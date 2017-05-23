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ClearVue Ультразвуковая система

ClearVue 650

Ультразвуковая система

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Универсальная ультразвуковая система Philips ClearVue 650 с элегантным дизайном может применяться в самых разных клинических ситуациях и для различных категорий исследований. Лучшее в своем классе качество изображений и интуитивно понятное управление выгодно отличают эту систему от других ультразвуковых аппаратов. В дополнение к превосходному качеству изображений в режиме 2D система обеспечивает более простую работу в режимах 3D и 4D.

Дилеры

Галерея

Особенности
Модульный дизайн

Модульный дизайн очень надёжен и удобен в обслуживании

Элегантный дизайн данной системы является залогом удобной работы с ней. Модульная дизайн означает повышенное удобство обслуживания, надежность и экологичность системы, устанавливаемой на компактной и легкой тележке, отличающейся высокой маневренностью. Упрощенное техобслуживание и дополнительные функции позволяют работать с максимальной производительностью.
Области применения

Области применения для самых разнообразных задач

Эта система является платформой для проведения самых разнообразных исследований — от акушерских и гинекологических до ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости и общих исследований. Изображения, полученные на этой универсальной системе, отличаются превосходным качеством, которое позволяет повысить надежность диагностики, а также интуитивно понятным управлением и функциями, которые выполняют важную роль и при этом достаточно просты в использовании.
Технология Active Array

Превосходное качество изображений благодаря технологии Active Array

Положитесь на потрясающее качество 2D- и 3D-/4D-изображений, полученных с необходимой вам детализацией благодаря технологии Active Array. Она включает такие специализированные 3D- и 4D-функции, как Auto Face Reveal и Fetal STIC. Функции системы ClearVue для работы в режимах 3D и 4D просты в использовании и легко осваиваются, поэтому эти режимы можно без труда внедрить в вашу ежедневную клиническую практику.
Энергосберегающая технология

Энергосберегающая технология помогает сократить расходы

Вся работа компании Philips по защите окружающей среды направлена на улучшение здоровья и качества жизни людей. Эта система отличается высоким уровнем энергосбережения и низким потреблением электроэнергии, помогающим снизить соответствующие расходы. Благодаря низкому уровню тепловыделения эта система идеально подходит для небольших кабинетов и позволяет сократить расходы.

Документация

Брошюра (2)

Брошюра

  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН2013/903 Система диагностическая ультразвуковая СlearVue 650, ClearVue 850 с принадлежностями

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