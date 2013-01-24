Дефибриллятор HeartStart FRx обеспечивает инструктаж в режиме реального времени с помощью простых пошаговых голосовых команд, звукового метронома и коучинга СЛР при подозрении на внезапную остановку сердца. Благодаря простой настройке, четким голосовым подсказкам HeartStart FRx предназначен для пользователей, пошедших курсы по оказанию первой медицинской помощи.