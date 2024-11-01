Программное обеспечение Philips Vessel Navigator

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Для таких сложных внутрисосудистых процедур, как пластика аневризмы аорты, требуется дополнительная информация для принятия решений и качественный визуальный контроль в ходе проведения процедуры, а также возможности для снижения расхода рентгеноконтрастного вещества. С этими задачами легко справляется новый «сосудистый навигатор» Philips – интервенционная программа VesselNavigator.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений
Анатомические кольцевые маркеры
Анатомические кольцевые маркеры
Анатомические кольцевые маркеры
Анатомические кольцевые маркеры
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Объединение 3D-изображений при эндоваскулярных процедурах
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества
Снижение использования контрастного вещества
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Возможность сокращения времени выполнения процедуры
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения
Синхронное перемещение в новые положения
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений
Непревзойденное качество изображений
Анатомические кольцевые маркеры
Анатомические кольцевые маркеры
Анатомические кольцевые маркеры
Анатомические кольцевые маркеры
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Программный пакет XperGuide обеспечивает контроль движения чрескожной иглы по трехмерному изображению в режиме реального времени. Он обеспечивает наложение рентгеноскопического изображения на результаты трехмерной визуализации мягких тканей, в реальном времени выдавая информацию о траектории иглы и положении мишени.
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Функция динамического трехмерного картирования Smart CT Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ. Как этап планирования, так и навигации в реальном времени доступны сразу у стола пациента на сенсорном модуле управления.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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