Качество по доступной цене

Diamond Select предлагает расширенные клинические возможности с меньшими затратами, чтобы вы могли осуществлять наилучший уход за своими пациентами. Вы получаете возможность приобрести систему с теми же клиническими возможностями с экономией в среднем 25% по сравнению с новым устройством, либо систему с расширенными клиническими возможностями по стоимости нового устройства. Таким образом вы уменьшаете расходы, сохраняя качество необходимой медицинской помощи.

Каждое решение Diamond Select соответствует требованиям завтрашнего дня, предоставляя доступ ко всем новейшим обновлениям и конфигурациям, настроенным в соответствии с

индивидуальными требованиями каждого учреждения.