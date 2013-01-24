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Искусственный интеллект

Системы искусственного интеллекта в медицине


Адаптивная технология. Здоровые люди.

Компания Philips разрабатывает интеллектуальные решения, позволяющие медицинским учреждениям достигать лучших результатов лечения, а пациентам — вести здоровый образ жизни. В рамках данных решений искусственный интеллект используется максимально эффективно для повышения качества жизни людей.

Мы считаем, что для внедрения ИИ в систему здравоохранения и жизнь каждого человека требуется большой объем знаний в области медицины, административных процессов и индивидуальных особенностей. Под термином «адаптивный интеллект» мы имеем в виду искусственный интеллект, используемый максимально эффективно для повышения качества жизни людей.
адаптивный интеллект

Адаптивный интеллект сочетает в себе искусственный интеллект и другие технологии, в которые заложены данные из области медицины, административных процессов и индивидуальных особенностей.


Благодаря ему возможно использование решений, адаптирующихся к потребностям людей и расширяющих их возможности, Это позволяет медицинским учреждениям достигать лучших результатов лечения при меньших затратах, врачам — иметь больше возможностей для интерпретации медицинских данных и надлежащим образом применять эти данные на практике, а пациентам — вести здоровый образ жизни.

 

Мы считаем, что здоровье каждого человека должно поддерживаться путем взаимодействия с медицинскими учреждениями и применяемыми технологиями для обеспечения беспрепятственного процесса оказания помощи с применением комплексных методов и учетом индивидуальных особенностей. При таком подходе люди в большей степени контролируют состояние своего здоровья и могут в нужный момент получить необходимую медицинскую помощь.

медицинские данные

Моментальное предоставление критически важной информации о пациенте


Технология Philips Illumeo, предназначенная для визуализации и обработки данных, обучается и адаптируется к потребностям рентгенолога.
При таком подходе каждая единица информации становится частью большой базы знаний, которая впоследствии может принести пользу не только пациентам и их лечащим врачам, но также науке и обществу в целом.

Мы считаем, что искусственный интеллект в сочетании с другими технологиями может воплотить эту идею в жизнь. При этом начинать нужно не с самой технологии. На первом плане всегда должны стоять потребности медицинского учреждения и пациента или клиента. Технология должна адаптироваться к их потребностям, расширять их возможности и помогать им достигать лучших результатов. Именно поэтому мы верим в эффективность адаптивного интеллекта.

В первую очередь наша компания думает о людях. Все наши разработки направлены на помощь людям и расширение их возможностей за счет решений, адаптирующихся к потребностям людей и условиям, в которых эти решения используются.

круглый значок

уменьшение временных затрат1

 

Технология Philips IntelliSpace Portal использует машинное обучение, что позволяет оптимизировать рабочий процесс медицинских работников.

Подробнее
1https://www.philips.ru/healthcare/nobounds/au-health-integrated-radiology-workflow

Повышение эффективности работы и оптимизация рабочих процессов


Благодаря анализу данных решения на базе ИИ смогут помочь врачам оптимизировать их рабочие процессы, например планирование, составление графиков процедур и выбор надлежащих исследований для пациента. Когда ИИ используется на уровне отделения и учреждения, его способность сортировать большие объемы данных помогут администраторам медицинского учреждения оптимизировать производительность, повысить эффективность и объемы использования имеющихся ресурсов, что позволит сократить временные и финансовые затраты.

Принятие врачами максимально эффективных решений


Решения на базе ИИ помогут собрать воедино большие объемы медицинских данных с целью формирования комплексного подхода для работы с пациентами. Это облегчит процесс принятия решений, что впоследствии приведет к лучшим результатам лечения и более высокому качеству жизни населения.

Philips Wellcentive включает данные более 49 миллионов пациентов2


Они используются для машинного обучения и повышения эффективности технологий искусственного интеллекта, чтобы он мог идентифицировать и заранее определять отклонение данных от нормы, а также улучшать рабочие процессы и понимать сложные медицинские формулировки и ситуации.
2https://www.wellcentive.com/

Приложение Philips Respironics DreamMapper повышает степень соблюдения указаний по лечению апноэ во сне на3

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Данное мобильное приложение позволяет людям, страдающим апноэ во сне, следить за ходом и результатами лечения.
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3По данным ретроспективного исследования, в котором использовалось устройство SystemOne компании Philips Respironics (2015 г.)

Активный контроль собственного состояния здоровья


Возможности ИИ также невероятны и при использовании за пределами медицинских учреждений, поскольку в него также закладывается информация, необходимая для лечения в домашних условиях и поддержания здорового образа жизни. Это позволит людям контролировать состояние своего здоровья, получая компетентные советы, независимо от текущего местоположения.

Контроль состояния здоровья групп пациентов


Способность ИИ помогать врачам принимать решения, а пациентам — контролировать состояние своего здоровья также может быть полезна для целых групп людей. Благодаря прогностическим данным, полученным в результате анализа данных групп пациентов, медицинские учреждения смогут проводить профилактические мероприятия, снижать риски для здоровья и сокращать ненужные расходы.
облако

Облачная платформа медицинского назначения

 

В цифровой платформе Philips HealthSuite представлены специальная облачная инфраструктура и основные инструменты, необходимые для разработки и запуска взаимосвязанных медицинских приложений нового поколения. Она предназначена для решения сложных медицинских задач и имеет следующие особенности: объемные базы медицинских данных, защита данных пациентов, наличие необходимых стандартов и протоколов, графическое представление данных одного или группы пациентов. Она является надежной основой для открытой и защищенной экосистемы решений на базе ИИ.

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медицинские данные

Эффективный анализ медицинских данных


В платформе Philips HealthSuite Insights и каталоге Marketplace представлен набор инструментов и легкодоступные средства для создания, поддержки, внедрения и моделирования решений на базе ИИ.  Платформа HealthSuite Insights является средой для совместной разработки новых аналитических моделей, предназначенных для использования специалистами по обработке данных и разработчиками программного обеспечения.  В каталоге HealthSuite Insights Marketplace представлены рекомендуемые инструменты компании Philips, на которые можно получить лицензии, а также одобренные инструменты сторонних производителей. 
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защита

Направленность за защиту данных


Работая с технологиями медицинского назначения, мы осознаем важность доверия людей, ведь медицинские данные носят конфиденциальный характер. Наши принципы защиты данных не ограничиваются нормативными требованиями. Защита данных обеспечивается на протяжении всего времени их существования.
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Более подробные сведения о деятельности, инновациях и решениях нашей компании в области развития искусственного интеллекта см. на веб-сайтах новостной центр Philips и Future Health Index (Индекс здоровья будущего).

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю