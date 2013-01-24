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Способы ухода и дезинфекции

Уход за системой и датчиками

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Что это значит?
Final CEE consent

Выбор правильного метода ухода за датчиком

Чтобы выбрать правильный метод ухода за датчиком, необходимо сначала определить категорию датчика в соответствии с его применением. Дезинфицирующее средство для датчика выбирается в соответствии с методом ухода. Сведения о подходящих дезинфицирующих средствах см. в разд. «Дезинфицирующие средства». При использовании дезинфицирующих и чистящих средств обязательно соблюдайте инструкции изготовителя.

 

Датчики необходимо чистить после каждого использования. Чистка датчика — необходимое предварительное условие для эффективной дезинфекции или стерилизации.
Датчики, не предназначенные для чреспищеводных исследований
Пример
Классификация
Метод ухода
Контакт с неповрежденной кожей 
Конвексные, линейные, секторные датчики и датчики xMatrix 
Низкая степень риска 
Низкоуровневая дезинфекция датчиков, не предназначенных для чреспищеводных исследований
Контакт со слизистыми оболочками 
Внутриполостные датчики 
Средняя степень риска 
Высокоуровневая дезинфекция датчиков, не предназначенных для чреспищеводных исследований
Введение в ткани, которые при прочих условиях стерильны 
Интраоперационные и лапароскопические датчики 
Высокая степень риска 
Высокоуровневая дезинфекция датчиков, не предназначенных для чреспищеводных исследований (1)
ИЛИ
Стерилизация датчиков, не предназначенных для чреспищеводных исследований
Датчики для чреспищеводных исследований
Пример
Классификация
Метод ухода
Контакт со слизистыми оболочками
Чреспищеводный датчик (TEE)
Высокая степень риска
Высокоуровневая дезинфекция для датчиков для чреспищеводных исследований (1)
ИЛИ
Стерилизация датчиков для чреспищеводных исследований

 

(1) Высокоуровневая дезинфекция и использование стерильного геля и чехла для датчика согласно инструкциям, прилагаемым к чехлу для датчика — приемлемый метод инфекционного контроля для ультразвуковых датчиков.

Примечание.

Все ультразвуковые датчики имеют степень защиты не менее IPX7 согласно стандарту IEC 60529 «Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (IP-код)». Эта степень защиты означает, что устройство выдерживает погружение в жидкость. Непрерывно-волновые (невизуализационные) датчики имеют степень защиты IPX1. Эта степень защиты означает, что устройство выдерживает воздействие вертикально падающей воды. Для всех чреспищеводных датчиков модуль управления имеет степень защиты IPX1, а эндоскоп — степень защиты IPX7 согласно стандарту IEC 60529.

 

Меры предосторожности

Эти меры предосторожности необходимо всегда соблюдать при процедурах чистки, дезинфекции и стерилизации.

 

ОСТОРОЖНО!

  • При выполнении чистки и дезинфекции каких-либо принадлежностей и оборудования обязательно используйте защитные очки и перчатки.
  • При использовании готового раствора проверяйте его срок годности.
  • Датчики необходимо чистить после каждого использования. Чистка датчика — необходимое предварительное условие для эффективной дезинфекции или стерилизации. При использовании дезинфицирующих средств обязательно соблюдайте инструкции изготовителя.

 

ВНИМАНИЕ!

  • Попытка очистить или дезинфицировать датчик, кабель или разъем способом, отличным от описанного на данном сайте, может привести к повреждению оборудования и аннулированию гарантии.
  • Не допускайте соприкосновения датчиков и кабелей с острыми предметами, например скальпелями, ножами для прижигания и пр.
  • Будьте аккуратны при обращении с датчиком; не допускайте его ударов о твердые поверхности.
  • При работе с чреспищеводными датчиками не перегибайте и не перекручивайте гастроскоп (гибкую трубку) или кабель.
  • Не используйте хирургическую щетку для чистки датчиков. Даже мягкая щетка может повредить датчик.
  • Не используйте щетку для чистки таблички на разъеме.
  • Не используйте бумажные или абразивные чистящие средства для чистки датчиков. Они могут повредить мягкую линзу датчика.
  • Во время чистки, дезинфекции и стерилизации располагайте те части датчика, разъема или кабеля, которые должны оставаться сухими, выше влажных частей до тех пор, пока все части не высохнут полностью. Это предотвратит попадание жидкости в негерметичные узлы датчика.
  • Не допускайте попадания каких бы то ни было жидкостей в разъем. Следите за тем, чтобы жидкость не могла попасть внутрь через гибкий переходник, разъем, электрические контакты или участки вокруг оси рычажка блокировки и гибкого переходника. Попадание жидкости в разъем может стать основанием для аннулирования гарантии.
  • Используйте ферментное чистящее средство в правильной концентрации и тщательно промывайте детали после его использования.
  • Прежде чем помещать датчики на хранение, убедитесь, что они полностью высохли. Если после чистки потребуется удалить влагу с линзы датчика, воспользуйтесь мягкой салфеткой и промокайте, а не протирайте линзу.
  • Использовать 70-процентный изопропиловый спирт (протирочный спирт) и средства на спиртовой основе для чистки датчиков целиком запрещено. Для датчиков, не предназначенных для чреспищеводных исследований, изопропиловым спиртом разрешается чистить только корпус разъема и корпус и линзу датчика. В случае с датчиками для чреспищеводных исследований изопропиловым спиртом разрешается чистить только корпус разъема и рукоятку. Убедитесь, что концентрация спирта не превышает 70%. Не протирайте изопропиловым спиртом другие детали датчика (в том числе кабели и гибкие переходники), поскольку это приведет к их повреждению. Гарантия и договор на сервисное обслуживание не распространяются на повреждения датчиков по этой причине.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю