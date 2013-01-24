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Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором

Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

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Расширение возможностей интервенционной кардиологии с Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором. Эта высокотехнологичная система позволяет специалистам выполнять сложные инвазивные исследования сердца с превосходной согласованностью результатов и эффективностью благодаря оптимальному размеру детектора 21х21 см, специально разработанному для кардиологических систем. Это качественно новая возможность улучшения оказываемой медицинской помощи и финансовых показателей.

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Особенности
Более глубокий анализ
Более глубокий анализ

Более глубокий анализ

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Успевайте больше
Успевайте больше

Успевайте больше

Разработанная специально для экономии времени, концепция Instant Parallel Working позволяет группе специалистов выполнять все действия в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Наши решения DoseWise помогают вам контролировать оказание медицинской помощи пациенту, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям благодаря комплексному набору инструментов управления дозой облучения, средств обучения и интегрированных технологий. Использование DoseWise с рентгеновской трубкой MRC200+, фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning* и системой Philips DoseAware* позволяет улучшить характеристики системы, связанные с дозой облучения.
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Вы можете использовать инновации компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, чтобы с уверенностью определять самый эффективный курс лечения. Сюда относятся функции 3D-RA (ротационная ангиография), StentBoost, CardiacSwing и многие другие. Наши усовершенствованные методические решения беспрепятственно интегрируются в системы Azurion, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Протоколы ProcedureCard обеспечивают упрощенную и стандартизованную настройку системы для стандартных, сложных и комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Быстрое и легкое управление
Быстрое и легкое управление

Быстрое и легкое управление

Оцените улучшенные характеристики легкости и скорости работы. Медицинские изображения и выделенная на черном фоне интерфейса пользователя информация легко считываются. Пользователи могут интуитивно управлять системой с помощью заметных кнопок. Во всех системах Azurion используется один и тот же стандартизованный интерфейс пользователя, который сокращает время обучения и облегчает переход медицинского персонала из одной лаборатории в другую.
Оптимизация работы лаборатории
Оптимизация работы лаборатории

Оптимизация работы лаборатории

Чтобы помочь вам справиться с большими объемами исследований и снизить расходы, наши консультанты по рабочему процессу могут оценить текущий уровень вашей производительности и определить возможности оптимизации использования вашей лаборатории. Этот подход помогает нашим клиентам вносить целенаправленные и долгосрочные улучшения в свою работу.
Ежедневная оптимизация работы
Ежедневная оптимизация работы

Ежедневная оптимизация работы

Наши опции оперативного обслуживания позволяют выбрать вариант обслуживания системы и службы жизненного цикла, точно соответствующие вашим потребностям. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Больше возможностей в будущем
Больше возможностей в будущем

Больше возможностей в будущем

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
Используйте свои возможности
Используйте свои возможности

Используйте свои возможности

Программа Philips Healthcare Education может помочь использовать все возможности персонала, технологий и организации для успешного решения новых задач благодаря инновационному, целенаправленному и основанному на фактических данных медицинскому обучению. Наши комплексные медицинские, технические и связанные с организационно-коммерческой деятельностью курсы помогут вам контролировать расходы, оптимизировать рабочий процесс и повышать качество оказываемой медицинской помощи.
  • * Опция для серии Azurion 3
  • ** В зависимости от доступности в конкретном регионе
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15 , Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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