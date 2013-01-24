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Научно-клинические исследования
MR

Соотношение жира и воды как неинвазивный био-маркер изменений костного мозга при остром лимфобластном лейкозе

Tereshchenko
Выявление биомаркера изменений костного мозга – это еще один из результатов развития методики количественной оценки в МРТ. Замечательная возможность, доступная в настоящее время в рутинной практике МРТ исследований, количественно, объективно измерять очевидное визуально изменение МР сигнала при развитии патологического процесса или состояния. И это потенциальная возможность неинвазивного наблюдения за пациентом, динамикой развития и лечения заболевания. Наша работа демонстрирует первые шаги в безусловно интересной и важной с практической точки зрения методике. И мы надеемся, что так же, как и неинвазивная МР оценка перегрузки железом, неинвазивная оценка состояния костного мозга войдет компонентом в состав Национальных клинических рекомендаций."

Терещенко Г.В.

к.м.н. заведующая отд. лучевой диагностики Национального Научно Исследовательского Центра Детской Гематологии, Онкологии и Иммунологии им. Дмитрия Рогачева

Скорость

Протокол mDixon-quant позволяет менее чем за 2 минуты оценить фракцию жировых клеток в костном мозге позвонков и подвздошных костей.

 

Комфорт

Данное исследование можно осуществить в кратчайшие сроки (в течение 2 минут), без предварительной подготовки, на свободном дыхании пациента, а значит в большинстве случаев без необходимости анестезиологического сопровождения у маленьких детей.

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – это злокачественное заболевание системы кроветворения, которое характеризуется бесконтрольным делением клеток линии лимфоидной дифференцировки в костном мозге. Среди пациентов детского возраста ОЛЛ является распространенным заболеванием, его доля составляет порядка 30% от всех онкологических заболеваний и 70% всех гемобластозов в возрастной группе до 18 лет. Золотым стандартом диагностики и контроля лечения острых лимфобластных лейкозов на настоящий момент является аспирационная биопсия или пункция костного мозга –  болезненный и инвазивный метод исследования.

 

На протяжении последних нескольких лет научный коллектив Национального Медицинского Исследовательского Центра Детской Гематологии, Онкологии, Иммунологии им. Дмитрия Рогачева изучает возможности неинвазивной оценки состояния костного мозга у пациентов с ОЛЛ различными методами магнитно-резонансной томографии. В своей недавней совместной работе с Philips научно-исследовательский коллектив центра отдела лучевой диагностики под руководством к.м.н. Терещенко Г.В. провели оценку изменения параметра соотношения воды и жира (Fat Fraction, FF) в костном мозге пациентов с ОЛЛ в костном мозге. Оценка производилась в телах позвонков L4, L5 и подвздошных костях (область взятия пункции) с помощью 2 различных методик mDixon-Quant и 1Н МР спектроскопии. Подробнее с методиками можно ознакомиться здесь. Проводилось исследование с помощью МР томографа Philips Achieva dStream 3T. Для регистрации сигнала в комбинации друг с другом применялись приемная поверхностная катушка (dStream Torso coil) и Posterior FlexCoverage, давая в сумме 32 канала регистрации МР сигнала.
MRI
Рис. 1 Пример карты распределения FF, полученной с помощью последовательности mDixon-quant.

В результате было обнаружено достоверное снижение значений FF в костном мозге во всех исследуемых областях между пациентами с ОЛЛ и здоровыми добровольцами детского возраста. Наиболее вероятно это объясняется тотальной инфильтрацией костного мозга бластными клетками. Патологические клетки заполняют собой все пространство между костных балок, вытесняют клетки нормального гемопоэза, а также вытесняют и жировые клетки. Таким образом FF может рассматриваться как эффективный биомаркер изменения костного мозга при остром лимфобластном лейкозе.

 

1Н МР спектроскопия является на данный момент золотым стандартом измерения FF. Однако, в случае ОЛЛ методика mDixon-quant обладает неоспоримым преимуществом, перед МРС. Во-первых, в случае ОЛЛ сигнал жира падает практически до нуля, что ниже чувствительности метода 1Н МРС, в отличие mDixon. Во-вторых, mDixon-quant позволяет за аналогичное время сканирования проанализировать FF для существенно большего количества костных структур, а также потенциально исключить ошибки определения PDFF за счет расчета этих значений во всей костной структуре, а не локально как в случае МР-спектроскопии.

Более подробно с методикой и результатами данной работы можно в работе авторов:

 

Кривенцова Н.А., Куприянов Д.А., Меньщиков П.Е., Терещенко Г.В. МР-биомаркер изменений костного мозга у детей с острым лимфобластным лейкозом. REJR 2020; 10(4):159-168. DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-4-159-168.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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