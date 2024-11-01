Ключевые слова для поиска
У цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST расстояние от кончика до трансдьюсера составляет 2,5 мм. Это позволяет исследовать большее количество сосудов, чем при использовании стандартных катетеров, благодаря более детальной визуализации сильно суженных пораженных участков и дистальных анатомических структур. Eagle Eye Platinum ST применяется с любыми направляющими катетерами начиная с диаметра 5 F и обладает всеми характеристиками нашей самой продаваемой модели Eagle Eye Platinum, включая удобство подключения по принципу «plug-and-play», три рентгеноконтрастных маркера, гидрофильное покрытие GlyDx и совместимость с системой SyncVision*.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Более детальная визуализация
Более детальная визуализация
Более детальная визуализация
Более детальная визуализация
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Более детальная визуализация
Более детальная визуализация
Более детальная визуализация
Более детальная визуализация
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
ВСУЗИ от компании Philips обеспечивает усовершенствованную визуализацию, которая позволит вам подобрать индивидуальный подход к лечению каждого пациента. Используйте ВСУЗИ, чтобы получить больше информации, чем даёт ангиография, и своевременно принимайте решение об оптимальной стратегии лечения для каждого конкретного случая.
|Минимальный диаметр проводникового катетера
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|Максимальный диаметр проводника
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|Максимальный диаметр визуализации
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|Рабочая длина
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|Частота
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|Минимальный диаметр проводникового катетера
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|Максимальный диаметр проводника
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|Минимальный диаметр проводникового катетера
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|Максимальный диаметр проводника
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|Максимальный диаметр визуализации
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|Рабочая длина
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|Частота
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IntraSight объединяет в себе современные инструменты визуализации, физиологии и ко-регистрации*. Программное обеспечение системы создано для четкой идентификации заболеваний коронарных и периферических сосудов, а также для оптимизации планов лечения. IntraSight работает на современной, масштабируемой платформе, дающей возможность внедрять новые инструменты и инновации по мере их появления в будущем.
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Цифровой катетер для ВСУЗИ Visions PV (0,035 дюйма) дополняет стандартные инструменты проведения ангиографических процедур, обеспечивая оценку морфологии кровеносных сосудов и их визуализацию в поперечном сечении. Благодаря рабочей длине, равной 90 см, и максимальному диаметру визуализации, равному 60 мм, для инвазивных процедур с использованием проводника диаметром 0,035 дюйма, устройство облегчает диагностику заболеваний вен и периферических артерий и помогает врачам выбрать правильный подход к лечению с учетом индивидуальных потребностей пациента.
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Новое поколение ротационных катетеров Philips для ВСУЗИ. Refinity обладает исключительной лёгкостью доставки и преодоления области сложных поражений. Благодаря совместимости с проводником 5F катетер подходит для радиального доступа, а благодаря высокому разрешению с частотой 45 МГц он обеспечивает создание резких и четких изображений для точной визуализации сосудов и оценки поражений.
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Программное обеспечение для высокоточной обработки изображений, ко- и три-регистрации SyncVision оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение терапии в сочетании с существующим процессом получения рентгеноскопических изображений.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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