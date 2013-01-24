Соотношение жира и воды как неинвазивный био-маркер изменений костного мозга при остром лимфобластном лейкозе

В результате было обнаружено достоверное снижение значений FF в костном мозге во всех исследуемых областях между пациентами с ОЛЛ и здоровыми добровольцами детского возраста. Наиболее вероятно это объясняется тотальной инфильтрацией костного мозга бластными клетками. Патологические клетки заполняют собой все пространство между костных балок, вытесняют клетки нормального гемопоэза, а также вытесняют и жировые клетки. Таким образом FF может рассматриваться как эффективный биомаркер изменения костного мозга при остром лимфобластном лейкозе.
1Н МР спектроскопия является на данный момент золотым стандартом измерения FF. Однако, в случае ОЛЛ методика mDixon-quant обладает неоспоримым преимуществом, перед МРС. Во-первых, в случае ОЛЛ сигнал жира падает практически до нуля, что ниже чувствительности метода 1Н МРС, в отличие mDixon. Во-вторых, mDixon-quant позволяет за аналогичное время сканирования проанализировать FF для существенно большего количества костных структур, а также потенциально исключить ошибки определения PDFF за счет расчета этих значений во всей костной структуре, а не локально как в случае МР-спектроскопии.