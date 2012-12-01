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Программное обеспечение Philips EmboGuide

Поддержка при проведени эмболизации питающих сосудов

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EmboGuide на основе технологии XperCT Dual представляет собой первое программное обеспечение для детекции и терапии опухолей, а также сосудов, питающих несколько поражений. Согласно результатам исследования, функция EmboGuide позволяет обнаружить на 50% больше питающих сосудов, чем стандартная ЦСА***.

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Особенности
A
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Опция, совмещающая в себе приложения EmboGuide и XperCT Dual, предоставляет первый инструмент, основанный на особенностях рабочего процесса, который облегчает обнаружение опухолей и сосудов, питающих множественные поражения, и проведение терапии. По результатам одного исследования, EmboGuide определяет на 39% больше питающих сосудов по сравнению со стандартной неселективной ЦСА¹.

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Опция, совмещающая в себе приложения EmboGuide и XperCT Dual, предоставляет первый инструмент, основанный на особенностях рабочего процесса, который облегчает обнаружение опухолей и сосудов, питающих множественные поражения, и проведение терапии. По результатам одного исследования, EmboGuide определяет на 39% больше питающих сосудов по сравнению со стандартной неселективной ЦСА¹.

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Опция, совмещающая в себе приложения EmboGuide и XperCT Dual, предоставляет первый инструмент, основанный на особенностях рабочего процесса, который облегчает обнаружение опухолей и сосудов, питающих множественные поражения, и проведение терапии. По результатам одного исследования, EmboGuide определяет на 39% больше питающих сосудов по сравнению со стандартной неселективной ЦСА¹.
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A
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Опция, совмещающая в себе приложения EmboGuide и XperCT Dual, предоставляет первый инструмент, основанный на особенностях рабочего процесса, который облегчает обнаружение опухолей и сосудов, питающих множественные поражения, и проведение терапии. По результатам одного исследования, EmboGuide определяет на 39% больше питающих сосудов по сравнению со стандартной неселективной ЦСА¹.
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

XperCT Dual — следующее поколение функции XperCT, предоставляющее возможности обнаружения поражений, аналогичные МРТ-обследованиям², в вашей онкологической лаборатории. Функции визуализации DualPhase* и DualView позволяют одновременно визуализировать два последовательно полученных набора трехмерных данных.

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
XperCT Dual — следующее поколение функции XperCT, предоставляющее возможности обнаружения поражений, аналогичные МРТ-обследованиям², в вашей онкологической лаборатории. Функции визуализации DualPhase* и DualView позволяют одновременно визуализировать два последовательно полученных набора трехмерных данных.

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

XperCT Dual — следующее поколение функции XperCT, предоставляющее возможности обнаружения поражений, аналогичные МРТ-обследованиям², в вашей онкологической лаборатории. Функции визуализации DualPhase* и DualView позволяют одновременно визуализировать два последовательно полученных набора трехмерных данных.
Click here for more information
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

XperCT Dual — следующее поколение функции XperCT, предоставляющее возможности обнаружения поражений, аналогичные МРТ-обследованиям², в вашей онкологической лаборатории. Функции визуализации DualPhase* и DualView позволяют одновременно визуализировать два последовательно полученных набора трехмерных данных.
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема

Быстрое обнаружение и измерение объема

Инструмент сегментации пораженного участка в режиме 3D позволяет пользователю изолировать области трехмерного объемного изображения МР, КТ или XperCT с помощью специальных функций для конкретного типа визуализации.

Быстрое обнаружение и измерение объема

Быстрое обнаружение и измерение объема
Инструмент сегментации пораженного участка в режиме 3D позволяет пользователю изолировать области трехмерного объемного изображения МР, КТ или XperCT с помощью специальных функций для конкретного типа визуализации.

Быстрое обнаружение и измерение объема

Инструмент сегментации пораженного участка в режиме 3D позволяет пользователю изолировать области трехмерного объемного изображения МР, КТ или XperCT с помощью специальных функций для конкретного типа визуализации.
Click here for more information
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема

Быстрое обнаружение и измерение объема

Инструмент сегментации пораженного участка в режиме 3D позволяет пользователю изолировать области трехмерного объемного изображения МР, КТ или XperCT с помощью специальных функций для конкретного типа визуализации.
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов

Автоматическое обнаружение питающих сосудов

На основе сегментированного объемного 3D-изображения приложение EmboGuide автоматически анализирует сосудистую сеть пораженных участков и предлагает варианты питающих сосудов для сегментированных пораженных участков. Обнаруженные питающие сосуды будут помечены и добавлены в план.

Автоматическое обнаружение питающих сосудов

Автоматическое обнаружение питающих сосудов
На основе сегментированного объемного 3D-изображения приложение EmboGuide автоматически анализирует сосудистую сеть пораженных участков и предлагает варианты питающих сосудов для сегментированных пораженных участков. Обнаруженные питающие сосуды будут помечены и добавлены в план.

Автоматическое обнаружение питающих сосудов

На основе сегментированного объемного 3D-изображения приложение EmboGuide автоматически анализирует сосудистую сеть пораженных участков и предлагает варианты питающих сосудов для сегментированных пораженных участков. Обнаруженные питающие сосуды будут помечены и добавлены в план.
Click here for more information
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов

Автоматическое обнаружение питающих сосудов

На основе сегментированного объемного 3D-изображения приложение EmboGuide автоматически анализирует сосудистую сеть пораженных участков и предлагает варианты питающих сосудов для сегментированных пораженных участков. Обнаруженные питающие сосуды будут помечены и добавлены в план.
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области

Облегчает навигацию к целевой области

Функция EmboGuide обеспечивает уникальную возможность контроля по 3D-изображению в режиме реального времени в ходе процедуры. Эта функция создает наложение объемного 3D-изображения на полученные в режиме реального времени рентгеноскопические изображения и регистрирует результат наложения, что обеспечивает точную навигацию устройства/катетера к области эмболизации.

Облегчает навигацию к целевой области

Облегчает навигацию к целевой области
Функция EmboGuide обеспечивает уникальную возможность контроля по 3D-изображению в режиме реального времени в ходе процедуры. Эта функция создает наложение объемного 3D-изображения на полученные в режиме реального времени рентгеноскопические изображения и регистрирует результат наложения, что обеспечивает точную навигацию устройства/катетера к области эмболизации.

Облегчает навигацию к целевой области

Функция EmboGuide обеспечивает уникальную возможность контроля по 3D-изображению в режиме реального времени в ходе процедуры. Эта функция создает наложение объемного 3D-изображения на полученные в режиме реального времени рентгеноскопические изображения и регистрирует результат наложения, что обеспечивает точную навигацию устройства/катетера к области эмболизации.
Click here for more information
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области

Облегчает навигацию к целевой области

Функция EmboGuide обеспечивает уникальную возможность контроля по 3D-изображению в режиме реального времени в ходе процедуры. Эта функция создает наложение объемного 3D-изображения на полученные в режиме реального времени рентгеноскопические изображения и регистрирует результат наложения, что обеспечивает точную навигацию устройства/катетера к области эмболизации.
  • A
  • Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
  • Быстрое обнаружение и измерение объема
  • Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Посмотреть все особенности
A
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Опция, совмещающая в себе приложения EmboGuide и XperCT Dual, предоставляет первый инструмент, основанный на особенностях рабочего процесса, который облегчает обнаружение опухолей и сосудов, питающих множественные поражения, и проведение терапии. По результатам одного исследования, EmboGuide определяет на 39% больше питающих сосудов по сравнению со стандартной неселективной ЦСА¹.

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА
Опция, совмещающая в себе приложения EmboGuide и XperCT Dual, предоставляет первый инструмент, основанный на особенностях рабочего процесса, который облегчает обнаружение опухолей и сосудов, питающих множественные поражения, и проведение терапии. По результатам одного исследования, EmboGuide определяет на 39% больше питающих сосудов по сравнению со стандартной неселективной ЦСА¹.

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Опция, совмещающая в себе приложения EmboGuide и XperCT Dual, предоставляет первый инструмент, основанный на особенностях рабочего процесса, который облегчает обнаружение опухолей и сосудов, питающих множественные поражения, и проведение терапии. По результатам одного исследования, EmboGuide определяет на 39% больше питающих сосудов по сравнению со стандартной неселективной ЦСА¹.
Click here for more information
A
Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Опция, совмещающая в себе приложения EmboGuide и XperCT Dual, предоставляет первый инструмент, основанный на особенностях рабочего процесса, который облегчает обнаружение опухолей и сосудов, питающих множественные поражения, и проведение терапии. По результатам одного исследования, EmboGuide определяет на 39% больше питающих сосудов по сравнению со стандартной неселективной ЦСА¹.
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

XperCT Dual — следующее поколение функции XperCT, предоставляющее возможности обнаружения поражений, аналогичные МРТ-обследованиям², в вашей онкологической лаборатории. Функции визуализации DualPhase* и DualView позволяют одновременно визуализировать два последовательно полученных набора трехмерных данных.

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
XperCT Dual — следующее поколение функции XperCT, предоставляющее возможности обнаружения поражений, аналогичные МРТ-обследованиям², в вашей онкологической лаборатории. Функции визуализации DualPhase* и DualView позволяют одновременно визуализировать два последовательно полученных набора трехмерных данных.

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

XperCT Dual — следующее поколение функции XperCT, предоставляющее возможности обнаружения поражений, аналогичные МРТ-обследованиям², в вашей онкологической лаборатории. Функции визуализации DualPhase* и DualView позволяют одновременно визуализировать два последовательно полученных набора трехмерных данных.
Click here for more information
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории
Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

Возможности обнаружения поражений, аналогичные МР-обследованиям, в вашей лаборатории

XperCT Dual — следующее поколение функции XperCT, предоставляющее возможности обнаружения поражений, аналогичные МРТ-обследованиям², в вашей онкологической лаборатории. Функции визуализации DualPhase* и DualView позволяют одновременно визуализировать два последовательно полученных набора трехмерных данных.
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема

Быстрое обнаружение и измерение объема

Инструмент сегментации пораженного участка в режиме 3D позволяет пользователю изолировать области трехмерного объемного изображения МР, КТ или XperCT с помощью специальных функций для конкретного типа визуализации.

Быстрое обнаружение и измерение объема

Быстрое обнаружение и измерение объема
Инструмент сегментации пораженного участка в режиме 3D позволяет пользователю изолировать области трехмерного объемного изображения МР, КТ или XperCT с помощью специальных функций для конкретного типа визуализации.

Быстрое обнаружение и измерение объема

Инструмент сегментации пораженного участка в режиме 3D позволяет пользователю изолировать области трехмерного объемного изображения МР, КТ или XperCT с помощью специальных функций для конкретного типа визуализации.
Click here for more information
Быстрое обнаружение и измерение объема
Быстрое обнаружение и измерение объема

Быстрое обнаружение и измерение объема

Инструмент сегментации пораженного участка в режиме 3D позволяет пользователю изолировать области трехмерного объемного изображения МР, КТ или XperCT с помощью специальных функций для конкретного типа визуализации.
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов

Автоматическое обнаружение питающих сосудов

На основе сегментированного объемного 3D-изображения приложение EmboGuide автоматически анализирует сосудистую сеть пораженных участков и предлагает варианты питающих сосудов для сегментированных пораженных участков. Обнаруженные питающие сосуды будут помечены и добавлены в план.

Автоматическое обнаружение питающих сосудов

Автоматическое обнаружение питающих сосудов
На основе сегментированного объемного 3D-изображения приложение EmboGuide автоматически анализирует сосудистую сеть пораженных участков и предлагает варианты питающих сосудов для сегментированных пораженных участков. Обнаруженные питающие сосуды будут помечены и добавлены в план.

Автоматическое обнаружение питающих сосудов

На основе сегментированного объемного 3D-изображения приложение EmboGuide автоматически анализирует сосудистую сеть пораженных участков и предлагает варианты питающих сосудов для сегментированных пораженных участков. Обнаруженные питающие сосуды будут помечены и добавлены в план.
Click here for more information
Автоматическое обнаружение питающих сосудов
Автоматическое обнаружение питающих сосудов

Автоматическое обнаружение питающих сосудов

На основе сегментированного объемного 3D-изображения приложение EmboGuide автоматически анализирует сосудистую сеть пораженных участков и предлагает варианты питающих сосудов для сегментированных пораженных участков. Обнаруженные питающие сосуды будут помечены и добавлены в план.
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области

Облегчает навигацию к целевой области

Функция EmboGuide обеспечивает уникальную возможность контроля по 3D-изображению в режиме реального времени в ходе процедуры. Эта функция создает наложение объемного 3D-изображения на полученные в режиме реального времени рентгеноскопические изображения и регистрирует результат наложения, что обеспечивает точную навигацию устройства/катетера к области эмболизации.

Облегчает навигацию к целевой области

Облегчает навигацию к целевой области
Функция EmboGuide обеспечивает уникальную возможность контроля по 3D-изображению в режиме реального времени в ходе процедуры. Эта функция создает наложение объемного 3D-изображения на полученные в режиме реального времени рентгеноскопические изображения и регистрирует результат наложения, что обеспечивает точную навигацию устройства/катетера к области эмболизации.

Облегчает навигацию к целевой области

Функция EmboGuide обеспечивает уникальную возможность контроля по 3D-изображению в режиме реального времени в ходе процедуры. Эта функция создает наложение объемного 3D-изображения на полученные в режиме реального времени рентгеноскопические изображения и регистрирует результат наложения, что обеспечивает точную навигацию устройства/катетера к области эмболизации.
Click here for more information
Облегчает навигацию к целевой области
Облегчает навигацию к целевой области

Облегчает навигацию к целевой области

Функция EmboGuide обеспечивает уникальную возможность контроля по 3D-изображению в режиме реального времени в ходе процедуры. Эта функция создает наложение объемного 3D-изображения на полученные в режиме реального времени рентгеноскопические изображения и регистрирует результат наложения, что обеспечивает точную навигацию устройства/катетера к области эмболизации.
  • Функция DualPhase поддерживается системами Allura версии 8.2 или выше, а также системами Azurion. Она позволяет функции XperCT выполнять два ротационных сканирования с заданной пользователем задержкой между ними.
  • *Identification of small hepatocellular carcinoma and tumor-feeding branches with cone-beam CT guidance technology during transcatheter arterial chemoembolization. Miyayama S, Yamashiro M, Hashimoto M, Hashimoto N, Ikuno M, Okumura K, Yoshida M, Matsui O. J Vasc Interv Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8. doi: 10.1016/j.jvir.2012.12.022. Epub 2013 Feb 26. PMID: 23452552
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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