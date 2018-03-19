Катетер баллонный окклюзионный Philips Bridge

Разрыв верхней полой вены (ВПВ) во время процедуры удаления электрода случается редко, всего в 0,5% случаев¹. Но когда разрыв все же возникает, катетер баллонный окклюзионный Bridge можно быстро раздуть с целью остановки кровопотери и перехода к хирургическому лечению⁵.
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Окклюзионный баллон Bridge можно развернуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещенным проводником². Устройство Bridge просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция Bridge предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Средство контроля
Окклюзионный баллон Bridge можно развернуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещенным проводником². Устройство Bridge просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция Bridge предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Средство контроля
Окклюзионный баллон Bridge можно развернуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещенным проводником². Устройство Bridge просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция Bridge предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Окклюзионный баллон Bridge можно развернуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещенным проводником². Устройство Bridge просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция Bridge предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Безопасность
Средство обеспечения безопасности
После разворачивания окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Средство обеспечения безопасности
После разворачивания окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Средство обеспечения безопасности
После разворачивания окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
После разворачивания окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Стабильность
Средство обеспечения стабильности
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
Средство обеспечения стабильности
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
Средство обеспечения стабильности
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
Окклюзионный баллон Bridge можно развернуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещенным проводником². Устройство Bridge просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция Bridge предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Средство контроля
Окклюзионный баллон Bridge можно развернуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещенным проводником². Устройство Bridge просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция Bridge предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Средство контроля
Окклюзионный баллон Bridge можно развернуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещенным проводником². Устройство Bridge просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция Bridge предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Окклюзионный баллон Bridge можно развернуть в течение менее чем двух минут с предварительно размещенным проводником². Устройство Bridge просто в использовании, дополнительная подготовка баллона не требуется. Рентгеноконтрастные маркеры контролируют правильность размещения. Конструкция Bridge предусматривает полное перекрывание длины и диаметра ВПВ у 90% пациентов³.
Безопасность
Средство обеспечения безопасности
После разворачивания окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Средство обеспечения безопасности
После разворачивания окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Средство обеспечения безопасности
После разворачивания окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
После разворачивания окклюзионный баллон Bridge может резко снизить кровопотерю в среднем на 90% при разрыве до 3,5 см⁴. При надлежащем использовании Bridge выживаемость пациентов при разрыве ВПВ изменилась с 56,4 до 91,7%¹.
Стабильность
Средство обеспечения стабильности
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
Средство обеспечения стабильности
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
Средство обеспечения стабильности
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
Окклюзионный баллон Bridge может обеспечить, по меньшей мере, 30 минут приемлемого гемостаза⁵ — время для стабилизации пациента и перехода к операции. С помощью Bridge операционная бригада может добиться восстановления в контролируемых условиях в чистом поле зрения.
1. Roger G. Carrillo, MD; Darren C. Tsang, BS; Ryan Azarrafiy, BA; Thomas A. Boyle, BS. Multi-Year Evaluation of Compliant Endovascular Balloon in Treating Superior Vena Cava Tears During Transvenous Lead Extraction. EHRA late-breaking trial, March 19, 2018.
2. Документ D027562. Bridge можно полностью открыть внутри ВПВ в течение одной минуты (53 секунды). Эксперимент in vitro с предварительным позиционированием на проводнике, или в течение двух минут (1 минуты 46 секунд) без предварительного позиционирования.
3. Документ D027563. Баллон перекрывает ВПВ у 90% населения согласно клиническому исследованию, проведенному на 52 пациентах (N=52, мужчин =48,1%, средний возраст 47,1 ± 16,5 лет, возрастной диапазон 63 года (от 18 до 81 лет), средний рост 170,8 ± 10,6 см, диапазон роста 40,6 см (от 152,4 до 193 см), средний ИМТ 29,8 ± 7,2, диапазон ИМТ 32,1 (от 18,2 до 50,3).
4. Неопубликованный документ D027561. При разрыве ВПВ открытие окклюзионного баллона Bridge приводит к снижению кровопотери в среднем на 90% in vitro. Испытание выполняли на модели свиньи, насыщенной гепарином согласно протоколу, у которой ВПВ короче, чем у обычного человека. Для получения этих данных использовали конструкцию баллона, специально масштабированную для использования на модели свиньи.
5. Неопубликованный документ, D026197. При моделировании разрыва ВПВ на животных до 3,5 см с 2 отведениями для стимуляции и 1 отведением ICD.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.