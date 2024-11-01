Ключевые слова для поиска

InnoSight

Портативная ультразвуковая система

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Ультразвуковая система InnoSight компании Philips позволяет выполнять сканирование пациентов в самых разных местах оказания медицинской помощи. Компактная и сверхпортативная ультразвуковая система InnoSight с инновационным эргономичным дизайном и клинической универсальностью позволяет проводить ультразвуковые исследования там где удобно вам и вашему пациенту.

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Особенности
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Click here for more information
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Повышенная мобильность
Повышенная мобильность

Повышенная мобильность

Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.

Повышенная мобильность

Повышенная мобильность
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.

Повышенная мобильность

Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Click here for more information
Повышенная мобильность
Повышенная мобильность

Повышенная мобильность

Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Гибкость
Гибкая система

Гибкая система

С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.

Гибкая система

Гибкая система
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.

Гибкая система

С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Click here for more information
Гибкость
Гибкая система

Гибкая система

С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Подключение
Простое подключение

Простое подключение

Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.

Простое подключение

Простое подключение
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.

Простое подключение

Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Click here for more information
Подключение
Простое подключение

Простое подключение

Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Высококачественная визуализация
Высококачественная визуализация

Высококачественная визуализация

Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.

Высококачественная визуализация

Высококачественная визуализация
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.

Высококачественная визуализация

Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Click here for more information
Высококачественная визуализация
Высококачественная визуализация

Высококачественная визуализация

Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Наглядное отображение игл
Наглядное отображение игл

Наглядное отображение игл

Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.

Наглядное отображение игл

Наглядное отображение игл
Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.

Наглядное отображение игл

Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.
Click here for more information
Наглядное отображение игл
Наглядное отображение игл

Наглядное отображение игл

Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.
  • Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
  • Повышенная мобильность
  • Гибкость
  • Подключение
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Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Click here for more information
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс пользователя и оптимизированный рабочий процесс делают систему InnoSight простой в использовании и сокращают период обучения. Адаптируемый под требования пользователя рабочий процесс и программируемые клавиши обеспечивают индивидуальный подход.
Повышенная мобильность
Повышенная мобильность

Повышенная мобильность

Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.

Повышенная мобильность

Повышенная мобильность
Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.

Повышенная мобильность

Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Click here for more information
Повышенная мобильность
Повышенная мобильность

Повышенная мобильность

Легкий и эргономичный планшет InnoSight весит всего 2,5 кг и обеспечивает повышенную мобильность. Благодаря резервному аккумулятору, который работает приблизительно 1,5 ч, мгновенному включению и расширенным функциям подключения система InnoSight обеспечивает мобильность без помех.
Гибкость
Гибкая система

Гибкая система

С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.

Гибкая система

Гибкая система
С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.

Гибкая система

С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Click here for more information
Гибкость
Гибкая система

Гибкая система

С помощью планшета InnoSight можно настроить систему в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Пользователь может выбрать желаемые параметры визуализации, рабочего процесса, подключения, измерений и другие параметры.
Подключение
Простое подключение

Простое подключение

Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.

Простое подключение

Простое подключение
Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.

Простое подключение

Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Click here for more information
Подключение
Простое подключение

Простое подключение

Система InnoSight поддерживает подключение к сети Wi-Fi и Ethernet для передачи данных DICOM в больничную систему PACS, беспроводную печать и дополнительный дисплей. USB-подключение позволяет пользователям легко выполнять резервное копирование и восстановление данных пациента на внешний носитель. Bluetooth-подключение позволяет пользователям подключать совместимые клавиатуры для ввода данных.
Высококачественная визуализация
Высококачественная визуализация

Высококачественная визуализация

Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.

Высококачественная визуализация

Высококачественная визуализация
Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.

Высококачественная визуализация

Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Click here for more information
Высококачественная визуализация
Высококачественная визуализация

Высококачественная визуализация

Система InnoSight оснащена функциями iSCAN, XRES и SonoCT для повышения качества изображений в различных областях применения. Это помогает свести к минимуму зернистость, улучшить соотношение «сигнал-шум» и обеспечить высокое качество визуализации.
Наглядное отображение игл
Наглядное отображение игл

Наглядное отображение игл

Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.

Наглядное отображение игл

Наглядное отображение игл
Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.

Наглядное отображение игл

Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.
Click here for more information
Наглядное отображение игл
Наглядное отображение игл

Наглядное отображение игл

Система InnoSight обеспечивает улучшенную визуализацию иглы в плоскости для повышения точности при выполнении инвазивных процедур.

Tехнические характеристики

Физические характеристики — планшетный компьютер InnoSight
Физические характеристики — планшетный компьютер InnoSight
Вес
  • 2,46 кг
Длина
  • 31,9 см
Width
  • 8,79 дюйма
Высота
  • 3,2 см
Дисплей высокого разрешения
  • 29,4 см
Датчики
Датчики
Конвексный датчик C6-2
  • Абдоминальные исследования
Линейный датчик L12-4
  • Поверхностные структуры и сосуды
Трансвагинальный датчик C9-4v
  • Акушенство/Гинекология
Секторный датчик S4-2
  • Эхокардиография
Передвижная тележка InnoSight
Передвижная тележка InnoSight
Вес
  • 27,7 кг
Ширина
  • 48,6 см
Глубина
  • 56,6 см
Регулируемая высота
  • 118,6–148,6 см
Физические характеристики — планшетный компьютер InnoSight
Физические характеристики — планшетный компьютер InnoSight
Вес
  • 2,46 кг
Длина
  • 31,9 см
Датчики
Датчики
Конвексный датчик C6-2
  • Абдоминальные исследования
Линейный датчик L12-4
  • Поверхностные структуры и сосуды
Посмотреть все характеристики
Физические характеристики — планшетный компьютер InnoSight
Физические характеристики — планшетный компьютер InnoSight
Вес
  • 2,46 кг
Длина
  • 31,9 см
Width
  • 8,79 дюйма
Высота
  • 3,2 см
Дисплей высокого разрешения
  • 29,4 см
Датчики
Датчики
Конвексный датчик C6-2
  • Абдоминальные исследования
Линейный датчик L12-4
  • Поверхностные структуры и сосуды
Трансвагинальный датчик C9-4v
  • Акушенство/Гинекология
Секторный датчик S4-2
  • Эхокардиография
Передвижная тележка InnoSight
Передвижная тележка InnoSight
Вес
  • 27,7 кг
Ширина
  • 48,6 см
Глубина
  • 56,6 см
Регулируемая высота
  • 118,6–148,6 см
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6909 Система ультразвуковая диагностическая InnoSight с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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