Расширяйте свои возможности при проведении хирургических вмешательств с помощью Azurion 5 с плоским 20-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность проведения различных сосудистых и кардиологических вмешательств. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями прямо у стола, чтобы обеспечить согласованность рабочего процесса, повышенную производительность рентгеноперационной и высокое качество оказания медицинской помощи.
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Можно управлять всеми важными приложениями, например, с помощью платформы для проведения внутрисосудистых исследований IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью сенсорного модуля управления от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и помогает сократить риск нарушения стерильности при перемещениях в пультовую. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Полный контроль прямо у стола
Можно управлять всеми важными приложениями, например, с помощью платформы для проведения внутрисосудистых исследований IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью сенсорного модуля управления от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и помогает сократить риск нарушения стерильности при перемещениях в пультовую. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Полный контроль прямо у стола
Можно управлять всеми важными приложениями, например, с помощью платформы для проведения внутрисосудистых исследований IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью сенсорного модуля управления от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и помогает сократить риск нарушения стерильности при перемещениях в пультовую. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Можно управлять всеми важными приложениями, например, с помощью платформы для проведения внутрисосудистых исследований IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью сенсорного модуля управления от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и помогает сократить риск нарушения стерильности при перемещениях в пультовую. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особо сложных случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и сервисов для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особо сложных случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и сервисов для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особо сложных случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и сервисов для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особо сложных случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и сервисов для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Улучшенная визуализация
Улучшенная визуализация
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы интервенций. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips предназначена для визуализации элементов мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела пациента и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Улучшенная визуализация
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы интервенций. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips предназначена для визуализации элементов мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела пациента и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Улучшенная визуализация
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы интервенций. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips предназначена для визуализации элементов мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела пациента и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы интервенций. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips предназначена для визуализации элементов мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела пациента и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Стандартизованность настройки и работы
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Более гибкий рабочий процесс
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены операционной бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в операционной и пультовой, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие исследования пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены операционной бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в операционной и пультовой, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие исследования пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены операционной бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в операционной и пультовой, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие исследования пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены операционной бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в операционной и пультовой, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие исследования пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Упрощение рабочих процедур
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для облегчения обучения и ротации медицинского персонала между операционными.
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для облегчения обучения и ротации медицинского персонала между операционными.
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для облегчения обучения и ротации медицинского персонала между операционными.
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для облегчения обучения и ротации медицинского персонала между операционными.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную опцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную опцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную опцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Azurion серии 5 также включает дополнительную опцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows 10 позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности и стандартам защиты данных пациентов. Она также обеспечивает возможность включения новых опций программного обеспечения, чтобы со временем расширить клиническую значимость вашей системы.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows 10 позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности и стандартам защиты данных пациентов. Она также обеспечивает возможность включения новых опций программного обеспечения, чтобы со временем расширить клиническую значимость вашей системы.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows 10 позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности и стандартам защиты данных пациентов. Она также обеспечивает возможность включения новых опций программного обеспечения, чтобы со временем расширить клиническую значимость вашей системы.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows 10 позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности и стандартам защиты данных пациентов. Она также обеспечивает возможность включения новых опций программного обеспечения, чтобы со временем расширить клиническую значимость вашей системы.
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 мин
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
У компании Philips в рамках системы Azurion есть эксклюзивное предложение — режим контроля качества пользователем (UQCM). Он позволяет вам при работе с системой Azurion самостоятельно замерять и оценивать уровень излучения и факторы, связанные с качеством изображения, стандартным способом всего за 5 минут[3]. Это облегчает оценку параметров безопасности работы и выявление возможных отклонений от нормы в динамике, благодаря чему поддерживается высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
У компании Philips в рамках системы Azurion есть эксклюзивное предложение — режим контроля качества пользователем (UQCM). Он позволяет вам при работе с системой Azurion самостоятельно замерять и оценивать уровень излучения и факторы, связанные с качеством изображения, стандартным способом всего за 5 минут[3]. Это облегчает оценку параметров безопасности работы и выявление возможных отклонений от нормы в динамике, благодаря чему поддерживается высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
У компании Philips в рамках системы Azurion есть эксклюзивное предложение — режим контроля качества пользователем (UQCM). Он позволяет вам при работе с системой Azurion самостоятельно замерять и оценивать уровень излучения и факторы, связанные с качеством изображения, стандартным способом всего за 5 минут[3]. Это облегчает оценку параметров безопасности работы и выявление возможных отклонений от нормы в динамике, благодаря чему поддерживается высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 мин
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
У компании Philips в рамках системы Azurion есть эксклюзивное предложение — режим контроля качества пользователем (UQCM). Он позволяет вам при работе с системой Azurion самостоятельно замерять и оценивать уровень излучения и факторы, связанные с качеством изображения, стандартным способом всего за 5 минут[3]. Это облегчает оценку параметров безопасности работы и выявление возможных отклонений от нормы в динамике, благодаря чему поддерживается высокое качество работы.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу сервисного обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу сервисного обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу сервисного обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу сервисного обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Ежедневная оптимизация работы
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Полный контроль прямо у стола
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Можно управлять всеми важными приложениями, например, с помощью платформы для проведения внутрисосудистых исследований IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью сенсорного модуля управления от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и помогает сократить риск нарушения стерильности при перемещениях в пультовую. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Полный контроль прямо у стола
Можно управлять всеми важными приложениями, например, с помощью платформы для проведения внутрисосудистых исследований IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью сенсорного модуля управления от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и помогает сократить риск нарушения стерильности при перемещениях в пультовую. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Полный контроль прямо у стола
Можно управлять всеми важными приложениями, например, с помощью платформы для проведения внутрисосудистых исследований IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью сенсорного модуля управления от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и помогает сократить риск нарушения стерильности при перемещениях в пультовую. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Можно управлять всеми важными приложениями, например, с помощью платформы для проведения внутрисосудистых исследований IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью сенсорного модуля управления от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и помогает сократить риск нарушения стерильности при перемещениях в пультовую. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особо сложных случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и сервисов для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особо сложных случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и сервисов для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особо сложных случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и сервисов для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особо сложных случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и сервисов для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Улучшенная визуализация
Улучшенная визуализация
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы интервенций. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips предназначена для визуализации элементов мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела пациента и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Улучшенная визуализация
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы интервенций. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips предназначена для визуализации элементов мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела пациента и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Улучшенная визуализация
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы интервенций. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips предназначена для визуализации элементов мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела пациента и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы интервенций. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips предназначена для визуализации элементов мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела пациента и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Стандартизованность настройки и работы
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Более гибкий рабочий процесс
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены операционной бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в операционной и пультовой, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие исследования пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены операционной бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в операционной и пультовой, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие исследования пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены операционной бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в операционной и пультовой, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие исследования пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены операционной бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в операционной и пультовой, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие исследования пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Упрощение рабочих процедур
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для облегчения обучения и ротации медицинского персонала между операционными.
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для облегчения обучения и ротации медицинского персонала между операционными.
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для облегчения обучения и ротации медицинского персонала между операционными.
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для облегчения обучения и ротации медицинского персонала между операционными.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную опцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную опцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную опцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Azurion серии 5 также включает дополнительную опцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows 10 позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности и стандартам защиты данных пациентов. Она также обеспечивает возможность включения новых опций программного обеспечения, чтобы со временем расширить клиническую значимость вашей системы.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows 10 позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности и стандартам защиты данных пациентов. Она также обеспечивает возможность включения новых опций программного обеспечения, чтобы со временем расширить клиническую значимость вашей системы.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows 10 позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности и стандартам защиты данных пациентов. Она также обеспечивает возможность включения новых опций программного обеспечения, чтобы со временем расширить клиническую значимость вашей системы.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows 10 позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности и стандартам защиты данных пациентов. Она также обеспечивает возможность включения новых опций программного обеспечения, чтобы со временем расширить клиническую значимость вашей системы.
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Эффективное обслуживание позволяет лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 мин
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
У компании Philips в рамках системы Azurion есть эксклюзивное предложение — режим контроля качества пользователем (UQCM). Он позволяет вам при работе с системой Azurion самостоятельно замерять и оценивать уровень излучения и факторы, связанные с качеством изображения, стандартным способом всего за 5 минут[3]. Это облегчает оценку параметров безопасности работы и выявление возможных отклонений от нормы в динамике, благодаря чему поддерживается высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
У компании Philips в рамках системы Azurion есть эксклюзивное предложение — режим контроля качества пользователем (UQCM). Он позволяет вам при работе с системой Azurion самостоятельно замерять и оценивать уровень излучения и факторы, связанные с качеством изображения, стандартным способом всего за 5 минут[3]. Это облегчает оценку параметров безопасности работы и выявление возможных отклонений от нормы в динамике, благодаря чему поддерживается высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
У компании Philips в рамках системы Azurion есть эксклюзивное предложение — режим контроля качества пользователем (UQCM). Он позволяет вам при работе с системой Azurion самостоятельно замерять и оценивать уровень излучения и факторы, связанные с качеством изображения, стандартным способом всего за 5 минут[3]. Это облегчает оценку параметров безопасности работы и выявление возможных отклонений от нормы в динамике, благодаря чему поддерживается высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 мин
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
У компании Philips в рамках системы Azurion есть эксклюзивное предложение — режим контроля качества пользователем (UQCM). Он позволяет вам при работе с системой Azurion самостоятельно замерять и оценивать уровень излучения и факторы, связанные с качеством изображения, стандартным способом всего за 5 минут[3]. Это облегчает оценку параметров безопасности работы и выявление возможных отклонений от нормы в динамике, благодаря чему поддерживается высокое качество работы.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу сервисного обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу сервисного обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу сервисного обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу сервисного обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Ежедневная оптимизация работы
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
1. IMV ServiceTrak 2018 — ангиографические системы для сердечно-сосудистых исследований.
2. На основании сравнения между дистанционно и недистанционно подключенными системами. Выборка данных от 2018 г. для систем Allura FD и Azurion (n=9955).
3. Соответствующие проверки выполнили три пользователя с различными знаниями и опытом. Синхронизацию проверок выполняли с использованием фронтальной плоскости на двухплоскостной системе Azurion версии 2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), местоположение QL-1).
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