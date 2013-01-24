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HeartStart Автоматический наружный дефибриллятор

HeartStart FRx

Автоматический наружный дефибриллятор

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Дефибриллятор HeartStart FRx обеспечивает инструктаж в режиме реального времени с помощью простых пошаговых голосовых команд, звукового метронома и коучинга СЛР при подозрении на внезапную остановку сердца. Благодаря простой настройке, четким голосовым подсказкам HeartStart FRx предназначен для пользователей, пошедших курсы по оказанию первой медицинской помощи.

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  • *"Сокращение интервала между последней компрессией и разрядом даже на несколько секунд может улучшить эффективность разряда (дефибрилляция и восстановление самостоятельного кровообращения)" - Американская ассоциация кардиологов. Руководства Американской ассоциации кардиологов по сердечно-легочной реанимации и экстренной сердечно-сосудистой помощи. Циркуляр. 2010;122 (доп. 3): S706-S719.
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