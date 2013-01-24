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Диагноз, который вы ставите, зависит от деталей. Измените количество различимых деталей с помощью системы ПЭТ/КТ Philips Vereos, первого в мире цифрового ПЭТ-сканера.
Технология цифрового подсчета фотонов (DPC) преобразует излучаемый свет непосредственно в цифровой сигнал.
При стандартном аналоговом ПЭТ‑сканировании возможности подсчета фотоэлектронных умножителей, которые используются для обнаружения светового потока, исходящего из сцинтиллятора, ограничены размером и возможностями обработки. Для подсчета событий, связанных с фотонами, свет, излучаемый сцинтиллятором, распределяется на нескольких детекторах фотоэлектронных умножителей. Это разделение информации ограничивает способность ПЭТ-детектора точно обрабатывать информацию о скорости счета и месте возникновения фотона.
Особенность системы Philips состоит в том, что она цифровая. В отличие от аналоговых ПЭТ/КТ-сканеров, использующих фотоэлектронные умножители для обнаружения света, в ПЭТ/КТ‑сканере Vereos используется запатентованная технология цифрового подсчета фотонов (DPC). Она отслеживает фотоны, испускаемые радиофармпрепаратами, по одному, преобразуя излучаемый свет непосредственно в цифровой сигнал. Это соединение кристаллов со светочувствительными элементами в соотношении 1 к 1 обеспечивает более быструю идентификацию с помощью времяпролетной технологии, чем при использовании аналоговых систем*, а также повышение чувствительности и объемного разрешения и снижение количественной погрешности приблизительно в два раза.
|
Аналоговый кремниевый фотоумножитель
|
● Ограниченная интеграция
|
● Аналоговые сигналы, требующие цифрового кодирования
|
● Требуется аналого-цифровой преобразователь
|
Цифровые кремниевые фотоумножители с технологией цифрового подсчета фотонов
|
●●● Полностью интегрированные
|
●●● Полностью цифровые сигналы
|
●●● Преобразование аналогового сигнала в цифровой не требуется
Цифровые кремниевые фотоумножители позволяют создать новый класс световых детекторов для сверхнизких уровней света вплоть до отдельных фотонов благодаря интеграции и датчика, и блока обработки данных в одном кремниевом чипе.
|
|
Фотоэлектронный умножитель
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Лавинный фотодиод
|
Аналоговый кремниевый фотоумножитель
|
Цифровые кремниевые фотоумно- жители с технологией цифрового подсчета фотонов
|
Возможность применения технологии TOF*
|
●● аналоговый сигнал, времяпролетная технология
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—
|
●● аналоговый сигнал, времяпролетная технология
|
●●● цифровой сигнал, времяпро- летная технология
|
Рабочая стабильность
|
●● средний уровень
|
● низкий уровень
|
●● средний уровень
|
●●● высокий уровень
|
Усиление сигнала
|
●● 106
|
● 102–3
|
●● 106
|
●●● не требуется
|
Уровень интеграции
|
● низкий уровень
|
●● средний уровень
|
●● средний уровень
|
●●● высокий уровень
|
Считывание сигнала
|
● аналоговый тип
|
● аналоговый тип
|
● аналоговый тип
|
●●● цифровой тип
|
Количество детекторов
|
23 040
|
Пространственное разрешение системы
|
4,1 мм
|
Эффективная чувствительность системы
|
>22,0 кимп/с/МБк
|
Эффективное пиковое значение NECR
|
>650 кимп при 50 кБк/мл
|
Максимальное количество истинных событий
|
>675 кимп
|
Временное разрешение системы
|
325 пс
|
Количественная погрешность
|
+/-5%
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю