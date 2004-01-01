Ключевые слова для поиска

Дисплей FlexVision

Многофункциональный дисплей для всех источников в операционной

Найти похожие продукты

FlexVision — это усовершенствованный метод просмотра, обеспечивающий широкие возможности для управления всеми параметрами просмотра прямо у стола. На большой экран ЖК-дисплея высокой четкости, который доступен в размерах 55/58/65 дюймов*, можно выводить несколько высококачественных изображений в различных конфигурациях, оптимизированных для конкретных процедур.

Оставить заявку
Особенности
Все нужное находится на виду
Все нужное находится на виду

Все нужное находится на виду

FlexVision — это полноцветный адаптируемый ЖК-дисплей. Просматривайте изображения от 20 источников видеосигнала (систем компании Philips и систем сторонних производителей) одновременно и в необходимом масштабе. Каждое изображение располагается на экране в соответствии с вашими предпочтениями и выполняемой процедурой. Поддерживается до 16 источников видеосигнала.

Все нужное находится на виду

Все нужное находится на виду
FlexVision — это полноцветный адаптируемый ЖК-дисплей. Просматривайте изображения от 20 источников видеосигнала (систем компании Philips и систем сторонних производителей) одновременно и в необходимом масштабе. Каждое изображение располагается на экране в соответствии с вашими предпочтениями и выполняемой процедурой. Поддерживается до 16 источников видеосигнала.

Все нужное находится на виду

FlexVision — это полноцветный адаптируемый ЖК-дисплей. Просматривайте изображения от 20 источников видеосигнала (систем компании Philips и систем сторонних производителей) одновременно и в необходимом масштабе. Каждое изображение располагается на экране в соответствии с вашими предпочтениями и выполняемой процедурой. Поддерживается до 16 источников видеосигнала.
Click here for more information
Все нужное находится на виду
Все нужное находится на виду

Все нужное находится на виду

FlexVision — это полноцветный адаптируемый ЖК-дисплей. Просматривайте изображения от 20 источников видеосигнала (систем компании Philips и систем сторонних производителей) одновременно и в необходимом масштабе. Каждое изображение располагается на экране в соответствии с вашими предпочтениями и выполняемой процедурой. Поддерживается до 16 источников видеосигнала.
Больше отображаемых деталей
Больше отображаемых деталей

Больше отображаемых деталей

Используйте функции SuperZoom и XperHD для превосходной визуализации деталей сложных анатомических структур. Функция SuperZoom изменяет масштаб изображения от 32 до 420% без какого-либо снижения качества. Функция просмотра с высоким разрешением XperHD позволяет выводить на экран резкие и четкие полноразмерные медицинские изображения. Обеспечивается четкое отображение дистальных сосудов, сосудов с извилистой структурой, морфологии пораженных участков и других структур для всех специалистов.

Больше отображаемых деталей

Больше отображаемых деталей
Используйте функции SuperZoom и XperHD для превосходной визуализации деталей сложных анатомических структур. Функция SuperZoom изменяет масштаб изображения от 32 до 420% без какого-либо снижения качества. Функция просмотра с высоким разрешением XperHD позволяет выводить на экран резкие и четкие полноразмерные медицинские изображения. Обеспечивается четкое отображение дистальных сосудов, сосудов с извилистой структурой, морфологии пораженных участков и других структур для всех специалистов.

Больше отображаемых деталей

Используйте функции SuperZoom и XperHD для превосходной визуализации деталей сложных анатомических структур. Функция SuperZoom изменяет масштаб изображения от 32 до 420% без какого-либо снижения качества. Функция просмотра с высоким разрешением XperHD позволяет выводить на экран резкие и четкие полноразмерные медицинские изображения. Обеспечивается четкое отображение дистальных сосудов, сосудов с извилистой структурой, морфологии пораженных участков и других структур для всех специалистов.
Click here for more information
Больше отображаемых деталей
Больше отображаемых деталей

Больше отображаемых деталей

Используйте функции SuperZoom и XperHD для превосходной визуализации деталей сложных анатомических структур. Функция SuperZoom изменяет масштаб изображения от 32 до 420% без какого-либо снижения качества. Функция просмотра с высоким разрешением XperHD позволяет выводить на экран резкие и четкие полноразмерные медицинские изображения. Обеспечивается четкое отображение дистальных сосудов, сосудов с извилистой структурой, морфологии пораженных участков и других структур для всех специалистов.
Удобство и управляемость
Удобство и управляемость

Удобство и управляемость

Всего одним прикосновением к сенсорному экрану вы можете отобразить наиболее подходящие данные с нужным размером, в нужном месте и в нужный момент времени. Каждое открываемое критически важное изображение будет занимать оптимальное место на экране для удобного просмотра.

Удобство и управляемость

Удобство и управляемость
Всего одним прикосновением к сенсорному экрану вы можете отобразить наиболее подходящие данные с нужным размером, в нужном месте и в нужный момент времени. Каждое открываемое критически важное изображение будет занимать оптимальное место на экране для удобного просмотра.

Удобство и управляемость

Всего одним прикосновением к сенсорному экрану вы можете отобразить наиболее подходящие данные с нужным размером, в нужном месте и в нужный момент времени. Каждое открываемое критически важное изображение будет занимать оптимальное место на экране для удобного просмотра.
Click here for more information
Удобство и управляемость
Удобство и управляемость

Удобство и управляемость

Всего одним прикосновением к сенсорному экрану вы можете отобразить наиболее подходящие данные с нужным размером, в нужном месте и в нужный момент времени. Каждое открываемое критически важное изображение будет занимать оптимальное место на экране для удобного просмотра.
Задайте конфигурацию просмотра
Задайте конфигурацию просмотра

Задайте конфигурацию просмотра

Выбирайте одну из 24 предустановленных конфигураций экрана для различных процедур. Или создайте собственную конфигурацию с учетом своих предпочтений. Выбирайте источники, положение и размер изображения и применяйте свою конфигурацию одним щелчком мыши.

Задайте конфигурацию просмотра

Задайте конфигурацию просмотра
Выбирайте одну из 24 предустановленных конфигураций экрана для различных процедур. Или создайте собственную конфигурацию с учетом своих предпочтений. Выбирайте источники, положение и размер изображения и применяйте свою конфигурацию одним щелчком мыши.

Задайте конфигурацию просмотра

Выбирайте одну из 24 предустановленных конфигураций экрана для различных процедур. Или создайте собственную конфигурацию с учетом своих предпочтений. Выбирайте источники, положение и размер изображения и применяйте свою конфигурацию одним щелчком мыши.
Click here for more information
Задайте конфигурацию просмотра
Задайте конфигурацию просмотра

Задайте конфигурацию просмотра

Выбирайте одну из 24 предустановленных конфигураций экрана для различных процедур. Или создайте собственную конфигурацию с учетом своих предпочтений. Выбирайте источники, положение и размер изображения и применяйте свою конфигурацию одним щелчком мыши.
  • Все нужное находится на виду
  • Больше отображаемых деталей
  • Удобство и управляемость
  • Задайте конфигурацию просмотра
Посмотреть все особенности
Все нужное находится на виду
Все нужное находится на виду

Все нужное находится на виду

FlexVision — это полноцветный адаптируемый ЖК-дисплей. Просматривайте изображения от 20 источников видеосигнала (систем компании Philips и систем сторонних производителей) одновременно и в необходимом масштабе. Каждое изображение располагается на экране в соответствии с вашими предпочтениями и выполняемой процедурой. Поддерживается до 16 источников видеосигнала.

Все нужное находится на виду

Все нужное находится на виду
FlexVision — это полноцветный адаптируемый ЖК-дисплей. Просматривайте изображения от 20 источников видеосигнала (систем компании Philips и систем сторонних производителей) одновременно и в необходимом масштабе. Каждое изображение располагается на экране в соответствии с вашими предпочтениями и выполняемой процедурой. Поддерживается до 16 источников видеосигнала.

Все нужное находится на виду

FlexVision — это полноцветный адаптируемый ЖК-дисплей. Просматривайте изображения от 20 источников видеосигнала (систем компании Philips и систем сторонних производителей) одновременно и в необходимом масштабе. Каждое изображение располагается на экране в соответствии с вашими предпочтениями и выполняемой процедурой. Поддерживается до 16 источников видеосигнала.
Click here for more information
Все нужное находится на виду
Все нужное находится на виду

Все нужное находится на виду

FlexVision — это полноцветный адаптируемый ЖК-дисплей. Просматривайте изображения от 20 источников видеосигнала (систем компании Philips и систем сторонних производителей) одновременно и в необходимом масштабе. Каждое изображение располагается на экране в соответствии с вашими предпочтениями и выполняемой процедурой. Поддерживается до 16 источников видеосигнала.
Больше отображаемых деталей
Больше отображаемых деталей

Больше отображаемых деталей

Используйте функции SuperZoom и XperHD для превосходной визуализации деталей сложных анатомических структур. Функция SuperZoom изменяет масштаб изображения от 32 до 420% без какого-либо снижения качества. Функция просмотра с высоким разрешением XperHD позволяет выводить на экран резкие и четкие полноразмерные медицинские изображения. Обеспечивается четкое отображение дистальных сосудов, сосудов с извилистой структурой, морфологии пораженных участков и других структур для всех специалистов.

Больше отображаемых деталей

Больше отображаемых деталей
Используйте функции SuperZoom и XperHD для превосходной визуализации деталей сложных анатомических структур. Функция SuperZoom изменяет масштаб изображения от 32 до 420% без какого-либо снижения качества. Функция просмотра с высоким разрешением XperHD позволяет выводить на экран резкие и четкие полноразмерные медицинские изображения. Обеспечивается четкое отображение дистальных сосудов, сосудов с извилистой структурой, морфологии пораженных участков и других структур для всех специалистов.

Больше отображаемых деталей

Используйте функции SuperZoom и XperHD для превосходной визуализации деталей сложных анатомических структур. Функция SuperZoom изменяет масштаб изображения от 32 до 420% без какого-либо снижения качества. Функция просмотра с высоким разрешением XperHD позволяет выводить на экран резкие и четкие полноразмерные медицинские изображения. Обеспечивается четкое отображение дистальных сосудов, сосудов с извилистой структурой, морфологии пораженных участков и других структур для всех специалистов.
Click here for more information
Больше отображаемых деталей
Больше отображаемых деталей

Больше отображаемых деталей

Используйте функции SuperZoom и XperHD для превосходной визуализации деталей сложных анатомических структур. Функция SuperZoom изменяет масштаб изображения от 32 до 420% без какого-либо снижения качества. Функция просмотра с высоким разрешением XperHD позволяет выводить на экран резкие и четкие полноразмерные медицинские изображения. Обеспечивается четкое отображение дистальных сосудов, сосудов с извилистой структурой, морфологии пораженных участков и других структур для всех специалистов.
Удобство и управляемость
Удобство и управляемость

Удобство и управляемость

Всего одним прикосновением к сенсорному экрану вы можете отобразить наиболее подходящие данные с нужным размером, в нужном месте и в нужный момент времени. Каждое открываемое критически важное изображение будет занимать оптимальное место на экране для удобного просмотра.

Удобство и управляемость

Удобство и управляемость
Всего одним прикосновением к сенсорному экрану вы можете отобразить наиболее подходящие данные с нужным размером, в нужном месте и в нужный момент времени. Каждое открываемое критически важное изображение будет занимать оптимальное место на экране для удобного просмотра.

Удобство и управляемость

Всего одним прикосновением к сенсорному экрану вы можете отобразить наиболее подходящие данные с нужным размером, в нужном месте и в нужный момент времени. Каждое открываемое критически важное изображение будет занимать оптимальное место на экране для удобного просмотра.
Click here for more information
Удобство и управляемость
Удобство и управляемость

Удобство и управляемость

Всего одним прикосновением к сенсорному экрану вы можете отобразить наиболее подходящие данные с нужным размером, в нужном месте и в нужный момент времени. Каждое открываемое критически важное изображение будет занимать оптимальное место на экране для удобного просмотра.
Задайте конфигурацию просмотра
Задайте конфигурацию просмотра

Задайте конфигурацию просмотра

Выбирайте одну из 24 предустановленных конфигураций экрана для различных процедур. Или создайте собственную конфигурацию с учетом своих предпочтений. Выбирайте источники, положение и размер изображения и применяйте свою конфигурацию одним щелчком мыши.

Задайте конфигурацию просмотра

Задайте конфигурацию просмотра
Выбирайте одну из 24 предустановленных конфигураций экрана для различных процедур. Или создайте собственную конфигурацию с учетом своих предпочтений. Выбирайте источники, положение и размер изображения и применяйте свою конфигурацию одним щелчком мыши.

Задайте конфигурацию просмотра

Выбирайте одну из 24 предустановленных конфигураций экрана для различных процедур. Или создайте собственную конфигурацию с учетом своих предпочтений. Выбирайте источники, положение и размер изображения и применяйте свою конфигурацию одним щелчком мыши.
Click here for more information
Задайте конфигурацию просмотра
Задайте конфигурацию просмотра

Задайте конфигурацию просмотра

Выбирайте одну из 24 предустановленных конфигураций экрана для различных процедур. Или создайте собственную конфигурацию с учетом своих предпочтений. Выбирайте источники, положение и размер изображения и применяйте свою конфигурацию одним щелчком мыши.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 от 29 декабря 2018 года. Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, Azurion 5 M20, Azurion 5 M12 с принадлежностями.
  • *Доступный размер монитора FlexVision зависит от конфигурации системы.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.