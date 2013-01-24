Дефибриллятор HeartStart FRx обеспечивает инструктаж в режиме реального времени с помощью простых пошаговых голосовых команд, звукового метронома и коучинга СЛР при подозрении на внезапную остановку сердца. Благодаря простой настройке, четким голосовым подсказкам HeartStart FRx предназначен для пользователей, пошедших курсы по оказанию первой медицинской помощи.
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|Номер модели
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|Форма волны
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|Батарея
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|Температура
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|Терапия
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|ЭМИ (Излучения/устойчивость)
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|Герметизация
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|Протокол
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|Высота над уровнем моря
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|Воздушное судно
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|Быстрый разряд
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|Нагрузка под давлением
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|Вибрация
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|Размер
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|Вес
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