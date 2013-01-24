Благодаря ему возможно использование решений, адаптирующихся к потребностям людей и расширяющих их возможности, Это позволяет медицинским учреждениям достигать лучших результатов лечения при меньших затратах, врачам — иметь больше возможностей для интерпретации медицинских данных и надлежащим образом применять эти данные на практике, а пациентам — вести здоровый образ жизни.
Мы считаем, что здоровье каждого человека должно поддерживаться путем взаимодействия с медицинскими учреждениями и применяемыми технологиями для обеспечения беспрепятственного процесса оказания помощи с применением комплексных методов и учетом индивидуальных особенностей. При таком подходе люди в большей степени контролируют состояние своего здоровья и могут в нужный момент получить необходимую медицинскую помощь.
Технология Philips IntelliSpace Portal использует машинное обучение, что позволяет оптимизировать рабочий процесс медицинских работников.