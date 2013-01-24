Аппарат ИВЛ Trilogy 202 с режимами контроля по объему и давлению может применяться как для инвазивной, так и неинвазивной вентиляции. Адаптивная подача воздуха и разнообразные варианты настроек обеспечивают непрерывную медицинскую помощь.
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|Взрослые
|
|Дети
|
|CPAP
|
|IPAP
|
|Диапазон рабочих температур
|
|EPAP/PEEP (a)
|
|Относительная влажность
|
|Температура хранения
|
|EPAP/PEEP (b)
|
|Атмосферное давление
|
|Поддержка давлением
|
|Дыхательный объем
|
|Частота дыхания (a)
|
|Частота дыхания (b)
|
|Время вдоха
|
|Время подъема
|
|Начальное давление (а)
|
|Начальное давление (b)
|
|Начальное давление (c)
|
|Время окончания повышения давления
|
|C-Flex откл.
|
|Чувствительность триггера потока
|
|Чувствительность цикла потока
|
|Входящее напряжение
|
|Контроль по давлению (PC)
|
|Режим мундштучной вентиляции легких (Mouthpiece Ventilation Mode, MPV)
|
|Режим вентиляции через загубник
|
|Контроль давления (PC)
|
|Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV)
|
|Напряжение отсоединяемой батареи
|
|Время работы от внутренней батареи
|
|SIMV с поддержкой давлением (SIMV+PS)
|
|Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV)
|
|Управляемая вентиляция (CV)
|
|Время работы от съемной батареи
|
|Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с поддержкой давлением (SIMV с PS)
|
|Контролируемая вентиляция
|
|Подключение внешней батареи
|
|Отсоединение контура - Откл.
|
|Низкий дыхательный объем Откл.
|
|Контроль давления (PC)
|
|Отсоединяемая дополнительная батарея
|
|Апноэ Откл.
|
|Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по давлению (PC-SIMV)
|
|Больничная стойка на колесах
|
|Высокий дыхательный объем Откл.
|
|Спонтанная вентиляция (S)
|
|DirectView
|
|Высокая минутная вентиляция Откл.
|
|Спонтанная вентиляция (S/T)
|
|Вентиляция по времени (T)
|
|Низкая минутная вентиляция Откл.
|
|Вентиляция с установленной частотой вдохов (T)
|
|Высокая частота дыхания Откл.
|
|Постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP)
|
|Поддержка давлением с обеспечением среднего объема (AVAPS)
|
|Низкая частота дыхания Откл.
|
|Дыхательный объем
|
|Алгоритм чувствительности Auto-Trak
|
|Минутная вентиляция
|
|Настраиваемая подача вдоха по потоку
|
|Расчетный уровень утечки
|
|Частота дыхания
|
|Пиковый поток на вдохе
|
|Пиковое давление на вдохе
|
|Среднее давление в дыхательных путях
|
|% вдохов, активированных пациентом
|
|Отношение вдох:выдох
|
|Активный клапан выдоха с проксимальным давлением в дыхательных путях (PAP)
|
|Активный клапан выдоха с сенсором потока
|
|Пассивный порт выдоха
|
|Активный клапан выдоха с положительным давлением в дыхательных путях (PAP)
|
|Активный клапан выдоха с датчиком потока
|
|Пассивный порт выдоха
|
|IEC 60601-1-2 Общие требования к безопасности – вспомогательный стандарт, Электромагнитная совместимость – требования и испытания
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|IEC 60601-1, Медицинское электрическое оборудование, часть 1: Общие требования к безопасности
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|IEC 60601-2-12 Медицинское электрическое оборудование, часть 2-12: Особые требования к безопасности аппаратов для вентиляции легких - аппараты для искусственной вентиляции легких в интенсивной терапии
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|FiO2
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|Продувание 02
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|Диапазон давления 02 на входе
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