Благодаря широкому ассортименту решений для проведения УЗИ на месте оказания медицинской помощи компания Philips предоставляет врачам возможность с уверенностью ставить диагнозы и оказывать помощь своим пациентам. Опираясь на опыт, приобретенный за 125 лет разработки передовых инноваций в области высококачественной медицинской визуализации, компания Philips создала набор инструментов для улучшения результатов лечения пациентов, наблюдения за пациентами, повышения степени удовлетворенности персонала и снижения стоимости медицинского обслуживания, который позволяет врачам расширить полезное применение безопасной и эффективной ультразвуковой визуализации в рамках всего спектра медицинского обслуживания.

От портативных устройств до систем премиум-класса, размещаемых на тележке, наш ассортимент продукции для работы на месте оказания медицинской помощи обладает эргономичностью, интуитивно понятным интерфейсом и поддерживает постановку точного диагноза благодаря разнообразию опций для любой рабочей среды.