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Акушерский информационный центр Philips Intellispace Perinatal

Решение для управления данными

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Акушерский информационный центр Intellispace Perinatal - решение для управления данными, которое разработано для полноценного охвата цикла оказания помощи пациентам от первого обращения до родов и контрольного наблюдения после них.

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Особенности
Внимательное наблюдение за состоянием пациента

Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации

IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.

Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации

IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.

Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации

IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.
Уведомления и хранение данных

Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов

Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.

Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов

Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.

Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов

Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.
Универсальный доступ к информации

Универсальный доступ к информации повышает эффективность

IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.

Универсальный доступ к информации повышает эффективность

IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.

Универсальный доступ к информации повышает эффективность

IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.
Подключение

Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок

Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.

Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок

Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.

Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок

Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.
Модульная конструкция

Модульная конструкция для гибкости и эффективности

Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.

Модульная конструкция для гибкости и эффективности

Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.

Модульная конструкция для гибкости и эффективности

Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.
Удаленный доступ

Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике

Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.

Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике

Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.

Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике

Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.
Работает параллельно с другими приложениями

Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства

IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.

Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства

IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.

Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства

IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.
Высокая доступность

Высокая доступность для сохранения операций

Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.

Высокая доступность для сохранения операций

Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.

Высокая доступность для сохранения операций

Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.
Безопасность данных

Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации

Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.

Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации

Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.

Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации

Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.
Медицинские ИТ, сертифицированные ONC

Медицинские ИТ, сертифицированные ONC соответствуют отраслевым стандартам

Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.

Медицинские ИТ, сертифицированные ONC соответствуют отраслевым стандартам

Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.

Медицинские ИТ, сертифицированные ONC соответствуют отраслевым стандартам

Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.
  • Внимательное наблюдение за состоянием пациента
  • Уведомления и хранение данных
  • Универсальный доступ к информации
  • Подключение
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Внимательное наблюдение за состоянием пациента

Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации

IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.

Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации

IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.

Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации

IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.
Уведомления и хранение данных

Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов

Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.

Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов

Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.

Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов

Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.
Универсальный доступ к информации

Универсальный доступ к информации повышает эффективность

IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.

Универсальный доступ к информации повышает эффективность

IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.

Универсальный доступ к информации повышает эффективность

IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.
Подключение

Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок

Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.

Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок

Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.

Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок

Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.
Модульная конструкция

Модульная конструкция для гибкости и эффективности

Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.

Модульная конструкция для гибкости и эффективности

Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.

Модульная конструкция для гибкости и эффективности

Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.
Удаленный доступ

Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике

Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.

Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике

Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.

Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике

Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.
Работает параллельно с другими приложениями

Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства

IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.

Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства

IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.

Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства

IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.
Высокая доступность

Высокая доступность для сохранения операций

Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.

Высокая доступность для сохранения операций

Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.

Высокая доступность для сохранения операций

Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.
Безопасность данных

Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации

Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.

Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации

Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.

Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации

Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.
Медицинские ИТ, сертифицированные ONC

Медицинские ИТ, сертифицированные ONC соответствуют отраслевым стандартам

Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.

Медицинские ИТ, сертифицированные ONC соответствуют отраслевым стандартам

Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.

Медицинские ИТ, сертифицированные ONC соответствуют отраслевым стандартам

Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.

Документация

Справочный документ (1)

Справочный документ

Брошюра (1)

Брошюра

Справочный документ (1)

Справочный документ

Брошюра (1)

Брошюра

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Справочный документ (1)

Справочный документ

Брошюра (1)

Брошюра

  • 1. Аффилированный госпиталь Медицинской школы Гарварда.
  • Microsoft является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или прочих странах.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1289 Монитор фетальный Avalon, исполнение Avalon FM20, Avalon FM30 с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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