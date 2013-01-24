Технология мониторинга плода Smart Pulse

В большинстве случаев система мониторинга без труда определяет ЧСС плода. Но в некоторых случаях, например если сердечные сокращения плода отсутствуют или если сосуд матери проходит поверх сердца плода, пульс матери может быть ошибочно принят за ЧСС плода. В особенности в стрессовых ситуациях пульс матери может учащаться, попадая в диапазон нормальных значений ЧСС плода. При подобном учащении пульса врачам особенно сложно определить, что имеет место неоднозначность сигнала.

Во избежание возникновения неоднозначности сигнала, обусловленной ЧСС матери, мониторы оснащены функцией обнаружения совпадения значений. Совпадение значений выявляется методом непрерывного сравнения пульса или ЧСС матери (по данным измерений SpO2 или ЭКГ матери) с ЧСС плода. Если обнаружено совпадение, монитор оповещает ухаживающий персонал. Обнаружение совпадения значений является стандартной функцией всех фетальных мониторов Philips Avalon и называется перекрестной проверкой каналов (CCV).

Хотя стандартный метод обнаружения совпадения значений эффективен, он требует использования отдельных датчиков и/или электродов для измерения SpO2 и/или регистрации ЭКГ. Этот подход может причинять неудобства матери, требует дополнительных усилий со стороны врача и не всегда соответствует стандартному протоколу, принятому в медицинском учреждении.