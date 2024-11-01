Медицинским учреждениям крайне необходимо повышение 'эффективности и клинических результатов, чтобы удовлетворить растущую потребность в проведении интервенций. Для дальнейшей оптимизации рабочего процесса в рентгеноперационной компания Philips представляет систему мониторинга параметров гемодинамики (система Hemo), которая позволяет проводить расширенные измерения параметров гемодинамики в лаборатории катетеризации. Эта уникальная комбинация, интегрированная с ведущим на рынке монитором пациента IntelliVue X3, обеспечивает непрерывный мониторинг пациента в рентгеноперационной
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Особенности
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
Улучшенное взаимодействие
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
Улучшенное взаимодействие
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
Управление с помощью сенсорного экрана
Управление с помощью сенсорного экрана
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Управление с помощью сенсорного экрана
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Управление с помощью сенсорного экрана
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Непрерывный мониторинг пациентов
Непрерывный мониторинг пациентов
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Непрерывный мониторинг пациентов
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Непрерывный мониторинг пациентов
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
Улучшенное взаимодействие
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
Улучшенное взаимодействие
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
Управление с помощью сенсорного экрана
Управление с помощью сенсорного экрана
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Управление с помощью сенсорного экрана
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Управление с помощью сенсорного экрана
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Непрерывный мониторинг пациентов
Непрерывный мониторинг пациентов
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Непрерывный мониторинг пациентов
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Непрерывный мониторинг пациентов
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
Tехнические характеристики
Физические характеристики
Физические характеристики
Вес
1,4 кг
Размер
194 x 97 x 85 мм
Дополнительные пакеты
Дополнительные пакеты
Встроенные технологии iFR и ФРК от Philips
✓
Ввод и сбор данных процедуры/события
✓
Каталка для рабочей станции Hemo в зоне пациента
✓
EtCO2
✓
Измерения
Измерения
ЭКГ в 12 отведениях
✓
SpO2 (возможность выбора технологии Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo rainbow SET SpO2)
✓
Частота дыхания
✓
Неинвазивное измерение артериального давления
✓
Четыре канала инвазивного измерения артериального давления
✓
Сердечный выброс методом термодилюции
✓
Температура поверхности тела
✓
EtCO2 в основном потоке (Respironics) или боковом потоке (LoFlo)
✓
EtCO2 Covidien Microstream
✓
Прочность
Прочность
Материалы поверхности, устойчивые к дезинфицирующим средствам
✓
Механическая прочность
7M3
Функции для измерения гемодинамических показателей
Функции для измерения гемодинамических показателей
Снятие и хранение измерений и расчетов параметров гемодинамики
✓
Комплексные измерения и анализ параметров гемодинамики
Измерение градиента, расчет показателей клапанов, индекс аортальной регургитации (AR), значения ST
Развернутая запись (запись и сохранение всех параметров кривых для последующего просмотра и анализа)
✓
Отчет системы Hemo о завершении случая (измерения и расчеты параметров гемодинамики)
Полное описание отчета, включая кривые и расчеты
Хранение всех данных пациента
✓
Печать кривых и результатов анализа параметров гемодинамики
✓
Интеграция с системой Philips для терапии под визуальным контролем
Интеграция с системой Philips для терапии под визуальным контролем
Управление системой Hemo с помощью модуля сенсорного экрана
✓
Подсоединение к потолочному подвесу для монитора или FlexVision
Для получения информации о наличии функции iFR в системе Philips Hemo, обратитесь к местному торговому представителю Philips.
Для получения информации о возможности непрерывного мониторинга пациента при использовании системы Philips Hemo с интегрированным монитором IntelliVue X3, обратитесь к местному торговому представителю Philips.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05206 Система физиомониторинга и управления информацией Xper Information Management, Philips Interventional Hemodynamic System с принадлежностями, № ФСЗ 2008/02491 Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue с принадлежностями, в вариантах исполнения: IntelliVue X2, IntelliVue X3.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.