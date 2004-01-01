Ангиографическая система Philips Azurion 7 B20/12

Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с 20-дюймовым и 12-дюймовым детекторами. Эта ведущая в отрасли платформа для интервенционной радиологии позволяет выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря удобному взаимодействию системы с пользователем. Это помогает оптимизировать производительность в условиях лаборатории и обеспечить высокое качество медицинской помощи. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями с единого сенсорного экрана прямо у стола и принимайте быстрые и обоснованные решения в пределах стерильного поля.

