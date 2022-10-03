Катетер баллонный окклюзионный Philips Bridge

Разрыв верхней полой вены (ВПВ) во время процедуры удаления электрода случается редко, всего в 0,5% случаев¹. Но когда разрыв все же возникает, катетер баллонный окклюзионный Bridge можно быстро раздуть с целью остановки кровопотери и перехода к хирургическому лечению⁵.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
|Длина катетера
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|Диаметр баллона (номинальный)
|
|Длина баллона (номинальная)
|
|Максимальный наружный диаметр
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|Минимальный внутренний диаметр кончика
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|Максимальный объем раздувания
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|Длина катетера
|
|Диаметр баллона (номинальный)
|
|Длина катетера
|
|Диаметр баллона (номинальный)
|
|Длина баллона (номинальная)
|
|Максимальный наружный диаметр
|
|Минимальный внутренний диаметр кончика
|
|Максимальный объем раздувания
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