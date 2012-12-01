Программное обеспечение Philips EmboGuide

Обнаруживает на 39% больше питающих сосудов ГЦК по сравнению с ЦСА

Опция, совмещающая в себе приложения EmboGuide и XperCT Dual, предоставляет первый инструмент, основанный на особенностях рабочего процесса, который облегчает обнаружение опухолей и сосудов, питающих множественные поражения, и проведение терапии. По результатам одного исследования, EmboGuide определяет на 39% больше питающих сосудов по сравнению со стандартной неселективной ЦСА¹.