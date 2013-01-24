Ingenia 1.5T и Ingenia 3.0T для поддержки и планирования лучевой терапии

Комплексная МРТ для планирования терапии – cпециализированное решение МРТ призвано обеспечить высокоточные изображения для процесса планирования лучевой терапии, что позволяет улучшить оказание медицинской помощи пациенту благодаря возможности более четко определить границы опухолей и важных образований.
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|Индукция магнитного поля
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|Диаметр туннеля
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|Специальные протоколы ExamCards для лучевой терапии
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|Длина
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|С измерительной шкалой
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|Ширина
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|Принадлежности в комплекте
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|Перемещение пациента с использованием плоской деки стола
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|Анализируемый объем для контроля качества
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|Программное обеспечение
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|Тип
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|Лазерный фантом
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