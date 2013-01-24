При стремлении к обеспечению высокого качества медицинской помощи для большого числа пациентов в рамках ограниченного бюджета использование централизованного мониторинга пациентов может оказать большую помощь. Система центрального мониторинга и дополнительной сигнализации Efficia CMS200 улучшает доступ к архивным данным пациента и тем самым помогает медперсоналу работать более эффективно. Когда качество и рентабельность одинаково важны, выбирайте Philips Efficia.
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|Измерения (если можно получить с прикроватного монитора)²
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|Кривые (если можно получить с прикроватного монитора)
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|Сигналы тревоги
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|Данные графических и табличных трендов
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|Полные кривые, включая ЭКГ
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|НИАД со всеми связанными параметрами
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|История сигналов тревоги
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|Извлечение сохраненных данных
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|Возможность использования одного дисплея (формат вывода конфигурируется пользователем)
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|Возможность использования двух дисплеев (формат вывода конфигурируется пользователем)
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|Отпечатанные отчеты
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