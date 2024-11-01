Технология визуализации Philips ClarityIQ

Лечение пациентов из группы высокого риска

По мере того, как хирургические вмешательства становятся более сложными, появляется больше проблем. Одна из них — рост числа пациентов с высоким ИМТ. Визуализация их анатомических структур может потребовать увеличения дозы излучения и времени проведения рентгеноскопии. Технология визуализации при низких дозах ClarityIQ дает больше возможностей для управления дозовой нагрузкой и увеличения времени рентгеноскопии при визуализации пациентов с лишним весом и пациентов из группы высокого риска.