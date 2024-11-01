Новое поколение ротационных катетеров Philips для ВСУЗИ. Refinity обладает исключительной лёгкостью доставки и преодоления области сложных поражений. Благодаря совместимости с проводником 5F катетер подходит для радиального доступа, а благодаря высокому разрешению с частотой 45 МГц он обеспечивает создание резких и четких изображений для точной визуализации сосудов и оценки поражений.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
|Минимальный диаметр проводникового катетера
|
|Совместимость с проводником диаметром
|
|Внешний диаметр стержня
|
|Максимальная глубина проникновения
|
|Рабочая длина
|
|Длина от кончика до трансдьюсера
|
|Информация для заказа
|
|Минимальный диаметр проводникового катетера
|
|Совместимость с проводником диаметром
|
|Минимальный диаметр проводникового катетера
|
|Совместимость с проводником диаметром
|
|Внешний диаметр стержня
|
|Максимальная глубина проникновения
|
|Рабочая длина
|
|Длина от кончика до трансдьюсера
|
|Информация для заказа
|
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