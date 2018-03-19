Катетер баллонный окклюзионный Philips Bridge

Bridge Окклюзионный баллон

Разрыв верхней полой вены (ВПВ) во время процедуры удаления электрода случается редко, всего в 0,5% случаев¹. Но когда разрыв все же возникает, катетер баллонный окклюзионный Bridge можно быстро раздуть с целью остановки кровопотери и перехода к хирургическому лечению⁵.