Программное обеспечение Philips Vessel Navigator

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Vessel Navigator 3D-навигация для сложных сосудистых процедур

Vessel Navigator

3D-навигация для сложных сосудистых процедур

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Для таких сложных внутрисосудистых процедур, как пластика аневризмы аорты, требуется дополнительная информация для принятия решений и качественный визуальный контроль в ходе проведения процедуры, а также возможности для снижения расхода рентгеноконтрастного вещества. С этими задачами легко справляется новый «сосудистый навигатор» Philips – интервенционная программа VesselNavigator.

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Особенности
Уверенность при выполнении сложных сосудистых процедур

Уверенность при выполнении сложных сосудистых процедур

Новейшее программное обеспечение VesselNavigator позволяет проводить навигацию в режиме реального времени при проведении сложных сосудистых процедур, например, при пластике аневризмы аорты – EVAR, FEVAR и FTEVAR и пр. В качестве объемной модели для навигации используются ранее полученные данные КТА или МРА. Это значительно повышает точность при установке стент-графта и уменьшает время процедуры.
Снижение дозовой нагрузки

Снижение дозовой нагрузки

Благодаря использованию ранее полученных данных КТА и МРА для построения объемной модели, которая используется для навигации проводника, пропадает необходимость в проведении ротационной ангиографии для получения данных. Это позволяет значительно снизить дозу рентгеновского излучения, получаемую пациентом и медицинским персоналов в ходе процедуры.
Максимально возможное уменьшение расхода рентгеноконтрастного вещества

Максимально возможное уменьшение расхода рентгеноконтрастного вещества

EmboGuide включает функцию автоматического определения питающих сосудов, что значительно облегчает анализ сосудистой структуры пораженных участков, предлагая предварительные варианты сосудов, питающих сегментированные участки. Точность в определении питающих сосудов при этом в среднем на 50% выше, чем при классической ЦСА.
Интуитивный рабочий процесс для уменьшения времени процедур

Интуитивный рабочий процесс для уменьшения времени процедур

Для эффективного проведения инвазивных процедур управление программой EmboGuide можно осуществлять на боковой стороне стола ангиографической системы. Изображения EmboGuide могут быть отправлены на любое дополнительное DICOM-совместимое устройство. Поддерживаются также любые стандартные ПК-совместимые форматы. Все эти данные можно просмотреть в любой момент.
Кольцевые отметки для дополнительной ориентации

Кольцевые отметки для дополнительной ориентации

Уникальная возможность установки кольцевых отметок на объемной сосудистой модели значительно упрощает доступ к боковым ветвям сосуда при навигации катетера.

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