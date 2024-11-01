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Технология визуализации Philips ClarityIQ

Технология получения высококачественных изображений при низких дозах рентгеновского излучения

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Технология ClarityIQ обеспечивает получение изображений высокого качества для широкого перечня клинических процедур. Это позволяет выполнять высококачественную визуализацию пациентов любого телосложения при низких дозах рентгеновского облучения. На сегодняшний день опубликованы данные многочисленных клинических исследований, посвященных технологии ClarityIQ, в которых участвовало более 19 000 пациентов, и все они свидетельствуют о том, что данная технология позволяет снизить дозы облучения для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов до 83%.

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Особенности
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза

Высокое качество, сверхнизкая доза

ClarityIQ — это новая технология рентгеновской визуализации. Данные исследований свидетельствуют о том, что технология ClarityIQ позволяет в значительной мере снизить дозу рентгеновского излучения, что приводит к снижению риска осложнений вследствие облучения пациентов(а,b). Она позволяет проводить более длительные процедуры лечения пациентов с лишним весом и высоким риском(а,b). Технология ClarityIQ снижает уровень рассеянного излучения, тем самым уменьшая риск возникновения отсроченных осложнений у врачей и сотрудников(a,b).

Высокое качество, сверхнизкая доза

Высокое качество, сверхнизкая доза
ClarityIQ — это новая технология рентгеновской визуализации. Данные исследований свидетельствуют о том, что технология ClarityIQ позволяет в значительной мере снизить дозу рентгеновского излучения, что приводит к снижению риска осложнений вследствие облучения пациентов(а,b). Она позволяет проводить более длительные процедуры лечения пациентов с лишним весом и высоким риском(а,b). Технология ClarityIQ снижает уровень рассеянного излучения, тем самым уменьшая риск возникновения отсроченных осложнений у врачей и сотрудников(a,b).

Высокое качество, сверхнизкая доза

ClarityIQ — это новая технология рентгеновской визуализации. Данные исследований свидетельствуют о том, что технология ClarityIQ позволяет в значительной мере снизить дозу рентгеновского излучения, что приводит к снижению риска осложнений вследствие облучения пациентов(а,b). Она позволяет проводить более длительные процедуры лечения пациентов с лишним весом и высоким риском(а,b). Технология ClarityIQ снижает уровень рассеянного излучения, тем самым уменьшая риск возникновения отсроченных осложнений у врачей и сотрудников(a,b).
Click here for more information
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза

Высокое качество, сверхнизкая доза

ClarityIQ — это новая технология рентгеновской визуализации. Данные исследований свидетельствуют о том, что технология ClarityIQ позволяет в значительной мере снизить дозу рентгеновского излучения, что приводит к снижению риска осложнений вследствие облучения пациентов(а,b). Она позволяет проводить более длительные процедуры лечения пациентов с лишним весом и высоким риском(а,b). Технология ClarityIQ снижает уровень рассеянного излучения, тем самым уменьшая риск возникновения отсроченных осложнений у врачей и сотрудников(a,b).
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов

Улучшение визуализации сосудов

В технологии ClarityIQ используется усовершенствованная пространственная фильтрация для выделения структур и уменьшения влияния фонового шума на изображение. Возможности высокоскоростных параллельных вычислений улучшают фильтрацию в режиме реального времени. Результатом является исключительная визуализация клинически значимых структур при сверхнизких уровнях дозы рентгеновского излучения детектора. Это особенно важно при проведении эндоваскулярных процедур.

Улучшение визуализации сосудов

Улучшение визуализации сосудов
В технологии ClarityIQ используется усовершенствованная пространственная фильтрация для выделения структур и уменьшения влияния фонового шума на изображение. Возможности высокоскоростных параллельных вычислений улучшают фильтрацию в режиме реального времени. Результатом является исключительная визуализация клинически значимых структур при сверхнизких уровнях дозы рентгеновского излучения детектора. Это особенно важно при проведении эндоваскулярных процедур.

Улучшение визуализации сосудов

В технологии ClarityIQ используется усовершенствованная пространственная фильтрация для выделения структур и уменьшения влияния фонового шума на изображение. Возможности высокоскоростных параллельных вычислений улучшают фильтрацию в режиме реального времени. Результатом является исключительная визуализация клинически значимых структур при сверхнизких уровнях дозы рентгеновского излучения детектора. Это особенно важно при проведении эндоваскулярных процедур.
Click here for more information
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов

Улучшение визуализации сосудов

В технологии ClarityIQ используется усовершенствованная пространственная фильтрация для выделения структур и уменьшения влияния фонового шума на изображение. Возможности высокоскоростных параллельных вычислений улучшают фильтрацию в режиме реального времени. Результатом является исключительная визуализация клинически значимых структур при сверхнизких уровнях дозы рентгеновского излучения детектора. Это особенно важно при проведении эндоваскулярных процедур.
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении

Меньше искажений при движении

Для уменьшения дозы рентгеновского облучения без потери клинически значимой информации при изучении структур сердца в динамике, технология ClarityIQ использует новую функцию компенсации движения. Она уменьшает размытость только той части изображения, где присутствуют движущиеся структуры, такие как сердце и желудочно-кишечный тракт, тем самым улучшая качество изображения. Параметры визуализации сердца можно настроить во время установки в соответствии с предпочтениями пользователя.

Меньше искажений при движении

Меньше искажений при движении
Для уменьшения дозы рентгеновского облучения без потери клинически значимой информации при изучении структур сердца в динамике, технология ClarityIQ использует новую функцию компенсации движения. Она уменьшает размытость только той части изображения, где присутствуют движущиеся структуры, такие как сердце и желудочно-кишечный тракт, тем самым улучшая качество изображения. Параметры визуализации сердца можно настроить во время установки в соответствии с предпочтениями пользователя.

Меньше искажений при движении

Для уменьшения дозы рентгеновского облучения без потери клинически значимой информации при изучении структур сердца в динамике, технология ClarityIQ использует новую функцию компенсации движения. Она уменьшает размытость только той части изображения, где присутствуют движущиеся структуры, такие как сердце и желудочно-кишечный тракт, тем самым улучшая качество изображения. Параметры визуализации сердца можно настроить во время установки в соответствии с предпочтениями пользователя.
Click here for more information
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении

Меньше искажений при движении

Для уменьшения дозы рентгеновского облучения без потери клинически значимой информации при изучении структур сердца в динамике, технология ClarityIQ использует новую функцию компенсации движения. Она уменьшает размытость только той части изображения, где присутствуют движущиеся структуры, такие как сердце и желудочно-кишечный тракт, тем самым улучшая качество изображения. Параметры визуализации сердца можно настроить во время установки в соответствии с предпочтениями пользователя.
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость

Исключительная клиническая гибкость

Настраиваемая система цифровой визуализации ClarityIQ открывает для врачей уникальные возможности управления дозой и клиническую гибкость. В отличие от многих традиционных систем, которые обрабатывают изображения последовательно, ClarityIQ выполняет множество этапов обработки изображений параллельно и поэтапно. Это позволяет обрабатывать больше изображений за более короткое время, без заметной задержки между получением изображения и его отображением.

Исключительная клиническая гибкость

Исключительная клиническая гибкость
Настраиваемая система цифровой визуализации ClarityIQ открывает для врачей уникальные возможности управления дозой и клиническую гибкость. В отличие от многих традиционных систем, которые обрабатывают изображения последовательно, ClarityIQ выполняет множество этапов обработки изображений параллельно и поэтапно. Это позволяет обрабатывать больше изображений за более короткое время, без заметной задержки между получением изображения и его отображением.

Исключительная клиническая гибкость

Настраиваемая система цифровой визуализации ClarityIQ открывает для врачей уникальные возможности управления дозой и клиническую гибкость. В отличие от многих традиционных систем, которые обрабатывают изображения последовательно, ClarityIQ выполняет множество этапов обработки изображений параллельно и поэтапно. Это позволяет обрабатывать больше изображений за более короткое время, без заметной задержки между получением изображения и его отображением.
Click here for more information
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость

Исключительная клиническая гибкость

Настраиваемая система цифровой визуализации ClarityIQ открывает для врачей уникальные возможности управления дозой и клиническую гибкость. В отличие от многих традиционных систем, которые обрабатывают изображения последовательно, ClarityIQ выполняет множество этапов обработки изображений параллельно и поэтапно. Это позволяет обрабатывать больше изображений за более короткое время, без заметной задержки между получением изображения и его отображением.
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения

Индивидуальные настройки приложения

Для поддержки разнообразных приложений в рамках технологии ClarityIQ выполнена точная настройка более 500 параметров системы, при этом настройка обработки изображений может быть выполнена самостоятельно. Например, для улучшения визуализации мелких сосудов при нейрохирургических вмешательствах применяется сдвиг пикселов в режиме реального времени с автоматическим управлением движением. Компенсация движения уменьшает шум на изображениях бьющегося сердца.

Индивидуальные настройки приложения

Индивидуальные настройки приложения
Для поддержки разнообразных приложений в рамках технологии ClarityIQ выполнена точная настройка более 500 параметров системы, при этом настройка обработки изображений может быть выполнена самостоятельно. Например, для улучшения визуализации мелких сосудов при нейрохирургических вмешательствах применяется сдвиг пикселов в режиме реального времени с автоматическим управлением движением. Компенсация движения уменьшает шум на изображениях бьющегося сердца.

Индивидуальные настройки приложения

Для поддержки разнообразных приложений в рамках технологии ClarityIQ выполнена точная настройка более 500 параметров системы, при этом настройка обработки изображений может быть выполнена самостоятельно. Например, для улучшения визуализации мелких сосудов при нейрохирургических вмешательствах применяется сдвиг пикселов в режиме реального времени с автоматическим управлением движением. Компенсация движения уменьшает шум на изображениях бьющегося сердца.
Click here for more information
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения

Индивидуальные настройки приложения

Для поддержки разнообразных приложений в рамках технологии ClarityIQ выполнена точная настройка более 500 параметров системы, при этом настройка обработки изображений может быть выполнена самостоятельно. Например, для улучшения визуализации мелких сосудов при нейрохирургических вмешательствах применяется сдвиг пикселов в режиме реального времени с автоматическим управлением движением. Компенсация движения уменьшает шум на изображениях бьющегося сердца.
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения

Уменьшение артефактов движения

Сопоставление изображений перед субтракцией, сдвиг пикселов в режиме реального времени помогает уменьшить артефакты движения. Технология ClarityIQ выполняет сдвиг пикселов автоматически и в режиме реального времени с помощью функции автоматического управления движением. Во время нейрохирургичесих вмешательств функция AMC проводит корректировку изображений черепа, движений и артефактов, что имеет большое значение при размещении небольших устройств у основания черепа.

Уменьшение артефактов движения

Уменьшение артефактов движения
Сопоставление изображений перед субтракцией, сдвиг пикселов в режиме реального времени помогает уменьшить артефакты движения. Технология ClarityIQ выполняет сдвиг пикселов автоматически и в режиме реального времени с помощью функции автоматического управления движением. Во время нейрохирургичесих вмешательств функция AMC проводит корректировку изображений черепа, движений и артефактов, что имеет большое значение при размещении небольших устройств у основания черепа.

Уменьшение артефактов движения

Сопоставление изображений перед субтракцией, сдвиг пикселов в режиме реального времени помогает уменьшить артефакты движения. Технология ClarityIQ выполняет сдвиг пикселов автоматически и в режиме реального времени с помощью функции автоматического управления движением. Во время нейрохирургичесих вмешательств функция AMC проводит корректировку изображений черепа, движений и артефактов, что имеет большое значение при размещении небольших устройств у основания черепа.
Click here for more information
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения

Уменьшение артефактов движения

Сопоставление изображений перед субтракцией, сдвиг пикселов в режиме реального времени помогает уменьшить артефакты движения. Технология ClarityIQ выполняет сдвиг пикселов автоматически и в режиме реального времени с помощью функции автоматического управления движением. Во время нейрохирургичесих вмешательств функция AMC проводит корректировку изображений черепа, движений и артефактов, что имеет большое значение при размещении небольших устройств у основания черепа.
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска

Лечение пациентов из группы высокого риска

По мере того, как хирургические вмешательства становятся более сложными, появляется больше проблем. Одна из них — рост числа пациентов с высоким ИМТ. Визуализация их анатомических структур может потребовать увеличения дозы излучения и времени проведения рентгеноскопии. Технология визуализации при низких дозах ClarityIQ дает больше возможностей для управления дозовой нагрузкой и увеличения времени рентгеноскопии при визуализации пациентов с лишним весом и пациентов из группы высокого риска.

Лечение пациентов из группы высокого риска

Лечение пациентов из группы высокого риска
По мере того, как хирургические вмешательства становятся более сложными, появляется больше проблем. Одна из них — рост числа пациентов с высоким ИМТ. Визуализация их анатомических структур может потребовать увеличения дозы излучения и времени проведения рентгеноскопии. Технология визуализации при низких дозах ClarityIQ дает больше возможностей для управления дозовой нагрузкой и увеличения времени рентгеноскопии при визуализации пациентов с лишним весом и пациентов из группы высокого риска.

Лечение пациентов из группы высокого риска

По мере того, как хирургические вмешательства становятся более сложными, появляется больше проблем. Одна из них — рост числа пациентов с высоким ИМТ. Визуализация их анатомических структур может потребовать увеличения дозы излучения и времени проведения рентгеноскопии. Технология визуализации при низких дозах ClarityIQ дает больше возможностей для управления дозовой нагрузкой и увеличения времени рентгеноскопии при визуализации пациентов с лишним весом и пациентов из группы высокого риска.
Click here for more information
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска

Лечение пациентов из группы высокого риска

По мере того, как хирургические вмешательства становятся более сложными, появляется больше проблем. Одна из них — рост числа пациентов с высоким ИМТ. Визуализация их анатомических структур может потребовать увеличения дозы излучения и времени проведения рентгеноскопии. Технология визуализации при низких дозах ClarityIQ дает больше возможностей для управления дозовой нагрузкой и увеличения времени рентгеноскопии при визуализации пациентов с лишним весом и пациентов из группы высокого риска.
  • Высокое качество, сверхнизкая доза
  • Улучшение визуализации сосудов
  • Меньше искажений при движении
  • Исключительная клиническая гибкость
Посмотреть все особенности
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза

Высокое качество, сверхнизкая доза

ClarityIQ — это новая технология рентгеновской визуализации. Данные исследований свидетельствуют о том, что технология ClarityIQ позволяет в значительной мере снизить дозу рентгеновского излучения, что приводит к снижению риска осложнений вследствие облучения пациентов(а,b). Она позволяет проводить более длительные процедуры лечения пациентов с лишним весом и высоким риском(а,b). Технология ClarityIQ снижает уровень рассеянного излучения, тем самым уменьшая риск возникновения отсроченных осложнений у врачей и сотрудников(a,b).

Высокое качество, сверхнизкая доза

Высокое качество, сверхнизкая доза
ClarityIQ — это новая технология рентгеновской визуализации. Данные исследований свидетельствуют о том, что технология ClarityIQ позволяет в значительной мере снизить дозу рентгеновского излучения, что приводит к снижению риска осложнений вследствие облучения пациентов(а,b). Она позволяет проводить более длительные процедуры лечения пациентов с лишним весом и высоким риском(а,b). Технология ClarityIQ снижает уровень рассеянного излучения, тем самым уменьшая риск возникновения отсроченных осложнений у врачей и сотрудников(a,b).

Высокое качество, сверхнизкая доза

ClarityIQ — это новая технология рентгеновской визуализации. Данные исследований свидетельствуют о том, что технология ClarityIQ позволяет в значительной мере снизить дозу рентгеновского излучения, что приводит к снижению риска осложнений вследствие облучения пациентов(а,b). Она позволяет проводить более длительные процедуры лечения пациентов с лишним весом и высоким риском(а,b). Технология ClarityIQ снижает уровень рассеянного излучения, тем самым уменьшая риск возникновения отсроченных осложнений у врачей и сотрудников(a,b).
Click here for more information
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза

Высокое качество, сверхнизкая доза

ClarityIQ — это новая технология рентгеновской визуализации. Данные исследований свидетельствуют о том, что технология ClarityIQ позволяет в значительной мере снизить дозу рентгеновского излучения, что приводит к снижению риска осложнений вследствие облучения пациентов(а,b). Она позволяет проводить более длительные процедуры лечения пациентов с лишним весом и высоким риском(а,b). Технология ClarityIQ снижает уровень рассеянного излучения, тем самым уменьшая риск возникновения отсроченных осложнений у врачей и сотрудников(a,b).
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов

Улучшение визуализации сосудов

В технологии ClarityIQ используется усовершенствованная пространственная фильтрация для выделения структур и уменьшения влияния фонового шума на изображение. Возможности высокоскоростных параллельных вычислений улучшают фильтрацию в режиме реального времени. Результатом является исключительная визуализация клинически значимых структур при сверхнизких уровнях дозы рентгеновского излучения детектора. Это особенно важно при проведении эндоваскулярных процедур.

Улучшение визуализации сосудов

Улучшение визуализации сосудов
В технологии ClarityIQ используется усовершенствованная пространственная фильтрация для выделения структур и уменьшения влияния фонового шума на изображение. Возможности высокоскоростных параллельных вычислений улучшают фильтрацию в режиме реального времени. Результатом является исключительная визуализация клинически значимых структур при сверхнизких уровнях дозы рентгеновского излучения детектора. Это особенно важно при проведении эндоваскулярных процедур.

Улучшение визуализации сосудов

В технологии ClarityIQ используется усовершенствованная пространственная фильтрация для выделения структур и уменьшения влияния фонового шума на изображение. Возможности высокоскоростных параллельных вычислений улучшают фильтрацию в режиме реального времени. Результатом является исключительная визуализация клинически значимых структур при сверхнизких уровнях дозы рентгеновского излучения детектора. Это особенно важно при проведении эндоваскулярных процедур.
Click here for more information
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов

Улучшение визуализации сосудов

В технологии ClarityIQ используется усовершенствованная пространственная фильтрация для выделения структур и уменьшения влияния фонового шума на изображение. Возможности высокоскоростных параллельных вычислений улучшают фильтрацию в режиме реального времени. Результатом является исключительная визуализация клинически значимых структур при сверхнизких уровнях дозы рентгеновского излучения детектора. Это особенно важно при проведении эндоваскулярных процедур.
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении

Меньше искажений при движении

Для уменьшения дозы рентгеновского облучения без потери клинически значимой информации при изучении структур сердца в динамике, технология ClarityIQ использует новую функцию компенсации движения. Она уменьшает размытость только той части изображения, где присутствуют движущиеся структуры, такие как сердце и желудочно-кишечный тракт, тем самым улучшая качество изображения. Параметры визуализации сердца можно настроить во время установки в соответствии с предпочтениями пользователя.

Меньше искажений при движении

Меньше искажений при движении
Для уменьшения дозы рентгеновского облучения без потери клинически значимой информации при изучении структур сердца в динамике, технология ClarityIQ использует новую функцию компенсации движения. Она уменьшает размытость только той части изображения, где присутствуют движущиеся структуры, такие как сердце и желудочно-кишечный тракт, тем самым улучшая качество изображения. Параметры визуализации сердца можно настроить во время установки в соответствии с предпочтениями пользователя.

Меньше искажений при движении

Для уменьшения дозы рентгеновского облучения без потери клинически значимой информации при изучении структур сердца в динамике, технология ClarityIQ использует новую функцию компенсации движения. Она уменьшает размытость только той части изображения, где присутствуют движущиеся структуры, такие как сердце и желудочно-кишечный тракт, тем самым улучшая качество изображения. Параметры визуализации сердца можно настроить во время установки в соответствии с предпочтениями пользователя.
Click here for more information
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении

Меньше искажений при движении

Для уменьшения дозы рентгеновского облучения без потери клинически значимой информации при изучении структур сердца в динамике, технология ClarityIQ использует новую функцию компенсации движения. Она уменьшает размытость только той части изображения, где присутствуют движущиеся структуры, такие как сердце и желудочно-кишечный тракт, тем самым улучшая качество изображения. Параметры визуализации сердца можно настроить во время установки в соответствии с предпочтениями пользователя.
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость

Исключительная клиническая гибкость

Настраиваемая система цифровой визуализации ClarityIQ открывает для врачей уникальные возможности управления дозой и клиническую гибкость. В отличие от многих традиционных систем, которые обрабатывают изображения последовательно, ClarityIQ выполняет множество этапов обработки изображений параллельно и поэтапно. Это позволяет обрабатывать больше изображений за более короткое время, без заметной задержки между получением изображения и его отображением.

Исключительная клиническая гибкость

Исключительная клиническая гибкость
Настраиваемая система цифровой визуализации ClarityIQ открывает для врачей уникальные возможности управления дозой и клиническую гибкость. В отличие от многих традиционных систем, которые обрабатывают изображения последовательно, ClarityIQ выполняет множество этапов обработки изображений параллельно и поэтапно. Это позволяет обрабатывать больше изображений за более короткое время, без заметной задержки между получением изображения и его отображением.

Исключительная клиническая гибкость

Настраиваемая система цифровой визуализации ClarityIQ открывает для врачей уникальные возможности управления дозой и клиническую гибкость. В отличие от многих традиционных систем, которые обрабатывают изображения последовательно, ClarityIQ выполняет множество этапов обработки изображений параллельно и поэтапно. Это позволяет обрабатывать больше изображений за более короткое время, без заметной задержки между получением изображения и его отображением.
Click here for more information
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость

Исключительная клиническая гибкость

Настраиваемая система цифровой визуализации ClarityIQ открывает для врачей уникальные возможности управления дозой и клиническую гибкость. В отличие от многих традиционных систем, которые обрабатывают изображения последовательно, ClarityIQ выполняет множество этапов обработки изображений параллельно и поэтапно. Это позволяет обрабатывать больше изображений за более короткое время, без заметной задержки между получением изображения и его отображением.
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения

Индивидуальные настройки приложения

Для поддержки разнообразных приложений в рамках технологии ClarityIQ выполнена точная настройка более 500 параметров системы, при этом настройка обработки изображений может быть выполнена самостоятельно. Например, для улучшения визуализации мелких сосудов при нейрохирургических вмешательствах применяется сдвиг пикселов в режиме реального времени с автоматическим управлением движением. Компенсация движения уменьшает шум на изображениях бьющегося сердца.

Индивидуальные настройки приложения

Индивидуальные настройки приложения
Для поддержки разнообразных приложений в рамках технологии ClarityIQ выполнена точная настройка более 500 параметров системы, при этом настройка обработки изображений может быть выполнена самостоятельно. Например, для улучшения визуализации мелких сосудов при нейрохирургических вмешательствах применяется сдвиг пикселов в режиме реального времени с автоматическим управлением движением. Компенсация движения уменьшает шум на изображениях бьющегося сердца.

Индивидуальные настройки приложения

Для поддержки разнообразных приложений в рамках технологии ClarityIQ выполнена точная настройка более 500 параметров системы, при этом настройка обработки изображений может быть выполнена самостоятельно. Например, для улучшения визуализации мелких сосудов при нейрохирургических вмешательствах применяется сдвиг пикселов в режиме реального времени с автоматическим управлением движением. Компенсация движения уменьшает шум на изображениях бьющегося сердца.
Click here for more information
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения

Индивидуальные настройки приложения

Для поддержки разнообразных приложений в рамках технологии ClarityIQ выполнена точная настройка более 500 параметров системы, при этом настройка обработки изображений может быть выполнена самостоятельно. Например, для улучшения визуализации мелких сосудов при нейрохирургических вмешательствах применяется сдвиг пикселов в режиме реального времени с автоматическим управлением движением. Компенсация движения уменьшает шум на изображениях бьющегося сердца.
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения

Уменьшение артефактов движения

Сопоставление изображений перед субтракцией, сдвиг пикселов в режиме реального времени помогает уменьшить артефакты движения. Технология ClarityIQ выполняет сдвиг пикселов автоматически и в режиме реального времени с помощью функции автоматического управления движением. Во время нейрохирургичесих вмешательств функция AMC проводит корректировку изображений черепа, движений и артефактов, что имеет большое значение при размещении небольших устройств у основания черепа.

Уменьшение артефактов движения

Уменьшение артефактов движения
Сопоставление изображений перед субтракцией, сдвиг пикселов в режиме реального времени помогает уменьшить артефакты движения. Технология ClarityIQ выполняет сдвиг пикселов автоматически и в режиме реального времени с помощью функции автоматического управления движением. Во время нейрохирургичесих вмешательств функция AMC проводит корректировку изображений черепа, движений и артефактов, что имеет большое значение при размещении небольших устройств у основания черепа.

Уменьшение артефактов движения

Сопоставление изображений перед субтракцией, сдвиг пикселов в режиме реального времени помогает уменьшить артефакты движения. Технология ClarityIQ выполняет сдвиг пикселов автоматически и в режиме реального времени с помощью функции автоматического управления движением. Во время нейрохирургичесих вмешательств функция AMC проводит корректировку изображений черепа, движений и артефактов, что имеет большое значение при размещении небольших устройств у основания черепа.
Click here for more information
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения

Уменьшение артефактов движения

Сопоставление изображений перед субтракцией, сдвиг пикселов в режиме реального времени помогает уменьшить артефакты движения. Технология ClarityIQ выполняет сдвиг пикселов автоматически и в режиме реального времени с помощью функции автоматического управления движением. Во время нейрохирургичесих вмешательств функция AMC проводит корректировку изображений черепа, движений и артефактов, что имеет большое значение при размещении небольших устройств у основания черепа.
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска

Лечение пациентов из группы высокого риска

По мере того, как хирургические вмешательства становятся более сложными, появляется больше проблем. Одна из них — рост числа пациентов с высоким ИМТ. Визуализация их анатомических структур может потребовать увеличения дозы излучения и времени проведения рентгеноскопии. Технология визуализации при низких дозах ClarityIQ дает больше возможностей для управления дозовой нагрузкой и увеличения времени рентгеноскопии при визуализации пациентов с лишним весом и пациентов из группы высокого риска.

Лечение пациентов из группы высокого риска

Лечение пациентов из группы высокого риска
По мере того, как хирургические вмешательства становятся более сложными, появляется больше проблем. Одна из них — рост числа пациентов с высоким ИМТ. Визуализация их анатомических структур может потребовать увеличения дозы излучения и времени проведения рентгеноскопии. Технология визуализации при низких дозах ClarityIQ дает больше возможностей для управления дозовой нагрузкой и увеличения времени рентгеноскопии при визуализации пациентов с лишним весом и пациентов из группы высокого риска.

Лечение пациентов из группы высокого риска

По мере того, как хирургические вмешательства становятся более сложными, появляется больше проблем. Одна из них — рост числа пациентов с высоким ИМТ. Визуализация их анатомических структур может потребовать увеличения дозы излучения и времени проведения рентгеноскопии. Технология визуализации при низких дозах ClarityIQ дает больше возможностей для управления дозовой нагрузкой и увеличения времени рентгеноскопии при визуализации пациентов с лишним весом и пациентов из группы высокого риска.
Click here for more information
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска

Лечение пациентов из группы высокого риска

По мере того, как хирургические вмешательства становятся более сложными, появляется больше проблем. Одна из них — рост числа пациентов с высоким ИМТ. Визуализация их анатомических структур может потребовать увеличения дозы излучения и времени проведения рентгеноскопии. Технология визуализации при низких дозах ClarityIQ дает больше возможностей для управления дозовой нагрузкой и увеличения времени рентгеноскопии при визуализации пациентов с лишним весом и пациентов из группы высокого риска.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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