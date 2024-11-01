Технология визуализации Philips ClarityIQ

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Технология ClarityIQ обеспечивает получение изображений высокого качества для широкого перечня клинических процедур. Это позволяет выполнять высококачественную визуализацию пациентов любого телосложения при низких дозах рентгеновского облучения. На сегодняшний день опубликованы данные многочисленных клинических исследований, посвященных технологии ClarityIQ, в которых участвовало более 19 000 пациентов, и все они свидетельствуют о том, что данная технология позволяет снизить дозы облучения для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов до 83%.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Высокое качество, сверхнизкая доза
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Улучшение визуализации сосудов
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Меньше искажений при движении
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Исключительная клиническая гибкость
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Индивидуальные настройки приложения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Уменьшение артефактов движения
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
Лечение пациентов из группы высокого риска
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Система Azurion компании Philips позволяет быстро и уверенно выполнять широкий спектр стандартных и сложных нейрорадологических интервенционных процедур благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем и специальной комбинации детекторов 20 и 15 дюймов для улучшенной визуализации в 2 проекциях. Расширенные возможности, интегрированные вместе с инновационной геометрией системы, поддерживают улучшенный рабочий процесс, помогая оптимизировать работу операционной и обеспечить превосходное качество ухода за пациентами.
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Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с 20-дюймовым и 12-дюймовым детекторами. Эта ведущая в отрасли платформа для интервенционной радиологии позволяет выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря удобному взаимодействию системы с пользователем. Это помогает оптимизировать производительность в условиях лаборатории и обеспечить высокое качество медицинской помощи. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями с единого сенсорного экрана прямо у стола и принимайте быстрые и обоснованные решения в пределах стерильного поля.
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Откройте новые удивительные возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей и электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя 12-дюймовыми детекторами. Эта лучшая в отрасли система для интервенционной радиологии позволяет выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря удобному пользовательскому интерфейсу, что способствует оптимизации производительности в операционной и обеспечению высокого качества медицинской помощи. Легкое управление всеми соответствующими приложениями в одно касание с помощью сенсорного экрана прямо у стола помогает быстро принимать обоснованные решения в пределах стерильного поля.
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Эта потолочная система с 8 степенями свободы обеспечивает неограниченную гибкость визуализации при проведении различных процедур, а также свободу выбора положения медицинского персонала. Система отличается преимуществом компактного размещения, обеспечивая создание высокоэффективной среды, готовой к выполнению процедур будущего. При основном фокусе на пользователя система Philips Azurion с FlexArm способствует оптимизации производительности используемого комплекса и позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Оцените превосходные результаты инвазивных исследований сердца и сосудов благодаря системе Azurion 7 с плоским 12-дюймовым детектором. Это ведущее в отрасли решение для интервенционной радиологии поможет обеспечить непревзойденное качество оказываемой медицинской помощи и повысить эффективность выполняемых процедур благодаря объединению высоких медицинских стандартов и инновационных решений. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями с единого сенсорного экрана прямо у стола и принимайте быстрые и обоснованные решения в пределах стерильного поля.
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Увеличение возможностей интервенционной кардиологии с помощью системы Azurion 5 с 12-дюймовым плоским детектором. Это высокопроизводительное решение для интервенционной радиологии позволяет интервенционным кардиологам выполнять более сложные кардиологические вмешательства. Возможность управления всеми важными приложениями от операционного стола обеспечивает согласованность работы всех членов операционной бригады, повышая эффективность рабочих процессов отделения и улучшая клинические результаты.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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