Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Функция VasoCT визуализирует положение, размер и направление окклюзий в сосудах головного мозга, отображая структуру сосудов до и после тромба; это может способствовать быстрой диагностике и проведению лечения. Для пациентов с инсультом это особенно важно, поскольку выигрыш времени способствует сохранению функций мозга, а быстро оказанная медицинская помощь может уменьшить риск инвалидности и летального исхода.