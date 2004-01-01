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EP Navigator

Планирование и 3D-контроль при проведении ЭФИ-абляции

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Программное обеспечение EP Navigator упрощает проведение катетера с трехмерным визуальным контролем по изображениям при проведении абляционного лечения аритмии.

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Особенности
Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование

Автоматическое сегментирование

Трехмерный объем сердца автоматически сегментируется так, чтобы можно было увидеть левое предсердие и легочные вены. Во время сегментирования можно измерять размеры легочных вен (ЛВ) и левого предсердия (ЛП).

Автоматическое сегментирование

Автоматическое сегментирование
Трехмерный объем сердца автоматически сегментируется так, чтобы можно было увидеть левое предсердие и легочные вены. Во время сегментирования можно измерять размеры легочных вен (ЛВ) и левого предсердия (ЛП).

Автоматическое сегментирование

Трехмерный объем сердца автоматически сегментируется так, чтобы можно было увидеть левое предсердие и легочные вены. Во время сегментирования можно измерять размеры легочных вен (ЛВ) и левого предсердия (ЛП).
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Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование

Автоматическое сегментирование

Трехмерный объем сердца автоматически сегментируется так, чтобы можно было увидеть левое предсердие и легочные вены. Во время сегментирования можно измерять размеры легочных вен (ЛВ) и левого предсердия (ЛП).
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования

Экспорт для картирования

EP Navigator точно совмещает трехмерные данные сердца с двумерными рентгеноскопическими изображениями в реальном времени. Сегментированный объем также можно экспортировать в совместимые системы картирования для контроля дозы, что позволяет сэкономить время при картировании и обойтись без повторного совмещения данных.

Экспорт для картирования

Экспорт для картирования
EP Navigator точно совмещает трехмерные данные сердца с двумерными рентгеноскопическими изображениями в реальном времени. Сегментированный объем также можно экспортировать в совместимые системы картирования для контроля дозы, что позволяет сэкономить время при картировании и обойтись без повторного совмещения данных.

Экспорт для картирования

EP Navigator точно совмещает трехмерные данные сердца с двумерными рентгеноскопическими изображениями в реальном времени. Сегментированный объем также можно экспортировать в совместимые системы картирования для контроля дозы, что позволяет сэкономить время при картировании и обойтись без повторного совмещения данных.
Click here for more information
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования

Экспорт для картирования

EP Navigator точно совмещает трехмерные данные сердца с двумерными рентгеноскопическими изображениями в реальном времени. Сегментированный объем также можно экспортировать в совместимые системы картирования для контроля дозы, что позволяет сэкономить время при картировании и обойтись без повторного совмещения данных.
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей

Просмотр разных анатомических плоскостей

Во время контроля по активному изображению можно просматривать данные ротационного сканирования в разных анатомических плоскостях, получая

Просмотр разных анатомических плоскостей

Просмотр разных анатомических плоскостей
Во время контроля по активному изображению можно просматривать данные ротационного сканирования в разных анатомических плоскостях, получая

Просмотр разных анатомических плоскостей

Во время контроля по активному изображению можно просматривать данные ротационного сканирования в разных анатомических плоскостях, получая
Click here for more information
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей

Просмотр разных анатомических плоскостей

Во время контроля по активному изображению можно просматривать данные ротационного сканирования в разных анатомических плоскостях, получая
EP Navigator
EP Navigator

EP Navigator

EP Navigator дает возможность проведения трехмерного ротационного сканирования с уменьшенным угловым диапазоном на рентгеновской системе Allura. За счет этого можно создавать превосходное трехмерное изображение структур сердца без лишних затрат времени в ходе процедуры*, чтобы оптимально планировать терапевтический доступ.

EP Navigator

EP Navigator
EP Navigator дает возможность проведения трехмерного ротационного сканирования с уменьшенным угловым диапазоном на рентгеновской системе Allura. За счет этого можно создавать превосходное трехмерное изображение структур сердца без лишних затрат времени в ходе процедуры*, чтобы оптимально планировать терапевтический доступ.

EP Navigator

EP Navigator дает возможность проведения трехмерного ротационного сканирования с уменьшенным угловым диапазоном на рентгеновской системе Allura. За счет этого можно создавать превосходное трехмерное изображение структур сердца без лишних затрат времени в ходе процедуры*, чтобы оптимально планировать терапевтический доступ.
Click here for more information
EP Navigator
EP Navigator

EP Navigator

EP Navigator дает возможность проведения трехмерного ротационного сканирования с уменьшенным угловым диапазоном на рентгеновской системе Allura. За счет этого можно создавать превосходное трехмерное изображение структур сердца без лишних затрат времени в ходе процедуры*, чтобы оптимально планировать терапевтический доступ.
Метки точек абляции
Метки точек абляции

Метки точек абляции

В дополнение к функции совмещения 3D-изображений EP Navigator позволяет помечать точки проведения абляции. Функцию точечной разметки можно использовать для всех катетеров.

Метки точек абляции

Метки точек абляции
В дополнение к функции совмещения 3D-изображений EP Navigator позволяет помечать точки проведения абляции. Функцию точечной разметки можно использовать для всех катетеров.

Метки точек абляции

В дополнение к функции совмещения 3D-изображений EP Navigator позволяет помечать точки проведения абляции. Функцию точечной разметки можно использовать для всех катетеров.
Click here for more information
Метки точек абляции
Метки точек абляции

Метки точек абляции

В дополнение к функции совмещения 3D-изображений EP Navigator позволяет помечать точки проведения абляции. Функцию точечной разметки можно использовать для всех катетеров.
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур

Эндоскопическое отображение структур

В режиме EndoView - эндосокпического отображения структур-электрофизиолог может увидеть заднюю часть стенки предсердия, устья легочных вен, «гребень» и другие структуры сердца.

Эндоскопическое отображение структур

Эндоскопическое отображение структур
В режиме EndoView - эндосокпического отображения структур-электрофизиолог может увидеть заднюю часть стенки предсердия, устья легочных вен, «гребень» и другие структуры сердца.

Эндоскопическое отображение структур

В режиме EndoView - эндосокпического отображения структур-электрофизиолог может увидеть заднюю часть стенки предсердия, устья легочных вен, «гребень» и другие структуры сердца.
Click here for more information
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур

Эндоскопическое отображение структур

В режиме EndoView - эндосокпического отображения структур-электрофизиолог может увидеть заднюю часть стенки предсердия, устья легочных вен, «гребень» и другие структуры сердца.
  • Автоматическое сегментирование
  • Экспорт для картирования
  • Просмотр разных анатомических плоскостей
  • EP Navigator
Посмотреть все особенности
Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование

Автоматическое сегментирование

Трехмерный объем сердца автоматически сегментируется так, чтобы можно было увидеть левое предсердие и легочные вены. Во время сегментирования можно измерять размеры легочных вен (ЛВ) и левого предсердия (ЛП).

Автоматическое сегментирование

Автоматическое сегментирование
Трехмерный объем сердца автоматически сегментируется так, чтобы можно было увидеть левое предсердие и легочные вены. Во время сегментирования можно измерять размеры легочных вен (ЛВ) и левого предсердия (ЛП).

Автоматическое сегментирование

Трехмерный объем сердца автоматически сегментируется так, чтобы можно было увидеть левое предсердие и легочные вены. Во время сегментирования можно измерять размеры легочных вен (ЛВ) и левого предсердия (ЛП).
Click here for more information
Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование

Автоматическое сегментирование

Трехмерный объем сердца автоматически сегментируется так, чтобы можно было увидеть левое предсердие и легочные вены. Во время сегментирования можно измерять размеры легочных вен (ЛВ) и левого предсердия (ЛП).
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования

Экспорт для картирования

EP Navigator точно совмещает трехмерные данные сердца с двумерными рентгеноскопическими изображениями в реальном времени. Сегментированный объем также можно экспортировать в совместимые системы картирования для контроля дозы, что позволяет сэкономить время при картировании и обойтись без повторного совмещения данных.

Экспорт для картирования

Экспорт для картирования
EP Navigator точно совмещает трехмерные данные сердца с двумерными рентгеноскопическими изображениями в реальном времени. Сегментированный объем также можно экспортировать в совместимые системы картирования для контроля дозы, что позволяет сэкономить время при картировании и обойтись без повторного совмещения данных.

Экспорт для картирования

EP Navigator точно совмещает трехмерные данные сердца с двумерными рентгеноскопическими изображениями в реальном времени. Сегментированный объем также можно экспортировать в совместимые системы картирования для контроля дозы, что позволяет сэкономить время при картировании и обойтись без повторного совмещения данных.
Click here for more information
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования

Экспорт для картирования

EP Navigator точно совмещает трехмерные данные сердца с двумерными рентгеноскопическими изображениями в реальном времени. Сегментированный объем также можно экспортировать в совместимые системы картирования для контроля дозы, что позволяет сэкономить время при картировании и обойтись без повторного совмещения данных.
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей

Просмотр разных анатомических плоскостей

Во время контроля по активному изображению можно просматривать данные ротационного сканирования в разных анатомических плоскостях, получая

Просмотр разных анатомических плоскостей

Просмотр разных анатомических плоскостей
Во время контроля по активному изображению можно просматривать данные ротационного сканирования в разных анатомических плоскостях, получая

Просмотр разных анатомических плоскостей

Во время контроля по активному изображению можно просматривать данные ротационного сканирования в разных анатомических плоскостях, получая
Click here for more information
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей

Просмотр разных анатомических плоскостей

Во время контроля по активному изображению можно просматривать данные ротационного сканирования в разных анатомических плоскостях, получая
EP Navigator
EP Navigator

EP Navigator

EP Navigator дает возможность проведения трехмерного ротационного сканирования с уменьшенным угловым диапазоном на рентгеновской системе Allura. За счет этого можно создавать превосходное трехмерное изображение структур сердца без лишних затрат времени в ходе процедуры*, чтобы оптимально планировать терапевтический доступ.

EP Navigator

EP Navigator
EP Navigator дает возможность проведения трехмерного ротационного сканирования с уменьшенным угловым диапазоном на рентгеновской системе Allura. За счет этого можно создавать превосходное трехмерное изображение структур сердца без лишних затрат времени в ходе процедуры*, чтобы оптимально планировать терапевтический доступ.

EP Navigator

EP Navigator дает возможность проведения трехмерного ротационного сканирования с уменьшенным угловым диапазоном на рентгеновской системе Allura. За счет этого можно создавать превосходное трехмерное изображение структур сердца без лишних затрат времени в ходе процедуры*, чтобы оптимально планировать терапевтический доступ.
Click here for more information
EP Navigator
EP Navigator

EP Navigator

EP Navigator дает возможность проведения трехмерного ротационного сканирования с уменьшенным угловым диапазоном на рентгеновской системе Allura. За счет этого можно создавать превосходное трехмерное изображение структур сердца без лишних затрат времени в ходе процедуры*, чтобы оптимально планировать терапевтический доступ.
Метки точек абляции
Метки точек абляции

Метки точек абляции

В дополнение к функции совмещения 3D-изображений EP Navigator позволяет помечать точки проведения абляции. Функцию точечной разметки можно использовать для всех катетеров.

Метки точек абляции

Метки точек абляции
В дополнение к функции совмещения 3D-изображений EP Navigator позволяет помечать точки проведения абляции. Функцию точечной разметки можно использовать для всех катетеров.

Метки точек абляции

В дополнение к функции совмещения 3D-изображений EP Navigator позволяет помечать точки проведения абляции. Функцию точечной разметки можно использовать для всех катетеров.
Click here for more information
Метки точек абляции
Метки точек абляции

Метки точек абляции

В дополнение к функции совмещения 3D-изображений EP Navigator позволяет помечать точки проведения абляции. Функцию точечной разметки можно использовать для всех катетеров.
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур

Эндоскопическое отображение структур

В режиме EndoView - эндосокпического отображения структур-электрофизиолог может увидеть заднюю часть стенки предсердия, устья легочных вен, «гребень» и другие структуры сердца.

Эндоскопическое отображение структур

Эндоскопическое отображение структур
В режиме EndoView - эндосокпического отображения структур-электрофизиолог может увидеть заднюю часть стенки предсердия, устья легочных вен, «гребень» и другие структуры сердца.

Эндоскопическое отображение структур

В режиме EndoView - эндосокпического отображения структур-электрофизиолог может увидеть заднюю часть стенки предсердия, устья легочных вен, «гребень» и другие структуры сердца.
Click here for more information
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур

Эндоскопическое отображение структур

В режиме EndoView - эндосокпического отображения структур-электрофизиолог может увидеть заднюю часть стенки предсердия, устья легочных вен, «гребень» и другие структуры сердца.
  • Orlov MV. How to perform and interpret rotational angiography in the electrophysiology laboratory. Heart Rhythm. 2009;6:1830-6. (Орлов М.В. Выполнение и интерпретация данных ротационной ангиографии в электрофизиологической лаборатории.)
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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