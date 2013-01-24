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Efficia CMS200 Система центрального мониторинга Efficia CMS200

Efficia CMS200

Система центрального мониторинга Efficia CMS200

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При стремлении к обеспечению высокого качества медицинской помощи для большого числа пациентов в рамках ограниченного бюджета использование централизованного мониторинга пациентов может оказать большую помощь. Система центрального мониторинга и дополнительной сигнализации Efficia CMS200 улучшает доступ к архивным данным пациента и тем самым помогает медперсоналу работать более эффективно. Когда качество и рентабельность одинаково важны, выбирайте Philips Efficia.

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Технические характеристики

Waves and numerics
Waves and numerics
Измерения (если можно получить с прикроватного монитора)²
  • Частота сердечных сокращений, аритмия, ЭКГ в 10 отведениях, сегмент ST, частота дыхания, частота пульса, температура, инвазивное измерение АД, неинвазивное измерение АД, SpO₂ и CO₂, Masimo® SET®, Masimo rainbow® SET, сердечный выброс
Кривые (если можно получить с прикроватного монитора)
  • ЭКГ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6), дыхание, инвазивное измерение АД, SpO₂, CO₂
Сигналы тревоги
  • Звуковые и визуальные
Data storage and review
Data storage and review
Данные графических и табличных трендов
  • 10 дней
Полные кривые, включая ЭКГ
  • 10 дней
НИАД со всеми связанными параметрами
  • 10 дней
История сигналов тревоги
  • 10 дней
Извлечение сохраненных данных
  • До 30 дней после разрядки
Information
Information
Возможность использования одного дисплея (формат вывода конфигурируется пользователем)
  • До 16 коек одновременно; до 8 страниц
Возможность использования двух дисплеев (формат вывода конфигурируется пользователем)
  • До 32 коек одновременно; до 8 страниц
Отпечатанные отчеты
  • Числовые данные и кривые в режиме реального времени; данных табличных трендов; данные графических трендов; данные трендов НИАД; сигналы тревоги/история событий; ретроспективный просмотр кривых ЭКГ; полные кривые; окно пациента
  • ¹ Система центрального мониторинга Efficia CMS200 работает с мониторами пациента SureSigns VM с установленной версией программного обеспечения A.03.9x и выше.
  • ² В некоторых странах часть функций может отсутствовать. Обратитесь в представительство Philips для уточнения списка досупных опций.
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6045 Мониторы пациента Efficia CM с принадлежностями

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