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Программное обеспечение Philips Vessel Navigator

3D-навигация для сложных сосудистых процедур

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Для таких сложных внутрисосудистых процедур, как пластика аневризмы аорты, требуется дополнительная информация для принятия решений и качественный визуальный контроль в ходе проведения процедуры, а также возможности для снижения расхода рентгеноконтрастного вещества. С этими задачами легко справляется новый «сосудистый навигатор» Philips – интервенционная программа VesselNavigator.

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Особенности
Объединение 3D-изображений
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Исследования¹,² показали преимущества 3D-изображений для визуального контроля катетера и устройства. С помощью инструмента VesselNavigator врачи могут легко сегментировать трехмерные структуры сосудов на основе существующих наборов данных КТ/МРТ и объединять их с рентгеновским изображением в режиме реального времени для проведения исследования.

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Исследования¹,² показали преимущества 3D-изображений для визуального контроля катетера и устройства. С помощью инструмента VesselNavigator врачи могут легко сегментировать трехмерные структуры сосудов на основе существующих наборов данных КТ/МРТ и объединять их с рентгеновским изображением в режиме реального времени для проведения исследования.

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Исследования¹,² показали преимущества 3D-изображений для визуального контроля катетера и устройства. С помощью инструмента VesselNavigator врачи могут легко сегментировать трехмерные структуры сосудов на основе существующих наборов данных КТ/МРТ и объединять их с рентгеновским изображением в режиме реального времени для проведения исследования.
Click here for more information
Объединение 3D-изображений
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Исследования¹,² показали преимущества 3D-изображений для визуального контроля катетера и устройства. С помощью инструмента VesselNavigator врачи могут легко сегментировать трехмерные структуры сосудов на основе существующих наборов данных КТ/МРТ и объединять их с рентгеновским изображением в режиме реального времени для проведения исследования.
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества

Снижение использования контрастного вещества

Среднее использование контрастного вещества было снижено на 72% в исследовании¹, в котором функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips использовалась во время эндоваскулярной реконструкции сложной аневризмы аорты. Для создания схемы сосудов не требовалось введение контрастного вещества.

Снижение использования контрастного вещества

Снижение использования контрастного вещества
Среднее использование контрастного вещества было снижено на 72% в исследовании¹, в котором функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips использовалась во время эндоваскулярной реконструкции сложной аневризмы аорты. Для создания схемы сосудов не требовалось введение контрастного вещества.

Снижение использования контрастного вещества

Среднее использование контрастного вещества было снижено на 72% в исследовании¹, в котором функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips использовалась во время эндоваскулярной реконструкции сложной аневризмы аорты. Для создания схемы сосудов не требовалось введение контрастного вещества.
Click here for more information
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества

Снижение использования контрастного вещества

Среднее использование контрастного вещества было снижено на 72% в исследовании¹, в котором функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips использовалась во время эндоваскулярной реконструкции сложной аневризмы аорты. Для создания схемы сосудов не требовалось введение контрастного вещества.
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips позволяет сократить длительность процедур. Исследование 62 пациентов² показало среднее сокращение времени процедуры с 6,3 ч до 5,2 ч при выполнении процедур FEVAR/BEVAR с использованием функции контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips.

Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips позволяет сократить длительность процедур. Исследование 62 пациентов² показало среднее сокращение времени процедуры с 6,3 ч до 5,2 ч при выполнении процедур FEVAR/BEVAR с использованием функции контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips.

Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips позволяет сократить длительность процедур. Исследование 62 пациентов² показало среднее сокращение времени процедуры с 6,3 ч до 5,2 ч при выполнении процедур FEVAR/BEVAR с использованием функции контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips.
Click here for more information
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips позволяет сократить длительность процедур. Исследование 62 пациентов² показало среднее сокращение времени процедуры с 6,3 ч до 5,2 ч при выполнении процедур FEVAR/BEVAR с использованием функции контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips.
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения

Синхронное перемещение в новые положения

В ходе процедуры VesselNavigator обеспечивает наложение в режиме реального времени, которое осуществляется синхронно с любым положением проекции, стола и системы. Это может снизить необходимость в дополнительных исследованиях с контрастированием для создания новых схем.

Синхронное перемещение в новые положения

Синхронное перемещение в новые положения
В ходе процедуры VesselNavigator обеспечивает наложение в режиме реального времени, которое осуществляется синхронно с любым положением проекции, стола и системы. Это может снизить необходимость в дополнительных исследованиях с контрастированием для создания новых схем.

Синхронное перемещение в новые положения

В ходе процедуры VesselNavigator обеспечивает наложение в режиме реального времени, которое осуществляется синхронно с любым положением проекции, стола и системы. Это может снизить необходимость в дополнительных исследованиях с контрастированием для создания новых схем.
Click here for more information
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения

Синхронное перемещение в новые положения

В ходе процедуры VesselNavigator обеспечивает наложение в режиме реального времени, которое осуществляется синхронно с любым положением проекции, стола и системы. Это может снизить необходимость в дополнительных исследованиях с контрастированием для создания новых схем.
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений

Непревзойденное качество изображений

Создавайте наложения на основе ряда эффективных параметров объемной визуализации. Их можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.

Непревзойденное качество изображений

Непревзойденное качество изображений
Создавайте наложения на основе ряда эффективных параметров объемной визуализации. Их можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.

Непревзойденное качество изображений

Создавайте наложения на основе ряда эффективных параметров объемной визуализации. Их можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.
Click here for more information
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений

Непревзойденное качество изображений

Создавайте наложения на основе ряда эффективных параметров объемной визуализации. Их можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.
Анатомический
Анатомические кольцевые маркеры

Анатомические кольцевые маркеры

К сегментированному изображению можно добавить кольцевые маркеры, чтобы указать устье и участок размещения, а также чтобы определить углы планирования. Эти маркеры отображаются во время процедуры для навигации.

Анатомические кольцевые маркеры

Анатомические кольцевые маркеры
К сегментированному изображению можно добавить кольцевые маркеры, чтобы указать устье и участок размещения, а также чтобы определить углы планирования. Эти маркеры отображаются во время процедуры для навигации.

Анатомические кольцевые маркеры

К сегментированному изображению можно добавить кольцевые маркеры, чтобы указать устье и участок размещения, а также чтобы определить углы планирования. Эти маркеры отображаются во время процедуры для навигации.
Click here for more information
Анатомический
Анатомические кольцевые маркеры

Анатомические кольцевые маркеры

К сегментированному изображению можно добавить кольцевые маркеры, чтобы указать устье и участок размещения, а также чтобы определить углы планирования. Эти маркеры отображаются во время процедуры для навигации.
  • Объединение 3D-изображений
  • Снижение использования контрастного вещества
  • Возможность сокращения времени выполнения процедуры
  • Синхронное перемещение в новые положения
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Объединение 3D-изображений
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Исследования¹,² показали преимущества 3D-изображений для визуального контроля катетера и устройства. С помощью инструмента VesselNavigator врачи могут легко сегментировать трехмерные структуры сосудов на основе существующих наборов данных КТ/МРТ и объединять их с рентгеновским изображением в режиме реального времени для проведения исследования.

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Исследования¹,² показали преимущества 3D-изображений для визуального контроля катетера и устройства. С помощью инструмента VesselNavigator врачи могут легко сегментировать трехмерные структуры сосудов на основе существующих наборов данных КТ/МРТ и объединять их с рентгеновским изображением в режиме реального времени для проведения исследования.

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Исследования¹,² показали преимущества 3D-изображений для визуального контроля катетера и устройства. С помощью инструмента VesselNavigator врачи могут легко сегментировать трехмерные структуры сосудов на основе существующих наборов данных КТ/МРТ и объединять их с рентгеновским изображением в режиме реального времени для проведения исследования.
Click here for more information
Объединение 3D-изображений
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах

Исследования¹,² показали преимущества 3D-изображений для визуального контроля катетера и устройства. С помощью инструмента VesselNavigator врачи могут легко сегментировать трехмерные структуры сосудов на основе существующих наборов данных КТ/МРТ и объединять их с рентгеновским изображением в режиме реального времени для проведения исследования.
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества

Снижение использования контрастного вещества

Среднее использование контрастного вещества было снижено на 72% в исследовании¹, в котором функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips использовалась во время эндоваскулярной реконструкции сложной аневризмы аорты. Для создания схемы сосудов не требовалось введение контрастного вещества.

Снижение использования контрастного вещества

Снижение использования контрастного вещества
Среднее использование контрастного вещества было снижено на 72% в исследовании¹, в котором функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips использовалась во время эндоваскулярной реконструкции сложной аневризмы аорты. Для создания схемы сосудов не требовалось введение контрастного вещества.

Снижение использования контрастного вещества

Среднее использование контрастного вещества было снижено на 72% в исследовании¹, в котором функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips использовалась во время эндоваскулярной реконструкции сложной аневризмы аорты. Для создания схемы сосудов не требовалось введение контрастного вещества.
Click here for more information
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества

Снижение использования контрастного вещества

Среднее использование контрастного вещества было снижено на 72% в исследовании¹, в котором функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips использовалась во время эндоваскулярной реконструкции сложной аневризмы аорты. Для создания схемы сосудов не требовалось введение контрастного вещества.
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips позволяет сократить длительность процедур. Исследование 62 пациентов² показало среднее сокращение времени процедуры с 6,3 ч до 5,2 ч при выполнении процедур FEVAR/BEVAR с использованием функции контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips.

Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips позволяет сократить длительность процедур. Исследование 62 пациентов² показало среднее сокращение времени процедуры с 6,3 ч до 5,2 ч при выполнении процедур FEVAR/BEVAR с использованием функции контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips.

Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips позволяет сократить длительность процедур. Исследование 62 пациентов² показало среднее сокращение времени процедуры с 6,3 ч до 5,2 ч при выполнении процедур FEVAR/BEVAR с использованием функции контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips.
Click here for more information
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Возможность сокращения времени выполнения процедуры

Функция контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips позволяет сократить длительность процедур. Исследование 62 пациентов² показало среднее сокращение времени процедуры с 6,3 ч до 5,2 ч при выполнении процедур FEVAR/BEVAR с использованием функции контроля объединения КТ-ангиографических изображений Philips.
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения

Синхронное перемещение в новые положения

В ходе процедуры VesselNavigator обеспечивает наложение в режиме реального времени, которое осуществляется синхронно с любым положением проекции, стола и системы. Это может снизить необходимость в дополнительных исследованиях с контрастированием для создания новых схем.

Синхронное перемещение в новые положения

Синхронное перемещение в новые положения
В ходе процедуры VesselNavigator обеспечивает наложение в режиме реального времени, которое осуществляется синхронно с любым положением проекции, стола и системы. Это может снизить необходимость в дополнительных исследованиях с контрастированием для создания новых схем.

Синхронное перемещение в новые положения

В ходе процедуры VesselNavigator обеспечивает наложение в режиме реального времени, которое осуществляется синхронно с любым положением проекции, стола и системы. Это может снизить необходимость в дополнительных исследованиях с контрастированием для создания новых схем.
Click here for more information
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения

Синхронное перемещение в новые положения

В ходе процедуры VesselNavigator обеспечивает наложение в режиме реального времени, которое осуществляется синхронно с любым положением проекции, стола и системы. Это может снизить необходимость в дополнительных исследованиях с контрастированием для создания новых схем.
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений

Непревзойденное качество изображений

Создавайте наложения на основе ряда эффективных параметров объемной визуализации. Их можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.

Непревзойденное качество изображений

Непревзойденное качество изображений
Создавайте наложения на основе ряда эффективных параметров объемной визуализации. Их можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.

Непревзойденное качество изображений

Создавайте наложения на основе ряда эффективных параметров объемной визуализации. Их можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.
Click here for more information
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений

Непревзойденное качество изображений

Создавайте наложения на основе ряда эффективных параметров объемной визуализации. Их можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.
Анатомический
Анатомические кольцевые маркеры

Анатомические кольцевые маркеры

К сегментированному изображению можно добавить кольцевые маркеры, чтобы указать устье и участок размещения, а также чтобы определить углы планирования. Эти маркеры отображаются во время процедуры для навигации.

Анатомические кольцевые маркеры

Анатомические кольцевые маркеры
К сегментированному изображению можно добавить кольцевые маркеры, чтобы указать устье и участок размещения, а также чтобы определить углы планирования. Эти маркеры отображаются во время процедуры для навигации.

Анатомические кольцевые маркеры

К сегментированному изображению можно добавить кольцевые маркеры, чтобы указать устье и участок размещения, а также чтобы определить углы планирования. Эти маркеры отображаются во время процедуры для навигации.
Click here for more information
Анатомический
Анатомические кольцевые маркеры

Анатомические кольцевые маркеры

К сегментированному изображению можно добавить кольцевые маркеры, чтобы указать устье и участок размещения, а также чтобы определить углы планирования. Эти маркеры отображаются во время процедуры для навигации.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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