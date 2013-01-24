Расчет фракции жира методами количественной МРТ

Жировые клетки традиционно рассматривались как простое пассивное хранилище энергии. Однако в последние годы стало ясно, что жировые клетки очень физиологически активны, а также принимают непосредственное участие в осуществлении эндокринных, метаболических, гематологических и иммунных функций. К примеру, такие клетки секретируют широкий спектр гормонов, ферментов и матричных белков, которые взаимодействуют с различными системами организма, включая гипоталамо-гипофизарную ось, поджелудочную железу, печень, почки, эндотелий, скелетные мышцы, иммунную систему и др. Наибольшее число жировых клеток содержится в подкожной жировой ткани и висцеральной, окружающей различные органы, такие как печень, почки, сердце и др. Помимо этого, жировые клетки могут накапливаться внутри органов и тканей (печень, сердце, костный мозг и др.) в виде эктопических жировых отложений. В ряде случаев отклонение в эктопическом жировом составе может свидетельствовать о нарушениях вследствие различных патологий: метаболический синдром, заболевания кроветворной системы, диабет, онкологические заболевания и множество других. Таким образом, неинвазивная количественная оценка эктопического жирового состава является важной диагностической задачей.

Наилучшим образом для такой оценки подходят методики магнитно-резонансной томографии, так как большую часть МР сигнала формируют молекулы водорода, входящие в состав жира и воды. Существует несколько подходов к получению количественной информации о водно-жировом составе исследуемой ткани. Все они в итоге сводятся к разделению сигналов, идущих от протонов, входящих в состав воды и жира. Относительное содержание жира (FF, англ. fat fraction) в таком случае рассчитывается из интегральных интенсивностей сигналов воды (S H20 ) и жира (S Fat ) с помощью простой формулы: