Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка, для которой мы разработали специальное сервисное предложение

Надежность рентгеновской трубки - ключ к длительной и эффективной эксплуатации КТ. Компьютерный томограф Incisive CT оснащён усовершенствованной рентгеновской трубкой vMRC с теплоёмкостью анода 8 МТЕ и скоростью охлаждения анода 1608 кТЕ/мин, для которой мы разработали специальное сервисное предложение Tube for life [1]. Вам больше не нужно беспокоиться о стоимости трубки и закладывать её выход из строя в бюджет - Tube for life поможет снизить эксплуатационные расходы.