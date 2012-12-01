Программное обеспечение Philips EmboGuide

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EmboGuide на основе технологии XperCT Dual представляет собой первое программное обеспечение для детекции и терапии опухолей, а также сосудов, питающих несколько поражений. Согласно результатам исследования, функция EmboGuide позволяет обнаружить на 50% больше питающих сосудов, чем стандартная ЦСА***.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Программный пакет XperGuide обеспечивает контроль движения чрескожной иглы по трехмерному изображению в режиме реального времени. Он обеспечивает наложение рентгеноскопического изображения на результаты трехмерной визуализации мягких тканей, в реальном времени выдавая информацию о траектории иглы и положении мишени.
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Функция динамического трехмерного картирования Smart CT Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ. Как этап планирования, так и навигации в реальном времени доступны сразу у стола пациента на сенсорном модуле управления.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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