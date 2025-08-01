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GlideLight

Лазерный катетер

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Качественное и бережное удаление электродов зависит от инструментов, обеспечивающих универсальность и контроль. Лазерный катетер GlideLight предлагает возможность настройки частоты повторения импульсов лазера во время процедуры. При частоте 80 Гц лазерный катетер GlideLight требует до 55% меньше усилий для продвижения¹ и проходит через сросшиеся участки до 62% более эффективно, чем лазерный катетер SLS II.²

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Особенности
Универсальность
Универсальность

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.

Универсальность

Универсальность
Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
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Универсальность
Универсальность

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
Эффективность
Эффективность

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для ее завершения. Лазерный катетер GlideLight способствует более плавному и последовательному продвижению во время выполнения операции.

Эффективность

Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для ее завершения. Лазерный катетер GlideLight способствует более плавному и последовательному продвижению во время выполнения операции.

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для ее завершения. Лазерный катетер GlideLight способствует более плавному и последовательному продвижению во время выполнения операции.
Click here for more information
Эффективность
Эффективность

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для ее завершения. Лазерный катетер GlideLight способствует более плавному и последовательному продвижению во время выполнения операции.
Контроль
Контроль

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.

Контроль

Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Click here for more information
Контроль
Контроль

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
  • Универсальность
  • Эффективность
  • Контроль
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Универсальность
Универсальность

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.

Универсальность

Универсальность
Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
Click here for more information
Универсальность
Универсальность

Универсальность

Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
Эффективность
Эффективность

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для ее завершения. Лазерный катетер GlideLight способствует более плавному и последовательному продвижению во время выполнения операции.

Эффективность

Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для ее завершения. Лазерный катетер GlideLight способствует более плавному и последовательному продвижению во время выполнения операции.

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для ее завершения. Лазерный катетер GlideLight способствует более плавному и последовательному продвижению во время выполнения операции.
Click here for more information
Эффективность
Эффективность

Эффективность

Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для ее завершения. Лазерный катетер GlideLight способствует более плавному и последовательному продвижению во время выполнения операции.
Контроль
Контроль

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.

Контроль

Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Click here for more information
Контроль
Контроль

Контроль

Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
человек в халате смотрит на экран компьютера

Инфекции, ассоциированные с сердечными имплантируемыми электронными устройствами (СИЭУ)


Риск заражения инфекцией, ассоциированной с СИЭУ, возрастает со временем, то есть чем дольше устройство имплантировано, тем больше пациент подвержен риску развития инфекции. Отсутствие надлежащей медицинской помощи со своевременной экстракцией электродов приводит к летальному исходу и сопутствующим расходам. Эндокардит и смерть могут стать результатом отсутствия лечения инфекций, ассоциированных с СИЭУ.

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Документация

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Tехнические характеристики

Номер модели GlideLight 500-301
Номер модели GlideLight 500-301
Размер катетера
  • 12 F
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 мм
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 8,3 F / 0,109" / 2,77 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 мм
Рабочая длина
  • 50 см
Частота повторения импульсов
  • 25–80 Гц
Настраиваемая энергия для лечения
  • 30–60 мДж/мм^2
Номер модели GlideLight 500-302
Номер модели GlideLight 500-302
Размер катетера
  • 14 F
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 9,5 F / 0,124"/ 3,17 мм
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 10,2 F / 0,134" / 3,40 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 14,7 F / 0,192" / 4,88 мм
Рабочая длина
  • 50 см
Частота повторения импульсов
  • 25–80 Гц
Настраиваемая энергия для лечения
  • 30–60 мДж/мм^2
Номер модели GlideLight 500-303
Номер модели GlideLight 500-303
Размер катетера
  • 16 F
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 11,5 F / 0,150" / 3,83 мм
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 17,2 F / 0,225" / 5,72 мм
Рабочая длина
  • 50 см
Частота повторения импульсов
  • 25–80 Гц
Настраиваемая энергия для лечения
  • 30–60 мДж/мм^2
SLS II, номер модели 500-001
SLS II, номер модели 500-001
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 мм
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 8,3 F / 0,109" / 2,77 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 мм
Рабочая длина
  • 50 см
Частота повторения импульсов
  • 20–40 Гц
Настраиваемая энергия для лечения
  • 30–60 мДж/мм^2
Номер модели GlideLight 500-301
Номер модели GlideLight 500-301
Размер катетера
  • 12 F
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 мм
Номер модели GlideLight 500-302
Номер модели GlideLight 500-302
Размер катетера
  • 14 F
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 9,5 F / 0,124"/ 3,17 мм
Посмотреть все характеристики
Номер модели GlideLight 500-301
Номер модели GlideLight 500-301
Размер катетера
  • 12 F
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 мм
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 8,3 F / 0,109" / 2,77 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 мм
Рабочая длина
  • 50 см
Частота повторения импульсов
  • 25–80 Гц
Настраиваемая энергия для лечения
  • 30–60 мДж/мм^2
Номер модели GlideLight 500-302
Номер модели GlideLight 500-302
Размер катетера
  • 14 F
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 9,5 F / 0,124"/ 3,17 мм
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 10,2 F / 0,134" / 3,40 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 14,7 F / 0,192" / 4,88 мм
Рабочая длина
  • 50 см
Частота повторения импульсов
  • 25–80 Гц
Настраиваемая энергия для лечения
  • 30–60 мДж/мм^2
Номер модели GlideLight 500-303
Номер модели GlideLight 500-303
Размер катетера
  • 16 F
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 11,5 F / 0,150" / 3,83 мм
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 17,2 F / 0,225" / 5,72 мм
Рабочая длина
  • 50 см
Частота повторения импульсов
  • 25–80 Гц
Настраиваемая энергия для лечения
  • 30–60 мДж/мм^2
SLS II, номер модели 500-001
SLS II, номер модели 500-001
Максимальный диаметр целевого электрода
  • 7,5 F / 0,098" / 2,50 мм
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 8,3 F / 0,109" / 2,77 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 12,5 F / 0,164" / 4,17 мм
Рабочая длина
  • 50 см
Частота повторения импульсов
  • 20–40 Гц
Настраиваемая энергия для лечения
  • 30–60 мДж/мм^2
  • 1. Сравнение средних пиковых толкающих усилий, необходимых для продвижения лазерного катетера при частоте повторения импульсов 40 и 80 Гц через имитированный фиброз при скорости прохождения 1,0 мм/секунду. D015722, неопубликованные данные Philips
  • 2. Сравнение силы абляции и скорости продвижения лазерного катетера при 40 и 80 Гц путем использования данных, собранных в D015786. Неопубликованные данные Philips
  • 3. Maytin M, Epstein, L (2011). The challenges of transvenous lead extraction. Heart, 97(5): 425-34.
  • 4. Henrikson, C.A., et al. (2008). How to prevent, recognize, and manage complications of lead extraction. Part III: Procedural factors Heart Rhythm. Jul;5(7):1083-7. Epub 2007 Oct 9.
  • 5. Smith MC, Love CJ. Extraction of transvenous pacing and ICD leads. Pacing Clin Electrophysiol 2008:31:736-52.
  • 6. Wilkoff, B.L., et al. (1999). Pacemaker lead extraction with the laser sheath: Results of the Pacing Lead Extraction with Excimer Sheath (PLEXES) trial. JACC, 33(6), 1671-1676.
  • 7. Уменьшение силы продвижения снижает силу, прилагаемую к электродам во время удаления, D015861-01, неопубликованные данные Philips
  • 8. Отчет о проверке конструкции для испытания силы абляции. D015722, неопубликованные данные Philips.
  • Регистрационное удостоверение №P3H 2020/12832 Катетер лазерный GlideLight
  • Устройство GlideLight распространяется компанией LifeSystems в Австралии и Новой Зеландии.
  • Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению.
  • Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.
  • Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления.
  • © Koninklijke Philips N.V., 2025 г. Все права защищены. Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

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