LLD

Когда у пациента есть показания к удалению электродов, устройство для замыкания электродов LLD обеспечивает гибкость и тракцию, необходимые для удаления электродов. LLD объединило в себе все существенные характеристики стандартных устройств линейки LLD и модернизированную конструкцию кончика с простыми в использовании функциями, чтобы обеспечить гибкое решение для тракции электродов, подлежащих удалению.

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