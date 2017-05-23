Универсальная ультразвуковая система Philips ClearVue 650 с элегантным дизайном может применяться в самых разных клинических ситуациях и для различных категорий исследований. Лучшее в своем классе качество изображений и интуитивно понятное управление выгодно отличают эту систему от других ультразвуковых аппаратов. В дополнение к превосходному качеству изображений в режиме 2D система обеспечивает более простую работу в режимах 3D и 4D.