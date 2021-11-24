GlideLight Лазерный катетер

Качественное и бережное удаление электродов зависит от инструментов, обеспечивающих универсальность и контроль. Лазерный катетер GlideLight предлагает возможность настройки частоты повторения импульсов лазера во время процедуры. При частоте 80Гц лазерный катетер GlideLight требует до 55% меньше усилий для продвижения¹ и проходит через сросшиеся участки до 62% более эффективно, чем лазерный катетер SLS II.²