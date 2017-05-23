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Smart CT Soft Tissue

Быстрое получение КТ-подобных изображений высокого разрешения при интервенционных вмешательствах

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SmartCT Soft Tissue предлагает метод получения данных конусно-лучевой КТ (КЛКТ), дополненный пошаговыми инструкциями, расширенными инструментами 3D-визуализации и измерения, доступными на модуле сенсорного экрана у операционного стола. Чтобы помочь вам получить изображения КЛКТ с первого раза [1] и оптимизировать рабочий процесс, мы проведем вас через ключевые шаги. После успешного выполнения КЛКТ-сканирования полученное 3D-изображение автоматически отображается в инструменте 3D-визуализации SmartCT с соответствующими настройками рендеринга и инструментами 3D-измерений, адаптированными для выбранного 3D-протокола.

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Особенности
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

Технология XperCT Dual — это новая версия технологии XperCT, позволяющая выполнять на системе Allura два скана с заданным интервалом. Высококонтрастные изображения с высоким разрешением реконструируются вчетверо быстрее, что помогает быстро принимать решения во время процедур.

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
Технология XperCT Dual — это новая версия технологии XperCT, позволяющая выполнять на системе Allura два скана с заданным интервалом. Высококонтрастные изображения с высоким разрешением реконструируются вчетверо быстрее, что помогает быстро принимать решения во время процедур.

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

Технология XperCT Dual — это новая версия технологии XperCT, позволяющая выполнять на системе Allura два скана с заданным интервалом. Высококонтрастные изображения с высоким разрешением реконструируются вчетверо быстрее, что помогает быстро принимать решения во время процедур.
Click here for more information
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

Технология XperCT Dual — это новая версия технологии XperCT, позволяющая выполнять на системе Allura два скана с заданным интервалом. Высококонтрастные изображения с высоким разрешением реконструируются вчетверо быстрее, что помогает быстро принимать решения во время процедур.
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Режим DualView позволяет отображать рядом друг с другом два трехмерных набора данных, полученных в разные моменты процедуры. В этом режиме DualView функция XperCT Dual дает возможность параллельно анализировать две фазы процедуры.

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Режим DualView позволяет отображать рядом друг с другом два трехмерных набора данных, полученных в разные моменты процедуры. В этом режиме DualView функция XperCT Dual дает возможность параллельно анализировать две фазы процедуры.

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Режим DualView позволяет отображать рядом друг с другом два трехмерных набора данных, полученных в разные моменты процедуры. В этом режиме DualView функция XperCT Dual дает возможность параллельно анализировать две фазы процедуры.
Click here for more information
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Режим DualView позволяет отображать рядом друг с другом два трехмерных набора данных, полученных в разные моменты процедуры. В этом режиме DualView функция XperCT Dual дает возможность параллельно анализировать две фазы процедуры.
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла

Подавление артефактов от металла

Функция XperCT Dual включает в себя уникальный фильтр подавления артефактов от металла (Metal Artifact Reduction), который значительно уменьшает проявления артефактов рассеяния в изображениях из функции XperCT Dual; такие артефакты могут возникать при визуализации участков рядом с металлическими имплантатами, спиралями или стентами из нержавеющей стали.

Подавление артефактов от металла

Подавление артефактов от металла
Функция XperCT Dual включает в себя уникальный фильтр подавления артефактов от металла (Metal Artifact Reduction), который значительно уменьшает проявления артефактов рассеяния в изображениях из функции XperCT Dual; такие артефакты могут возникать при визуализации участков рядом с металлическими имплантатами, спиралями или стентами из нержавеющей стали.

Подавление артефактов от металла

Функция XperCT Dual включает в себя уникальный фильтр подавления артефактов от металла (Metal Artifact Reduction), который значительно уменьшает проявления артефактов рассеяния в изображениях из функции XperCT Dual; такие артефакты могут возникать при визуализации участков рядом с металлическими имплантатами, спиралями или стентами из нержавеющей стали.
Click here for more information
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла

Подавление артефактов от металла

Функция XperCT Dual включает в себя уникальный фильтр подавления артефактов от металла (Metal Artifact Reduction), который значительно уменьшает проявления артефактов рассеяния в изображениях из функции XperCT Dual; такие артефакты могут возникать при визуализации участков рядом с металлическими имплантатами, спиралями или стентами из нержавеющей стали.
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур

Оценка мягких тканей и костных структур

Врачи могут использовать КТ-подобные изображения, полученные с помощью функции XperCT Dual, для оценки мягких тканей, костных структур и размещения стента до, во время и после интервенционных процедур. Это помогает избегать определенных структур и находить питающие сосуды.

Оценка мягких тканей и костных структур

Оценка мягких тканей и костных структур
Врачи могут использовать КТ-подобные изображения, полученные с помощью функции XperCT Dual, для оценки мягких тканей, костных структур и размещения стента до, во время и после интервенционных процедур. Это помогает избегать определенных структур и находить питающие сосуды.

Оценка мягких тканей и костных структур

Врачи могут использовать КТ-подобные изображения, полученные с помощью функции XperCT Dual, для оценки мягких тканей, костных структур и размещения стента до, во время и после интервенционных процедур. Это помогает избегать определенных структур и находить питающие сосуды.
Click here for more information
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур

Оценка мягких тканей и костных структур

Врачи могут использовать КТ-подобные изображения, полученные с помощью функции XperCT Dual, для оценки мягких тканей, костных структур и размещения стента до, во время и после интервенционных процедур. Это помогает избегать определенных структур и находить питающие сосуды.
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации

Мультимодальное наложение для дополнительной информации

При навигации в режиме реального времени данные трехмерной реконструкции из функции XperCT Dual или другие ранее полученные данные, например объемные данные МРТ, КТ и ПЭТ/КТ, могут накладываться на активное рентгеноскопическое изображение для получения дополнительной анатомической информации.

Мультимодальное наложение для дополнительной информации

Мультимодальное наложение для дополнительной информации
При навигации в режиме реального времени данные трехмерной реконструкции из функции XperCT Dual или другие ранее полученные данные, например объемные данные МРТ, КТ и ПЭТ/КТ, могут накладываться на активное рентгеноскопическое изображение для получения дополнительной анатомической информации.

Мультимодальное наложение для дополнительной информации

При навигации в режиме реального времени данные трехмерной реконструкции из функции XperCT Dual или другие ранее полученные данные, например объемные данные МРТ, КТ и ПЭТ/КТ, могут накладываться на активное рентгеноскопическое изображение для получения дополнительной анатомической информации.
Click here for more information
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации

Мультимодальное наложение для дополнительной информации

При навигации в режиме реального времени данные трехмерной реконструкции из функции XperCT Dual или другие ранее полученные данные, например объемные данные МРТ, КТ и ПЭТ/КТ, могут накладываться на активное рентгеноскопическое изображение для получения дополнительной анатомической информации.
Моментальное получение наборов 3D-данных

Моментальное получение наборов 3D-данных

Сканирование в режиме DualPhase позволяет получать два набора трехмерных данных одной анатомической области с заданной задержкой между ними. Это может пригодиться, например, для получения МРТ-подобных изображений артериального и постартериального контрастирования при онкологических вмешательствах.

Моментальное получение наборов 3D-данных

Сканирование в режиме DualPhase позволяет получать два набора трехмерных данных одной анатомической области с заданной задержкой между ними. Это может пригодиться, например, для получения МРТ-подобных изображений артериального и постартериального контрастирования при онкологических вмешательствах.

Моментальное получение наборов 3D-данных

Сканирование в режиме DualPhase позволяет получать два набора трехмерных данных одной анатомической области с заданной задержкой между ними. Это может пригодиться, например, для получения МРТ-подобных изображений артериального и постартериального контрастирования при онкологических вмешательствах.
  • 3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
  • Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
  • Подавление артефактов от металла
  • Оценка мягких тканей и костных структур
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3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

Технология XperCT Dual — это новая версия технологии XperCT, позволяющая выполнять на системе Allura два скана с заданным интервалом. Высококонтрастные изображения с высоким разрешением реконструируются вчетверо быстрее, что помогает быстро принимать решения во время процедур.

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
Технология XperCT Dual — это новая версия технологии XperCT, позволяющая выполнять на системе Allura два скана с заданным интервалом. Высококонтрастные изображения с высоким разрешением реконструируются вчетверо быстрее, что помогает быстро принимать решения во время процедур.

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

Технология XperCT Dual — это новая версия технологии XperCT, позволяющая выполнять на системе Allura два скана с заданным интервалом. Высококонтрастные изображения с высоким разрешением реконструируются вчетверо быстрее, что помогает быстро принимать решения во время процедур.
Click here for more information
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее
3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

3D-изображения с высоким разрешением — в 4 раза быстрее

Технология XperCT Dual — это новая версия технологии XperCT, позволяющая выполнять на системе Allura два скана с заданным интервалом. Высококонтрастные изображения с высоким разрешением реконструируются вчетверо быстрее, что помогает быстро принимать решения во время процедур.
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Режим DualView позволяет отображать рядом друг с другом два трехмерных набора данных, полученных в разные моменты процедуры. В этом режиме DualView функция XperCT Dual дает возможность параллельно анализировать две фазы процедуры.

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Режим DualView позволяет отображать рядом друг с другом два трехмерных набора данных, полученных в разные моменты процедуры. В этом режиме DualView функция XperCT Dual дает возможность параллельно анализировать две фазы процедуры.

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Режим DualView позволяет отображать рядом друг с другом два трехмерных набора данных, полученных в разные моменты процедуры. В этом режиме DualView функция XperCT Dual дает возможность параллельно анализировать две фазы процедуры.
Click here for more information
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual
Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Сравнение двух объемов в функции XperCT Dual

Режим DualView позволяет отображать рядом друг с другом два трехмерных набора данных, полученных в разные моменты процедуры. В этом режиме DualView функция XperCT Dual дает возможность параллельно анализировать две фазы процедуры.
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла

Подавление артефактов от металла

Функция XperCT Dual включает в себя уникальный фильтр подавления артефактов от металла (Metal Artifact Reduction), который значительно уменьшает проявления артефактов рассеяния в изображениях из функции XperCT Dual; такие артефакты могут возникать при визуализации участков рядом с металлическими имплантатами, спиралями или стентами из нержавеющей стали.

Подавление артефактов от металла

Подавление артефактов от металла
Функция XperCT Dual включает в себя уникальный фильтр подавления артефактов от металла (Metal Artifact Reduction), который значительно уменьшает проявления артефактов рассеяния в изображениях из функции XperCT Dual; такие артефакты могут возникать при визуализации участков рядом с металлическими имплантатами, спиралями или стентами из нержавеющей стали.

Подавление артефактов от металла

Функция XperCT Dual включает в себя уникальный фильтр подавления артефактов от металла (Metal Artifact Reduction), который значительно уменьшает проявления артефактов рассеяния в изображениях из функции XperCT Dual; такие артефакты могут возникать при визуализации участков рядом с металлическими имплантатами, спиралями или стентами из нержавеющей стали.
Click here for more information
Подавление артефактов от металла
Подавление артефактов от металла

Подавление артефактов от металла

Функция XperCT Dual включает в себя уникальный фильтр подавления артефактов от металла (Metal Artifact Reduction), который значительно уменьшает проявления артефактов рассеяния в изображениях из функции XperCT Dual; такие артефакты могут возникать при визуализации участков рядом с металлическими имплантатами, спиралями или стентами из нержавеющей стали.
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур

Оценка мягких тканей и костных структур

Врачи могут использовать КТ-подобные изображения, полученные с помощью функции XperCT Dual, для оценки мягких тканей, костных структур и размещения стента до, во время и после интервенционных процедур. Это помогает избегать определенных структур и находить питающие сосуды.

Оценка мягких тканей и костных структур

Оценка мягких тканей и костных структур
Врачи могут использовать КТ-подобные изображения, полученные с помощью функции XperCT Dual, для оценки мягких тканей, костных структур и размещения стента до, во время и после интервенционных процедур. Это помогает избегать определенных структур и находить питающие сосуды.

Оценка мягких тканей и костных структур

Врачи могут использовать КТ-подобные изображения, полученные с помощью функции XperCT Dual, для оценки мягких тканей, костных структур и размещения стента до, во время и после интервенционных процедур. Это помогает избегать определенных структур и находить питающие сосуды.
Click here for more information
Оценка мягких тканей и костных структур
Оценка мягких тканей и костных структур

Оценка мягких тканей и костных структур

Врачи могут использовать КТ-подобные изображения, полученные с помощью функции XperCT Dual, для оценки мягких тканей, костных структур и размещения стента до, во время и после интервенционных процедур. Это помогает избегать определенных структур и находить питающие сосуды.
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации

Мультимодальное наложение для дополнительной информации

При навигации в режиме реального времени данные трехмерной реконструкции из функции XperCT Dual или другие ранее полученные данные, например объемные данные МРТ, КТ и ПЭТ/КТ, могут накладываться на активное рентгеноскопическое изображение для получения дополнительной анатомической информации.

Мультимодальное наложение для дополнительной информации

Мультимодальное наложение для дополнительной информации
При навигации в режиме реального времени данные трехмерной реконструкции из функции XperCT Dual или другие ранее полученные данные, например объемные данные МРТ, КТ и ПЭТ/КТ, могут накладываться на активное рентгеноскопическое изображение для получения дополнительной анатомической информации.

Мультимодальное наложение для дополнительной информации

При навигации в режиме реального времени данные трехмерной реконструкции из функции XperCT Dual или другие ранее полученные данные, например объемные данные МРТ, КТ и ПЭТ/КТ, могут накладываться на активное рентгеноскопическое изображение для получения дополнительной анатомической информации.
Click here for more information
Мультимодальное наложение для дополнительной информации
Мультимодальное наложение для дополнительной информации

Мультимодальное наложение для дополнительной информации

При навигации в режиме реального времени данные трехмерной реконструкции из функции XperCT Dual или другие ранее полученные данные, например объемные данные МРТ, КТ и ПЭТ/КТ, могут накладываться на активное рентгеноскопическое изображение для получения дополнительной анатомической информации.
Моментальное получение наборов 3D-данных

Моментальное получение наборов 3D-данных

Сканирование в режиме DualPhase позволяет получать два набора трехмерных данных одной анатомической области с заданной задержкой между ними. Это может пригодиться, например, для получения МРТ-подобных изображений артериального и постартериального контрастирования при онкологических вмешательствах.

Моментальное получение наборов 3D-данных

Сканирование в режиме DualPhase позволяет получать два набора трехмерных данных одной анатомической области с заданной задержкой между ними. Это может пригодиться, например, для получения МРТ-подобных изображений артериального и постартериального контрастирования при онкологических вмешательствах.

Моментальное получение наборов 3D-данных

Сканирование в режиме DualPhase позволяет получать два набора трехмерных данных одной анатомической области с заданной задержкой между ними. Это может пригодиться, например, для получения МРТ-подобных изображений артериального и постартериального контрастирования при онкологических вмешательствах.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

Брошюра

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Брошюра (1)

Брошюра

  • *Режим DualPhase поддерживается системами Allura версии 8.2 или выше. Он позволяет функции XperCT выполнять два ротационных сканирования с заданной пользователем задержкой между ними.
  • 1. Оценивалось с участием клинических пользователей в моделируемой лабораторной среде с участием в общей сложности 17 команд, состоящих из врача и радиотехника, а также 1 врача без радиотехника с разным уровнем опыта.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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