Аппарат ИВЛ Trilogy 202 с режимами контроля по объему и давлению может применяться как для инвазивной, так и неинвазивной вентиляции. Адаптивная подача воздуха и разнообразные варианты настроек обеспечивают непрерывную медицинскую помощь.