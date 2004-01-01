ВНИМАНИЕ! Располагайте те части, которые должны оставаться сухими, выше влажных частей до тех пор, пока все части не высохнут полностью.



При чистке панели управления системы, экрана монитора, сенсорного экрана и клавиатуры не допускайте попадания жидкости внутрь корпусов



Не используйте сильные растворители, бытовые чистящие средства или абразивные средства, поскольку они могут повредить поверхности системы.



Не касайтесь поверхности экранов острыми предметами и не используйте для их чистки бумажные полотенца.



Процедура очистки следующих частей системы:

Экраны мониторов, с том числе и сенсорные экраны



Панель управления системы



Внешние поверхности системы и тележки



Кабели ЭКГ, провода отведений и электроды

1. Перед чисткой выключите систему и отсоедините шнур питания от источника питания.

2. Чистка экранов мониторов:

Удалите пыль мягкой неворсистой салфеткой. Компания Philips рекомендует использовать салфетки из микрофибры.

Чистка экранов специальной жидкостью для чистки ЖК-экранов: нанесите жидкость на чистящую салфетку или распылите небольшое количество жидкости на экраны. Также можно использовать специальные влажные салфетки для чистки экранов.



Насухо вытрите экраны мягкой неворсистой салфеткой.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания растворов внутрь корпусов.

Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать поверхность экрана при чистке. Не используйте для чистки экранов чистящие средства, содержащие хлор. Они могут повредить поверхность. 3. Для чистки панели управления удалите твердые загрязнения вокруг кнопок и регуляторов ватным тампоном или зубочисткой, чтобы не допустить их попадания внутрь корпуса. Протрите панель мягкой салфеткой, смоченной в мыльной воде.

ВНИМАНИЕ! Не лейте и не разбрызгивайте жидкость на элементы управления, внутрь корпуса системы или на розетки для датчиков.

4. Для очистки остальных внешних поверхностей системы и тележек, кабелей ЭКГ, проводов отведений и электродов, протрите панель мягкой салфеткой, смоченной в мыльной воде. Для трудноудаляемых загрязнений и следов чернил можно использовать спирт с последующей промывкой мыльной водой.

5. Если оборудование контактировало с кровью или инфекционными веществами, можно дезинфицировать систему согласно инструкциям из раздела «Дезинфекция Поверхностей Системы» (ниже).

ВНИМАНИЕ!

Если датчики или кабели датчиков контактировали с кровью или инфекционными веществами, пожалуйста, не используйте раствор изопропилового спирта до ознакомления со специальными инструкциями по очистке. Использование изопропилового спирта строго запрещено для очистки датчиков и любых частей кабелей датчиков. Для датчиков также предусмотрены дополнительные чистящие средства.

6. Удалите все остатки с помощью ткани, смоченной в стерильной воде.

7. Насухо вытрите оборудование, чтобы предотвратить возможную коррозию.

Дезинфицирующие средства для поверхностей системы

Внешние поверхности системы могут быть дезинфицированы с помощью совместимых дезинфицирующих средств. Поверхности системы включают: мониторы, сенсорные экраны, окрашенные и пластмассовые поверхности.

Следующие продукты могут быть использованы на любых поверхностях системы, кроме мониторов и сенсорных экранов:

Раствор мягкого мыла

70-процентный изопропиловый спирт (IPA)

PI-Spray II (на основе QUAT)

Opti-Cide 3 (на основе QUAT/IPA)

Sani-Cloth HB (на основе QUAT)

Sani-Cloth Plus (на основе QUAT/IPA)

ВНИМАНИЕ! Не используйте ацетон, метилэтилкетон, разбавитель для краски или другие сильные растворители для чистки системы.

Не используйте средства Sani-Cloth AF3 или Super Sani-Cloth для дезинфекции системы. Следующие продукты могут быть использованы для очистки мониторов и сенсорных экранов:

Специальные чистящие средства для ЖК-экранов



Деионизированная вода

Дезинфицирующие средства перечисленных выше, для пластмассовых и окрашенных поверхностей системы, при необходимости могут быть использованы для очистки мониторов, но не рекомендованы для регулярного использования. Не используйте чистящие средства для стекла или средства, содержащие спирт. Используйте салфетки из микрофибры; не используйте бумажные полотенца.

Поверхности устойчивы к воздействию ультразвукового геля, спирта и дезинфицирующих средств, однако после контакта эти средства следует вытирать, чтобы избежать необратимых повреждений.

