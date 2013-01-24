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Diamond Select
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Качество по доступной цене

Diamond Select — расширенные клинические возможности с меньшими затратами

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Diamond Select предлагает расширенные клинические возможности с меньшими затратами, чтобы вы могли осуществлять наилучший уход за своими пациентами. Вы получаете возможность приобрести систему с теми же клиническими возможностями с экономией в среднем 25% по сравнению с новым устройством, либо систему с расширенными клиническими возможностями по стоимости нового устройства. Таким образом вы уменьшаете расходы, сохраняя качество необходимой медицинской помощи.

 

Каждое решение Diamond Select соответствует требованиям завтрашнего дня, предоставляя доступ ко всем новейшим обновлениям и конфигурациям, настроенным в соответствии с

индивидуальными требованиями каждого учреждения.
Расширенные клинические возможности
Расширенные клинические возможности с меньшими затратами
Экономия
25% экономии по сравнению с новой системой
Индивидуальная конфигурация
Индивидуальная конфигурация
Соответствует требованиями завтрашнего дня
Соответствует требованиями завтрашнего дня, имеет доступ ко всем новейшим обновлениям

Узнайте больше о других преимуществах Diamond Select

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Качество и производительность наравне с новым устройством

Качество и производительность наравне с новым устройством

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Воспользуйтесь преимуществами экосистемы с замкнутым циклом

Воспользуйтесь преимуществами экосистемы с замкнутым циклом

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Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю