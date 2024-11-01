Ключевые слова для поиска

Цифровой катетер для ВСУЗИ Philips Eagle Eye Platinum ST

Катетер с коротким кончиком

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У цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST расстояние от кончика до трансдьюсера составляет 2,5 мм. Это позволяет исследовать большее количество сосудов, чем при использовании стандартных катетеров, благодаря более детальной визуализации сильно суженных пораженных участков и дистальных анатомических структур. Eagle Eye Platinum ST применяется с любыми направляющими катетерами начиная с диаметра 5 F и обладает всеми характеристиками нашей самой продаваемой модели Eagle Eye Platinum, включая удобство подключения по принципу «plug-and-play», три рентгеноконтрастных маркера, гидрофильное покрытие GlyDx и совместимость с системой SyncVision*.

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Особенности
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Катетер Eagle Eye Platinum ST позволяет достичь лучших результатов в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum *.

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Катетер Eagle Eye Platinum ST позволяет достичь лучших результатов в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum *.

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Катетер Eagle Eye Platinum ST позволяет достичь лучших результатов в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum *.
Click here for more information
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Катетер Eagle Eye Platinum ST позволяет достичь лучших результатов в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum *.
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Click here for more information
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.

Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение
Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Click here for more information
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Исследование большего количества сосудов
Более детальная визуализация

Более детальная визуализация

Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.

Более детальная визуализация

Более детальная визуализация
Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.

Более детальная визуализация

Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.
Click here for more information
Исследование большего количества сосудов
Более детальная визуализация

Более детальная визуализация

Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев

Низкий профиль для сложных случаев

Как и катетер Eagle Eye Platinum, модель ST совместима с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056”. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях.

Низкий профиль для сложных случаев

Низкий профиль для сложных случаев
Как и катетер Eagle Eye Platinum, модель ST совместима с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056”. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях.

Низкий профиль для сложных случаев

Как и катетер Eagle Eye Platinum, модель ST совместима с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056”. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях.
Click here for more information
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев

Низкий профиль для сложных случаев

Как и катетер Eagle Eye Platinum, модель ST совместима с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056”. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях.
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.

Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision
Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
Click here for more information
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.

Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины
Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
Click here for more information
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Click here for more information
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
  • Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
  • Простое подключение по принципу «plug-and-play»
  • Гидрофильное покрытие GlyDx
  • Исследование большего количества сосудов
Посмотреть все особенности
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Катетер Eagle Eye Platinum ST позволяет достичь лучших результатов в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum *.

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Катетер Eagle Eye Platinum ST позволяет достичь лучших результатов в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum *.

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Катетер Eagle Eye Platinum ST позволяет достичь лучших результатов в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum *.
Click here for more information
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах
Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Усовершенствованная продуктивность в извитых сосудах

Катетер Eagle Eye Platinum ST позволяет достичь лучших результатов в извитых сосудах по сравнению с катетером Eagle Eye Platinum *.
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Click here for more information
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.

Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение
Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Click here for more information
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Исследование большего количества сосудов
Более детальная визуализация

Более детальная визуализация

Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.

Более детальная визуализация

Более детальная визуализация
Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.

Более детальная визуализация

Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.
Click here for more information
Исследование большего количества сосудов
Более детальная визуализация

Более детальная визуализация

Конструкция с более коротким кончиком позволяет дальше продвигать датчик в периферических или сильно суженных сосудах, благодаря чему возможна более дистальная визуализация. Как и катетер Eagle Eye Platinum, устройство может использоваться при исследованиях как коронарных, так и периферических сосудов.
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев

Низкий профиль для сложных случаев

Как и катетер Eagle Eye Platinum, модель ST совместима с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056”. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях.

Низкий профиль для сложных случаев

Низкий профиль для сложных случаев
Как и катетер Eagle Eye Platinum, модель ST совместима с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056”. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях.

Низкий профиль для сложных случаев

Как и катетер Eagle Eye Platinum, модель ST совместима с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056”. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях.
Click here for more information
Низкий профиль для сложных случаев
Низкий профиль для сложных случаев

Низкий профиль для сложных случаев

Как и катетер Eagle Eye Platinum, модель ST совместима с проводниковыми катетерами 5 F с внутренним диаметром, равным 0,056”. Низкий профиль и тело катетера позволяют обеспечить достаточный диаметр просвета в сложных случаях.
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.

Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision
Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
Click here for more information
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.

Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины
Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
Click here for more information
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Click here for more information
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
экраны медицинского устройства

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)


ВСУЗИ от компании Philips обеспечивает усовершенствованную визуализацию, которая позволит вам подобрать индивидуальный подход к лечению каждого пациента. Используйте ВСУЗИ, чтобы получить больше информации, чем даёт  ангиография, и своевременно принимайте решение об оптимальной стратегии лечения для каждого конкретного случая.

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Tехнические характеристики

Размеры
Размеры
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5 F (внутренний диаметр — 0,142 см)
Максимальный диаметр проводника
  • 0,014 дюйма (0,036 см)
Максимальный диаметр визуализации
  • 20 мм
Рабочая длина
  • 150 см
Частота
  • 20 МГц
Размеры
Размеры
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5 F (внутренний диаметр — 0,142 см)
Максимальный диаметр проводника
  • 0,014 дюйма (0,036 см)
Посмотреть все характеристики
Размеры
Размеры
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5 F (внутренний диаметр — 0,142 см)
Максимальный диаметр проводника
  • 0,014 дюйма (0,036 см)
Максимальный диаметр визуализации
  • 20 мм
Рабочая длина
  • 150 см
Частота
  • 20 МГц
  • 1. Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * Неопубликованные данные
  • Регистрационное удостоверение №2017/5858 Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях Eagle Eye Platinum; Eagle Eye Platinum ST; Revolution; Visions PV.0.35; Visions PV.018

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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