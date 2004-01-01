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CVX-300

Эксимер-лазерная система

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Единственная одобренная FDA эксимерная лазерная система и катетеры для лечения заболеваний периферических и коронарных артерий. Принцип работы устройства основан на явлении фотоабляции: использования света для разрушения, испарения и удаления бляшки. Для передачи светового пучка от эксимерной лазерной системы CVX-300P к месту поражения используются лазерные катетеры Philips различных диаметра и длины.

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Особенности
Область применения
Область применения

Область применения

Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

Область применения

Область применения
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

Область применения

Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
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Область применения
Область применения

Область применения

Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Процедуры на периферических сосудах
Процедуры на периферических сосудах

Процедуры на периферических сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.

Процедуры на периферических сосудах

Процедуры на периферических сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.

Процедуры на периферических сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Click here for more information
Процедуры на периферических сосудах
Процедуры на периферических сосудах

Процедуры на периферических сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Процедуры на коронарных сосудах
Процедуры на коронарных сосудах

Процедуры на коронарных сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.

Процедуры на коронарных сосудах

Процедуры на коронарных сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.

Процедуры на коронарных сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
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Процедуры на коронарных сосудах
Процедуры на коронарных сосудах

Процедуры на коронарных сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Процедуры удаления электродов
Процедуры удаления электродов

Процедуры удаления электродов

Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.

Процедуры удаления электродов

Процедуры удаления электродов
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.

Процедуры удаления электродов

Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
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Процедуры удаления электродов
Процедуры удаления электродов

Процедуры удаления электродов

Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
  • Область применения
  • Процедуры на периферических сосудах
  • Процедуры на коронарных сосудах
  • Процедуры удаления электродов
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Область применения
Область применения

Область применения

Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

Область применения

Область применения
Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

Область применения

Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Click here for more information
Область применения
Область применения

Область применения

Удаление поражений, включая атерому, фиброз, кальциноз, тромбоз и неоинтимальную гиперплазию в коронарной и периферической сосудистых системах, а также трансвенозное удаление проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов.
Процедуры на периферических сосудах
Процедуры на периферических сосудах

Процедуры на периферических сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.

Процедуры на периферических сосудах

Процедуры на периферических сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.

Процедуры на периферических сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Click here for more information
Процедуры на периферических сосудах
Процедуры на периферических сосудах

Процедуры на периферических сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на периферических сосудах: лечение инфраингвинальных стенозов и окклюзий; критическая ишемия конечностей; проходимые проводниками тотальные окклюзии.
Процедуры на коронарных сосудах
Процедуры на коронарных сосудах

Процедуры на коронарных сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.

Процедуры на коронарных сосудах

Процедуры на коронарных сосудах
Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.

Процедуры на коронарных сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Click here for more information
Процедуры на коронарных сосудах
Процедуры на коронарных сосудах

Процедуры на коронарных сосудах

Система CVX-300P может использоваться при следующих процедурах на коронарных сосудах: умеренно кальцинированные стенозы; полностью окклюзированные сосуды, проходимые с помощью проводника; окклюзии венозных шунтов; протяженные диффузные поражения; рестеноз в стентах из нержавеющей стали марки 316L до проведения внутрисосудистой брахитерапии; поражения, для которых баллонная ангиопластика оказалась неэффективной; баллон-рефракторные и баллон-резистентные поражения.
Процедуры удаления электродов
Процедуры удаления электродов

Процедуры удаления электродов

Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.

Процедуры удаления электродов

Процедуры удаления электродов
Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.

Процедуры удаления электродов

Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.
Click here for more information
Процедуры удаления электродов
Процедуры удаления электродов

Процедуры удаления электродов

Извлечение электродов с помощью лазера имеет установленный профиль безопасности и доказало свою эффективность во многих клинических испытаниях¹,². Лазерный катетер предоставляет возможность выполнения быстрых и надежных процедур извлечения электродов. Лазерная технология обеспечивает более высокий процент успеха, чем механические устройства. Имеет более 30 показаний в рекомендациях Американского Аритмологического Общества³,⁴,⁵.

Tехнические характеристики

System specifications
System specifications
Active medium
  • XeCI
Weight
  • 295 кг
Wavelength
  • 308 нм
Length
  • 125 см
Catheter output fluence
  • 30–80 мДж/мм2
Height
  • 89 см (система), 18–23 см (панель управления)
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Width
  • 62 см
Pulse width
  • 125–200 нс
System specifications
System specifications
Active medium
  • XeCI
Weight
  • 295 кг
Посмотреть все характеристики
System specifications
System specifications
Active medium
  • XeCI
Weight
  • 295 кг
Wavelength
  • 308 нм
Length
  • 125 см
Catheter output fluence
  • 30–80 мДж/мм2
Height
  • 89 см (система), 18–23 см (панель управления)
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Width
  • 62 см
Pulse width
  • 125–200 нс
  • 1. Wilkoff, Bruce L., et al. (May 1999). Pacemaker Lead Extraction with the Laser Sheath: Results of the Pacing Lead Extraction with Excimer Sheath (PLEXES) Trial. Journal of the American College of Cardiology, 33, 6.
  • 2. Byrd, Charles, et al. (May 2002). Clinical Study of the Laser Sheath for Lead Extraction: The Total Experience in the United States. Journal of Pacing and Electrophysiology, 125, 5.
  • 3. Wilkoff, B.L., Love, C.J., Byrd, C.L., Bongiorni, M.G., Carrillo, R.G., Crossley, G.H.,et al. (2009). Transvenous Lead Extraction: Heart Rhythm Society Expert Consensus on Facilities, Training, Indications, and Patient Management.
  • 4. Неопубликованные данные Philips. D014953-10. Июнь, 2017 г.
  • 5. Wazni, O et. al. Lead Extraction in the Contemporary Setting: The LExICon Study: A Multicenter. Observational Retrospective Study of Consecutive Laser Lead Extractions, J Am Coll Cardiol, 55:579-586.
  • Указания по безопасности CVX-300 CVX-300 — это эксимер-лазерная система, одобренная для использования в минимально инвазивных интервенционных процедурах сердечно-сосудистой системы и для удаления проблемных электродов кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Возможные побочные эффекты, связанные с процедурами, применяемыми для лечения ЗПА, могут включать: внезапное, временное или продолжающееся повторное закрытие подвергаемой лечению артерии; сгусток крови или закупорка артерии тканями бляшки; разрыв или повреждение артерии (или близлежащей вены или нерва); незначительное кровотечение или синяк в месте введения. Могут возникнуть другие осложнения.
  • Возможные побоч. эффекты от процедур лечения ишемической болезни сердца: разрыв/повреждение артерии; внезапное, временное или продолжающееся повторное закрытие подвергаемой лечению артерии; сгусток крови или закупорка артерии тканями бляшки. Возможны другие осложнения. Потенциальные незнач. побоч. эффекты при извлечении электродов, которые могут потребовать/не потребовать медицинского или хирургического вмешательства: разрыв/повреждение кров. сосудов, сердца или его структур; кровотечение в месте операции; коллапс легкого. Редкие, но серьезные побоч. эффекты, требующие неотложной медицинской или хирургической помощи: разрыв/повреждение кров. сосудов, сердца, легких или их структур; тромбоз/закупорка кров. сосудов или легких тканями или обломками электрода. Другие серьезные побоч. эффекты: нерегулярное сердцебиение, ослабление сердечной мышцы, инфекция, дых. недостаточность или осложнения от анестезии, инсульт или смерть. Эти сведения не заменяют обсуждение с врачом преимуществ и рисков данной процедуры.
  • Указания по безопасности GlideLight Показания к применению: интродьюсер лазера предназначен для использования в качестве дополнения к стандартным инструментам для извлечения электродов у пациентов, удовлетворяющих условиям трансвенозного удаления хронически имплантированных электродов кардиостимулятора или дефибриллятора с внешней изоляцией из силикона или полиуретана. Противопоказания: запрещается использование интродьюсера лазера при отсутствии возможности выполнения экстренной торакотомии с искусственным кровообращением в случае опасного для жизни осложнения; • невозможно выполнить рентгеноскопию; • пациентам, для которых нельзя использовать верхний венозный доступ; • когда проксимальный конец электрода для стимуляции недоступен для оператора; • когда электрод не входит во внутренний просвет интродьюсера лазера; • возможные побочные эффекты
  • Следующие побочные эффекты или состояния могут также возникать во время извлечения электродов с помощью интродьюсера лазера, но не наблюдались во время клинического исследования: бактериемия, низкий сердечный выброс, миграция фрагментов электрода, миграция вегетации, отрыв миокарда/перфорация, преждевременные сокращения желудочков, тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, авульсия/перфорация вен, желудочковая тахикардия. Риски: клинические данные с использованием интродьюсера лазера GlideLight, который работает с максимальной частотой повторения 80 Гц, не собирались. Следовательно, вероятность осложнений отражает частоту осложнений, наблюдаемых при использовании модели интродьюсера лазера, работающего с частой 40 Гц (SLS). В ходе клинических исследований наблюдались следующие нежелательные явления: периоперационная смерть, тампонада гемоперикарда, гемоторакс, смерть, любые осложнения, боль в месте разреза, отек руки, инфекция, тромбоз ВПВ, регургитация трикуспидального клапана, перфорация, флебит и другие.
  • Указания по безопасности ELCA Показания: лазерные катетеры предназначены для использования как автоном. инструмента или в сочетании с чрескожной транслюминальной коронарной баллонной ангиопластикой (ЧТКА) у пациентов-кандидатов на аортокоронарное шунтирование (АКШ). След. показания к применению, противопоказания и предупреждения были установлены в ходе многоцентровых клинических испытаний. Эксимер-лазерная система Philips CVX-300 и модели многоволоконных лазерных катетеров являются безопасными и эффективными при след. показаниях: окклюзия шунта подкож. вены; поражения устья; протяженные поражения (более 20 мм в длину); умеренно кальцинир. стеноз; полная окклюзия, проходимая с проводником; поражения с неуспешной баллонной ангиопластикой, повторный стеноз в стентах из нерж. стали 316L, до проведения внутрисосуд. брахитерапии. Эти поражения должны быть проходимы с проводником и состоять из атеросклеротической бляшки и/или кальцинир. материала. Поражения должны четко определяться при ангиографии. Противопоказания: поражение незащищенной левой глав. артерии; поражение находится за острым изгибом или такой области коронарной артерии, куда не может пройти катетер; проводник не может преодолеть область поражения; поражение находится в области бифуркации; пациенту не может проводиться операция по шунтированию.
  • Возм. побоч. эффекты: использ. эксимер-лазерной системы Philips CVX-300 может привести к: диссекция арт. стенки, перфорация, резкое повторн. закрытие сосуда, эмболия, аневризма, спазм, аортокоронарное шунтирование, тромбоз, инфаркт миокарда, аритмия, дефекты наполнения, смерть. Сейчас сведения о долгосроч. Побоч. эффектах от ELCA отсутствуют. Риски: основ. конечн. показатель, определенный в рандомизированном иссл. лазерной ангиопластики рестенозных стентов (LARS) — отсутствие тяжелых побоч. эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы через 6 мес., напр.: смерть; инфаркт миокарда; аортокоронарное шунтирование. Процедурные осложнения: любая диссекция, острый тромбоз, затемнение на рентгенограмме, отсутствие кровотока, аритмия, резкое закрытие сосуда, окклюзия боковой ветви, нецелевая окклюзия, коронар. спазм, коронар. эмболия, перфорация коронар. артерий, повреждение лазера/стента, повреждение баллона/стента и пр. Внимание! Федеральный закон разрешает продажу устройства только врачам или по их предписанию.

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