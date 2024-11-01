InnoSight Портативная ультразвуковая система

Ультразвуковая система InnoSight компании Philips позволяет выполнять сканирование пациентов в самых разных местах оказания медицинской помощи. Компактная и сверхпортативная ультразвуковая система InnoSight с инновационным эргономичным дизайном и клинической универсальностью позволяет проводить ультразвуковые исследования там где удобно вам и вашему пациенту.