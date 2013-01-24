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HeartStart Автоматический наружный дефибриллятор

HeartStart FRx

Автоматический наружный дефибриллятор

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Дефибриллятор HeartStart FRx обеспечивает инструктаж в режиме реального времени с помощью простых пошаговых голосовых команд, звукового метронома и коучинга СЛР при подозрении на внезапную остановку сердца. Благодаря простой настройке, четким голосовым подсказкам HeartStart FRx предназначен для пользователей, пошедших курсы по оказанию первой медицинской помощи.

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Технические характеристики

Спецификации изделия
Спецификации изделия
Номер модели
  • 861304
Форма волны
  • Бифазный, усеченный, экспоненциальный импульс. Параметры волны настраиваются в зависимости от сопротивления каждого пациента.
Батарея
  • Обычно 4 года при хранении и обслуживании в соответствии с указаниями в инструкции пользователя.
Температура
  • Режим работы/ожидания: 32° - 122° F (0° - 50° C)
Терапия
  • Пиковый ток дефибрилляции для взрослых: 32 А (номинально 150 Дж) при нагрузке 50 Ом. Дефибрилляция у детей (с установленным дополнительным ключом для детей): 19 А (номинально 50 Дж) при нагрузке 50 Ом.
ЭМИ (Излучения/устойчивость)
  • CISPR II, Группа I, Класс B, IEC 61000-4-3 и IEC 61000-4-8
Герметизация
  • Защита от струй воды IPX5 по IEC60529 Защита от пыли IP5X по IEC60529 (в оригинальном тексте явно опечатка)
Протокол
  • Протокол устройства следует заданным настройкам. Протокол дефибрилляции и СЛР может быть настроен с использованием ПО HeartStart Event Review или HeartStart Configure.
Высота над уровнем моря
  • 0 - 15 000 футов
Воздушное судно
  • Устройство: RTCA/DO-160D;1997
Быстрый разряд
  • Возможность подачи разряда после окончания интервала СЛР, обычно через восемь секунд.
Нагрузка под давлением
  • 500 фунтов
Вибрация
  • Режим работы: соответствует MILSTD 810F, рис.514.5C-17, выборочный режим ожидания: соответствует MILSTD 810F, рис.514.5C-18, гармонические колебания.
Физические требования
Физические требования
Размер
  • 2,4 x 7,1 x 8,9 дюйма (6 x 18 x 22 см) В x Г x Ш
Вес
  • С батареей и электродами: 1,5 кг Без батареи и электродов: 1,2 кг
  • *"Сокращение интервала между последней компрессией и разрядом даже на несколько секунд может улучшить эффективность разряда (дефибрилляция и восстановление самостоятельного кровообращения)" - Американская ассоциация кардиологов. Руководства Американской ассоциации кардиологов по сердечно-легочной реанимации и экстренной сердечно-сосудистой помощи. Циркуляр. 2010;122 (доп. 3): S706-S719.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02312 Дефибриллятор HeartStart FRx с принадлежностями

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