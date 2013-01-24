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Автоматизированные наружные дефибрилляторы

Будьте лидером на пути спасения жизни
 

Самый обычный человек может спасти жизнь другому, имея базовую подготовку в области сердечно-легочной реанимации (СЛР) и доступ к необходимому оборудованию. Автоматические наружные дефибрилляторы Philips с встроенной функцией сопровождения действуют как профессиональный тренер, руководя вашими действиями при внезапной остановке сердца шаг за шагом. Подробные инструкции помогут автоматически принять необходимые меры, чтобы вы могли уверенно оказать критически важную помощь.

 

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Что это значит?
Final CEE consent
Информация об отзыве АНД Philips

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю