Система MobileDiagnost wDR с выдвижной колонной (опция) обеспечивает превосходную видимость; это упрощает перемещение и парковку системы. Эта мобильная цифровая рентгенографическая система премиум-класса позволяет быстро получать высококачественные изображения в любом месте лечебного учреждения.
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|Монитор
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|Хранение изображений
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|Панель управления генератором, встроенная в графический пользовательский интерфейс
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