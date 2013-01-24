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Контроль лучевой нагрузки

Контроль лучевой нагрузки

Контроль с помощью средств DoseWise

    Решения DoseWise помогут наладить контроль над работой с пациентами, безопасностью персонала и соблюдением норм благодаря комплексному пакету средств контроля лучевой нагрузки, обучению и интегрированным технологиям.

    Нежелательная лучевая нагрузка может оказать вредное воздействие на пациентов и врачей. Чтобы избежать ненужного риска, при выполнении определенных процедур визуализации необходимо принять меры для контроля дозы рентгеновского излучения. Соблюдение четкой программы радиационной безопасности поможет достичь этой цели. Для достижения цели необходимы надежные партнеры, которые предложат новые инструменты и ресурсы, способные существенно ускорить вашу программу. Доступ к образовательным материалам, консультационным услугам и новейшим научным идеям очень важен для того, чтобы учреждение смогло внедрить культуру безопасности для лучевой нагрузки и постоянно совершенствовать свою работу. 

    Действия необходимы в нескольких областях:

    • Постановка целей контроля лучевой нагрузки
    • Информирование медицинских работников и пациентов
    • Проверка и преобразование протоколов и процессов
    • Внедрение защитных мер
    • Соблюдение нормативных стандартов
    • Применение соответствующих методов и технологий контроля лучевой нагрузки
     
    В совокупности все это касается подхода к работе — культуры безопасности, которая учитывает тщательный баланс между визуализацией, отвечающей клиническим требованиям, и дозой, для каждого исследования, для каждой процедуры.

    Представляем DoseWise портал, который поможет контролировать лучевую нагрузку на персонал и пациентов в вашем учреждении

     

    Представляем DoseWise Portal: не привязанное к конкретному изготовителю решение на базе веб-технологий, которое собирает, измеряет, анализирует и документирует данные лучевой нагрузки на пациентов и персонал.

     

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    Что это значит?
    Final CEE consent

      Статьи и сведения о контроле лучевой нагрузки

      Создание культуры безопасности для контроля лучевой нагрузки

      dose-management-program

      Процесс внедрения культуры безопасности для контроля лучевой нагрузки может показаться сложным мероприятием. С помощью решения DoseWise, мы сотрудничаем с вами, чтобы внедрить программу радиационной безопасности, которая поможет персоналу вашего учреждения принимать обоснованные решения, а также демонстрировать стремление к оказанию более качественых медицинских услуг. Сочетание инновационных инструментов и технологий позволяет анализировать данные в режиме реального времени, обеспечивая радиационную безопасность. Решение DoseWise станет важным фактором оказания качественной медицинской помощи.

       

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      Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

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      Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
      We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
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      Что это значит?
      Final CEE consent

      Продукты DoseWise для контроля дозы рентгеновского излучения

      dosewise-portal

      DoseWise Portal

      Лечебные учреждения открывают для себя более эффективные способы максимально качественного обслуживания пациентов. Важным компонентом для этого является строгий контроль лучевой нагрузки. DoseWise Portal — это веб-решение, не привязанное к конкретной марке оборудования; оно обеспечивает сбор, измерение, анализ и документирование лучевой нагрузки на пациентов и персонал, помогая принимать обоснованные решения, повышать эффективность и демонстрировать стремление к качеству, удовлетворению потребностей и безопасности пациентов и сотрудников.

       

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      computed-tomography

      Компьютерная томография

      Пакет персонализированных средств контроля лучевой нагрузки позволяет получать изображения, в которых почти полностью отсутствует шум, и видеть скрытую прежде информацию.
       

      + КТ-системы

      + Качество изображений и контроль лучевой нагрузки

       

      interventional-xray

      Интервенционная радиология

      Контроль по активному изображению и технология ClarityIQ помогают достичь отличной видимости при низком уровне дозы рентгеновского излучения.

      + Система Allura Clarity с технологией ClarityIQ
      + DoseWise Allura
      mammography

      Маммография

      Спектральная визуализация за одну экспозицию с применением уникальной технологии подсчета фотонов, созданной компанией Philips, обеспечивает отличную эффективность использования дозы.

      + Системы цифровой маммографии
      diagnostic-xray

      Рентгенография и рентгеноскопия

      Инструменты обработки изображений и усовершенствования рабочих процессов способствуют управлению дозой излучения для самых разных вариантов, от кабинетов цифровой рентгенографии до мобильных систем.

      + Рентгеноскопия
      + Рентгенография
      molecular-imaging

      Молекулярная визуализация

      Методы итерационной реконструкции и персонализированное управление сбором данных помогают решить задачу повышения качества изображений и контроля лучевой нагрузки.

      + Системы ПЭТ/КТ

      Ресурсы

      Документы

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю