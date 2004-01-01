Технология визуализации Philips ClarityIQ

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Технология ClarityIQ обеспечивает получение изображений высокого качества для широкого перечня клинических процедур. Это позволяет выполнять высококачественную визуализацию пациентов любого телосложения при низких дозах рентгеновского облучения. На сегодняшний день опубликованы данные многочисленных клинических исследований, посвященных технологии ClarityIQ, в которых участвовало более 15000 пациентов, и все они свидетельствуют о том, что данная технология позволяет снизить дозы облучения для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов
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Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
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В ходе неврологических интервенционных процедур основной целью является получение четких изображений при поддержании соответствующего уровня безопасности. Решение Philips Neuro Suite в сочетании с рентгеновской системой Azurion 7 нового поколения с детекторами (20 и 15 дюймов) предназначено для повышения качества выполняемой терапии и поддержки эффективного контроля в ходе рабочего процесса.
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Эта потолочная система с 8 степенями свободы обеспечивает неограниченную гибкость визуализации при проведении различных процедур, а также свободу выбора положения медицинского персонала. Система отличается преимуществом компактного размещения, обеспечивая создание высокоэффективной среды, готовой к выполнению процедур будущего. При основном фокусе на пользователя система Philips Azurion с FlexArm способствует оптимизации производительности используемого комплекса и позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества.
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Откройте новые возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей либо электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя детекторами (12 дюймов каждый). Данная платформа является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.
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Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с двумя детекторами диагональю 20 и 12 дюймов соответственно. Данная система является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.
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