Качественное и бережное удаление электродов зависит от инструментов, обеспечивающих универсальность и контроль. Лазерный катетер GlideLight предлагает возможность настройки частоты повторения импульсов лазера во время процедуры. При частоте 80 Гц лазерный катетер GlideLight требует до 55% меньше усилий для продвижения¹ и проходит через сросшиеся участки до 62% более эффективно, чем лазерный катетер SLS II.²
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
|Размер катетера
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Минимальный внутренний диаметр кончика
|
|Максимальный внешний диаметр кончика
|
|Рабочая длина
|
|Частота повторения импульсов
|
|Настраиваемая энергия для лечения
|
|Размер катетера
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Минимальный внутренний диаметр кончика
|
|Максимальный внешний диаметр кончика
|
|Рабочая длина
|
|Частота повторения импульсов
|
|Настраиваемая энергия для лечения
|
|Размер катетера
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Минимальный внутренний диаметр кончика
|
|Максимальный внешний диаметр кончика
|
|Рабочая длина
|
|Частота повторения импульсов
|
|Настраиваемая энергия для лечения
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Минимальный внутренний диаметр кончика
|
|Максимальный внешний диаметр кончика
|
|Рабочая длина
|
|Частота повторения импульсов
|
|Настраиваемая энергия для лечения
|
|Размер катетера
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Размер катетера
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Размер катетера
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Минимальный внутренний диаметр кончика
|
|Максимальный внешний диаметр кончика
|
|Рабочая длина
|
|Частота повторения импульсов
|
|Настраиваемая энергия для лечения
|
|Размер катетера
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Минимальный внутренний диаметр кончика
|
|Максимальный внешний диаметр кончика
|
|Рабочая длина
|
|Частота повторения импульсов
|
|Настраиваемая энергия для лечения
|
|Размер катетера
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Минимальный внутренний диаметр кончика
|
|Максимальный внешний диаметр кончика
|
|Рабочая длина
|
|Частота повторения импульсов
|
|Настраиваемая энергия для лечения
|
|Максимальный диаметр целевого электрода
|
|Минимальный внутренний диаметр кончика
|
|Максимальный внешний диаметр кончика
|
|Рабочая длина
|
|Частота повторения импульсов
|
|Настраиваемая энергия для лечения
|
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