Качественное и бережное удаление электродов зависит от инструментов, обеспечивающих
универсальность и контроль. Лазерный катетер GlideLight предлагает возможность
настройки частоты повторения импульсов лазера во время процедуры. При частоте 80Гц лазерный катетер GlideLight требует до 55% меньше усилий для продвижения¹ и проходит через сросшиеся участки до 62% более эффективно, чем лазерный катетер SLS II.²
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Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
Эффективность
Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Контроль
Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Не бывает двух одинаковых процедур удаления электродов. Каждый сросшийся участок уникален, устройство электродов различается, и анатомия каждого пациента различна.
Эффективность
Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Эффективность
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Отсутствие продвижения во время процедуры удаления электродов увеличивает время, необходимое для завершения процедуры. Лазерный катетер GlideLight способствует обеспечению более плавного и последовательного продвижения.
Контроль
Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Контроль
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
Применение большого механического усилия при удалении электродов может нарушить их целостность³⁻⁶. Лазерный катетер GlideLight обеспечивает непревзойденный контроль при преодолении сросшихся участков⁷.
1. Сравнение средних пиковых толкающих усилий, необходимых для продвижения лазерного катетера при частоте повторения импульсов 40 и 80 Гц через имитированный фиброз при скорости прохождения 1,0 мм/секунду. D015722, неопубликованные данные Philips
2. Сравнение силы абляции и скорости продвижения лазерного катетера при 40 и 80 Гц путем использования данных, собранных в D015786. Неопубликованные данные Philips
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7. Уменьшение силы продвижения снижает силу, прилагаемую к электродам во время удаления, D015861-01, неопубликованные данные Philips
8. Отчет о проверке конструкции для испытания силы абляции. D015722, неопубликованные данные Philips.
№P3H 2020/12832 Катетер-лазерный-GlideLight
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.