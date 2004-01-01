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Программное обеспечение EP Navigator упрощает проведение катетера с трехмерным визуальным контролем по изображениям при проведении абляционного лечения аритмии.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей
EP Navigator
EP Navigator
EP Navigator
EP Navigator
Метки точек абляции
Метки точек абляции
Метки точек абляции
Метки точек абляции
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур
Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование
Автоматическое сегментирование
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования
Экспорт для картирования
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей
Просмотр разных анатомических плоскостей
EP Navigator
EP Navigator
EP Navigator
EP Navigator
Метки точек абляции
Метки точек абляции
Метки точек абляции
Метки точек абляции
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур
Эндоскопическое отображение структур
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве, а также снижению расхода контрастного вещества
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Повышенная уверенность и простота манипуляций при транскатетерном протезировании аортального клапана (TAVI) и других сложных интервенциях для лечения структурных заболеваний сердца. Протоколы обсчетов в значительной степени автоматизированы, что упрощает планирование, выбор устройств и проекции. Интероперационная навигация позволяет более уверенно позиционировать имплантируемое устройство.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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