Фетальный монитор Philips Avalon FM30

Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Он отдельно измеряет ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
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Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Расширенные параметры плода
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Возможность мониторинга тройни
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Подключение к IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Надежные характеристики
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Технология Smart Pulse
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Различные показатели
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Расширенные параметры плода
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Возможность мониторинга тройни
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Подключение к IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Надежные характеристики
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Технология Smart Pulse
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Различные показатели
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.