Система Philips Azurion 7 M20 со штативом FlexArm — это решение, создание которого основано на любви к своему делу. Наша общая страсть к совершенству помогла нам разработать революционный способ работы с FlexArm.
Система Philips Azurion 7 M20 со штативом FlexArm — это решение, создание которого основано на любви к своему делу. Наша общая страсть к совершенству помогла нам разработать революционный способ работы с FlexArm.
Система Philips Azurion 7 M20 со штативом FlexArm — это решение, создание которого основано на любви к своему делу. Наша общая страсть к совершенству помогла нам разработать революционный способ работы с FlexArm.
Руководствуясь любовью к своему делу, команды специалистов Philips и врачи по всему миру объединяются, чтобы изменить жизнь людей к лучшему. Но еще больше нами движет стремление сотрудничать с врачами, чтобы подарить как можно большему количеству людей возможность снова жить той жизнью, которую они любят.
Посмотрите это видео, чтобы узнать, какие преимущества подарит этот новый метод работы вам и вашим пациентам.
Улучшение рабочего процесса при радиальном доступе
Увеличение популярности радиального доступа при чрескожном коронарном вмешательстве (ЧКВ) и прочих процедурах на сердце требует нового уровня гибкости визуализации. Теперь вместо вращения стола для полной визуализации вытянутой руки FlexArm предлагает функцию визуализации со смещением относительно центра и технологию вращения пучка Image Beam Rotation. Они позволяют синхронизировать позицию поля рентгеновского излучения с положением руки. Это помогает сэкономить время и улучшить визуализацию в рамках различных видов процедур и для различных типов пациентов.
Независимое исследование среди пользователей показало сокращение количества перемещений стола на 91% — с 19,4 до 1,8 в среднем — в ходе процедур, требующих поворота стола, например процедур с радиальным доступом. Данные получены при сравнении с показателями при использовании системы Philips Azurion 7 M201.
Повышение эффективности анестезиологии и безопасности пациентов
Если при лечении структурных заболеваний сердца применяется анестезия, важно, чтобы головной конец операционного стола находился в положении, обеспечивающем полный доступ к голове пациента, особенно, если требуется чреспищеводная эхокардиография. Штатив FlexArm позволяет анестезиологу и эхокардиологу оставаться у головного конца операционного стола во время процедуры, пока С-дуга двигается вокруг них. Это повышает эффективность анестезии и оптимизирует доступ к пациенту в течение процедуры.
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании согласились, что FlexArm обеспечивает тот необходимый доступ к головному концу операционного стола1.
Эргономичная работа
Чтобы все врачи могли занять эргономичное рабочее положение во время процедур, связанных со структурными заболеваниями сердца, хронической полной окклюзии и иных длительных интервенционных процедур, FlexArm обеспечивает возможность визуализировать любую исследуемую область, не перемещая стол. Таким образом, врачам не приходится принимать неудобные рабочие положения — они получают беспрепятственный доступ к инструментам, оборудованию и пациенту, что позволяет работать в более эргономичных позициях.
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что работа с FlexArm повышает гибкость процесса1.
Однократная визуализация высоких пациентов для экономии времени
При использовании стандартной интервенционной системы процесс визуализации высоких пациентов от паховой области до области сердца во время чрескожного коронарного вмешательства и хронической полной окклюзии зачастую трудоемок и занимает много времени. FlexArm решает эту проблему за счет вращения на 45°, при этом сохраняя синхронизацию с положением исследуемой области, что позволяет беспрепятственно выполнять визуализацию высоких пациентов в рамках одного сеанса. Таким образом больше не надо перемещать всю систему в боковое положение (90°), что экономит время и пространство.
94% врачей, принимавших участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что FlexArm предоставляет возможность полного охвата тела без необходимости изменения положения пациента1.
Когда каждая минута на счету
В случае возникновения осложнений в ходе сердечно-сосудистой интервенционной процедуры, когда вокруг стола находится множество врачей и оборудования, возможность быстрого доступа к пациенту является ключевой. Одно простое касание на контроллере Axsys — и система FlexArm отдаляется от стола и переходит в режим ожидания, обеспечивая врачам быстрый доступ к пациенту. По команде FlexArm проделает тот же путь, чтобы вернуться в изначальное положение, двигаясь по предсказуемой для врачей траектории. Вы можете сразу продолжить работу на том же месте, где остановились, без необходимости проведения нового сканирования, поскольку оборудование возвращается в исходную позицию, а данные объединенных трехмерных изображений сохраняются.
Освобождение пространства вокруг стола
Развитие технологий визуализации для выполнения малоинвазивных процедур создает предпосылки к созданию специальной среды для интервенционных процедур, которая может обеспечить разнообразие проводимых сердечно-сосудистых процедур. Однако когда в операционной работают большие медицинские бригады и присутствует дополнительное оборудование, стандартный рентгеновский аппарат для интервенционных процедур и роботизированные системы занимают большую часть пространства. Компактная конструкция FlexArm освобождает место на полу и создает дополнительное рабочее пространство вокруг стола, позволяя работать разным специалистам как сейчас, так и в будущем. Это значит, что ваш многофункциональный кабинет станет выгодным вложением в долгосрочной перспективе.
Простое размещение дополнительного оборудования
Необходимое вспомогательное оборудование и ультразвуковые системы часто бывают громоздкими и препятствуют работе медицинской бригады у головного конца стола и на боковой стороне стола. Непревзойденная гибкость позиционирования FlexArm создает дополнительное пространство для работы и не препятствует обзору монитора во время извлечения электродов. При необходимости анестезиологи могут непрерывно работать у головного конца, чтобы следить за состоянием пациента. Вы можете легко перейти к открытой операции — одно простое касание на контроллере Axsys отводит конструкцию от стола и переводит в режим ожидания, не прерывая работу врачей или оборудования.
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании согласились, что FlexArm обеспечивает тот необходимый доступ к головному концу операционного стола1.
Процедуры на периферических сосудах без перемещения стола
При проведении процедуры на периферических сосудах необходима высочайшая концентрация для фиксации наконечника катетера в нужном положении. FlexArm позволяет менять положение С-дуги от точки доступа к исследуемой области без перемещения стола. Таким образом не задеваются провода, а врачи не теряют концентрацию. Ничто не препятствует обзору монитора, и работа проходит уверенно и гладко.
100% врачей, принимавших участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что при использовании FlexArm количество перемещений стола уменьшается1.
Уверенность и эффективность при проведении ТАХЭ
Трансартериальная химиоэмболизация (ТАХЭ) — это сложная операция, поскольку опухолевая нагрузка и расположение опухоли различаются у каждого пациента. Для удобства медицинской бригады FlexArm имеет 7 вариантов позиции С-дуги для навигации по трехмерному наложенному изображению. Помимо 7 позиций навигации FlexArm включает 3 позиции для ротационного сканирования: у головного конца стола и на боковых сторонах. Благодаря этим опциям медицинская бригада получает больше возможностей при планировании процедуры максимально эффективным образом. Также обеспечивается возможность менять ход процедуры (при необходимости) вне зависимости от положения врача. Все это обеспечивает свободный доступ к пациенту, ускоряет процесс и повышает удобство работы бригады.
Улучшение визуализации для каждой процедуры
Рентгенологические интервенционные процедуры могут производиться на любой части тела пациента. Это значит, что ваша рентгеновская система должна быть такой же гибкой. FlexArm позволяет визуализировать необходимую область в нужный момент.
Благодаря технологии Image Beam Rotation
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что работа с FlexArm повышает гибкость процесса1.
Повышение эффективности анестезиологии и оптимизация доступа к пациенту
Когда специалист в области интервенционной кардиологии, хирург или анестезиолог работают у стола, им зачастую приходится менять привычные рабочие позиции для проведения визуализации. FlexArm может находиться под углом в 45 градусов к столу, в то же время сохраняя положение относительно исследуемой области. Таким образом анестезиолог получает доступ к головному концу стола, а специалист в области интервенционной рентгенологии и хирург — к боковым сторонам стола или любому иному положению. Каждый специалист имеет возможность беспрепятственно оказаться в нужное время в нужном месте.
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании согласились, что FlexArm обеспечивает тот необходимый доступ к головному концу операционного стола1.
Повышение комфорта пациента
Частые передвижения стола во время чрескожной транслюминальной ангиопластики и иных сложных интервенционных процедур являются стрессовыми для пациентов. FlexArm предоставляет возможность двигать систему вокруг пациента, вместо того чтобы перемещать стол. Таким образом пациенты чувствуют себя спокойнее во время процедур. Это повышает уровень комфорта пациента.
Моделируемые испытания систем с штативом FlexArm показали, что в ходе процедур, требующих поворотов стола, например для обеспечения радиального доступа, количество перемещений стола было снижено на 91% — с 19,4 до 1,8 в среднем за процедуру — по сравнению с системой Philips Azurion 7 M20. Восемь участников смогли выполнить необходимые процедуры с нулевым количеством перемещений2,3.
Ваша платформа для инноваций — сегодня и завтра
Ожидается, что потребность в малоинвазивных процедурах будет продолжать расти. Полная гибкость штатива FlexArm при визуализации и расположении медицинской бригады, а также интуитивно понятное управление помогут вам создать рабочее пространство для разностороннего лечения и осуществления работы разных специалистов в одном помещении в разнообразных условиях. По мере увеличения спроса и появления новых методов лечения ваша операционная с FlexArm создаст все условия для оказания медицинской помощи в одном кабинете.
94% врачей, принимавших участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что гибкость FlexArm позволяет проводить новые процедуры1.
Повышение уровня использования лаборатории с применением рабочих процессов на основе процедур
Гибкость перемещения и «интеллектуальный» контроль движений позволят вам обеспечить рабочий процесс на основе процедур для расширения функционала лаборатории. Управляйте устройствами из любого места относительно стола, чтобы обеспечить большую свободу позиционирования и доступа к пациенту. Это значит, что вы можете стоять у головного конца стола в ходе операции на сонной артерии, с левой или правой стороны при эндоваскулярной коррекции аневризмы и получить доступ к любой области тела пациента в считанные мгновения в случае травмирования. Для сложных случаев вы можете установить С-дугу под углом 45°, освободив пространство для своей работы и работы анестезиолога у головного конца стола. Максимально оптимизируя рабочие условия для всех членов медицинской бригады, FlexArm обеспечивает диапазон вращения вокруг стола, равный 270°. Таким образом для визуализации доступно любое положение, которое не препятствует работе врачей или находящегося рядом оборудования. Благодаря технологии Image Beam Rotation, позволяющей вращать пучок излучения, С-дуга может принимать любое положение, сохраняя необходимую позицию относительно тела пациента.
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что работа с FlexArm повышает гибкость процесса1.
Повышение комфорта пациента во время сложных процедур
Частые перемещения стола во время процедур, связанных с травмами, и прочих процедур могут привести к отсоединению проводов и трубок или помешать работе оборудования и инструментов в ключевой момент. FlexArm позволяет эффективно выполнять работу тогда, когда необходим полный доступ к телу пациента, обеспечивая 2D- или 3D-визуализацию тела с трех сторон стола без вращения или перемещения стола. Это способствует повышению уровня комфорта пациента и точности управления катетером, проводами и интубационными принадлежностями. Это также повышает эффективность хирургических процедур благодаря возможности стандартизировать рабочий процесс.
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что FlexArm снижает необходимость в перемещении стола1.
Легкий переход к открытой операции
При необходимости перейдите от малоинвазивной к открытой процедуре. FlexArm делает быстрый доступ доступным, перемещаясь от стола и автоматически переходя в режим ожидания с помощью одного нажатия на контроллере Axsys. Таким образом освобождается пространство вокруг стола для выполнения процедур, не требующих рентгеновского исследования. Это также дает возможность быстрого доступа в экстренной ситуации. По команде FlexArm проделает тот же путь, чтобы вернуться в изначальное положение, двигаясь в ожидаемом для команды врачей направлении. Оборудование остается на месте, объединенное 3D-изображение сохраняется, так что вы можете тут же продолжить работу там, где остановились, без необходимости выполнения нового сканирования.
Легкость в использовании и освоении системы
FlexArm предлагает множество инноваций, чтобы помочь врачам и членам медицинской бригады сохранить внимание на процедуре, включая
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании, подтвердили простоту управления FlexArm1.
Улучшенный инфекционный контроль
Система со штативом FlexArm может использоваться для управления рисками инфицирования пациентов во время лечения; она разработана в соответствии со строгими стандартами по контролю инфицирования для операционных. Она включает потолочную конструкцию для гибридной операционной, которая соответствует требованиям стерильности для гибридной операционной. Пользователю необходимо выполнять чистку подвижных частей потолочного крепления. Конструкция разработана для уменьшения числа нарушений ламинарного потока воздуха при операциях с применением ламинарных систем.
Оптимизация пространства
FlexArm освобождает пространство, позволяя работать в любом необходимом месте у стола и использовать разные возможности доступа к пациенту для осуществления различных видов процедур и эффективной работы в кабинете. Компактная конструкция системы освобождает пространство для дополнительного оборудования, подвесных механизмов и тележек. Она также увеличивает рабочее пространство по сравнению с роботизированными системами визуализации, поскольку не требует создания «закрытых зон» в помещении.
Ваша платформа для инноваций — сегодня и завтра
Поскольку востребованность гибридных операционных систем возрастает, вы можете уверенно встречать новых специалистов в вашей операционной с FlexArm, а также охватить новые возможности лечения для имеющихся групп пользователей. На сегодняшний день гибкость FlexArm позволяет нынешним пользователям, таким как сосудистым, кардио- и
94% врачей, принимавших участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что гибкость FlexArm позволяет проводить новые процедуры1.
Повысьте уровень использования операционной с применением рабочих процессов на основе процедур
Лаборатория для интервенционных процедур или гибридная операционная — это дорогостоящая инвестиция, которая обуславливает желанию получить максимальную производительность и эффективность. Гибкость перемещения FlexArm и «интеллектуальный» контроль движения позволяют применять рабочие процессы на основе процедур для осуществления различных процедур в одном помещении. Эти рабочие процессы также более эффективны: отмечается сокращение времени, необходимого для позиционирования системы, на 27% по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами1.
Ваша платформа для инноваций — сегодня и завтра
Ожидается непрерывное повышение спроса на рабочую среду для разностороннего лечения; это приведет к повышению эксплуатации имеющейся интервенционной лаборатории или гибридной операционной. Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала создают идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать. По мере повышения спроса и появления новых технологий ваша операционная с FlexArm создаст все условия для оказания медицинской помощи в одном помещении.
94% врачей, принимавших участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что гибкость FlexArm позволяет проводить новые процедуры1.
Повышайте уровень стандартизации рабочего процесса для оптимизации процедур
Эффективная и согласованная работа в многофункциональной операционной — это испытание для различных медицинских бригад и оборудования. Благодаря гибкости системы с FlexArm вам больше не придется перемещать стол пациента во время визуализации или нарушать работу оборудования и инструментов. Анестезиологи и врачи ультразвуковой диагностики могут занимать удобную позицию у головного конца и оставаться там на протяжении всей процедуры, в то время как С-дуга двигается вокруг них. Протоколы ProcedureCard включают предустановки и могут отображать больничные контрольные списки/протоколы, позволяющие стандартизировать подходы для всех видов исследований.
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании согласились, что FlexArm обеспечивает тот необходимый доступ к головному концу операционного стола1.
Оптимизация пространства
FlexArm освобождает пространство, позволяя работать в любом необходимом месте у стола и использовать разные возможности доступа к пациенту для осуществления различных видов процедур и эффективной работы в кабинете. Компактная конструкция системы освобождает пространство для дополнительного оборудования, подвесных механизмов и тележек. Она также увеличивает рабочее пространство по сравнению с роботизированными системами визуализации, поскольку не требует создания «закрытых зон» в помещении.
Все врачи, принимавшие участие в моделируемом исследовании, подтвердили, что работа с FlexArm повышает гибкость процесса1.
Привлекайте новых врачей и специалистов
Создание новой интервенционной лаборатории или гибридной операционной с FlexArm позволит вам позиционировать ваше медицинское учреждение как технологически продвинутую организацию в этой сфере. Это позволит вам привлечь ведущих профессионалов и новых пациентов, которые находятся в поиске усовершенствованных методов лечения. Вы также можете распространять информацию о вашей организации и новых технологиях среди местного населения через местные средства массовой информации.