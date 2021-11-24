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GlideLight

Лазерный катетер

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Качественное и бережное удаление электродов зависит от инструментов, обеспечивающих универсальность и контроль. Лазерный катетер GlideLight предлагает возможность настройки частоты повторения импульсов лазера во время процедуры. При частоте 80Гц лазерный катетер GlideLight требует до 55% меньше усилий для продвижения¹ и проходит через сросшиеся участки до 62% более эффективно, чем лазерный катетер SLS II.²

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Особенности
Универсальность
Универсальность

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.

Универсальность

Универсальность
Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
Click here for more information
Универсальность
Универсальность

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
Эффективность
Эффективность

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.

Эффективность

Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Click here for more information
Эффективность
Эффективность

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Контроль
Контроль

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.

Контроль

Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Click here for more information
Контроль
Контроль

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
  • Универсальность
  • Эффективность
  • Контроль
Посмотреть все особенности
Универсальность
Универсальность

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.

Универсальность

Универсальность
Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
Click here for more information
Универсальность
Универсальность

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
Эффективность
Эффективность

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.

Эффективность

Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Click here for more information
Эффективность
Эффективность

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Контроль
Контроль

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.

Контроль

Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Click here for more information
Контроль
Контроль

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

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Tехнические характеристики

SLS II model number 500-001
SLS II model number 500-001
Max. target lead diameter
  • 7,5 F/2,50 мм
Min. inner tip diameter
  • 8,3 F/2,77 мм
Max. outer tip diameter
  • 12,5 F/4,17 мм
Working length
  • 50 см
Repetition rate
  • 20–40 Гц
Clinical energy setting
  • 30–60 мДж/мм
Model Number 500-302
Model Number 500-302
Sheath size
  • 14 F
Maximum target lead diameter
  • 9,5 F/3,17 мм
Minimum tip inner diameter
  • 10,2 F/3,40 мм
Maximum tip outer diameter
  • 14,7 F/4,88 мм
Working length
  • 50 см
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Clinical energy setting
  • 30–60 мДж/мм
Model Number 500-301
Model Number 500-301
Sheath size
  • 12 F
Maximum target lead diameter
  • 7,5 F/2,50 мм
Minimum tip inner diameter
  • 8,3 F/2,77 мм
Maximum tip outer diameter
  • 12,5 F/4,17 мм
Working length
  • 50 см
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Clinical energy setting
  • 30–60 мДж/мм
Model Number 500-303
Model Number 500-303
Sheath size
  • 16 F
Maximum target lead diameter
  • 11,5 F/3,83 мм
Minimum tip inner diameter
  • 12,5 F/4,17 мм
Maximum tip outer diameter
  • 17,2 F/5,72 мм
Working length
  • 50 см
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Clinical energy setting
  • 30–60 мДж/мм
SLS II model number 500-001
SLS II model number 500-001
Max. target lead diameter
  • 7,5 F/2,50 мм
Min. inner tip diameter
  • 8,3 F/2,77 мм
Model Number 500-302
Model Number 500-302
Sheath size
  • 14 F
Maximum target lead diameter
  • 9,5 F/3,17 мм
Посмотреть все характеристики
SLS II model number 500-001
SLS II model number 500-001
Max. target lead diameter
  • 7,5 F/2,50 мм
Min. inner tip diameter
  • 8,3 F/2,77 мм
Max. outer tip diameter
  • 12,5 F/4,17 мм
Working length
  • 50 см
Repetition rate
  • 20–40 Гц
Clinical energy setting
  • 30–60 мДж/мм
Model Number 500-302
Model Number 500-302
Sheath size
  • 14 F
Maximum target lead diameter
  • 9,5 F/3,17 мм
Minimum tip inner diameter
  • 10,2 F/3,40 мм
Maximum tip outer diameter
  • 14,7 F/4,88 мм
Working length
  • 50 см
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Clinical energy setting
  • 30–60 мДж/мм
Model Number 500-301
Model Number 500-301
Sheath size
  • 12 F
Maximum target lead diameter
  • 7,5 F/2,50 мм
Minimum tip inner diameter
  • 8,3 F/2,77 мм
Maximum tip outer diameter
  • 12,5 F/4,17 мм
Working length
  • 50 см
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Clinical energy setting
  • 30–60 мДж/мм
Model Number 500-303
Model Number 500-303
Sheath size
  • 16 F
Maximum target lead diameter
  • 11,5 F/3,83 мм
Minimum tip inner diameter
  • 12,5 F/4,17 мм
Maximum tip outer diameter
  • 17,2 F/5,72 мм
Working length
  • 50 см
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Clinical energy setting
  • 30–60 мДж/мм
  • 1. Сравнение средних пиковых толкающих усилий, необходимых для продвижения лазерного катетера при частоте повторения импульсов 40 и 80 Гц через имитированный фиброз при скорости прохождения 1,0 мм/секунду. D015722, неопубликованные данные Philips
  • 2. Сравнение силы абляции и скорости продвижения лазерного катетера при 40 и 80 Гц путем использования данных, собранных в D015786. Неопубликованные данные Philips
  • 3. Maytin M, Epstein, L (2011). The challenges of transvenous lead extraction. Heart, 97(5): 425-34.
  • 4. Henrikson, C.A., et al. (2008). How to prevent, recognize, and manage complications of lead extraction. Part III: Procedural factors Heart Rhythm. Jul;5(7):1083-7. Epub 2007 Oct 9.
  • 5. Smith MC, Love CJ. Extraction of transvenous pacing and ICD leads. Pacing Clin Electrophysiol 2008:31:736-52.
  • 6. Wilkoff, B.L., et al. (1999). Pacemaker lead extraction with the laser sheath: Results of the Pacing Lead Extraction with Excimer Sheath (PLEXES) trial. JACC, 33(6), 1671-1676.
  • 7. Уменьшение силы продвижения снижает силу, прилагаемую к электродам во время удаления, D015861-01, неопубликованные данные Philips
  • 8. Отчет о проверке конструкции для испытания силы абляции. D015722, неопубликованные данные Philips.
  • №P3H 2020/12832 Катетер-лазерный-GlideLight

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