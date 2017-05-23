SmartCT

Решение SmartCT предоставляет пользователям наших инновационных 3D-инструментов для интервенционных процедур возможность эффективного контроля, предназначенного для устранения препятствий при получении 3D-изображений в рентгеноперационной. Оно упрощает получение 3D-изображений, позволяя всем клиническим пользователям легко выполнять 3D-визуализацию, независимо от их опыта [1]. После получения 3D-изображения автоматически отображаются в течение нескольких секунд на модуле сенсорного экрана в соответствующем режиме визуализации. На том же сенсорном экране пользователь может легко управлять инструментами 3D-визуализации и измерения и взаимодействовать с ними.

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