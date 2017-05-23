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Smart CT Vaso

Визуализация сосудистого русла за окклюзией

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Программа VasoCT упрощает определение и оценку размера и степени окклюзии в случае ишемического инсульта. Она помогает максимально быстро провести терапию, что способствует улучшению обслуживания и качества жизни для пациентов с инсультом. Функция VasoCT действует на базе трехмерного ротационного сканирования и внутривенного введения контрастного вещества, которое может быть менее инвазивным.

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Особенности
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Функция VasoCT визуализирует положение, размер и направление окклюзий в сосудах головного мозга, отображая структуру сосудов до и после тромба; это может способствовать быстрой диагностике и проведению лечения. Для пациентов с инсультом это особенно важно, поскольку выигрыш времени способствует сохранению функций мозга, а быстро оказанная медицинская помощь может уменьшить риск инвалидности и летального исхода.

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Функция VasoCT визуализирует положение, размер и направление окклюзий в сосудах головного мозга, отображая структуру сосудов до и после тромба; это может способствовать быстрой диагностике и проведению лечения. Для пациентов с инсультом это особенно важно, поскольку выигрыш времени способствует сохранению функций мозга, а быстро оказанная медицинская помощь может уменьшить риск инвалидности и летального исхода.

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Функция VasoCT визуализирует положение, размер и направление окклюзий в сосудах головного мозга, отображая структуру сосудов до и после тромба; это может способствовать быстрой диагностике и проведению лечения. Для пациентов с инсультом это особенно важно, поскольку выигрыш времени способствует сохранению функций мозга, а быстро оказанная медицинская помощь может уменьшить риск инвалидности и летального исхода.
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Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Функция VasoCT визуализирует положение, размер и направление окклюзий в сосудах головного мозга, отображая структуру сосудов до и после тромба; это может способствовать быстрой диагностике и проведению лечения. Для пациентов с инсультом это особенно важно, поскольку выигрыш времени способствует сохранению функций мозга, а быстро оказанная медицинская помощь может уменьшить риск инвалидности и летального исхода.
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Помощь в улучшении терапии ишемического инсульта в рентгенохирургической процедурной благодаря визуализации артерий головного мозга с высоким разрешением. Упрощение визуализации положения, размера и направления окклюзии за счет отображения структуры сосуда до и после тромба. Дополнительная поддержка при прохождении к окклюзии и далее для восстановления просвета сосуда.

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Помощь в улучшении терапии ишемического инсульта в рентгенохирургической процедурной благодаря визуализации артерий головного мозга с высоким разрешением. Упрощение визуализации положения, размера и направления окклюзии за счет отображения структуры сосуда до и после тромба. Дополнительная поддержка при прохождении к окклюзии и далее для восстановления просвета сосуда.

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Помощь в улучшении терапии ишемического инсульта в рентгенохирургической процедурной благодаря визуализации артерий головного мозга с высоким разрешением. Упрощение визуализации положения, размера и направления окклюзии за счет отображения структуры сосуда до и после тромба. Дополнительная поддержка при прохождении к окклюзии и далее для восстановления просвета сосуда.
Click here for more information
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Помощь в улучшении терапии ишемического инсульта в рентгенохирургической процедурной благодаря визуализации артерий головного мозга с высоким разрешением. Упрощение визуализации положения, размера и направления окклюзии за счет отображения структуры сосуда до и после тромба. Дополнительная поддержка при прохождении к окклюзии и далее для восстановления просвета сосуда.
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Профессор Жак Море, ведущий специалист в области интервенционной нейрорентгенологии, говорит следующее: «Инсульт — это опасное для жизни состояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям, если вовремя не установить правильный диагноз и не определить верную тактику лечения. Технология VasoCT предоставляет информацию, которая исключительно важна для принятия решений в самый критический для пациента момент времени».

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Профессор Жак Море, ведущий специалист в области интервенционной нейрорентгенологии, говорит следующее: «Инсульт — это опасное для жизни состояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям, если вовремя не установить правильный диагноз и не определить верную тактику лечения. Технология VasoCT предоставляет информацию, которая исключительно важна для принятия решений в самый критический для пациента момент времени».

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Профессор Жак Море, ведущий специалист в области интервенционной нейрорентгенологии, говорит следующее: «Инсульт — это опасное для жизни состояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям, если вовремя не установить правильный диагноз и не определить верную тактику лечения. Технология VasoCT предоставляет информацию, которая исключительно важна для принятия решений в самый критический для пациента момент времени».
Click here for more information
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Профессор Жак Море, ведущий специалист в области интервенционной нейрорентгенологии, говорит следующее: «Инсульт — это опасное для жизни состояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям, если вовремя не установить правильный диагноз и не определить верную тактику лечения. Технология VasoCT предоставляет информацию, которая исключительно важна для принятия решений в самый критический для пациента момент времени».
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

В последнее время появился ряд перспективных эндоваскулярных методов терапии при инсульте¹, которые могут применяться с помощью рентгенохирургической системы — это расширяет круг пациентов с инсультом, которым может быть оказана помощь. Функция VasoCT — это средство визуализации, помогающее в расширенной терапии ишемического инсульта в ангиографической процедурной.

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
В последнее время появился ряд перспективных эндоваскулярных методов терапии при инсульте¹, которые могут применяться с помощью рентгенохирургической системы — это расширяет круг пациентов с инсультом, которым может быть оказана помощь. Функция VasoCT — это средство визуализации, помогающее в расширенной терапии ишемического инсульта в ангиографической процедурной.

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

В последнее время появился ряд перспективных эндоваскулярных методов терапии при инсульте¹, которые могут применяться с помощью рентгенохирургической системы — это расширяет круг пациентов с инсультом, которым может быть оказана помощь. Функция VasoCT — это средство визуализации, помогающее в расширенной терапии ишемического инсульта в ангиографической процедурной.
Click here for more information
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

В последнее время появился ряд перспективных эндоваскулярных методов терапии при инсульте¹, которые могут применяться с помощью рентгенохирургической системы — это расширяет круг пациентов с инсультом, которым может быть оказана помощь. Функция VasoCT — это средство визуализации, помогающее в расширенной терапии ишемического инсульта в ангиографической процедурной.
Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием

Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием

Благодаря визуализации мягких тканей с высоким разрешением функция VasoCT позволяет получить ключевую информацию о сосудистых структурах головного мозга с очень высоким уровнем детализации. Эта технология основана на внутривенной инъекции и менее инвазивна, чем традиционное внутриартериальное введение контрастного вещества. Помимо этого, технология VasoCT позволяет определить направление для прохождения к окклюзии и через нее.

Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием

Благодаря визуализации мягких тканей с высоким разрешением функция VasoCT позволяет получить ключевую информацию о сосудистых структурах головного мозга с очень высоким уровнем детализации. Эта технология основана на внутривенной инъекции и менее инвазивна, чем традиционное внутриартериальное введение контрастного вещества. Помимо этого, технология VasoCT позволяет определить направление для прохождения к окклюзии и через нее.

Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием

Благодаря визуализации мягких тканей с высоким разрешением функция VasoCT позволяет получить ключевую информацию о сосудистых структурах головного мозга с очень высоким уровнем детализации. Эта технология основана на внутривенной инъекции и менее инвазивна, чем традиционное внутриартериальное введение контрастного вещества. Помимо этого, технология VasoCT позволяет определить направление для прохождения к окклюзии и через нее.
Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте

Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте

При клинических испытаниях технология VasoCT обеспечила очень надежную и высококачественную визуализацию артерий головного мозга с использованием стандартной внутривенной инъекции.

Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте

При клинических испытаниях технология VasoCT обеспечила очень надежную и высококачественную визуализацию артерий головного мозга с использованием стандартной внутривенной инъекции.

Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте

При клинических испытаниях технология VasoCT обеспечила очень надежную и высококачественную визуализацию артерий головного мозга с использованием стандартной внутривенной инъекции.
  • Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
  • Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
  • Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
  • Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
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Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Функция VasoCT визуализирует положение, размер и направление окклюзий в сосудах головного мозга, отображая структуру сосудов до и после тромба; это может способствовать быстрой диагностике и проведению лечения. Для пациентов с инсультом это особенно важно, поскольку выигрыш времени способствует сохранению функций мозга, а быстро оказанная медицинская помощь может уменьшить риск инвалидности и летального исхода.

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Функция VasoCT визуализирует положение, размер и направление окклюзий в сосудах головного мозга, отображая структуру сосудов до и после тромба; это может способствовать быстрой диагностике и проведению лечения. Для пациентов с инсультом это особенно важно, поскольку выигрыш времени способствует сохранению функций мозга, а быстро оказанная медицинская помощь может уменьшить риск инвалидности и летального исхода.

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Функция VasoCT визуализирует положение, размер и направление окклюзий в сосудах головного мозга, отображая структуру сосудов до и после тромба; это может способствовать быстрой диагностике и проведению лечения. Для пациентов с инсультом это особенно важно, поскольку выигрыш времени способствует сохранению функций мозга, а быстро оказанная медицинская помощь может уменьшить риск инвалидности и летального исхода.
Click here for more information
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте

Функция VasoCT визуализирует положение, размер и направление окклюзий в сосудах головного мозга, отображая структуру сосудов до и после тромба; это может способствовать быстрой диагностике и проведению лечения. Для пациентов с инсультом это особенно важно, поскольку выигрыш времени способствует сохранению функций мозга, а быстро оказанная медицинская помощь может уменьшить риск инвалидности и летального исхода.
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Помощь в улучшении терапии ишемического инсульта в рентгенохирургической процедурной благодаря визуализации артерий головного мозга с высоким разрешением. Упрощение визуализации положения, размера и направления окклюзии за счет отображения структуры сосуда до и после тромба. Дополнительная поддержка при прохождении к окклюзии и далее для восстановления просвета сосуда.

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Помощь в улучшении терапии ишемического инсульта в рентгенохирургической процедурной благодаря визуализации артерий головного мозга с высоким разрешением. Упрощение визуализации положения, размера и направления окклюзии за счет отображения структуры сосуда до и после тромба. Дополнительная поддержка при прохождении к окклюзии и далее для восстановления просвета сосуда.

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Помощь в улучшении терапии ишемического инсульта в рентгенохирургической процедурной благодаря визуализации артерий головного мозга с высоким разрешением. Упрощение визуализации положения, размера и направления окклюзии за счет отображения структуры сосуда до и после тромба. Дополнительная поддержка при прохождении к окклюзии и далее для восстановления просвета сосуда.
Click here for more information
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT

Помощь в улучшении терапии ишемического инсульта в рентгенохирургической процедурной благодаря визуализации артерий головного мозга с высоким разрешением. Упрощение визуализации положения, размера и направления окклюзии за счет отображения структуры сосуда до и после тромба. Дополнительная поддержка при прохождении к окклюзии и далее для восстановления просвета сосуда.
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Профессор Жак Море, ведущий специалист в области интервенционной нейрорентгенологии, говорит следующее: «Инсульт — это опасное для жизни состояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям, если вовремя не установить правильный диагноз и не определить верную тактику лечения. Технология VasoCT предоставляет информацию, которая исключительно важна для принятия решений в самый критический для пациента момент времени».

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Профессор Жак Море, ведущий специалист в области интервенционной нейрорентгенологии, говорит следующее: «Инсульт — это опасное для жизни состояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям, если вовремя не установить правильный диагноз и не определить верную тактику лечения. Технология VasoCT предоставляет информацию, которая исключительно важна для принятия решений в самый критический для пациента момент времени».

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Профессор Жак Море, ведущий специалист в области интервенционной нейрорентгенологии, говорит следующее: «Инсульт — это опасное для жизни состояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям, если вовремя не установить правильный диагноз и не определить верную тактику лечения. Технология VasoCT предоставляет информацию, которая исключительно важна для принятия решений в самый критический для пациента момент времени».
Click here for more information
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании

Профессор Жак Море, ведущий специалист в области интервенционной нейрорентгенологии, говорит следующее: «Инсульт — это опасное для жизни состояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям, если вовремя не установить правильный диагноз и не определить верную тактику лечения. Технология VasoCT предоставляет информацию, которая исключительно важна для принятия решений в самый критический для пациента момент времени».
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

В последнее время появился ряд перспективных эндоваскулярных методов терапии при инсульте¹, которые могут применяться с помощью рентгенохирургической системы — это расширяет круг пациентов с инсультом, которым может быть оказана помощь. Функция VasoCT — это средство визуализации, помогающее в расширенной терапии ишемического инсульта в ангиографической процедурной.

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
В последнее время появился ряд перспективных эндоваскулярных методов терапии при инсульте¹, которые могут применяться с помощью рентгенохирургической системы — это расширяет круг пациентов с инсультом, которым может быть оказана помощь. Функция VasoCT — это средство визуализации, помогающее в расширенной терапии ишемического инсульта в ангиографической процедурной.

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

В последнее время появился ряд перспективных эндоваскулярных методов терапии при инсульте¹, которые могут применяться с помощью рентгенохирургической системы — это расширяет круг пациентов с инсультом, которым может быть оказана помощь. Функция VasoCT — это средство визуализации, помогающее в расширенной терапии ишемического инсульта в ангиографической процедурной.
Click here for more information
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии

В последнее время появился ряд перспективных эндоваскулярных методов терапии при инсульте¹, которые могут применяться с помощью рентгенохирургической системы — это расширяет круг пациентов с инсультом, которым может быть оказана помощь. Функция VasoCT — это средство визуализации, помогающее в расширенной терапии ишемического инсульта в ангиографической процедурной.
Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием

Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием

Благодаря визуализации мягких тканей с высоким разрешением функция VasoCT позволяет получить ключевую информацию о сосудистых структурах головного мозга с очень высоким уровнем детализации. Эта технология основана на внутривенной инъекции и менее инвазивна, чем традиционное внутриартериальное введение контрастного вещества. Помимо этого, технология VasoCT позволяет определить направление для прохождения к окклюзии и через нее.

Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием

Благодаря визуализации мягких тканей с высоким разрешением функция VasoCT позволяет получить ключевую информацию о сосудистых структурах головного мозга с очень высоким уровнем детализации. Эта технология основана на внутривенной инъекции и менее инвазивна, чем традиционное внутриартериальное введение контрастного вещества. Помимо этого, технология VasoCT позволяет определить направление для прохождения к окклюзии и через нее.

Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием

Благодаря визуализации мягких тканей с высоким разрешением функция VasoCT позволяет получить ключевую информацию о сосудистых структурах головного мозга с очень высоким уровнем детализации. Эта технология основана на внутривенной инъекции и менее инвазивна, чем традиционное внутриартериальное введение контрастного вещества. Помимо этого, технология VasoCT позволяет определить направление для прохождения к окклюзии и через нее.
Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте

Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте

При клинических испытаниях технология VasoCT обеспечила очень надежную и высококачественную визуализацию артерий головного мозга с использованием стандартной внутривенной инъекции.

Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте

При клинических испытаниях технология VasoCT обеспечила очень надежную и высококачественную визуализацию артерий головного мозга с использованием стандартной внутривенной инъекции.

Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте

При клинических испытаниях технология VasoCT обеспечила очень надежную и высококачественную визуализацию артерий головного мозга с использованием стандартной внутривенной инъекции.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

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Брошюра

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  • *Blanc R, et al, Intravenous fl at-detector CT angiography in acute ischemic Stroke management, Neuroradiology, 2012 Apr 54(4):383-91. Epub 2011 May 31.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями.

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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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