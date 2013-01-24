Чтобы выбрать правильный метод ухода за датчиком, необходимо сначала определить категорию датчика в соответствии с его применением. Дезинфицирующее средство для датчика выбирается в соответствии с методом ухода. Сведения о подходящих дезинфицирующих средствах см. в разд. «Дезинфицирующие средства». При использовании дезинфицирующих и чистящих средств обязательно соблюдайте инструкции изготовителя.
Датчики необходимо чистить после каждого использования. Чистка датчика — необходимое предварительное условие для эффективной дезинфекции или стерилизации.