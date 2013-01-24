В основе Philips Diamond Select — та же проверенная технология, высокие стандарты и поддержка, что и в новых системах Philips. Каждая система проходит тщательный процесс восстановления на заводе-изготовителе, начиная с очистки, дезинфекции и покраски. Устаревшие или неисправные детали заменяются оригинальными компонентами Philips. Выполняется установка новейшего программного обеспечения и рабочих обновлений, а также настройка системы в соответствии с требованиями конкретного учреждения. В конечном итоге проводится полная проверка производительности и качества.