Программное обеспечение Philips Vessel Navigator

Ангиографическая система Philips Azurion 7 M20

Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.

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