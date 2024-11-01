Интеграция с монитором IntelliVue X3

Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.