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HeartStart Автоматический наружный дефибриллятор

HeartStart FRx

Автоматический наружный дефибриллятор

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Дефибриллятор HeartStart FRx обеспечивает инструктаж в режиме реального времени с помощью простых пошаговых голосовых команд, звукового метронома и коучинга СЛР при подозрении на внезапную остановку сердца. Благодаря простой настройке, четким голосовым подсказкам HeartStart FRx предназначен для пользователей, пошедших курсы по оказанию первой медицинской помощи.

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Особенности
Создан для работы в сложных условиях

Создан для работы в сложных условиях

На месте преступления – для представителей правопорядка, на стадионе – для спортсменов, на работе – для сотрудников. В сложных условиях FRx будет незаменим для оказания помощи при внезапной остановке сердца. Легкий, прочный и надежный, он выдержит экстремальные температуры, пыль или влажную среду.
Адаптирован для пациентов детей

Адаптирован для пациентов детей

В комплектацию HeartStart FRx входит уникальный ключ для оказания помощи детям и младенцам, что позволяет использовать одни электроды для всех групп пациентов. Просто вставьте ключ в FRx, и дефибриллятор автоматически изменит силу разряда и адаптирует содержание голосовых подсказок Life Guidance – и всё это с теми же электродами.
При размещении на груди пострадавшего встроенные электроды SMART автоматически определяют его состоя

Прост в обслуживании и всегда готов к использованию

HeartStart FRx поставляется практически готовым для оказания помощи. Все уже подключено и установлено. Просто потяните за зеленую пластину для начала самодиагностики аппарата, подтверждающей готовность к работе. После начала использования FRx просто обслуживать. Дефибриллятор регулярно проводит самодиагностику, выполняя ежедневные, еженедельные и ежемесячные тесты для проверки готовности к работе, функциональности, калибровки цепей и систем. Дефибриллятор может работать четыре года без замены батарей.
Подробное руководство по дефибрилляции, помогающее в работе с прибором

Подробное руководство по дефибрилляции, помогающее в работе с прибором

Чтобы сделать разряд, достаточно расположить электроды на груди в соответствии со схемой. АНД сам определяет, необходим ли разряд, и если это так, то в нужный момент голосовая команда подсказывает, когда нажать оранжевую кнопку для его подачи. Если вам нужна дополнительная помощь, голосовые подсказки будут повторяться и изменять формулировки. Мигающие иконки и краткая инструкция упрощают оказание помощи в шумном месте.
Полноценная помощь для необученного персонала при СЛР

Полноценная помощь для необученного персонала при СЛР

Если вам нужна помощь при СЛР, Life Guidance сможет проинструктировать в процессе реанимации специальными голосовыми подсказками. Система указывает нужное количество, частоту и глубину вдавливания при компрессионных сжатиях грудной клетки, а также как делать искусственное дыхание при реанимации. Если вставлен ключ для детей, то инструкции по СЛР будут адаптированы для данной группы пациентов.
  • *"Сокращение интервала между последней компрессией и разрядом даже на несколько секунд может улучшить эффективность разряда (дефибрилляция и восстановление самостоятельного кровообращения)" - Американская ассоциация кардиологов. Руководства Американской ассоциации кардиологов по сердечно-легочной реанимации и экстренной сердечно-сосудистой помощи. Циркуляр. 2010;122 (доп. 3): S706-S719.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02312 Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями

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