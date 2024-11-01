Ультразвуковая система InnoSight компании Philips позволяет выполнять сканирование пациентов в самых разных местах оказания медицинской помощи. Компактная и сверхпортативная ультразвуковая система InnoSight с инновационным эргономичным дизайном и клинической универсальностью позволяет проводить ультразвуковые исследования там где удобно вам и вашему пациенту.
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Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Повышенная мобильность
Повышенная мобильность
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Повышенная мобильность
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Повышенная мобильность
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Гибкость
Гибкая система
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Гибкая система
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Гибкая система
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Подключение
Простое подключение
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Простое подключение
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Простое подключение
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Высококачественная визуализация
Высококачественная визуализация
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Высококачественная визуализация
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Высококачественная визуализация
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Наглядное отображение игл
Наглядное отображение игл
Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.
Наглядное отображение игл
Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.
Наглядное отображение игл
Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Повышенная мобильность
Повышенная мобильность
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Повышенная мобильность
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Повышенная мобильность
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Гибкость
Гибкая система
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Гибкая система
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Гибкая система
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Подключение
Простое подключение
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Простое подключение
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Простое подключение
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Высококачественная визуализация
Высококачественная визуализация
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Высококачественная визуализация
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Высококачественная визуализация
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Наглядное отображение игл
Наглядное отображение игл
Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.
Наглядное отображение игл
Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.
Наглядное отображение игл
Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6909 Система ультразвуковая диагностическая InnoSight с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.