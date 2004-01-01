CVX-300 Эксимер-лазерная система

Единственная одобренная FDA эксимерная лазерная система и катетеры для лечения заболеваний периферических и коронарных артерий. Принцип работы устройства основан на явлении фотоабляции: использования света для разрушения, испарения и удаления бляшки. Для передачи светового пучка от эксимерной лазерной системы CVX-300P к месту поражения используются лазерные катетеры Philips различных диаметра и длины.