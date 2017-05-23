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SmartCT Soft Tissue предлагает метод получения данных конусно-лучевой КТ (КЛКТ), дополненный пошаговыми инструкциями, расширенными инструментами 3D-визуализации и измерения, доступными на модуле сенсорного экрана у операционного стола. Чтобы помочь вам получить изображения КЛКТ с первого раза [1] и оптимизировать рабочий процесс, мы проведем вас через ключевые шаги. После успешного выполнения КЛКТ-сканирования полученное 3D-изображение автоматически отображается в инструменте 3D-визуализации SmartCT с соответствующими настройками рендеринга и инструментами 3D-измерений, адаптированными для выбранного 3D-протокола.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Моментальное получение наборов 3D-данных
Моментальное получение наборов 3D-данных
Моментальное получение наборов 3D-данных
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Моментальное получение наборов 3D-данных
Моментальное получение наборов 3D-данных
Моментальное получение наборов 3D-данных
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Расширяйте свои возможности при проведении хирургических вмешательств с помощью Azurion 5 с плоским 20-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность проведения различных сосудистых и кардиологических вмешательств. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями прямо у стола, чтобы обеспечить согласованность рабочего процесса, повышенную производительность рентгеноперационной и высокое качество оказания медицинской помощи.
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Решение SmartCT предоставляет пользователям наших инновационных 3D-инструментов для интервенционных процедур возможность эффективного контроля, предназначенного для устранения препятствий при получении 3D-изображений в рентгеноперационной. Оно упрощает получение 3D-изображений, позволяя всем клиническим пользователям легко выполнять 3D-визуализацию, независимо от их опыта [1]. После получения 3D-изображения автоматически отображаются в течение нескольких секунд на модуле сенсорного экрана в соответствующем режиме визуализации. На том же сенсорном экране пользователь может легко управлять инструментами 3D-визуализации и измерения и взаимодействовать с ними.
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Функция динамического трехмерного картирования Dynamic 3D Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ.
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Программа VasoCT упрощает определение и оценку размера и степени окклюзии в случае ишемического инсульта. Она помогает максимально быстро провести терапию, что способствует улучшению обслуживания и качества жизни для пациентов с инсультом. Функция VasoCT действует на базе трехмерного ротационного сканирования и внутривенного введения контрастного вещества, которое может быть менее инвазивным.
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Программа Philips 3DRA включает в себя широкий набор средств для трехмерной визуализации сосудистых патологий на основе данных одного прохода ротационной ангиографии. В сочетании с уникальными возможностями съемки всего тела, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение позволяет охватить любой участок, в том числе сосуды головного мозга, брюшной полости и периферических областей.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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