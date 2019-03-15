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Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Мобильный кардиомонитор – лёгкость в использовании
Мобильный кардиомонитор – лёгкость в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Мобильный кардиомонитор – лёгкость в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Мобильный кардиомонитор – лёгкость в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Создан для повышения эффективности
Создан для повышения эффективности
IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного устройства X3 превращается в надежный переносной прибор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Создан для повышения эффективности
IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного устройства X3 превращается в надежный переносной прибор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Создан для повышения эффективности
IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного устройства X3 превращается в надежный переносной прибор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Надежный интерфейс монитора пациента Philips
Надежный интерфейс монитора пациента Philips
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в занимающих одни из лидирующих позиций на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Надежный интерфейс монитора пациента Philips
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в занимающих одни из лидирующих позиций на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Надежный интерфейс монитора пациента Philips
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в занимающих одни из лидирующих позиций на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Полная картина данных
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Надежность, проверенная временем
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Защитите свои инвестиции
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Модули расширения для большего охвата
Мобильный кардиомонитор – лёгкость в использовании
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Защитите свои инвестиции
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Монитор IntelliVue X3 легко интегрируется с имеющимися в вашем учреждении устройствами для мониторинга IntelliVue. Он совместим с модулями расширения и основными мониторами IntelliVue, а также информационным центром Patient Information Center (стандартная модель и PIC iX), а также с имеющейся инфраструктурой клинической сети и прочими компонентами¹. Благодаря этому жизненный цикл ваших устройств мониторинга увеличивается, а стоимость обслуживания снижается.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Поддержка протоколов инфекционного контроля
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Все поверхности портативного монитора пациента X3 изготовлены из химически стойких материалов, испытания которых продемонстрировали способность выдерживать воздействие агрессивных дезинфицирующих средств[²] примерно в 60 раз дольше, по сравнению с ранее использованными материалами. Часть монитора X3, к которой вы прикасаетесь чаще всего — сенсорный дисплей — изготовлена из стекла с антибактериальным покрытием Corning® Gorilla® Glass[³] с добавлением ионов серебра, обладающих антибактериальными свойствами.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для большего охвата
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Модули расширения для монитора X3 позволяют выполнять дополнительные измерения инвазивного давления, температуры, сердечного выброса и капнографии. Три разных модуля увеличивают возможности системы при мониторинге даже в очень острых случаях.
Мобильный кардиомонитор – лёгкость в использовании
Мобильный кардиомонитор – лёгкость в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Мобильный кардиомонитор – лёгкость в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Мобильный кардиомонитор – лёгкость в использовании
Работа с монитором IntelliVue X3 настолько же проста, как и использование смартфона. Проведите по экрану пальцем, чтобы просмотреть все экраны, разработанные для различных клинических ситуаций. Вы можете настроить каждый экран таким образом, чтобы на нем отображались нужные вам элементы в нужном порядке.
Создан для повышения эффективности
Создан для повышения эффективности
IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного устройства X3 превращается в надежный переносной прибор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Создан для повышения эффективности
IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного устройства X3 превращается в надежный переносной прибор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Создан для повышения эффективности
IntelliVue X3 способствует оптимизации рабочего процесса и повышению эффективности благодаря уменьшению количества шагов, необходимых для подготовки пациентов к транспортировке. При подключении к прикроватному монитору IntelliVue он выполняет роль многопараметрического измерительного модуля. При отключении от основного устройства X3 превращается в надежный переносной прибор, не требуя при этом замены кабелей пациента до или после транспортировки.
Надежный интерфейс монитора пациента Philips
Надежный интерфейс монитора пациента Philips
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в занимающих одни из лидирующих позиций на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Надежный интерфейс монитора пациента Philips
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в занимающих одни из лидирующих позиций на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Надежный интерфейс монитора пациента Philips
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс реализуется в занимающих одни из лидирующих позиций на рынке мониторах Philips IntelliVue, которые непрерывно улучшались в течение 15 лет.
Полная картина данных
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Полная картина данных
Где бы в больнице вы ни находились, важно иметь возможность моментального просмотра основных параметров жизнедеятельности пациента. Чтобы просмотреть параметры, измеряемые с помощью монитора IntelliVue X3, на стандартном широкоформатном экране высокого разрешения, подключите монитор X3 к удаленному дисплею IntelliVue XDS
Надежность, проверенная временем
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Надежность, проверенная временем
С 2002 года было продано более 1 миллиона мониторов пациента IntelliVue. IntelliVue X3 является частью линейки систем для мониторинга. Гибкая модульная конфигурация и инновационная конструкция по типу выдвижного ящика обеспечивают легкий доступ ко всем компонентам, а также их быструю и экономичную замену.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
Варианты электропитания для поддержки рабочего процесса
Выберите способ работы с монитором X3. Этот компактный монитор поставляется со съемным аккумулятором, который обеспечивает более 5 часов работы без подзарядки. Подключение док-станции IntelliVue Dock (опция) с питанием от сети переменного тока обеспечивает зарядку монитора X3 и его доступ к сети. При подключении монитора X3 к основному монитору питание поступает от последнего.
¹ Обратная совместимость с аппаратным обеспечением для мониторинга пациентов IntelliVue (может потребоваться обновление программного обеспечения) в течение 12 лет. Обратная совместимость с аппаратным обеспечением информационного центра Patient Information Center (может потребоваться обновление программного обеспечения) в течение более 6 лет.
² Полный список рекомендуемых средств см. в инструкции по эксплуатации монитора IntelliVue X3.
³ Corning и Gorilla являются зарегистрированными товарными знаками компании Corning Incorporated. Стекло с антимикробным покрытием Corning Gorilla Glass не защищает пользователей и не несет какой-либо прямой или предполагаемой пользы для здоровья.
⁴ ЭКГ/дыхание, FAST SpO₂, измерение нАД каждые 15 минут, оптимальный уровень яркости
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02491 Модуль многопараметрический измерительный IntelliVue с прнадлежностями, в вариантах исполнения: IntelliVue X2, IntelliVue X3.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.