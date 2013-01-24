

Руководствуясь любовью к своему делу, команды специалистов Philips и врачи по всему миру объединяются, чтобы изменить жизнь людей к лучшему. Но еще больше нами движет стремление сотрудничать с врачами, чтобы подарить как можно большему количеству людей возможность снова жить той жизнью, которую они любят.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, какие преимущества подарит этот новый метод работы вам и вашим пациентам.