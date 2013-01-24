Автоматизированные наружные дефибрилляторы

Самый обычный человек может спасти жизнь другому, имея базовую подготовку в области сердечно-легочной реанимации (СЛР) и доступ к необходимому оборудованию. Автоматические наружные дефибрилляторы Philips с встроенной функцией сопровождения действуют как профессиональный тренер, руководя вашими действиями при внезапной остановке сердца шаг за шагом. Подробные инструкции помогут автоматически принять необходимые меры, чтобы вы могли уверенно оказать критически важную помощь.

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