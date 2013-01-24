Мы считаем, что для внедрения ИИ в систему здравоохранения и жизнь каждого человека требуется большой объем знаний в области медицины, административных процессов и индивидуальных особенностей.

Под термином «адаптивный интеллект» мы имеем в виду искусственный интеллект, используемый максимально эффективно для повышения качества жизни людей.