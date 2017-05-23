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Программа VasoCT упрощает определение и оценку размера и степени окклюзии в случае ишемического инсульта. Она помогает максимально быстро провести терапию, что способствует улучшению обслуживания и качества жизни для пациентов с инсультом. Функция VasoCT действует на базе трехмерного ротационного сканирования и внутривенного введения контрастного вещества, которое может быть менее инвазивным.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием
Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием
Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием
Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте
Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте
Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Время — ключ к сохранению функций мозга при инсульте
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Достоинства функции интервенционной визуализации VasoCT
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Информация, необходимая для принятия важных решений, при внутривенном контрастировании
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Помощь большему количеству пациентов с ишемическим инсультом с использованием рентгенохирургии
Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием
Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием
Клинические преимущества технологии VasoCT с внутривенным контрастированием
Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте
Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте
Клинические результаты вмешательств при ишемическом инсульте
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Эта потолочная система с 8 степенями свободы обеспечивает неограниченную гибкость визуализации при проведении различных процедур, а также свободу выбора положения медицинского персонала. Система отличается преимуществом компактного размещения, обеспечивая создание высокоэффективной среды, готовой к выполнению процедур будущего. При основном фокусе на пользователя система Philips Azurion с FlexArm способствует оптимизации производительности используемого комплекса и позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Оценка влияния устройств для эмболизации, таких как потоконаправляющие стенты, на кровоток сразу после их установки. Технология AneurysmFlow создана для количественного анализа изменений кровотока и получения информации, необходимой для принятия решений.
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Система Azurion компании Philips позволяет быстро и уверенно выполнять широкий спектр стандартных и сложных интервенционных процедур благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем. Расширенные возможности, интегрированные вместе с инновационной геометрией системы, поддерживают улучшенный рабочий процесс, помогая оптимизировать работу операционной и обеспечить превосходное качество ухода за пациентами.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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