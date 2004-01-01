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Respironics AF531

Ороназальная маска

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Конструкция маски Respironics AF531 обеспечивает комфорт пациента, надлежащее прилегание к лицу и совместимость с различными аппаратами ИВЛ.

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Особенности
Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица
Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Ороназальная маска AF531 позволяет минимизировать давление в области лица, обеспечивая при этом надлежащее прилегание.

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица
Ороназальная маска AF531 позволяет минимизировать давление в области лица, обеспечивая при этом надлежащее прилегание.

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Ороназальная маска AF531 позволяет минимизировать давление в области лица, обеспечивая при этом надлежащее прилегание.
Click here for more information
Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица
Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Ороназальная маска AF531 позволяет минимизировать давление в области лица, обеспечивая при этом надлежащее прилегание.
Крепление Capstrap
Крепление Capstrap

Крепление Capstrap

Маска AF531 с оголовьем Capstrap обеспечивает надлежащее прилегание и удобное повторное надевание.

Крепление Capstrap

Крепление Capstrap
Маска AF531 с оголовьем Capstrap обеспечивает надлежащее прилегание и удобное повторное надевание.

Крепление Capstrap

Маска AF531 с оголовьем Capstrap обеспечивает надлежащее прилегание и удобное повторное надевание.
Click here for more information
Крепление Capstrap
Крепление Capstrap

Крепление Capstrap

Маска AF531 с оголовьем Capstrap обеспечивает надлежащее прилегание и удобное повторное надевание.
Система CleanClip
Система CleanClip

Система CleanClip

Система CleanClip — ваш помощник в борьбе с инфекциями.

Система CleanClip

Система CleanClip
Система CleanClip — ваш помощник в борьбе с инфекциями.

Система CleanClip

Система CleanClip — ваш помощник в борьбе с инфекциями.
Click here for more information
Система CleanClip
Система CleanClip

Система CleanClip

Система CleanClip — ваш помощник в борьбе с инфекциями.
Совместимость с различными аппаратами ИВЛ
Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Одна маска подходит к нескольким аппаратам ИВЛ за счет сменных коннекторов.

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ
Одна маска подходит к нескольким аппаратам ИВЛ за счет сменных коннекторов.

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Одна маска подходит к нескольким аппаратам ИВЛ за счет сменных коннекторов.
Click here for more information
Совместимость с различными аппаратами ИВЛ
Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Одна маска подходит к нескольким аппаратам ИВЛ за счет сменных коннекторов.
  • Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица
  • Крепление Capstrap
  • Система CleanClip
  • Совместимость с различными аппаратами ИВЛ
Посмотреть все особенности
Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица
Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Ороназальная маска AF531 позволяет минимизировать давление в области лица, обеспечивая при этом надлежащее прилегание.

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица
Ороназальная маска AF531 позволяет минимизировать давление в области лица, обеспечивая при этом надлежащее прилегание.

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Ороназальная маска AF531 позволяет минимизировать давление в области лица, обеспечивая при этом надлежащее прилегание.
Click here for more information
Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица
Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Удобная посадка маски минимизирует давление в области лица

Ороназальная маска AF531 позволяет минимизировать давление в области лица, обеспечивая при этом надлежащее прилегание.
Крепление Capstrap
Крепление Capstrap

Крепление Capstrap

Маска AF531 с оголовьем Capstrap обеспечивает надлежащее прилегание и удобное повторное надевание.

Крепление Capstrap

Крепление Capstrap
Маска AF531 с оголовьем Capstrap обеспечивает надлежащее прилегание и удобное повторное надевание.

Крепление Capstrap

Маска AF531 с оголовьем Capstrap обеспечивает надлежащее прилегание и удобное повторное надевание.
Click here for more information
Крепление Capstrap
Крепление Capstrap

Крепление Capstrap

Маска AF531 с оголовьем Capstrap обеспечивает надлежащее прилегание и удобное повторное надевание.
Система CleanClip
Система CleanClip

Система CleanClip

Система CleanClip — ваш помощник в борьбе с инфекциями.

Система CleanClip

Система CleanClip
Система CleanClip — ваш помощник в борьбе с инфекциями.

Система CleanClip

Система CleanClip — ваш помощник в борьбе с инфекциями.
Click here for more information
Система CleanClip
Система CleanClip

Система CleanClip

Система CleanClip — ваш помощник в борьбе с инфекциями.
Совместимость с различными аппаратами ИВЛ
Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Одна маска подходит к нескольким аппаратам ИВЛ за счет сменных коннекторов.

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ
Одна маска подходит к нескольким аппаратам ИВЛ за счет сменных коннекторов.

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Одна маска подходит к нескольким аппаратам ИВЛ за счет сменных коннекторов.
Click here for more information
Совместимость с различными аппаратами ИВЛ
Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Совместимость с различными аппаратами ИВЛ

Одна маска подходит к нескольким аппаратам ИВЛ за счет сменных коннекторов.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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