Соотношение жира и воды как неинвазивный био-маркер изменений костного мозга при остром лимфобластном лейкозе

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – это злокачественное заболевание системы кроветворения, которое характеризуется бесконтрольным делением клеток линии лимфоидной дифференцировки в костном мозге. Среди пациентов детского возраста ОЛЛ является распространенным заболеванием, его доля составляет порядка 30% от всех онкологических заболеваний и 70% всех гемобластозов в возрастной группе до 18 лет. Золотым стандартом диагностики и контроля лечения острых лимфобластных лейкозов на настоящий момент является аспирационная биопсия или пункция костного мозга – болезненный и инвазивный метод исследования.

На протяжении последних нескольких лет научный коллектив Национального Медицинского Исследовательского Центра Детской Гематологии, Онкологии, Иммунологии им. Дмитрия Рогачева изучает возможности неинвазивной оценки состояния костного мозга у пациентов с ОЛЛ различными методами магнитно-резонансной томографии. В своей недавней совместной работе с Philips научно-исследовательский коллектив центра отдела лучевой диагностики под руководством к.м.н. Терещенко Г.В. провели оценку изменения параметра соотношения воды и жира (Fat Fraction, FF) в костном мозге пациентов с ОЛЛ в костном мозге. Оценка производилась в телах позвонков L4, L5 и подвздошных костях (область взятия пункции) с помощью 2 различных методик mDixon-Quant и 1Н МР спектроскопии. Подробнее с методиками можно ознакомиться здесь. Проводилось исследование с помощью МР томографа Philips Achieva dStream 3T. Для регистрации сигнала в комбинации друг с другом применялись приемная поверхностная катушка (dStream Torso coil) и Posterior FlexCoverage, давая в сумме 32 канала регистрации МР сигнала.