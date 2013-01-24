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Diamond Select
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Качество и производительность наравне с новым устройством

Diamond Select — расширенные клинические возможности с меньшими затратами

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    В основе Philips Diamond Select — та же проверенная технология, высокие стандарты и поддержка, что и в новых системах Philips. Каждая система проходит тщательный процесс восстановления на заводе-изготовителе, начиная с очистки, дезинфекции и покраски. Устаревшие или неисправные детали заменяются оригинальными компонентами Philips. Выполняется установка новейшего программного обеспечения и рабочих обновлений, а также настройка системы в соответствии с требованиями конкретного учреждения. В конечном итоге проводится полная проверка производительности и качества.
    Восстановление на заводе-изготовителе
    Восстановление на заводе-изготовителе: надежный и высокий стандарт процесса восстановления Philips
    Наравне с новым устройством
    Надежность и работоспособность, гарантия и обслуживание, клиническая поддержка и обучение — наравне с новым устройством
    Новейшее программное обеспечение
    Новейшее программное обеспечение и рабочие обновления
    Системы Diamond Select не отличаются от новых и основываются на проверенной технологии и высоких стандартах, а также предоставляются с полной гарантией и поддержкой.

    Наш процесс восстановления на заводе-изготовителе гарантирует высокое качество

    Первый этап

    Этап 1

    Систему очищают и дезинфицируют
    Второй этап

    Этап 2

    Система проходит процесс косметического восстановления
    Третий этап

    Этап 3

    Все компоненты тщательно тестируются
    Четвертый этап

    Этап 4

    Неисправные детали заменяются компонентами Philips
    Пятый этап

    Этап 5

    Устанавливается новейшее программное обеспечение и рабочие обновления
    Шестой этап

    Этап 6

    Выполняется настройка системы в соответствии с потребностями заказчика
    Седьмой этап

    Этап 7

    Выполняется полная проверка производительности и качества

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю