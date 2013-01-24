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Vereos ПЭТ/КТ

Сколько деталей можно
разглядеть на цифровом изображении?

 

Перемещайтесь по изображению, чтобы начать сканирование.

Перемещайтесь по изображению, чтобы проверить это

 

Диагноз, который вы ставите, зависит от деталей. Измените количество различимых деталей с помощью системы ПЭТ/КТ Philips Vereos, первого в мире цифрового ПЭТ-сканера.
Визуализация в области неврологии

Визуализация в области неврологии

Оцените исключительную детализацию и высокое качество изображений анатомических структур, предоставляемые системой ПЭТ/КТ Vereos, на показанных здесь изображениях головного мозга.
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Визуализация сердца

Визуализация сердца

Сравните контрастность и качество изображений сердца.
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Визуализация в области онкологии

Визуализация в области онкологии

Сравните качество показанных здесь изображений грудной клетки.
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Основные характеристики

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Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю