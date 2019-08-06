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Ingenia Elition 3.0T X Революционный прорыв в области качества диагностики и скорости

Ingenia Elition 3.0T X

Революционный прорыв в области качества диагностики и скорости

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Решение Philips Ingenia Elition позволяет использовать передовые методы МР-визуализации, устанавливая новые стандарты клинических исследований для визуализации при напряженности поля 3,0 Тл, основанные на новой структуре градиента и РЧ-сигнала. Система Ingenia Elition обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Общая продолжительность исследования сокращается за счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний, а также за счет повышения скорости сканирования как в режиме 2D, так и в режиме 3D. Кроме того, в системе Ingenia Elition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

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  • 1. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 2. Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 3. По сравнению с трехмерными изображениями костно-мышечной системы, полученными с помощью сканера Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
  • 4. По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
  • 5. По сравнению с использованием стандартного матраса.
  • 6. Представленная здесь информация не предназначена для пользователей из США.
  • 7. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями, РЗН 2019/8690 от 06.08.2019

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