Акушерский информационный центр Philips Intellispace Perinatal

Акушерский информационный центр Intellispace Perinatal - решение для управления данными, которое разработано для полноценного охвата цикла оказания помощи пациентам от первого обращения до родов и контрольного наблюдения после них.
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Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации
IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.
Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации
IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.
Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации
IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.
Уведомления и хранение данных
Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов
Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.
Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов
Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.
Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов
Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.
Универсальный доступ к информации
Универсальный доступ к информации повышает эффективность
IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.
Универсальный доступ к информации повышает эффективность
IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.
Универсальный доступ к информации повышает эффективность
IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.
Подключение
Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок
Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.
Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок
Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.
Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок
Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.
Модульная конструкция
Модульная конструкция для гибкости и эффективности
Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.
Модульная конструкция для гибкости и эффективности
Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.
Модульная конструкция для гибкости и эффективности
Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.
Удаленный доступ
Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике
Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.
Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике
Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.
Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике
Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.
Работает параллельно с другими приложениями
Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства
IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.
Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства
IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.
Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства
IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.
Высокая доступность
Высокая доступность для сохранения операций
Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.
Высокая доступность для сохранения операций
Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.
Высокая доступность для сохранения операций
Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.
Безопасность данных
Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации
Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.
Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации
Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.
Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации
Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.
Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.
Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.
Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.
Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации
IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.
Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации
IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.
Внимательное наблюдение за состоянием пациента и систематизация документации
IntelliSpace Perinatal обеспечивает удобное ведение документации по оказанию медицинской помощи матери и новорожденному. Функции наблюдения предоставляют информацию, которая передаётся с помощью фетальных мониторов, и уведомляют о возникновении критических ситуаций. При разработке системы IntelliSpace Perinatal компания Philips использовала опыт и знания, полученные в результате сотрудничества с отделением акушерства и лабораторией информатики Больницы общего профиля Массачусетса.
Уведомления и хранение данных
Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов
Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.
Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов
Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.
Уведомления и хранение данных для улучшения клинических процессов
Фетальные мониторы Philips обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием плода и матери с помощью беспроводных датчиков и информационной системы отделения. Новейшие технологии способствуют повышению эффективности работы персонала и комфорта пациента. Уведомления, отправляемые при общем и продвинутом фетальном мониторировании, позволяют моментально оповещать о критических явлениях. Предупреждения IntelliSpace Perinatal могут отображаться во время работы других клинических приложений - отдельного компьютера не требуется.
Универсальный доступ к информации
Универсальный доступ к информации повышает эффективность
IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.
Универсальный доступ к информации повышает эффективность
IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.
Универсальный доступ к информации повышает эффективность
IntelliSpace Perinatal доступна практически из любой точки, где может понадобиться информация о состоянии пациента – непосредственно у постели, в родовой палате, в комнате медсестер, в кабинете врача или из дома. Быстрый и простой доступ к систематизированным данным повышает эффективность работы, позволяя клиницистам уделять больше внимания пациентам и обеспечивать высокое качество помощи.
Подключение
Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок
Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.
Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок
Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.
Подключение для повышения эффективности и сокращения количества ошибок
Связь с модулем ADT (фиксирует поступление-выписку-перевод в другое отделение) на основе HL7 позволяет загружать демографические данные из госпитальной информационной системы (HIS), а также регистрировать перевод и выписку. IntelliSpace Pernatal полностью интегрируется с больничной инфраструктурой MS Domain, включая контроль доступа через службы Microsoft Active Directory. Экспорт в HL7 позволяет направлять необходимый набор данных медицинских карт, включая показатели жизненно важных функций, частоту сердечных сокращений плода, предупреждения и примечания из систем ведения медицинской документации сторонних производителей.
Модульная конструкция
Модульная конструкция для гибкости и эффективности
Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.
Модульная конструкция для гибкости и эффективности
Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.
Модульная конструкция для гибкости и эффективности
Возможность масштабирования системы- она конфигурируется как простая система для нестрессового теста, как централизованное решение или полноценная система для наблюдения в отделении и ведения документации о состоянии плода, матери и новорожденного.
Удаленный доступ
Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике
Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.
Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике
Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.
Удаленный доступ повышает быстроту реакции в клинике
Авторизованное лицо может получить доступ к IntelliSpace Perinatal для прочтения или записи информации с любого компьютера в локальной сети больницы (из отделения акушерства или кабинета врача) или удаленно через защищенное соединение.
Работает параллельно с другими приложениями
Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства
IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.
Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства
IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.
Работает параллельно с другими приложениями для дополнительного удобства
IntelliSpace Perinatal совместима со сторонними программами и может быть свернута, когда пользователь параллельно работает с другими приложениями. Иконка отображается на экране постоянно, фиксирует опасные ситуации и напоминает о документировании для задач с заданными временными сроками.
Высокая доступность
Высокая доступность для сохранения операций
Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.
Высокая доступность для сохранения операций
Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.
Высокая доступность для сохранения операций
Функция высокой доступности IntelliSpace Perinatal базируется на сервере горячего резервирования, который осуществляет сбор данных по наблюдению, уведомлениям и документированию в случае, если основной сервер окажется недоступен.
Безопасность данных
Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации
Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.
Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации
Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.
Безопасность данных для защиты конфиденциальной информации
Встроенные функции IntelliSpace Perinatal помогают больнице соблюдать требования к конфиденциальности и безопасности данных. Защита включает стандартную авторизацию данных и информации о пользователях, в том числе через службу Microsoft® Active Directory. Журналы регистрации событий позволяют отслеживать, к каким данным осуществлял доступ тот или иной сотрудник, а также все изменения клинической конфигурации. Обеспечивается физическая безопасность и аварийное восстановление системы, создаются псевдонимы пациентов и поддерживается ведение стандартной отчетности.
Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.
Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.
Модульная электронная медицинская карта Philips IntelliSpace Perinatal сертифицирована ONC в соответствии с применимыми критериями, принятыми Министром здравоохранения и социального обеспечения. Данная сертификация не является идентичной свидетельству Департамента здравоохранения и социального обеспечения США.
1. Аффилированный госпиталь Медицинской школы Гарварда.
Microsoft является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или прочих странах.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1289 Монитор фетальный Avalon, исполнение Avalon FM20, Avalon FM30 с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.