Единственная одобренная FDA эксимерная лазерная система и катетеры для лечения заболеваний периферических и коронарных артерий. Принцип работы устройства основан на явлении фотоабляции: использования света для разрушения, испарения и удаления бляшки. Для передачи светового пучка от эксимерной лазерной системы CVX-300P к месту поражения используются лазерные катетеры Philips различных диаметра и длины.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Область применения
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Область применения
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Процедуры на периферических сосудах
Процедуры на периферических сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Процедуры на периферических сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Процедуры на периферических сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Процедуры на коронарных сосудах
Процедуры на коронарных сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Процедуры на коронарных сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Процедуры на коронарных сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Процедуры удаления электродов
Процедуры удаления электродов
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
Процедуры удаления электродов
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
Процедуры удаления электродов
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Область применения
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Область применения
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Процедуры на периферических сосудах
Процедуры на периферических сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Процедуры на периферических сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Процедуры на периферических сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Процедуры на коронарных сосудах
Процедуры на коронарных сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Процедуры на коронарных сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Процедуры на коронарных сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Процедуры удаления электродов
Процедуры удаления электродов
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
Процедуры удаления электродов
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
Процедуры удаления электродов
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
1. Wilkoff, Bruce L., et al. (May 1999). Pacemaker Lead Extraction with the Laser Sheath: Results of the Pacing Lead Extraction with Excimer Sheath (PLEXES) Trial. Journal of the American College of Cardiology, 33, 6.
2. Byrd, Charles, et al. (May 2002). Clinical Study of the Laser Sheath for Lead Extraction: The Total Experience in the United States. Journal of Pacing and Electrophysiology, 125, 5.
3. Wilkoff, B.L., Love, C.J., Byrd, C.L., Bongiorni, M.G., Carrillo, R.G., Crossley, G.H.,et al. (2009). Transvenous Lead Extraction: Heart Rhythm Society Expert Consensus on Facilities, Training, Indications, and Patient Management.
4. Неопубликованные данные Philips. D014953-10. Июнь, 2017 г.
5. Wazni, O et. al. Lead Extraction in the Contemporary Setting: The LExICon Study: A Multicenter. Observational Retrospective Study of Consecutive Laser Lead Extractions, J Am Coll Cardiol, 55:579-586.
Указания по безопасности CVX-300
CVX-300 — это эксимер-лазерная система, одобренная для использования в минимально инвазивных интервенционных процедурах сердечно-сосудистой системы и для удаления проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Возможные побочные эффекты, связанные с процедурами, применяемыми для лечения ЗПА, могут включать: внезапное, временное или продолжающееся повторное закрытие подвергаемой лечению артерии; сгусток крови или закупорка артерии тканями бляшки; разрыв или повреждение артерии (или близлежащей вены или нерва); незначительное кровотечение или синяк в месте введения. Могут возникнуть другие осложнения.
Возможные побоч. эффекты от процедур лечения ишемической болезни сердца: разрыв/повреждение артерии; внезапное, временное или продолжающееся повторное закрытие подвергаемой лечению артерии; сгусток крови или закупорка артерии тканями бляшки. Возможны другие осложнения.
Потенциальные незнач. побоч. эффекты при извлечении электродов, которые могут потребовать/не потребовать медицинского или хирургического вмешательства: разрыв/повреждение кров. сосудов, сердца или его структур; кровотечение в месте операции; коллапс легкого.
Редкие, но серьезные побоч. эффекты, требующие неотложной медицинской или хирургической помощи: разрыв/повреждение кров. сосудов, сердца, легких или их структур; тромбоз/закупорка кров. сосудов или легких тканями или обломками электрода. Другие серьезные побоч. эффекты: нерегулярное сердцебиение, ослабление сердечной мышцы, инфекция, дых. недостаточность или осложнения от анестезии, инсульт или смерть.
Эти сведения не заменяют обсуждение с врачом преимуществ и рисков данной процедуры.
Указания по безопасности GlideLight
Показания к применению: интродьюсер лазера предназначен для использования в качестве дополнения к стандартным инструментам для извлечения электродов у пациентов, удовлетворяющих условиям трансвенозного удаления хронически имплантированных электродов кардиостимулятора или дефибриллятора с внешней изоляцией из силикона или полиуретана.
Противопоказания: запрещается использование интродьюсера лазера при отсутствии возможности выполнения экстренной торакотомии с искусственным кровообращением в случае опасного для жизни осложнения;
• невозможно выполнить рентгеноскопию;
• пациентам, для которых нельзя использовать верхний венозный доступ;
• когда проксимальный конец электрода для стимуляции недоступен для оператора;
• когда электрод не входит во внутренний просвет интродьюсера лазера;
• возможные побочные эффекты
Следующие побочные эффекты или состояния могут также возникать во время извлечения электродов с помощью интродьюсера лазера, но не наблюдались во время клинического исследования: бактериемия, низкий сердечный выброс, миграция фрагментов электрода, миграция вегетации, отрыв миокарда/перфорация, преждевременные сокращения желудочков, тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, авульсия/перфорация вен, желудочковая тахикардия.
Риски: клинические данные с использованием интродьюсера лазера GlideLight, который работает с максимальной частотой повторения 80 Гц, не собирались. Следовательно, вероятность осложнений отражает частоту осложнений, наблюдаемых при использовании модели интродьюсера лазера, работающего с частой 40 Гц (SLS).
В ходе клинических исследований наблюдались следующие нежелательные явления: периоперационная смерть, тампонада гемоперикарда, гемоторакс, смерть, любые осложнения, боль в месте разреза, отек руки, инфекция, тромбоз ВПВ, регургитация трикуспидального клапана, перфорация, флебит и другие.
Указания по безопасности ELCA
Показания: лазерные катетеры предназначены для использования как автоном. инструмента или в сочетании с чрескожной транслюминальной коронарной баллонной ангиопластикой (ЧТКА) у пациентов-кандидатов на аортокоронарное шунтирование (АКШ). След. показания к применению, противопоказания и предупреждения были установлены в ходе многоцентровых клинических испытаний. Эксимер-лазерная система Philips CVX-300 и модели многоволоконных лазерных катетеров являются безопасными и эффективными при след. показаниях: окклюзия шунта подкож. вены; поражения устья; протяженные поражения (более 20 мм в длину); умеренно кальцинир. стеноз; полная окклюзия, проходимая с проводником; поражения с неуспешной баллонной ангиопластикой, повторный стеноз в стентах из нерж. стали 316L, до проведения внутрисосуд. брахитерапии. Эти поражения должны быть проходимы с проводником и состоять из атеросклеротической бляшки и/или кальцинир. материала. Поражения должны четко определяться при ангиографии.
Противопоказания: поражение незащищенной левой глав. артерии; поражение находится за острым изгибом или такой области коронарной артерии, куда не может пройти катетер; проводник не может преодолеть область поражения; поражение находится в области бифуркации; пациенту не может проводиться операция по шунтированию.
Возм. побоч. эффекты: использ. эксимер-лазерной системы Philips CVX-300 может привести к: диссекция арт. стенки, перфорация, резкое повторн. закрытие сосуда, эмболия, аневризма, спазм, аортокоронарное шунтирование, тромбоз, инфаркт миокарда, аритмия, дефекты наполнения, смерть. Сейчас сведения о долгосроч. Побоч. эффектах от ELCA отсутствуют.
Риски: основ. конечн. показатель, определенный в рандомизированном иссл. лазерной ангиопластики рестенозных стентов (LARS) — отсутствие тяжелых побоч. эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы через 6 мес., напр.: смерть; инфаркт миокарда; аортокоронарное шунтирование. Процедурные осложнения: любая диссекция, острый тромбоз, затемнение на рентгенограмме, отсутствие кровотока, аритмия, резкое закрытие сосуда, окклюзия боковой ветви, нецелевая окклюзия, коронар. спазм, коронар. эмболия, перфорация коронар. артерий, повреждение лазера/стента, повреждение баллона/стента и пр.
Внимание! Федеральный закон разрешает продажу устройства только врачам или по их предписанию.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.