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FlexVision XL Медицинский монитор c диагональю 58 дюймов

FlexVision XL

Медицинский монитор c диагональю 58 дюймов

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Большой цветной ЖК-монитор Philips FlexVision XL с диагональю 58 дюймов позволяет четко отображать даже самые мелкие детали сложных анатомических структур во время проведения сердечно-сосудистых процедур. Этот монитор предоставляет самые гибкие возможности для просмотра данных: его большой ЖК- экран высокого разрешения позволяет выводить множество изображений в самых разных форматах и с разных источников с учетом особенностей конкретной процедуры.

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Особенности
Большой цветной ЖК-монитор || Превосходное качество изображе

Большой цветной ЖК-монитор обеспечивает полный обзор и четкость деталей

8-мегапиксельный дисплей медицинского класса FlexVision XL имеет диагональ 58 дюймов, что позволяет просматривать изображения в нужном размере и без потери качества вне зависимости от расстояния до монитора.
Удобные возможности просмотра || Удобство управления

Удобные возможности просмотра для получения нужной информации в нужное время

Монитор позволяет выбирать до 16 источников видеоинформации и одновременно просматривать до 8 из них. Для разных типов вмешательств можно создавать разные форматы экрана. Данные с видеовходов можно размещать в любом месте дисплея на любом этапе процедуры, таким образом самая важная информация всегда будет видна.
Функция SuperZoom || Превосходное качество изображе

Функция SuperZoom приближает изображения

Функция SuperZoom, встроенная в монитор FlexVision XL, позволяет просматривать увеличенные клинические изображения с превосходной детализацией. Использование современных алгоритмов повышения четкости дает возможность изучить мельчайшие детали на увеличенном изображении. Благодаря сохранению высокой четкости, все необходимые анатомические структуры хорошо видны даже на удалении от монитора, что позволяет врачу выбрать наиболее удобное для него положение.
Полная интеграция с системой Allura X... || Удобство управления

Полная интеграция с системой Allura Xper — удобное переключение форматов

Монитором FlexVision XL можно без труда управлять от стола с помощью сенсорного модуля ангиографа. Имеются готовые форматы отображения, которые можно настроить в соответствии со своими потребностями. Все операции масштабирования и переключения выполняются за одно мгновение.
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