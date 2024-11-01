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Philips Interventional Hemodynamic system с модулем IntelliVue x3

Улучшение рабочего процесса в рентгеноперационой

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Медицинским учреждениям крайне необходимо повышение 'эффективности и клинических результатов, чтобы удовлетворить растущую потребность в проведении интервенций. Для дальнейшей оптимизации рабочего процесса в рентгеноперационной компания Philips представляет систему мониторинга параметров гемодинамики (система Hemo), которая позволяет проводить расширенные измерения параметров гемодинамики в лаборатории катетеризации. Эта уникальная комбинация, интегрированная с ведущим на рынке монитором пациента IntelliVue X3, обеспечивает непрерывный мониторинг пациента в рентгеноперационной

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Особенности
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.

Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.

Улучшенное взаимодействие

В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
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Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
Управление с помощью сенсорного экрана
Управление с помощью сенсорного экрана

Управление с помощью сенсорного экрана

Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.

Управление с помощью сенсорного экрана

Управление с помощью сенсорного экрана
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.

Управление с помощью сенсорного экрана

Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Click here for more information
Управление с помощью сенсорного экрана
Управление с помощью сенсорного экрана

Управление с помощью сенсорного экрана

Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Click here for more information
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Гибкая настройка гемодинамических измерений

Гибкая настройка гемодинамических измерений

Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.

Гибкая настройка гемодинамических измерений

Гибкая настройка гемодинамических измерений
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.

Гибкая настройка гемодинамических измерений

Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Click here for more information
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Гибкая настройка гемодинамических измерений

Гибкая настройка гемодинамических измерений

Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Интеграция с монитором IntelliVue X3

Интеграция с монитором IntelliVue X3

Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.

Интеграция с монитором IntelliVue X3

Интеграция с монитором IntelliVue X3
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.

Интеграция с монитором IntelliVue X3

Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Click here for more information
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Интеграция с монитором IntelliVue X3

Интеграция с монитором IntelliVue X3

Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Непрерывный мониторинг пациентов
Непрерывный мониторинг пациентов

Непрерывный мониторинг пациентов

Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.

Непрерывный мониторинг пациентов

Непрерывный мониторинг пациентов
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.

Непрерывный мониторинг пациентов

Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Click here for more information
Непрерывный мониторинг пациентов
Непрерывный мониторинг пациентов

Непрерывный мониторинг пациентов

Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Click here for more information
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Оптимизация рабочего процесса в операционной

Оптимизация рабочего процесса в операционной

Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.

Оптимизация рабочего процесса в операционной

Оптимизация рабочего процесса в операционной
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.

Оптимизация рабочего процесса в операционной

Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
Click here for more information
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Оптимизация рабочего процесса в операционной

Оптимизация рабочего процесса в операционной

Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
  • Улучшенное взаимодействие
  • Управление с помощью сенсорного экрана
  • Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
  • Гибкая настройка гемодинамических измерений
Посмотреть все особенности
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.

Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие
В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.

Улучшенное взаимодействие

В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
Click here for more information
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

В пультовой специалисты могут проводить мониторинг всех основных показателей пациента, анализировать физиологические параметры и легко отображать результаты расчетов в операционной. Результаты отображаются в виде числового значения и изображения поля градиентов. Отображение числовых и графических результатов помогает специалистам сосредоточиться на выполняемых задачах без необходимости покидать стерильную зону.
Управление с помощью сенсорного экрана
Управление с помощью сенсорного экрана

Управление с помощью сенсорного экрана

Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.

Управление с помощью сенсорного экрана

Управление с помощью сенсорного экрана
Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.

Управление с помощью сенсорного экрана

Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Click here for more information
Управление с помощью сенсорного экрана
Управление с помощью сенсорного экрана

Управление с помощью сенсорного экрана

Теперь хирург в операционной может легко визуализировать и адаптировать расчеты основных показателей и физиологических параметров прямо у стола на модуле сенсорного экрана. Возможность управлять визуализацией и адаптировать результаты измерений на модуле сенсорного экрана помогает повысить эффективность рабочего процесса, позволяя вам выполнять больше задач прямо у стола.
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Click here for more information
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики
Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Интуитивный мониторинг параметров гемодинамики

Новый интерфейс позволяет специалистам управлять операцией и эффективно взаимодействовать друг с другом. Интерактивная диаграмма сердца на рабочей станции помогает специалистам в пультовой быстро выполнять измерения и менять метки давления. Эти функции повышают удобство использования системы всеми специалистами и обеспечивают сокращение времени на обучение работе с ней.
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Гибкая настройка гемодинамических измерений

Гибкая настройка гемодинамических измерений

Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.

Гибкая настройка гемодинамических измерений

Гибкая настройка гемодинамических измерений
Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.

Гибкая настройка гемодинамических измерений

Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Click here for more information
Гибкая настройка гемодинамических измерений
Гибкая настройка гемодинамических измерений

Гибкая настройка гемодинамических измерений

Выбирайте из множества конфигураций системы интервенционного мониторинга параметров гемодинамики. Каждая система поставляется с устройством мониторинга пациента, которое монтируется на боковой стороне стола. Доступны конфигурации рабочей станции с одним и двумя дисплеями. При использовании конфигурации с двумя дисплеями в пультовой комнате в полноэкранном режиме отображаются данные мониторинга пациента, результаты анализа параметров гемодинамики и отчеты.
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Интеграция с монитором IntelliVue X3

Интеграция с монитором IntelliVue X3

Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.

Интеграция с монитором IntelliVue X3

Интеграция с монитором IntelliVue X3
Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.

Интеграция с монитором IntelliVue X3

Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Click here for more information
Интеграция с монитором IntelliVue X3
Интеграция с монитором IntelliVue X3

Интеграция с монитором IntelliVue X3

Каждая система поставляется с компактным монитором пациента IntelliVue X3. При установке на столе в рентгеноперационной у вас появляется неограниченный доступ к пациенту практически из любого положения, без необходимости движения стола. Монитор имеет небольшой размер, что позволяет держать его в руках и легко устанавливать там, где это необходимо.
Непрерывный мониторинг пациентов
Непрерывный мониторинг пациентов

Непрерывный мониторинг пациентов

Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.

Непрерывный мониторинг пациентов

Непрерывный мониторинг пациентов
Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.

Непрерывный мониторинг пациентов

Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Click here for more information
Непрерывный мониторинг пациентов
Непрерывный мониторинг пациентов

Непрерывный мониторинг пациентов

Подключив монитор пациента IntelliVue X3 в рентгеноперационной к системе Philips Hemo, вы сможете выполнять непрерывное наблюдение за пациентом. Необходимость замены кабелей отсутствует, что сводит к минимуму вероятность возникновения сбоев и дает вам возможность полностью сосредоточиться на работе с пациентом.
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Click here for more information
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR
Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Повышение качества рабочего процесса с помощью iFR

Полностью интегрированная опция для проведения функциональных измерений позволяет выполнять и анализировать результаты точечного замера диастолического резерва кровотока (instant wave-free Ratio, iFR) и измерения iFR Scout при протяжке проводника как в операционной, так и в пультовой. Это обеспечивает внедрение новейших методов мониторинга параметров гемодинамики и физиологических методов в работу рентгеноперационной.
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Оптимизация рабочего процесса в операционной

Оптимизация рабочего процесса в операционной

Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.

Оптимизация рабочего процесса в операционной

Оптимизация рабочего процесса в операционной
Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.

Оптимизация рабочего процесса в операционной

Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.
Click here for more information
Оптимизация рабочего процесса в операционной
Оптимизация рабочего процесса в операционной

Оптимизация рабочего процесса в операционной

Ваша ангиографическая система Philips и система Hemo эффективно работают вместе, что сокращает объем данных, вводимых вручную. Это, в свою очередь, способствует уменьшению количества ошибок при вводе данных пользователями, повышает целостность ваших отчетов и сводит к минимуму сбои в работе. Все это обеспечивает вам возможность сосредоточиться на работе с пациентом и эффективно взаимодействовать с вашей группой специалистов.

Tехнические характеристики

Физические характеристики
Физические характеристики
Вес
  • 1,4 кг
Размер
  • 194 x 97 x 85 мм
Дополнительные пакеты
Дополнительные пакеты
Встроенные технологии iFR и ФРК от Philips
Ввод и сбор данных процедуры/события
Каталка для рабочей станции Hemo в зоне пациента
EtCO2
Измерения
Измерения
ЭКГ в 12 отведениях
SpO2 (возможность выбора технологии Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo rainbow SET SpO2)
Частота дыхания
Неинвазивное измерение артериального давления
Четыре канала инвазивного измерения артериального давления
Сердечный выброс методом термодилюции
Температура поверхности тела
EtCO2 в основном потоке (Respironics) или боковом потоке (LoFlo)
EtCO2 Covidien Microstream
Прочность
Прочность
Материалы поверхности, устойчивые к дезинфицирующим средствам
Механическая прочность
  • 7M3
Функции для измерения гемодинамических показателей
Функции для измерения гемодинамических показателей
Снятие и хранение измерений и расчетов параметров гемодинамики
Комплексные измерения и анализ параметров гемодинамики
  • Измерение градиента, расчет показателей клапанов, индекс аортальной регургитации (AR), значения ST
Развернутая запись (запись и сохранение всех параметров кривых для последующего просмотра и анализа)
Отчет системы Hemo о завершении случая (измерения и расчеты параметров гемодинамики)
  • Полное описание отчета, включая кривые и расчеты
Хранение всех данных пациента
Печать кривых и результатов анализа параметров гемодинамики
Интеграция с системой Philips для терапии под визуальным контролем
Интеграция с системой Philips для терапии под визуальным контролем
Управление системой Hemo с помощью модуля сенсорного экрана
Подсоединение к потолочному подвесу для монитора или FlexVision
Данные пациентов
Физические характеристики
Физические характеристики
Вес
  • 1,4 кг
Размер
  • 194 x 97 x 85 мм
Дополнительные пакеты
Дополнительные пакеты
Встроенные технологии iFR и ФРК от Philips
Ввод и сбор данных процедуры/события
Посмотреть все характеристики
Физические характеристики
Физические характеристики
Вес
  • 1,4 кг
Размер
  • 194 x 97 x 85 мм
Дополнительные пакеты
Дополнительные пакеты
Встроенные технологии iFR и ФРК от Philips
Ввод и сбор данных процедуры/события
Каталка для рабочей станции Hemo в зоне пациента
EtCO2
Измерения
Измерения
ЭКГ в 12 отведениях
SpO2 (возможность выбора технологии Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo rainbow SET SpO2)
Частота дыхания
Неинвазивное измерение артериального давления
Четыре канала инвазивного измерения артериального давления
Сердечный выброс методом термодилюции
Температура поверхности тела
EtCO2 в основном потоке (Respironics) или боковом потоке (LoFlo)
EtCO2 Covidien Microstream
Прочность
Прочность
Материалы поверхности, устойчивые к дезинфицирующим средствам
Механическая прочность
  • 7M3
Функции для измерения гемодинамических показателей
Функции для измерения гемодинамических показателей
Снятие и хранение измерений и расчетов параметров гемодинамики
Комплексные измерения и анализ параметров гемодинамики
  • Измерение градиента, расчет показателей клапанов, индекс аортальной регургитации (AR), значения ST
Развернутая запись (запись и сохранение всех параметров кривых для последующего просмотра и анализа)
Отчет системы Hemo о завершении случая (измерения и расчеты параметров гемодинамики)
  • Полное описание отчета, включая кривые и расчеты
Хранение всех данных пациента
Печать кривых и результатов анализа параметров гемодинамики
Интеграция с системой Philips для терапии под визуальным контролем
Интеграция с системой Philips для терапии под визуальным контролем
Управление системой Hemo с помощью модуля сенсорного экрана
Подсоединение к потолочному подвесу для монитора или FlexVision
Данные пациентов
  • Для получения информации о наличии функции iFR в системе Philips Hemo, обратитесь к местному торговому представителю Philips.
  • Для получения информации о возможности непрерывного мониторинга пациента при использовании системы Philips Hemo с интегрированным монитором IntelliVue X3, обратитесь к местному торговому представителю Philips.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05206 Система физиомониторинга и управления информацией Xper Information Management, Philips Interventional Hemodynamic System с принадлежностями, № ФСЗ 2008/02491 Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue с принадлежностями, в вариантах исполнения: IntelliVue X2, IntelliVue X3.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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