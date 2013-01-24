При стремлении к обеспечению высокого качества медицинской помощи для большого числа пациентов в рамках ограниченного бюджета использование централизованного мониторинга пациентов может оказать большую помощь. Система центрального мониторинга и дополнительной сигнализации Efficia CMS200 улучшает доступ к архивным данным пациента и тем самым помогает медперсоналу работать более эффективно. Когда качество и рентабельность одинаково важны, выбирайте Philips Efficia.