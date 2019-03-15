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Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Простота в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Простота в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Создан для повышения эффективности
Создан для повышения эффективности
Монитор IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного монитора X3 превращается в надежный переносной монитор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Создан для повышения эффективности
Монитор IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного монитора X3 превращается в надежный переносной монитор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Создан для повышения эффективности
Монитор IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного монитора X3 превращается в надежный переносной монитор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Монитор IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного монитора X3 превращается в надежный переносной монитор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Надежный интерфейс
Надежный интерфейс
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в проверенных и занимающих лидирующую позицию на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Надежный интерфейс
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в проверенных и занимающих лидирующую позицию на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Надежный интерфейс
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в проверенных и занимающих лидирующую позицию на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в проверенных и занимающих лидирующую позицию на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Полная картина данных
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Защитите свои инвестиции
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Надежность, проверенная временем
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью известной своим качеством линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью известной своим качеством линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью известной своим качеством линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью известной своим качеством линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Рабочий процесс непрерывного мониторинга
Интеграция с лабораторией катетеризации
Монитор IntelliVue X3 интегрируется в систему интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips⁵, позволяя выполнять расширенный спектр гемодинамических измерений в рамках лаборатории катетеризации, а также выполнять непрерывный мониторинг пациентов на всех этапах лечения. Такая беспрепятственная интеграция оптимизирует рабочий процесс в лаборатории катетеризации, повышает комфорт пациента и позволяет создавать комплексные записи пациента без потери каких-либо данных, которые помогают принимать клинические решения в нужный момент при выполнении интервенционных кардиологических процедур и во многих других ситуациях.
Интеграция с лабораторией катетеризации
Монитор IntelliVue X3 интегрируется в систему интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips⁵, позволяя выполнять расширенный спектр гемодинамических измерений в рамках лаборатории катетеризации, а также выполнять непрерывный мониторинг пациентов на всех этапах лечения. Такая беспрепятственная интеграция оптимизирует рабочий процесс в лаборатории катетеризации, повышает комфорт пациента и позволяет создавать комплексные записи пациента без потери каких-либо данных, которые помогают принимать клинические решения в нужный момент при выполнении интервенционных кардиологических процедур и во многих других ситуациях.
Интеграция с лабораторией катетеризации
Монитор IntelliVue X3 интегрируется в систему интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips⁵, позволяя выполнять расширенный спектр гемодинамических измерений в рамках лаборатории катетеризации, а также выполнять непрерывный мониторинг пациентов на всех этапах лечения. Такая беспрепятственная интеграция оптимизирует рабочий процесс в лаборатории катетеризации, повышает комфорт пациента и позволяет создавать комплексные записи пациента без потери каких-либо данных, которые помогают принимать клинические решения в нужный момент при выполнении интервенционных кардиологических процедур и во многих других ситуациях.
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Простота в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Простота в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Создан для повышения эффективности
Создан для повышения эффективности
Монитор IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного монитора X3 превращается в надежный переносной монитор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Создан для повышения эффективности
Монитор IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного монитора X3 превращается в надежный переносной монитор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Создан для повышения эффективности
Монитор IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного монитора X3 превращается в надежный переносной монитор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Монитор IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного монитора X3 превращается в надежный переносной монитор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Надежный интерфейс
Надежный интерфейс
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в проверенных и занимающих лидирующую позицию на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Надежный интерфейс
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в проверенных и занимающих лидирующую позицию на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Надежный интерфейс
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в проверенных и занимающих лидирующую позицию на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в проверенных и занимающих лидирующую позицию на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Полная картина данных
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Защитите свои инвестиции
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Надежность, проверенная временем
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью известной своим качеством линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью известной своим качеством линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью известной своим качеством линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью известной своим качеством линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Рабочий процесс непрерывного мониторинга
Интеграция с лабораторией катетеризации
Монитор IntelliVue X3 интегрируется в систему интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips⁵, позволяя выполнять расширенный спектр гемодинамических измерений в рамках лаборатории катетеризации, а также выполнять непрерывный мониторинг пациентов на всех этапах лечения. Такая беспрепятственная интеграция оптимизирует рабочий процесс в лаборатории катетеризации, повышает комфорт пациента и позволяет создавать комплексные записи пациента без потери каких-либо данных, которые помогают принимать клинические решения в нужный момент при выполнении интервенционных кардиологических процедур и во многих других ситуациях.
Интеграция с лабораторией катетеризации
Монитор IntelliVue X3 интегрируется в систему интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips⁵, позволяя выполнять расширенный спектр гемодинамических измерений в рамках лаборатории катетеризации, а также выполнять непрерывный мониторинг пациентов на всех этапах лечения. Такая беспрепятственная интеграция оптимизирует рабочий процесс в лаборатории катетеризации, повышает комфорт пациента и позволяет создавать комплексные записи пациента без потери каких-либо данных, которые помогают принимать клинические решения в нужный момент при выполнении интервенционных кардиологических процедур и во многих других ситуациях.
Интеграция с лабораторией катетеризации
Монитор IntelliVue X3 интегрируется в систему интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips⁵, позволяя выполнять расширенный спектр гемодинамических измерений в рамках лаборатории катетеризации, а также выполнять непрерывный мониторинг пациентов на всех этапах лечения. Такая беспрепятственная интеграция оптимизирует рабочий процесс в лаборатории катетеризации, повышает комфорт пациента и позволяет создавать комплексные записи пациента без потери каких-либо данных, которые помогают принимать клинические решения в нужный момент при выполнении интервенционных кардиологических процедур и во многих других ситуациях.
¹ Обратная совместимость с аппаратным обеспечением для мониторинга пациентов IntelliVue (может потребоваться обновление программного обеспечения) в течение 12 лет. Обратная совместимость с аппаратным обеспечением информационного центра Patient Information Center (может потребоваться обновление программного обеспечения) в течение более 6 лет.
² Полный список рекомендуемых средств см. в инструкции по эксплуатации монитора IntelliVue X3.
³ Corning и Gorilla являются зарегистрированными товарными знаками компании Corning Incorporated. Стекло с антимикробным покрытием Corning Gorilla Glass не защищает пользователей и не несет какой-либо прямой или предполагаемой пользы для здоровья.
⁴ ЭКГ/дыхание, FAST SpO₂, измерение нАД каждые 15 минут, оптимальный уровень яркости
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.