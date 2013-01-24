У больных диабетом есть риск развития тяжелых заболеваний периферических артерий, например критической ишемии конечностей. Профилактика и своевременное вмешательство крайне важны для этой группы пациентов. Наша рентгеновская система Allura FD20 предлагает исключительное качество изображений и передовые средства визуализации для диагностики и лечения этих заболеваний. К примеру, двумерная визуализация перфузии упрощает оценку перфузии тканей, определение стратегии лечения, продвижение к пораженным областям и наблюдение за реваскуляризацией во время и после процедур.