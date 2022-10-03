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Катетер баллонный окклюзионный Philips Bridge

Предназначен для использования при разрыве ВПВ

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Разрыв верхней полой вены (ВПВ) во время процедуры удаления электрода случается редко, всего в 0,5% случаев¹. Но когда разрыв все же возникает, катетер баллонный окклюзионный Bridge можно быстро раздуть с целью остановки кровопотери и перехода к хирургическому лечению⁵.

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Особенности
Контроль лечения
Контроль лечения

Контроль лечения

Окклюзионный баллон Bridge можно раздуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещённым проводником². Устройство просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция устройства предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.

Контроль лечения

Контроль лечения
Окклюзионный баллон Bridge можно раздуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещённым проводником². Устройство просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция устройства предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.

Контроль лечения

Окклюзионный баллон Bridge можно раздуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещённым проводником². Устройство просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция устройства предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Click here for more information
Контроль лечения
Контроль лечения

Контроль лечения

Окклюзионный баллон Bridge можно раздуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещённым проводником². Устройство просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция устройства предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Помощь в повышении безопасности
Помощь в повышении безопасности

Помощь в повышении безопасности

После раздутия окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.

Помощь в повышении безопасности

Помощь в повышении безопасности
После раздутия окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.

Помощь в повышении безопасности

После раздутия окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Click here for more information
Помощь в повышении безопасности
Помощь в повышении безопасности

Помощь в повышении безопасности

После раздутия окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Обеспечение стабильности
Обеспечение стабильности

Обеспечение стабильности

Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.

Обеспечение стабильности

Обеспечение стабильности
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.

Обеспечение стабильности

Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
Click here for more information
Обеспечение стабильности
Обеспечение стабильности

Обеспечение стабильности

Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
  • Контроль лечения
  • Помощь в повышении безопасности
  • Обеспечение стабильности
Посмотреть все особенности
Контроль лечения
Контроль лечения

Контроль лечения

Окклюзионный баллон Bridge можно раздуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещённым проводником². Устройство просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция устройства предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.

Контроль лечения

Контроль лечения
Окклюзионный баллон Bridge можно раздуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещённым проводником². Устройство просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция устройства предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.

Контроль лечения

Окклюзионный баллон Bridge можно раздуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещённым проводником². Устройство просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция устройства предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Click here for more information
Контроль лечения
Контроль лечения

Контроль лечения

Окклюзионный баллон Bridge можно раздуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещённым проводником². Устройство просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция устройства предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Помощь в повышении безопасности
Помощь в повышении безопасности

Помощь в повышении безопасности

После раздутия окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.

Помощь в повышении безопасности

Помощь в повышении безопасности
После раздутия окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.

Помощь в повышении безопасности

После раздутия окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Click here for more information
Помощь в повышении безопасности
Помощь в повышении безопасности

Помощь в повышении безопасности

После раздутия окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Обеспечение стабильности
Обеспечение стабильности

Обеспечение стабильности

Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.

Обеспечение стабильности

Обеспечение стабильности
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.

Обеспечение стабильности

Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
Click here for more information
Обеспечение стабильности
Обеспечение стабильности

Обеспечение стабильности

Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
человек в халате смотрит на экран компьютера

Инфекции, ассоциированные с сердечными имплантируемыми электронными устройствами (СИЭУ)


Риск заражения инфекцией, ассоциированной с СИЭУ, возрастает со временем, то есть чем дольше устройство имплантировано, тем больше пациент подвержен риску развития инфекции. Отсутствие надлежащей медицинской помощи со своевременной экстракцией электродов приводит к летальному исходу и сопутствующим расходам. Эндокардит и смерть могут стать результатом отсутствия лечения инфекций, ассоциированных с СИЭУ.

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Документация

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Tехнические характеристики

Каталожный номер 989930002371
Каталожный номер 989930002371
Длина катетера
  • 90 см
Диаметр баллона (номинальный)
  • 20 мм
Длина баллона (номинальная)
  • 80 мм
Максимальный наружный диаметр
  • 4 мм / 0,157”
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 0,9 мм / 0,035”
Максимальный объем раздувания
  • 60 куб. см
Каталожный номер 989930002371
Каталожный номер 989930002371
Длина катетера
  • 90 см
Диаметр баллона (номинальный)
  • 20 мм
Посмотреть все характеристики
Каталожный номер 989930002371
Каталожный номер 989930002371
Длина катетера
  • 90 см
Диаметр баллона (номинальный)
  • 20 мм
Длина баллона (номинальная)
  • 80 мм
Максимальный наружный диаметр
  • 4 мм / 0,157”
Минимальный внутренний диаметр кончика
  • 0,9 мм / 0,035”
Максимальный объем раздувания
  • 60 куб. см
  • 1. Roger G. Carrillo, MD; Darren C. Tsang, BS; Ryan Azarrafiy, BA; Thomas A. Boyle, BS. Multi-Year Evaluation of Compliant Endovascular Balloon in Treating Superior Vena Cava Tears During Transvenous Lead Extraction. EHRA late-breaking trial, March 19, 2018.
  • 2. Документ D027562. Bridge можно полностью открыть внутри ВПВ в течение одной минуты (53 секунды). Эксперимент in vitro с предварительным позиционированием на проводнике, или в течение двух минут (1 минуты 46 секунд) без предварительного позиционирования.
  • 3. Документ D027563. Баллон перекрывает ВПВ у 90% населения согласно клиническому исследованию, проведенному на 52 пациентах (N=52, мужчин =48,1%, средний возраст 47,1 ± 16,5 лет, возрастной диапазон 63 года (от 18 до 81 лет), средний рост 170,8 ± 10,6 см, диапазон роста 40,6 см (от 152,4 до 193 см), средний ИМТ 29,8 ± 7,2, диапазон ИМТ 32,1 (от 18,2 до 50,3).
  • 4. Неопубликованный документ D027561. При разрыве ВПВ открытие окклюзионного баллона Bridge приводит к снижению кровопотери в среднем на 90% in vitro. Испытание выполняли на модели свиньи, насыщенной гепарином согласно протоколу, у которой ВПВ короче, чем у обычного человека. Для получения этих данных использовали конструкцию баллона, специально масштабированную для использования на модели свиньи.
  • 5. Неопубликованный документ, D026197. При моделировании разрыва ВПВ на животных до 3,5 см с 2 отведениями для стимуляции и 1 отведением ICD.
  • Доступность продукта зависит от разрешения регулирующих органов страны. Свяжитесь с вашим местным торговым представителем, чтобы проверить доступность в вашей стране.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/16122 Катетер балонный окклюзионный Bridge

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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