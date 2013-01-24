Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

MobileDiagnost wDR Мобильная цифровая рентгеновская система с выдвижной колонной

MobileDiagnost wDR

Мобильная цифровая рентгеновская система с выдвижной колонной

Найти похожие продукты

Система MobileDiagnost wDR с выдвижной колонной (опция) обеспечивает превосходную видимость; это упрощает перемещение и парковку системы. Эта мобильная цифровая рентгенографическая система премиум-класса позволяет быстро получать высококачественные изображения в любом месте лечебного учреждения.

Дилеры

Галерея

Особенности
Эффективный рабочий процесс
Эффективный рабочий процесс

Эффективный рабочий процесс

Система MobileDiagnost wDR дает возможность быстрого получения высококачественных цифровых изображений и помогает эффективно организовать рабочий процесс. Компактность, отсутствие лишних кабелей, портативные детекторы SkyPlate, технология SkyFlow и проведение исследования на "раз-два-три" способствуют быстрому выполнению нужных действий.
Отличный обзор и облегчение доступа к пациенту
Отличный обзор и облегчение доступа к пациенту

Отличный обзор и облегчение доступа к пациенту

Эта мощная мобильная система снабжена выдвижной колонной, которую можно переместить вниз и в сторону, чтобы она не мешала обзору при перемещении системы по лечебному учреждению. Свободный обзор упрощает работу, поскольку улучшает маневренность при перемещении в ограниченных пространствах в операционных, отделениях неотложной помощи, ОРИТ и общих палатах.
Высокое качество изображений
Высокое качество изображений

Высокое качество изображений

С помощью детекторов SkyPlate и технологии SkyFlow можно получать высококонтрастные изображения (без использования растра). Технология обработки изображений в высоком разрешении UNIQUE и генератор мощностью 40 кВт обеспечивают достаточные возможности для получения качественных изображений для всех типов пациентов, что способствует диагностике на высоком уровне.
Легкий и портативный беспроводной детектор
Легкий и портативный беспроводной детектор

Легкий и портативный беспроводной детектор

Компактные беспроводные переносные детекторы SkyPlate обеспечивают высокое разрешение изображений и чувствительность при эффективном использовании дозы излучения. Они подходят для съемки в произвольном положении, которую сложно проводить с помощью фиксированных детекторов, например, для косых проекций. Данный детектор доступен в двух вариантах: малого (1,6 кг) и большого (2,8 кг) размеров.
Быстрая и беспроблемная работа
Быстрая и беспроблемная работа

Быстрая и беспроблемная работа

Технология коррекции рассеянного излучения SkyFlow позволит проводить более 60% распространенных рентгенографических исследований, например, исследований грудной клетки, коленного сустава, брюшной полости, тазобедренного сустава, без использования отсеивающего растра. Это позволит быстро и легко выполнять нужные исследования и избавит от повторной съемки, связанной с неправильным расположением растра.
Хорошая детализация
Хорошая детализация

Хорошая детализация

Алгоритм обработки изображений UNIQUE позволяет получить медицинские изображения высокого качества и с улучшенной детализацией для всех анатомических структур, регулируя баланс между переэкспонированными и недоэкспонированными участками. Настройки просмотра изображений можно задавать согласно личным предпочтениям пользователя.
Быстрая выдача изображений
Быстрая выдача изображений

Быстрая выдача изображений

При работе с цифровым интерфейсом и рабочей станцией Eleva достаточно трех щелчков для выполнения исследования, а изображение появляется на экране уже через 6 секунд после съемки. Наборы готовых настроек и конфигурируемые профили пользователей на рабочей станции Eleva улучшают рабочий процесс и способствуют стабильной работе.

Технические характеристики

Пользовательский интерфейс Eleva
Пользовательский интерфейс Eleva
Монитор
  • Монитор с сенсорным экраном с диагональю 17 дюймов
Хранение изображений
  • До 4000 изображений
Панель управления генератором, встроенная в графический пользовательский интерфейс
  • более 600 заранее запрограммированных настроек (анатомических протоколов)

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2013/263 Аппарат рентгеновский диагностический MobileDiagnost wDR с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю