором
Размеры (Д x Ш x В)
  • 200 x 80 см
Переносные беспроводные детекторы SkyPlate
Переносные беспроводные детекторы SkyPlate
Тип
  • Цифровой, йодид цезия (Csl)
корпус
  • Углеродное волокно
Посмотреть все характеристики
Передвижной модуль с выдвижной колонной
Передвижной модуль с выдвижной колонной
Тип
  • Моб. рентген с телескоп. штативом для трубки, выдвижной стойкой и переносным беспроводным детектором
Размеры (Д x Ш x В)
  • 200 x 80 см
Длина базы колес
  • 611 мм (24,1 дюйма)
Моторизация
  • 0–5 км/ч
Расстояние до фокусной точки от пола
  • выдвижная стойка: 53–202 см
Расстояние до фокусной точки от колонны
  • макс.: 1242 мм мин.: 702 мм
Вращение стойки трубки
  • ±317°
Аккумуляторы
  • Отдельные аккумуляторы для управления приводом и генератором
Мощность для зарядки
  • одна фаза 230/220/210/110/100 В перем. тока ± 10 %; 50/60 Гц
Переносные беспроводные детекторы SkyPlate
Переносные беспроводные детекторы SkyPlate
Тип
  • Цифровой, йодид цезия (Csl)
корпус
  • Углеродное волокно
размеры детектора
  • малый: прибл. 24 x 30 см большой: прибл. 35 x 43 см
активная поверхность
  • малый: прибл. 22,2 x 28,4 см большой: прибл. 34,48 x 42,12 см
размеры матрицы изображения
  • малый: 1500 x 1920 пикселов большой: 2330 x 2846 пикселов
пикселы детектора
  • малый: 2,9 мегапиксела большой: 6,6 мегапиксела
разрешение изображения
  • до 3,38 пар. линий/мм
размер пиксела
  • 148 мкм
масса (включая аккумулятор)
  • малый: 1,6 кг большой: 2,8 кг
максимальная масса тела пациента
  • 100 кг на диске 4 см для проверок весовой нагрузки 300 кг для распределенной нагрузки.
Пользовательский интерфейс Eleva
Пользовательский интерфейс Eleva
Монитор
  • 17-дюймовый сенсорный монитор
Элемент управления генератором, встроенный в графический пользовательский интерфейс
  • более 600 предварительно программируемых настроек (анатомически запрограммированные радиографии)
Хранение изображений
  • до 4000 изображений
Переносной беспроводной детектор SkyPlate E
Переносной беспроводной детектор SkyPlate E
Тип
  • Цифровой, йодид цезия (Csl)
размеры детектора
  • большой: прибл. 35 x 43 см
размеры матрицы изображения
  • большой: 2156 x 2662 пикселов
разрешение изображения
  • до 3,125 пар. линий/мм
масса (включая аккумулятор)
  • большой: 3,1 кг
корпус
  • Углеродное волокно
активная поверхность
  • большой: 34,5 x 42,5 см
пикселы детектора
  • большой: 5,7 мегапиксела
размер пиксела
  • 160 мкм
максимальная масса тела пациента
  • 100 кг на диске 4 см для проверок весовой нагрузки 300 кг для распределенной нагрузки.
Генератор и трубка (M90 High Performance)
Генератор и трубка (M90 High Performance)
Мощность: высокочастотного типа
  • 40 кВт
Напряжение трубки с шагом 1 кВ
  • 40–150 кВ
Диапазон силы тока, мА
  • 10–500 мА
Диапазон мАс
  • 0,1–500 мАс
Время экспозиции
  • Со Skyplate: 0,001–1,25 с; с пустой кассетой: 0,001–4 с
Теплоемкость анода
  • 220 кДж (300 тыс. тепл. ед.)
Фокусное пятно (малое/большое)
  • 0,7/1,3
Генератор и трубка (wDR Performance)
Генератор и трубка (wDR Performance)
Мощность: высокочастотного типа
  • 20 кВт
Диапазон силы тока, мА
  • 10–320 мА
Время экспозиции
  • Со Skyplate: 0,001–1,25 с; с пустой кассетой: 0,001–4 с
Фокусное пятно (малое/большое)
  • 0,3/1,0
Напряжение трубки с шагом 1 кВ
  • 40–125 кВ
Диапазон мАс
  • 0,1–500 мАс
Теплоемкость анода
  • 100 кДж (140 тыс. тепл. ед.)
Нормативная информация
Адрес производителя
Риски, связанные с продуктом
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/263 Аппарат рентгеновский диагностический MobileDiagnost wDR с принадлежностями

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