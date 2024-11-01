Комбинация удобства работы с сенсорными панелями на гентри и решений на основе искусственного интеллекта, используемых в компьютерном томографе Incisive CT, обеспечивает заботу о пациенте и адаптивный подход к клиническим задачам.
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Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка, для которой мы разработали специальное сервисное предложение
Надежность рентгеновской трубки - ключ к длительной и эффективной эксплуатации КТ. Компьютерный томограф Incisive CT оснащён усовершенствованной рентгеновской трубкой vMRC с теплоёмкостью анода 8 МТЕ и скоростью охлаждения анода 1608 кТЕ/мин, для которой мы разработали специальное сервисное предложение Tube for life [1]. Вам больше не нужно беспокоиться о стоимости трубки и закладывать её выход из строя в бюджет - Tube for life поможет снизить эксплуатационные расходы.
Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка, для которой мы разработали специальное сервисное предложение
Надежность рентгеновской трубки - ключ к длительной и эффективной эксплуатации КТ. Компьютерный томограф Incisive CT оснащён усовершенствованной рентгеновской трубкой vMRC с теплоёмкостью анода 8 МТЕ и скоростью охлаждения анода 1608 кТЕ/мин, для которой мы разработали специальное сервисное предложение Tube for life [1]. Вам больше не нужно беспокоиться о стоимости трубки и закладывать её выход из строя в бюджет - Tube for life поможет снизить эксплуатационные расходы.
Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка, для которой мы разработали специальное сервисное предложение
Надежность рентгеновской трубки - ключ к длительной и эффективной эксплуатации КТ. Компьютерный томограф Incisive CT оснащён усовершенствованной рентгеновской трубкой vMRC с теплоёмкостью анода 8 МТЕ и скоростью охлаждения анода 1608 кТЕ/мин, для которой мы разработали специальное сервисное предложение Tube for life [1]. Вам больше не нужно беспокоиться о стоимости трубки и закладывать её выход из строя в бюджет - Tube for life поможет снизить эксплуатационные расходы.
Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка, для которой мы разработали специальное сервисное предложение
Надежность рентгеновской трубки - ключ к длительной и эффективной эксплуатации КТ. Компьютерный томограф Incisive CT оснащён усовершенствованной рентгеновской трубкой vMRC с теплоёмкостью анода 8 МТЕ и скоростью охлаждения анода 1608 кТЕ/мин, для которой мы разработали специальное сервисное предложение Tube for life [1]. Вам больше не нужно беспокоиться о стоимости трубки и закладывать её выход из строя в бюджет - Tube for life поможет снизить эксплуатационные расходы.
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинской техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [3]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинской техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [3]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинской техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [3]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинской техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [3]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Искусственный интеллект всегда под рукой
Искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Сенсорные панели на гентри аппарата
Сенсорные панели на гентри аппарата
Сенсорные панели на гентри повышают качество оказания медицинской помощи и сокращают время на проведение исследования до 19% [2]. Они позволяют проводить настройку параметров сканирования, тренировать дыхательные команды, отслеживать кардиограмму и использовать подсказки по расположению ЭКГ-датчиков – вблизи пациента. Кроме того, они обеспечивают дополнительное удобство при выполнении интервенционных процедур под контролем КТ.
Сенсорные панели на гентри аппарата
Сенсорные панели на гентри повышают качество оказания медицинской помощи и сокращают время на проведение исследования до 19% [2]. Они позволяют проводить настройку параметров сканирования, тренировать дыхательные команды, отслеживать кардиограмму и использовать подсказки по расположению ЭКГ-датчиков – вблизи пациента. Кроме того, они обеспечивают дополнительное удобство при выполнении интервенционных процедур под контролем КТ.
Сенсорные панели на гентри аппарата
Сенсорные панели на гентри повышают качество оказания медицинской помощи и сокращают время на проведение исследования до 19% [2]. Они позволяют проводить настройку параметров сканирования, тренировать дыхательные команды, отслеживать кардиограмму и использовать подсказки по расположению ЭКГ-датчиков – вблизи пациента. Кроме того, они обеспечивают дополнительное удобство при выполнении интервенционных процедур под контролем КТ.
Сенсорные панели на гентри повышают качество оказания медицинской помощи и сокращают время на проведение исследования до 19% [2]. Они позволяют проводить настройку параметров сканирования, тренировать дыхательные команды, отслеживать кардиограмму и использовать подсказки по расположению ЭКГ-датчиков – вблизи пациента. Кроме того, они обеспечивают дополнительное удобство при выполнении интервенционных процедур под контролем КТ.
Гибридная итеративная реконструкция iDose⁴
Гибридная итеративная реконструкция iDose⁴
iDose⁴ представляет собой гибридную итеративную технологию реконструкции, осуществляющую обработку данных как в проекционном пространстве, так и в пространстве изображения. Технология сочетает эффективность традиционной реконструкции (скорость) с преимуществами итеративных, основанных на моделях подходов (качество изображения и снижение дозы). iDose⁴: 1) реализует итеративную обработку на двух уровнях реконструкции, 2) использует физическую модель статистики фотонов в проекционном пространстве, 3) применяет структурные алгоритмы и шумоподавляющие фильтры в пространстве изображения, 4) включает процесс итеративной оптимизации параметров. Это позволяет адаптировать реконструкцию к различным анатомическим особенностям и применять её для широкого спектра клинических задач.
Гибридная итеративная реконструкция iDose⁴
iDose⁴ представляет собой гибридную итеративную технологию реконструкции, осуществляющую обработку данных как в проекционном пространстве, так и в пространстве изображения. Технология сочетает эффективность традиционной реконструкции (скорость) с преимуществами итеративных, основанных на моделях подходов (качество изображения и снижение дозы). iDose⁴: 1) реализует итеративную обработку на двух уровнях реконструкции, 2) использует физическую модель статистики фотонов в проекционном пространстве, 3) применяет структурные алгоритмы и шумоподавляющие фильтры в пространстве изображения, 4) включает процесс итеративной оптимизации параметров. Это позволяет адаптировать реконструкцию к различным анатомическим особенностям и применять её для широкого спектра клинических задач.
Гибридная итеративная реконструкция iDose⁴
iDose⁴ представляет собой гибридную итеративную технологию реконструкции, осуществляющую обработку данных как в проекционном пространстве, так и в пространстве изображения. Технология сочетает эффективность традиционной реконструкции (скорость) с преимуществами итеративных, основанных на моделях подходов (качество изображения и снижение дозы). iDose⁴: 1) реализует итеративную обработку на двух уровнях реконструкции, 2) использует физическую модель статистики фотонов в проекционном пространстве, 3) применяет структурные алгоритмы и шумоподавляющие фильтры в пространстве изображения, 4) включает процесс итеративной оптимизации параметров. Это позволяет адаптировать реконструкцию к различным анатомическим особенностям и применять её для широкого спектра клинических задач.
iDose⁴ представляет собой гибридную итеративную технологию реконструкции, осуществляющую обработку данных как в проекционном пространстве, так и в пространстве изображения. Технология сочетает эффективность традиционной реконструкции (скорость) с преимуществами итеративных, основанных на моделях подходов (качество изображения и снижение дозы). iDose⁴: 1) реализует итеративную обработку на двух уровнях реконструкции, 2) использует физическую модель статистики фотонов в проекционном пространстве, 3) применяет структурные алгоритмы и шумоподавляющие фильтры в пространстве изображения, 4) включает процесс итеративной оптимизации параметров. Это позволяет адаптировать реконструкцию к различным анатомическим особенностям и применять её для широкого спектра клинических задач.
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования сокращает время исследования на 23% [5]. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром), что минимизирует действия рентгенолаборанта и позволяет избежать неточности укладки.
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования сокращает время исследования на 23% [5]. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром), что минимизирует действия рентгенолаборанта и позволяет избежать неточности укладки.
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования сокращает время исследования на 23% [5]. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром), что минимизирует действия рентгенолаборанта и позволяет избежать неточности укладки.
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования сокращает время исследования на 23% [5]. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром), что минимизирует действия рентгенолаборанта и позволяет избежать неточности укладки.
Автоматизация процедур биопсии под контролем КТ
Автоматизация процедур биопсии под контролем КТ
Автоматический анализ траектории движения иглы, построение маршрута от точки входа до цели, расчёт глубины, угла, расстояния до цели и другие инструменты на основе искусственного интеллекта сокращают время проведения инвазивного исследования до 16% [6] и повышают его точность.
Автоматизация процедур биопсии под контролем КТ
Автоматический анализ траектории движения иглы, построение маршрута от точки входа до цели, расчёт глубины, угла, расстояния до цели и другие инструменты на основе искусственного интеллекта сокращают время проведения инвазивного исследования до 16% [6] и повышают его точность.
Автоматизация процедур биопсии под контролем КТ
Автоматический анализ траектории движения иглы, построение маршрута от точки входа до цели, расчёт глубины, угла, расстояния до цели и другие инструменты на основе искусственного интеллекта сокращают время проведения инвазивного исследования до 16% [6] и повышают его точность.
Автоматический анализ траектории движения иглы, построение маршрута от точки входа до цели, расчёт глубины, угла, расстояния до цели и другие инструменты на основе искусственного интеллекта сокращают время проведения инвазивного исследования до 16% [6] и повышают его точность.
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [4]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [4]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [4]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [4]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
ИИ-коррекция контуров коронарных артерий
ИИ-коррекция контуров коронарных артерий
Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает точную КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений.
ИИ-коррекция контуров коронарных артерий
Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает точную КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений.
ИИ-коррекция контуров коронарных артерий
Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает точную КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений.
Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка, для которой мы разработали специальное сервисное предложение
Надежность рентгеновской трубки - ключ к длительной и эффективной эксплуатации КТ. Компьютерный томограф Incisive CT оснащён усовершенствованной рентгеновской трубкой vMRC с теплоёмкостью анода 8 МТЕ и скоростью охлаждения анода 1608 кТЕ/мин, для которой мы разработали специальное сервисное предложение Tube for life [1]. Вам больше не нужно беспокоиться о стоимости трубки и закладывать её выход из строя в бюджет - Tube for life поможет снизить эксплуатационные расходы.
Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка, для которой мы разработали специальное сервисное предложение
Надежность рентгеновской трубки - ключ к длительной и эффективной эксплуатации КТ. Компьютерный томограф Incisive CT оснащён усовершенствованной рентгеновской трубкой vMRC с теплоёмкостью анода 8 МТЕ и скоростью охлаждения анода 1608 кТЕ/мин, для которой мы разработали специальное сервисное предложение Tube for life [1]. Вам больше не нужно беспокоиться о стоимости трубки и закладывать её выход из строя в бюджет - Tube for life поможет снизить эксплуатационные расходы.
Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка, для которой мы разработали специальное сервисное предложение
Надежность рентгеновской трубки - ключ к длительной и эффективной эксплуатации КТ. Компьютерный томограф Incisive CT оснащён усовершенствованной рентгеновской трубкой vMRC с теплоёмкостью анода 8 МТЕ и скоростью охлаждения анода 1608 кТЕ/мин, для которой мы разработали специальное сервисное предложение Tube for life [1]. Вам больше не нужно беспокоиться о стоимости трубки и закладывать её выход из строя в бюджет - Tube for life поможет снизить эксплуатационные расходы.
Надёжная и быстроохлаждаемая рентгеновская трубка, для которой мы разработали специальное сервисное предложение
Надежность рентгеновской трубки - ключ к длительной и эффективной эксплуатации КТ. Компьютерный томограф Incisive CT оснащён усовершенствованной рентгеновской трубкой vMRC с теплоёмкостью анода 8 МТЕ и скоростью охлаждения анода 1608 кТЕ/мин, для которой мы разработали специальное сервисное предложение Tube for life [1]. Вам больше не нужно беспокоиться о стоимости трубки и закладывать её выход из строя в бюджет - Tube for life поможет снизить эксплуатационные расходы.
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинской техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [3]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинской техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [3]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинской техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [3]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Быстрое устранение неполадок с помощью удалённой технической поддержки
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинской техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [3]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Искусственный интеллект всегда под рукой
Искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Сенсорные панели на гентри аппарата
Сенсорные панели на гентри аппарата
Сенсорные панели на гентри повышают качество оказания медицинской помощи и сокращают время на проведение исследования до 19% [2]. Они позволяют проводить настройку параметров сканирования, тренировать дыхательные команды, отслеживать кардиограмму и использовать подсказки по расположению ЭКГ-датчиков – вблизи пациента. Кроме того, они обеспечивают дополнительное удобство при выполнении интервенционных процедур под контролем КТ.
Сенсорные панели на гентри аппарата
Сенсорные панели на гентри повышают качество оказания медицинской помощи и сокращают время на проведение исследования до 19% [2]. Они позволяют проводить настройку параметров сканирования, тренировать дыхательные команды, отслеживать кардиограмму и использовать подсказки по расположению ЭКГ-датчиков – вблизи пациента. Кроме того, они обеспечивают дополнительное удобство при выполнении интервенционных процедур под контролем КТ.
Сенсорные панели на гентри аппарата
Сенсорные панели на гентри повышают качество оказания медицинской помощи и сокращают время на проведение исследования до 19% [2]. Они позволяют проводить настройку параметров сканирования, тренировать дыхательные команды, отслеживать кардиограмму и использовать подсказки по расположению ЭКГ-датчиков – вблизи пациента. Кроме того, они обеспечивают дополнительное удобство при выполнении интервенционных процедур под контролем КТ.
Сенсорные панели на гентри повышают качество оказания медицинской помощи и сокращают время на проведение исследования до 19% [2]. Они позволяют проводить настройку параметров сканирования, тренировать дыхательные команды, отслеживать кардиограмму и использовать подсказки по расположению ЭКГ-датчиков – вблизи пациента. Кроме того, они обеспечивают дополнительное удобство при выполнении интервенционных процедур под контролем КТ.
Гибридная итеративная реконструкция iDose⁴
Гибридная итеративная реконструкция iDose⁴
iDose⁴ представляет собой гибридную итеративную технологию реконструкции, осуществляющую обработку данных как в проекционном пространстве, так и в пространстве изображения. Технология сочетает эффективность традиционной реконструкции (скорость) с преимуществами итеративных, основанных на моделях подходов (качество изображения и снижение дозы). iDose⁴: 1) реализует итеративную обработку на двух уровнях реконструкции, 2) использует физическую модель статистики фотонов в проекционном пространстве, 3) применяет структурные алгоритмы и шумоподавляющие фильтры в пространстве изображения, 4) включает процесс итеративной оптимизации параметров. Это позволяет адаптировать реконструкцию к различным анатомическим особенностям и применять её для широкого спектра клинических задач.
Гибридная итеративная реконструкция iDose⁴
iDose⁴ представляет собой гибридную итеративную технологию реконструкции, осуществляющую обработку данных как в проекционном пространстве, так и в пространстве изображения. Технология сочетает эффективность традиционной реконструкции (скорость) с преимуществами итеративных, основанных на моделях подходов (качество изображения и снижение дозы). iDose⁴: 1) реализует итеративную обработку на двух уровнях реконструкции, 2) использует физическую модель статистики фотонов в проекционном пространстве, 3) применяет структурные алгоритмы и шумоподавляющие фильтры в пространстве изображения, 4) включает процесс итеративной оптимизации параметров. Это позволяет адаптировать реконструкцию к различным анатомическим особенностям и применять её для широкого спектра клинических задач.
Гибридная итеративная реконструкция iDose⁴
iDose⁴ представляет собой гибридную итеративную технологию реконструкции, осуществляющую обработку данных как в проекционном пространстве, так и в пространстве изображения. Технология сочетает эффективность традиционной реконструкции (скорость) с преимуществами итеративных, основанных на моделях подходов (качество изображения и снижение дозы). iDose⁴: 1) реализует итеративную обработку на двух уровнях реконструкции, 2) использует физическую модель статистики фотонов в проекционном пространстве, 3) применяет структурные алгоритмы и шумоподавляющие фильтры в пространстве изображения, 4) включает процесс итеративной оптимизации параметров. Это позволяет адаптировать реконструкцию к различным анатомическим особенностям и применять её для широкого спектра клинических задач.
iDose⁴ представляет собой гибридную итеративную технологию реконструкции, осуществляющую обработку данных как в проекционном пространстве, так и в пространстве изображения. Технология сочетает эффективность традиционной реконструкции (скорость) с преимуществами итеративных, основанных на моделях подходов (качество изображения и снижение дозы). iDose⁴: 1) реализует итеративную обработку на двух уровнях реконструкции, 2) использует физическую модель статистики фотонов в проекционном пространстве, 3) применяет структурные алгоритмы и шумоподавляющие фильтры в пространстве изображения, 4) включает процесс итеративной оптимизации параметров. Это позволяет адаптировать реконструкцию к различным анатомическим особенностям и применять её для широкого спектра клинических задач.
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования сокращает время исследования на 23% [5]. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром), что минимизирует действия рентгенолаборанта и позволяет избежать неточности укладки.
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования сокращает время исследования на 23% [5]. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром), что минимизирует действия рентгенолаборанта и позволяет избежать неточности укладки.
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования сокращает время исследования на 23% [5]. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром), что минимизирует действия рентгенолаборанта и позволяет избежать неточности укладки.
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования сокращает время исследования на 23% [5]. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром), что минимизирует действия рентгенолаборанта и позволяет избежать неточности укладки.
Автоматизация процедур биопсии под контролем КТ
Автоматизация процедур биопсии под контролем КТ
Автоматический анализ траектории движения иглы, построение маршрута от точки входа до цели, расчёт глубины, угла, расстояния до цели и другие инструменты на основе искусственного интеллекта сокращают время проведения инвазивного исследования до 16% [6] и повышают его точность.
Автоматизация процедур биопсии под контролем КТ
Автоматический анализ траектории движения иглы, построение маршрута от точки входа до цели, расчёт глубины, угла, расстояния до цели и другие инструменты на основе искусственного интеллекта сокращают время проведения инвазивного исследования до 16% [6] и повышают его точность.
Автоматизация процедур биопсии под контролем КТ
Автоматический анализ траектории движения иглы, построение маршрута от точки входа до цели, расчёт глубины, угла, расстояния до цели и другие инструменты на основе искусственного интеллекта сокращают время проведения инвазивного исследования до 16% [6] и повышают его точность.
Автоматический анализ траектории движения иглы, построение маршрута от точки входа до цели, расчёт глубины, угла, расстояния до цели и другие инструменты на основе искусственного интеллекта сокращают время проведения инвазивного исследования до 16% [6] и повышают его точность.
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [4]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [4]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [4]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [4]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
ИИ-коррекция контуров коронарных артерий
ИИ-коррекция контуров коронарных артерий
Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает точную КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений.
ИИ-коррекция контуров коронарных артерий
Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает точную КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений.
ИИ-коррекция контуров коронарных артерий
Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает точную КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений.
1. Компьютерный томограф Incisive CT должен быть на постоянном сервисном обслуживании Philips в рамках расширенной гарантии или договора оказания сервисных услуг уровня Select (запасные части и работы).
2. Согласно исследованиям, проведенным Oz Radiology Group.
3. На основании внутренней оценки компанией Philips данных, полученных с помощью удалённого мониторинга систем компьютерной томографии
4. Представленные результаты могут варьироваться в зависимости от медицинского учреждения и выполняемых исследований, а также индивидуальных антропометрических данных пациента
5. На основе оценки, проведенной пятью клиническими экспертами, сравнивающей ручное позиционирование и автоматизированное позиционирование на базе ИИ в 40 клинических случаях с использованием фантома человеческого тела
6. Chacko C. Precise Intervention Clinical Review Report for Loong. Philips Doc ID: D000874955. 2021.
РУ № РЗН 2019/8563 Система компьютерной томографии Incisive CT с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.