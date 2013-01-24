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Ключевые слова для поиска

УЗИ на месте оказания медицинской помощи

Отвечая на вызовы в критических ситуациях. С уверенностью.

Обеспечение высококачественной портативной визуализации везде, где это необходимо

Благодаря широкому ассортименту решений для проведения УЗИ на месте оказания медицинской помощи компания Philips предоставляет врачам возможность с уверенностью ставить диагнозы и оказывать помощь своим пациентам. Опираясь на опыт, приобретенный за 125 лет разработки передовых инноваций в области высококачественной медицинской визуализации, компания Philips создала набор инструментов для улучшения результатов лечения пациентов, наблюдения за пациентами, повышения степени удовлетворенности персонала и снижения стоимости медицинского обслуживания, который позволяет врачам расширить полезное применение безопасной и эффективной ультразвуковой визуализации в рамках всего спектра медицинского обслуживания. 

 

От портативных устройств до систем премиум-класса, размещаемых на тележке, наш ассортимент продукции для работы на месте оказания медицинской помощи обладает эргономичностью, интуитивно понятным интерфейсом и поддерживает постановку точного диагноза благодаря разнообразию опций для любой рабочей среды.

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Что это значит?

Телеультразвуковая система, совместная работа в режиме реального времени

epiq 7 ultrasound machine
Благодаря сочетанию двусторонних аудио- и видеозвонков с прямой трансляцией ультразвуковых исследований система Lumify с Reacts облегчает совместную работу врачей в режиме реального времени и обеспечивает доступ к критически важной информации на более раннем этапе процесса непрерывного ведения пациента, давая врачам ту свободу действий, которая им необходима.
Подробнее о системе Lumify
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sparq ultrasound machine
Sparq
Ультразвуковая система Philips Sparq для работы на месте оказания медицинской помощи устраняет барьеры при проведении визуализации у постели пациента, помогая вам оказывать своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. Созданная специально для работы врачей на месте оказания медицинской помощи, система Sparq упрощает визуализацию и сканирование у постели пациента во время интенсивной терапии и реанимации, оказания экстренной помощи, выполнения местной анестезии и обезболивания.
Sparq
Ультразвуковые датчики для системы Sparq
cx50 picture
CX50
Благодаря небольшой, легкой и высокоманевренной тележке портативная ультразвуковая система Philips CX50 делает ультразвуковую визуализацию премиум-класса доступной для врачей, оказывающих помощь пациентам в критическом состоянии прямо у постели пациента. У врачей есть возможность видеть исключительное качество даже при получении изображений в технически более сложных случаях с помощью технологии кристаллов PureWave с использованием датчиков S5-1 и X7-2t PureWave.
CX50
Ультразвуковые датчики для системы CX50
Смотреть все продукты для работы на месте оказания медицинской помощи

Что нового?

Уникальный вводный видеоролик для студентов медицинских вузов
Уникальный вводный видеоролик для студентов медицинских вузов
Смотреть вводный видеоролик по УЗИ, представленный доктором Рэйчел Лю.
Реструктуризация RUSH
Реструктуризация RUSH
Оценка недифференцированной гипотонии нетравматического характера с помощью фокусированного ультразвука.
Описание примера из клинической практики с использованием Philips Lumify
Описание примера из клинической практики с использованием Philips Lumify
Артроцентез колена под ультразвуковым контролем, проведенный доктором Дэвидом Тирни

Первое в мире по-настоящему интегрированное телеультразвуковое решение

Живое общение поддерживает более качественное и более эффективное сотрудничество, особенно тогда, когда это необходимо. Узнайте о том, как система Lumify со встроенной функцией Reacts объединяет медицинских работников, учреждения и пациентов, принося реальную пользу.
Первое в мире по-настоящему интегрированное телеультразвуковое решение video
Узнать больше о системе Lumify с Reacts

Ресурсы по работе на месте оказания медицинской помощи

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Экспертные доклады

Таблица: совместимость планшета Lumify

Введение в трансторакальную эхокардиографию

Philips InnoSight для охраны здоровья женщин

УЗИ легких на месте оказания медицинской помощи

Philips CX50 xMATRIX CompactXtreme для кардиологии

Коллективно используемые функции Lumify для систем и защиты данных

Ультразвуковая система Philips Sparq для интенсивной терапии и реанимации

Расширенное портфолио ультразвуковых систем

cardiovascular icon

Исследования сердца и сосудов

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general imaging icon

Общая визуализация

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obstetrics and gynecology icon

Акушерство/гинекология

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point of care icon

Исследования на месте оказания медицинской помощи

refurbished systems icon

Восстановленное оборудование

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education and training icon

Обучение и тренинги

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ultrasound services icon

Сервисные решения

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Датчики

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Что это значит?
Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю