Система MobileDiagnost wDR с выдвижной колонной (опция) обеспечивает превосходную видимость; это упрощает перемещение и парковку системы. Эта мобильная цифровая рентгенографическая система премиум-класса позволяет быстро получать высококачественные изображения в любом месте лечебного учреждения.