Катушка dStream Torso Coil применяется для МР-визуализации органов брюшной полости и периферических сосудов. Передняя катушка FlexCoverage в паре с задней обеспечивает охват зоны сканирования до 60 см при поддержке до 32 каналов — это позволяет получать детализированные изображения за одну укладку пациента. Конструкция без фиксирующих ремней сокращает время подготовки к исследованию и снижает дискомфорт при длительных протоколах сканирования.
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