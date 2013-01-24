Ingenia 1.5T и Ingenia 3.0T для поддержки и планирования лучевой терапии

Комплексная МРТ для планирования терапии – cпециализированное решение МРТ призвано обеспечить высокоточные изображения для процесса планирования лучевой терапии, что позволяет улучшить оказание медицинской помощи пациенту благодаря возможности более четко определить границы опухолей и важных образований.