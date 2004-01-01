Ключевые слова для поиска
FlexVision — это усовершенствованный метод просмотра, обеспечивающий широкие возможности для управления всеми параметрами просмотра прямо у стола. На большой экран ЖК-дисплея высокой четкости, который доступен в размерах 55/58/65 дюймов*, можно выводить несколько высококачественных изображений в различных конфигурациях, оптимизированных для конкретных процедур.
Больше отображаемых деталей
Удобство и управляемость
Задайте конфигурацию просмотра
Все нужное находится на виду
Больше отображаемых деталей
Удобство и управляемость
Задайте конфигурацию просмотра
Система Azurion компании Philips позволяет быстро и уверенно выполнять широкий спектр стандартных и сложных нейрорадологических интервенционных процедур благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем и специальной комбинации детекторов 20 и 15 дюймов для улучшенной визуализации в 2 проекциях. Расширенные возможности, интегрированные вместе с инновационной геометрией системы, поддерживают улучшенный рабочий процесс, помогая оптимизировать работу операционной и обеспечить превосходное качество ухода за пациентами.
Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с 20-дюймовым и 12-дюймовым детекторами. Эта ведущая в отрасли платформа для интервенционной радиологии позволяет выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря удобному взаимодействию системы с пользователем. Это помогает оптимизировать производительность в условиях лаборатории и обеспечить высокое качество медицинской помощи. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями с единого сенсорного экрана прямо у стола и принимайте быстрые и обоснованные решения в пределах стерильного поля.
Откройте новые удивительные возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей и электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя 12-дюймовыми детекторами. Эта лучшая в отрасли система для интервенционной радиологии позволяет выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря удобному пользовательскому интерфейсу, что способствует оптимизации производительности в операционной и обеспечению высокого качества медицинской помощи. Легкое управление всеми соответствующими приложениями в одно касание с помощью сенсорного экрана прямо у стола помогает быстро принимать обоснованные решения в пределах стерильного поля.
Эта потолочная система с 8 степенями свободы обеспечивает неограниченную гибкость визуализации при проведении различных процедур, а также свободу выбора положения медицинского персонала. Система отличается преимуществом компактного размещения, обеспечивая создание высокоэффективной среды, готовой к выполнению процедур будущего. При основном фокусе на пользователя система Philips Azurion с FlexArm способствует оптимизации производительности используемого комплекса и позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества.
Расширяйте свои возможности при проведении хирургических вмешательств с помощью Azurion 5 с плоским 20-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность проведения различных сосудистых и кардиологических вмешательств. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями прямо у стола, чтобы обеспечить согласованность рабочего процесса, повышенную производительность рентгеноперационной и высокое качество оказания медицинской помощи.
Увеличение возможностей интервенционной кардиологии с помощью системы Azurion 5 с 12-дюймовым плоским детектором. Это высокопроизводительное решение для интервенционной радиологии позволяет интервенционным кардиологам выполнять более сложные кардиологические вмешательства. Возможность управления всеми важными приложениями от операционного стола обеспечивает согласованность работы всех членов операционной бригады, повышая эффективность рабочих процессов отделения и улучшая клинические результаты.
Расширение возможностей интервенционной кардиологии с Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором. Эта высокотехнологичная система позволяет специалистам выполнять сложные инвазивные исследования сердца с превосходной согласованностью результатов и эффективностью благодаря оптимальному размеру детектора 20,7х20,7 см, специально разработанному для кардиологических систем. Это качественно новая возможность улучшения оказываемой медицинской помощи и финансовых показателей.
