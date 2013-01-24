Нежелательная лучевая нагрузка может оказать вредное воздействие на пациентов и врачей. Чтобы избежать ненужного риска, при выполнении определенных процедур визуализации необходимо принять меры для контроля дозы рентгеновского излучения. Соблюдение четкой программы радиационной безопасности поможет достичь этой цели. Для достижения цели необходимы надежные партнеры, которые предложат новые инструменты и ресурсы, способные существенно ускорить вашу программу. Доступ к образовательным материалам, консультационным услугам и новейшим научным идеям очень важен для того, чтобы учреждение смогло внедрить культуру безопасности для лучевой нагрузки и постоянно совершенствовать свою работу.
Действия необходимы в нескольких областях:
Представляем DoseWise портал, который поможет контролировать лучевую нагрузку на персонал и пациентов в вашем учреждении
Процесс внедрения культуры безопасности для контроля лучевой нагрузки может показаться сложным мероприятием. С помощью решения DoseWise, мы сотрудничаем с вами, чтобы внедрить программу радиационной безопасности, которая поможет персоналу вашего учреждения принимать обоснованные решения, а также демонстрировать стремление к оказанию более качественых медицинских услуг. Сочетание инновационных инструментов и технологий позволяет анализировать данные в режиме реального времени, обеспечивая радиационную безопасность. Решение DoseWise станет важным фактором оказания качественной медицинской помощи.
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Лечебные учреждения открывают для себя более эффективные способы максимально качественного обслуживания пациентов. Важным компонентом для этого является строгий контроль лучевой нагрузки. DoseWise Portal — это веб-решение, не привязанное к конкретной марке оборудования; оно обеспечивает сбор, измерение, анализ и документирование лучевой нагрузки на пациентов и персонал, помогая принимать обоснованные решения, повышать эффективность и демонстрировать стремление к качеству, удовлетворению потребностей и безопасности пациентов и сотрудников.
Пакет персонализированных средств контроля лучевой нагрузки позволяет получать изображения, в которых почти полностью отсутствует шум, и видеть скрытую прежде информацию.
+ Качество изображений и контроль лучевой нагрузки