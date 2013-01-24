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Eagle Eye Platinum ST Цифровой катетер для ВСУЗИ с коротким кончиком

Eagle Eye Platinum ST

Цифровой катетер для ВСУЗИ с коротким кончиком

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Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST имеет расстояние между кончиком катетера и системой датчиков, передающих изображение, равное 2,5 мм. Это позволяет исследовать большее количество сосудов, чем при использовании стандартных катетеров, благодаря более детальной визуализации сильно суженных пораженных участков и дистальных анатомических структур. Eagle Eye Platinum ST применяется с любыми направляющими катетерами диаметром 5 F и обладает всеми характеристиками нашей самой продаваемой модели Eagle Eye Platinum, включая удобство подключения по принципу «plug-and-play», три рентгеноконтрастных маркера, гидрофильное покрытие GlyDx и совместимость с системой SyncVision*.

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Особенности
Доставляемость в извитых сосудах
Усовершенствованная доставляемость в извитых сосудах

Усовершенствованная доставляемость в извитых сосудах

Катетер Eagle Eye Platinum ST обеспечивает усовершенствованную доставляемость в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum в модели извитых сосудов*.
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и сплошная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию с помощью ВСУЗИ. Конструкция не требует использования электропривода и устройства для протяжки проводника, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Исследование большего количества сосудов
Более детальная визуализация

Более детальная визуализация

Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает улучшенное скольжение и износостойкость во время использования. Сужающийся кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев

Низкий профиль для сложных случаев

Как и проводник Eagle Eye Platinum, проводник модели ST совместим с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056 дюйма. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях, когда катетер для ВСУЗИ необходимо использовать вместе с другими проводниками в составе более крупного проводника. Например, катетер Eagle Eye Platinum можно использовать с микрокатетером Terumo Finecross в проводнике диаметром 7 F*.
Совмещение с использованием ВСУЗИ
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при совмещении изображений с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
ВГ-ВСУЗИ
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в лаборатории катетеризации

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в лаборатории катетеризации

Визуализация с помощью ВГ-ВСУЗИ позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета и сосуда. Технология ВГ-ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%¹, ².
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
  • 1. Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * Неопубликованные данные
  • Регистрационное удостоверение №2017/5858 Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях Eagle Eye Platinum; Eagle Eye Platinum ST; Revolution; Visions PV.0.35; Visions PV.018

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