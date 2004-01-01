Экспорт для картирования

EP Navigator точно совмещает трехмерные данные сердца с двумерными рентгеноскопическими изображениями в реальном времени. Сегментированный объем также можно экспортировать в совместимые системы картирования для контроля дозы, что позволяет сэкономить время при картировании и обойтись без повторного совмещения данных.