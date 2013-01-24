Нежелательная лучевая нагрузка может оказать вредное воздействие на пациентов и врачей. Чтобы избежать ненужного риска, при выполнении определенных процедур визуализации необходимо принять меры для контроля дозы рентгеновского излучения. Соблюдение четкой программы радиационной безопасности поможет достичь этой цели. Для достижения цели необходимы надежные партнеры, которые предложат новые инструменты и ресурсы, способные существенно ускорить вашу программу. Доступ к образовательным материалам, консультационным услугам и новейшим научным идеям очень важен для того, чтобы учреждение смогло внедрить культуру безопасности для лучевой нагрузки и постоянно совершенствовать свою работу.





Действия необходимы в нескольких областях:



Постановка целей контроля лучевой нагрузки

Информирование медицинских работников и пациентов



Проверка и преобразование протоколов и процессов



Внедрение защитных мер



Соблюдение нормативных стандартов



Применение соответствующих методов и технологий контроля лучевой нагрузки