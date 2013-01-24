Платформа iPatient обеспечивает уверенность и согласованность результатов при выполнении исследований благодаря индивидуальному рабочему процессу с учетом особенностей пациента. Использование платформы iPatient позволяет сократить время получения результатов на 24%, а количество щелчков мышью при выполнении одного исследования — на 66%*.

* Buchan K. (Philips Healthcare), Dharaiya E. (Philips Healthcare), Ardley N. (Monash Health, Australia) “Impact of workflow tools in reducing total exam and user interaction time - 4 phase liver computed tomography exams” (Влияние использования инструментов оптимизации рабочего процесса на время, затрачиваемое на проведение исследования и взаимодействие с пациентом — на примере 4-фазной компьютерной томографии печени).