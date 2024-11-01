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Refinity

Ротационный катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований

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Новое поколение ротационных катетеров Philips для ВСУЗИ. Refinity обладает исключительной лёгкостью доставки и преодоления области сложных поражений. Благодаря совместимости с проводником 5F катетер подходит для радиального доступа, а благодаря высокому разрешению с частотой 45 МГц он обеспечивает создание резких и четких изображений для точной визуализации сосудов и оценки поражений.

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Особенности
Мультимодальная платформа
Мультимодальная платформа

Мультимодальная платформа

Volcano Philips предлагает как цифровые, так и ротационные катетеры для широкого спектра внутрисосудистых ультразвуковых исследований различных сосудов.

Мультимодальная платформа

Мультимодальная платформа
Volcano Philips предлагает как цифровые, так и ротационные катетеры для широкого спектра внутрисосудистых ультразвуковых исследований различных сосудов.

Мультимодальная платформа

Volcano Philips предлагает как цифровые, так и ротационные катетеры для широкого спектра внутрисосудистых ультразвуковых исследований различных сосудов.
Click here for more information
Мультимодальная платформа
Мультимодальная платформа

Мультимодальная платформа

Volcano Philips предлагает как цифровые, так и ротационные катетеры для широкого спектра внутрисосудистых ультразвуковых исследований различных сосудов.
Визуализация с частотой 45 МГц
Визуализация с частотой 45 МГц

Визуализация с частотой 45 МГц

Частота 45 МГц позволяет получать резкие и четкие изображения для надежной интерпретации и оценки морфологии сосудов.

Визуализация с частотой 45 МГц

Визуализация с частотой 45 МГц
Частота 45 МГц позволяет получать резкие и четкие изображения для надежной интерпретации и оценки морфологии сосудов.

Визуализация с частотой 45 МГц

Частота 45 МГц позволяет получать резкие и четкие изображения для надежной интерпретации и оценки морфологии сосудов.
Click here for more information
Визуализация с частотой 45 МГц
Визуализация с частотой 45 МГц

Визуализация с частотой 45 МГц

Частота 45 МГц позволяет получать резкие и четкие изображения для надежной интерпретации и оценки морфологии сосудов.
Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5F
Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Катетер Refinity подходит для использования со всеми проводниковыми катетерами с диаметром 5F и для радиального доступа.

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F
Катетер Refinity подходит для использования со всеми проводниковыми катетерами с диаметром 5F и для радиального доступа.

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Катетер Refinity подходит для использования со всеми проводниковыми катетерами с диаметром 5F и для радиального доступа.
Click here for more information
Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5F
Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Катетер Refinity подходит для использования со всеми проводниковыми катетерами с диаметром 5F и для радиального доступа.
Легкая доставка катетера
Простое преодоление области сложных поражений

Простое преодоление области сложных поражений

Катетер Refinity подходит для сложных ЧКВ. • Плавный переход от проксимальной до срединной части тела проводника. • Гидрофильное покрытие GlyDx для лучшей проталкиваемости и податливости. • Мягкий гибкий кончик облегчает дистальный доступ.

Простое преодоление области сложных поражений

Простое преодоление области сложных поражений
Катетер Refinity подходит для сложных ЧКВ. • Плавный переход от проксимальной до срединной части тела проводника. • Гидрофильное покрытие GlyDx для лучшей проталкиваемости и податливости. • Мягкий гибкий кончик облегчает дистальный доступ.

Простое преодоление области сложных поражений

Катетер Refinity подходит для сложных ЧКВ. • Плавный переход от проксимальной до срединной части тела проводника. • Гидрофильное покрытие GlyDx для лучшей проталкиваемости и податливости. • Мягкий гибкий кончик облегчает дистальный доступ.
Click here for more information
Легкая доставка катетера
Простое преодоление области сложных поражений

Простое преодоление области сложных поражений

Катетер Refinity подходит для сложных ЧКВ. • Плавный переход от проксимальной до срединной части тела проводника. • Гидрофильное покрытие GlyDx для лучшей проталкиваемости и податливости. • Мягкий гибкий кончик облегчает дистальный доступ.
  • Мультимодальная платформа
  • Визуализация с частотой 45 МГц
  • Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5F
  • Легкая доставка катетера
Посмотреть все особенности
Мультимодальная платформа
Мультимодальная платформа

Мультимодальная платформа

Volcano Philips предлагает как цифровые, так и ротационные катетеры для широкого спектра внутрисосудистых ультразвуковых исследований различных сосудов.

Мультимодальная платформа

Мультимодальная платформа
Volcano Philips предлагает как цифровые, так и ротационные катетеры для широкого спектра внутрисосудистых ультразвуковых исследований различных сосудов.

Мультимодальная платформа

Volcano Philips предлагает как цифровые, так и ротационные катетеры для широкого спектра внутрисосудистых ультразвуковых исследований различных сосудов.
Click here for more information
Мультимодальная платформа
Мультимодальная платформа

Мультимодальная платформа

Volcano Philips предлагает как цифровые, так и ротационные катетеры для широкого спектра внутрисосудистых ультразвуковых исследований различных сосудов.
Визуализация с частотой 45 МГц
Визуализация с частотой 45 МГц

Визуализация с частотой 45 МГц

Частота 45 МГц позволяет получать резкие и четкие изображения для надежной интерпретации и оценки морфологии сосудов.

Визуализация с частотой 45 МГц

Визуализация с частотой 45 МГц
Частота 45 МГц позволяет получать резкие и четкие изображения для надежной интерпретации и оценки морфологии сосудов.

Визуализация с частотой 45 МГц

Частота 45 МГц позволяет получать резкие и четкие изображения для надежной интерпретации и оценки морфологии сосудов.
Click here for more information
Визуализация с частотой 45 МГц
Визуализация с частотой 45 МГц

Визуализация с частотой 45 МГц

Частота 45 МГц позволяет получать резкие и четкие изображения для надежной интерпретации и оценки морфологии сосудов.
Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5F
Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Катетер Refinity подходит для использования со всеми проводниковыми катетерами с диаметром 5F и для радиального доступа.

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F
Катетер Refinity подходит для использования со всеми проводниковыми катетерами с диаметром 5F и для радиального доступа.

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Катетер Refinity подходит для использования со всеми проводниковыми катетерами с диаметром 5F и для радиального доступа.
Click here for more information
Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5F
Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Низкий профиль кончика, совместимость с катетером 5 F

Катетер Refinity подходит для использования со всеми проводниковыми катетерами с диаметром 5F и для радиального доступа.
Легкая доставка катетера
Простое преодоление области сложных поражений

Простое преодоление области сложных поражений

Катетер Refinity подходит для сложных ЧКВ. • Плавный переход от проксимальной до срединной части тела проводника. • Гидрофильное покрытие GlyDx для лучшей проталкиваемости и податливости. • Мягкий гибкий кончик облегчает дистальный доступ.

Простое преодоление области сложных поражений

Простое преодоление области сложных поражений
Катетер Refinity подходит для сложных ЧКВ. • Плавный переход от проксимальной до срединной части тела проводника. • Гидрофильное покрытие GlyDx для лучшей проталкиваемости и податливости. • Мягкий гибкий кончик облегчает дистальный доступ.

Простое преодоление области сложных поражений

Катетер Refinity подходит для сложных ЧКВ. • Плавный переход от проксимальной до срединной части тела проводника. • Гидрофильное покрытие GlyDx для лучшей проталкиваемости и податливости. • Мягкий гибкий кончик облегчает дистальный доступ.
Click here for more information
Легкая доставка катетера
Простое преодоление области сложных поражений

Простое преодоление области сложных поражений

Катетер Refinity подходит для сложных ЧКВ. • Плавный переход от проксимальной до срединной части тела проводника. • Гидрофильное покрытие GlyDx для лучшей проталкиваемости и податливости. • Мягкий гибкий кончик облегчает дистальный доступ.
экраны медицинского устройства

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)


ВСУЗИ от компании Philips обеспечивает усовершенствованную визуализацию, которая позволит вам подобрать индивидуальный подход к лечению каждого пациента. Используйте ВСУЗИ, чтобы получить больше информации, чем даёт  ангиография, и своевременно принимайте решение об оптимальной стратегии лечения для каждого конкретного случая.

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Tехнические характеристики

Размеры
Размеры
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5F (внутренний диаметр ≥ 0,65")
Совместимость с проводником диаметром
  • 0,014"
Внешний диаметр стержня
  • 3,0 F
Максимальная глубина проникновения
  • 14 мм
Рабочая длина
  • 135 см
Длина от кончика до трансдьюсера
  • 20,5 мм
Информация для заказа
  • Номер модели 989604315691
Размеры
Размеры
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5F (внутренний диаметр ≥ 0,65")
Совместимость с проводником диаметром
  • 0,014"
Посмотреть все характеристики
Размеры
Размеры
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5F (внутренний диаметр ≥ 0,65")
Совместимость с проводником диаметром
  • 0,014"
Внешний диаметр стержня
  • 3,0 F
Максимальная глубина проникновения
  • 14 мм
Рабочая длина
  • 135 см
Длина от кончика до трансдьюсера
  • 20,5 мм
Информация для заказа
  • Номер модели 989604315691
  • Неопубликованные данные Philips. Лабораторные испытания проводились с использованием трех ротационных катетеров для ВСУЗИ: Refinity, Revolution, OptiCross.
  • Данное изделие может быть одобрено не для всех рынков. Обратитесь в региональное представительство компании Philips для проверки.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9461 Катетер поворотный для внутрисосудистых ультразвуковых исследований Refinity ST

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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