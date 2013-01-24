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Efficia CMS200 Система центрального мониторинга Efficia CMS200

Efficia CMS200

Система центрального мониторинга Efficia CMS200

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При стремлении к обеспечению высокого качества медицинской помощи для большого числа пациентов в рамках ограниченного бюджета использование централизованного мониторинга пациентов может оказать большую помощь. Система центрального мониторинга и дополнительной сигнализации Efficia CMS200 улучшает доступ к архивным данным пациента и тем самым помогает медперсоналу работать более эффективно. Когда качество и рентабельность одинаково важны, выбирайте Philips Efficia.

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  • ¹ Система центрального мониторинга Efficia CMS200 работает с мониторами пациента SureSigns VM с установленной версией программного обеспечения A.03.9x и выше.
  • ² В некоторых странах часть функций может отсутствовать. Обратитесь в представительство Philips для уточнения списка досупных опций.
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6045 Мониторы пациента Efficia CM с принадлежностями

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