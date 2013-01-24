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Технология мониторинга плода Smart Pulse

Технология Philips Smart Pulse

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Надежный мониторинг состояния матери и плода

 

Электронные средства мониторинга позволяют получать важные сведения для оценки состояния плода. Однако иногда пульс матери по ошибке принимают за ЧСС плода. Данную ошибку называют неоднозначностью сигнала, обусловленной ЧСС матери, или включением сигнала ЧСС матери, и в таких случаях неблагополучное состояние плода может остаться незамеченным.

 

Технология Smart Pulse позволяет различать пульс матери и ЧСС плода без использования дополнительных датчиков SpO2 и электродов ЭКГ.
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Что это значит?
Final CEE consent

В чем причина ошибки?

В большинстве случаев система мониторинга без труда определяет ЧСС плода. Но в некоторых случаях, например если сердечные сокращения плода отсутствуют или если сосуд матери проходит поверх сердца плода, пульс матери может быть ошибочно принят за ЧСС плода. В особенности в стрессовых ситуациях пульс матери может учащаться, попадая в диапазон нормальных значений ЧСС плода. При подобном учащении пульса врачам особенно сложно определить, что имеет место неоднозначность сигнала. 

 

Во избежание возникновения неоднозначности сигнала, обусловленной ЧСС матери, мониторы оснащены функцией обнаружения совпадения значений. Совпадение значений выявляется методом непрерывного сравнения пульса или ЧСС матери (по данным измерений SpO2 или ЭКГ матери) с ЧСС плода. Если обнаружено совпадение, монитор оповещает ухаживающий персонал. Обнаружение совпадения значений является стандартной функцией всех фетальных мониторов Philips Avalon и называется перекрестной проверкой каналов (CCV).

 

Хотя стандартный метод обнаружения совпадения значений эффективен, он требует использования отдельных датчиков и/или электродов для измерения SpO2 и/или регистрации ЭКГ. Этот подход может причинять неудобства матери, требует дополнительных усилий со стороны врача и не всегда соответствует стандартному протоколу, принятому в медицинском учреждении.
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Принцип работы технологии Smart Pulse

 

Во время родов врачам необходимо тщательно наблюдать за ЧСС матери и ребенка. К сожалению, в некоторых случаях пульс матери и пульс плода очень легко перепутать и врачи, сами того не предполагая, в действительности наблюдают за работой сердца матери, а не ребенка.

 

Технология Smart Pulse позволяет измерять пульс матери без дополнительных датчиков, электродов и кабелей. Эта запатентованная функция использует преимущества датчика Toco MP, уникальная конструкция которого позволяет измерять как маточные сокращения, так и ЧСС матери. Датчик Toco MP включает в себя два датчика, которые измеряют пульс матери непосредственно под поверхностью кожи, предотвращая тем самым возникновение неоднозначности сигнала.
Heartbeat icon
Сравните характеристики измерения частоты пульса, комфорта пациента и удобства использования для метода перекрестной проверки каналов (CCV) с помощью датчиков SpO2 или электродов ЭКГ и для технологии Philips Smart Pulse.
Характеристика
CCV с помощью датчика SpO2 или электродов ЭКГ
Технология Smart Pulse

Измерение частоты пульса

Возможность отличать пульс матери от ЧСС
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Комфорт пациента

Отсутствие необходимости в использовании датчиков SpO2 и электродов
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Удобство использования

Непрерывный мониторинг пульса матери без дополнительных усилий со стороны врача
Star

Мне действительно нравится технология Smart Pulse. Это отличный инструмент. С его помощью мы можем распознавать различия между пульсом матери и пульсом плода во время родов”.


— Джулия Атс, дипломированная медицинская сестра, сертифицированный акушер, заведующая родильным отделением

Больница Burnside War Memorial Hospital

Аделаида, Австралия

Технология Smart Pulse в действии

Philips fetal monitoring customer video thumbnail

Женщины с осложненной беременностью, например при многоплодии или высоком индексе массы тела, часто вынуждены соблюдать постельный режим для обеспечения тщательного наблюдения за состоянием ребенка. Это может привести к возникновению болей и даже увеличить продолжительность родов. Однако с технологией бескабельного мониторинга пациентки имеют возможность свободно двигаться, даже если беременность протекает с осложнениями.

 

Посмотрите этот короткий видеоролик, чтобы узнать о том, как ухаживающий персонал больницы Burnside Memorial Hospital использует технологию мониторинга, чтобы обеспечить пациенткам свободу движения даже при беременности с повышенным риском.

Решения для мониторинга плода

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю