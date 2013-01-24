Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Ingenia Система МРТ для планирования терапии

Ingenia 1.5T и Ingenia 3.0T для поддержки и планирования лучевой терапии

Система МРТ для планирования терапии

Найти похожие продукты

Комплексная МРТ для планирования терапии – cпециализированное решение МРТ призвано обеспечить высокоточные изображения для процесса планирования лучевой терапии, что позволяет улучшить оказание медицинской помощи пациенту благодаря возможности более четко определить границы опухолей и важных образований.

Свяжитесь с нами

Технические характеристики

Визуализация
Визуализация
Индукция магнитного поля
  • Ingenia 1.5Т и 3.0Т
Диаметр туннеля
  • 70 см
Специальные протоколы ExamCards для лучевой терапии
  • Для головного мозга, области головы и шеи, предстательной железы и женской тазовой области
Плоская дека стола
Плоская дека стола
Длина
  • 245 см (включая удлинитель-подголовник)
С измерительной шкалой
  • Способ фиксации
Ширина
  • 53 см
Принадлежности в комплекте
  • Прочие МРТ-совместимые принадлежности для позиционирования и фиксации пациента, например термопластичные маски и основания, можно заказать напрямую через CIVCO
Перемещение пациента с использованием плоской деки стола
  • Отсоединяемый стол FlexTrak (опция)
Пакет геометрического контроля качества
Пакет геометрического контроля качества
Анализируемый объем для контроля качества
  • *эффективный; поле обзора над столом: 30 см
Программное обеспечение
  • Работает на консоли МР-томографа. Для многосрезового двумерного анализа. Выдает контурную карту геометрической точности МРТ-изображения.
Внешняя лазерная система позиционирования (опция)
Внешняя лазерная система позиционирования (опция)
Тип
  • МРТ-совместимая, зеленый или красный лазер
Лазерный фантом
  • Aquarius (LAP) с калибровочным протоколом ExamCard
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia, ФСЗ 2010/08507 Система лазерная для разметки пациента DORADO с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю